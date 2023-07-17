Уряд Канади запустить нову імміграційну програму постійного проживання для біженців з України

Канада оголосила запуск програми для українських біженців та їхніх родин, що дозволить отримати статус постійного резидента у країні.

Про це оголосив міністр з питань імміграції Шон Фрейзер у своїй заяві, опублікованій в суботу, пише Цензор.НЕТ.

"Ми продовжуємо надавати непохитну підтримку і порятунок сім'ям, розділеним цим конфліктом, в тому числі через цю програму возз'єднання сімей, яка допоможе українським сім'ям залишатися разом, поки вони будують своє життя в нових громадах в Канаді", - зазначив Фрейзер.

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Зазначається, що отримати право на участь матимуть ті українці, які наразі проживають у Канаді з тимчасовим статусом і мають одного або більше членів сім'ї в Канаді.

Уряд повідомив, що більше деталей оприлюднять ближче до запуску програми 23 жовтня 2023 року. Програма буде безкоштовною і діятиме протягом одного року

Це оголошення було зроблено в суботу у день закінчення терміну дії первинної урядової програми екстреної імміграції – CUAET. З моменту свого запуску в березні 2022 рок за CUAET тимчасовий притулок отримали понад 166 тисяч українців.

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Після 15 липня 2023 року українці та члени їхніх сімей все ще можуть подавати документи на отримання візи для тимчасового проживання до Канади відповідно до існуючих імміграційних заходів.

Зазначимо, що програма CUAET була запущена 17 березня 2022 року, яка надає українцям та їхнім найближчим родичам будь-якої національності можливість залишитися в Канаді як тимчасовим резидентам терміном до трьох років.