Минулої ночі та вранці ворог дев’ять разів обстріляв прикордоння Сумщини, - ОВА
Російські загарбники не припиняють обстрілів прикордонних територій Сумської області. Під ворожим вогнем опинилися Білопільська, Великописарівська, Есманська, Дружбівська, Хотінська громади.
Про це повідомили у Сумській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Протягом ночі та вранці було зафіксовано 63 вибухи у Білопільській, Великописарівській, Есманській, Дружбівській, Хотінській громадах.
Ворог здійснив мінометний обстріл Білопільської (9 вибухів) та Хотінської (4 вибухи) громад. З мінометів та артилерії окупанти били по території Великописарівської громади. По Есманській громаді рашисти здійснили гранатометний з АГС обстріл. Дружбівська громада зазнала артилерійського обстрілу.
За попередньою інформацією, без загиблих та руйнувань цивільної інфраструктури.
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