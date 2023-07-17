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Новини
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Уряд Канади запустить нову імміграційну програму постійного проживання для біженців з України

канада

Канада оголосила запуск програми для українських біженців та їхніх родин, що дозволить отримати статус постійного резидента у країні.

Про це оголосив міністр з питань імміграції Шон Фрейзер у своїй заяві, опублікованій в суботу, пише Цензор.НЕТ.

"Ми продовжуємо надавати непохитну підтримку і порятунок сім'ям, розділеним цим конфліктом, в тому числі через цю програму возз'єднання сімей, яка допоможе українським сім'ям залишатися разом, поки вони будують своє життя в нових громадах в Канаді", - зазначив Фрейзер.

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Зазначається, що отримати право на участь матимуть ті українці, які наразі проживають у Канаді з тимчасовим статусом і мають одного або більше членів сім'ї в Канаді.

Уряд повідомив, що більше деталей оприлюднять ближче до запуску програми 23 жовтня 2023 року. Програма буде безкоштовною і діятиме протягом одного року

Це оголошення було зроблено в суботу у день закінчення терміну дії первинної урядової програми екстреної імміграції – CUAET. З моменту свого запуску в березні 2022 рок за CUAET тимчасовий притулок отримали понад 166 тисяч українців.

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Після 15 липня 2023 року українці та члени їхніх сімей все ще можуть подавати документи на отримання візи для тимчасового проживання до Канади відповідно до існуючих імміграційних заходів.

Зазначимо, що програма CUAET була запущена 17 березня 2022 року, яка надає українцям та  їхнім найближчим родичам будь-якої національності можливість залишитися в Канаді як тимчасовим резидентам терміном до трьох років.

Автор: 

біженці (1911) Канада (2237)


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Топ коментарі
+11
Раджу депортувати всіх "сметунів", які в 2019- му голосував пАпріколу.
Навіщо вам пустоголові сцикуни?
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17.07.2023 09:57 Відповісти
+7
Дурне,Громадяни-то не чиясь приватна власність ).То живі,вільні люди,а не кріпаки )Геть вже дах поїхав)))
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17.07.2023 10:26 Відповісти
+5
А,що ваш уряд то вже Пани-рабовласники?
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17.07.2023 10:16 Відповісти
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Раджу депортувати всіх "сметунів", які в 2019- му голосував пАпріколу.
Навіщо вам пустоголові сцикуни?
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17.07.2023 09:57 Відповісти
Вони там, у Канаді, хрен виживуть. Там потрібно працювати - так, як у Европі, там не розбещують громадян. А отих ліцемірів зеленского він, нарік, береже гамномарафоном.
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17.07.2023 11:15 Відповісти
а також узкаізычные украынцы, хай пинздлюють в самару, в омск. там тоже нєт вайны, і не треба мучитись вчити какойта другой ізык, ну і кругом сваі радныє братушкі!! Нафуй ім якась Канада!!
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17.07.2023 10:09 Відповісти
з нашим урядом радились з цього питання?
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17.07.2023 10:12 Відповісти
В нашому уряді є хтось суб'єктний з ким можна радитись?
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17.07.2023 10:14 Відповісти
А,що ваш уряд то вже Пани-рабовласники?
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17.07.2023 10:16 Відповісти
Дурне,Громадяни-то не чиясь приватна власність ).То живі,вільні люди,а не кріпаки )Геть вже дах поїхав)))
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17.07.2023 10:26 Відповісти
Нащо мені читати коментарі від якогось дебіла.Ще раз повторюю,може дійде)))Громадяни то не ваша приватна власність,це-вільні люди і вони самі вирішують де їм жити.Геть вже подуріли старі пердуни) Що,Совок ні як з вас не вилізе?)))
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17.07.2023 10:47 Відповісти
Ці точно не повернуться. Вони вже там просиділи не мало часу, адаптувались, діти звикли. Мову довчать і на тому все. Я в такій ситуації скоріш за все теж би назад вже не поїхав. Тим більше війна триває і не відомо скільки ще триватиме. А уряд в противагу балачкам зробить всі умови щоб сюди не було бажання повертатись. Хоча виїхавші і привели цей уряд.
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17.07.2023 10:44 Відповісти
Тут запроданці з числа ситих здорових биків призивного віку пробують зліпити до купи такі поняття як Батьківщина, Національна гідність і влада, політичне керівництво. Критикуючи владу, вони тим самим пробують виправдати своє боягузство і продажність, коли втекли з України, щоб не бути мобілізованими і не потрапити на фронт. Щоб не захищати Батьківщину.
Це різні речі, коли за кордон тимчасово переїхали бабуся із внучатами, жінка з дітками, хата зруйнована а чоловік, син, зять на фронті! І коли здорові кнури за липовою справкою повтікали на чужі харчі, шмотки, подачки.на халяву поховалися в кущі, нори і під спідниці.
Ми в Україні теж критикуємо (навіть ху.сосимо!) свою владу - де ви тут прочитали хоч одне добре слово про зеленських-єрмаків-подоляків-рєзнікових? Але ми критикуємо наші біди і негаразди, наше керівництво з біллю і гіркотою, а ви - продажні хахли (саме хахли а не Українці - Українці воюють на фронтах) - зі злорадством із-за "бугра". Ми рідну землю не зрадили, Батьківщину не здали і зброю не кинули.
А запроданці і сикуни - то непотреб де б і до якого народу вони не присмокталися. Вони приречені бути рабами, бидлом і швайне. Та, найгірше - що прирекли на це своїх дітей і це найгірше: діти виростуть, у них заграє Українська кров і гени і обов"язково спитають, де ти, татусю був, коли Україна воювала, спливала кров"ю, коли погибали на фронтах твої ровесники? Поставте у файлик і свято прибережіть медичну справку про липову грижу чи опікунство... Гандони.
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17.07.2023 13:05 Відповісти
На фронт кіздуй,патріот )))
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17.07.2023 14:19 Відповісти
Словниковий запас закінчився? Ти не переймайся - таким як ти там цього достатньо: х.п.б."не бийте", "я голодний(на),подайте", "оральний-40","анальний -50". Чи почому зараз негри платять вам за мінєт?
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17.07.2023 16:01 Відповісти
Все зрозуміло ) Черговий сцикун,та інтернет- нікчема )))
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17.07.2023 16:33 Відповісти
Не хочеш у негра? Відсмокчи у мексіканця чи араба - їх там теж, як вас - як бродячих котів у пошуках халяви і "родіни"...
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17.07.2023 20:40 Відповісти
На фронт пи@здуй,сцикло )))),годі вже цих підерастичних фантазій )))
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17.07.2023 20:44 Відповісти
 
 