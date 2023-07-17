Минулої ночі та вранці ворог дев’ять разів обстріляв прикордоння Сумщини, - ОВА

Російські загарбники не припиняють обстрілів прикордонних територій Сумської області. Під ворожим вогнем опинилися Білопільська, Великописарівська, Есманська, Дружбівська, Хотінська громади.

Про це повідомили у Сумській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Протягом ночі та вранці було зафіксовано 63 вибухи у Білопільській, Великописарівській, Есманській, Дружбівській, Хотінській громадах.

Ворог здійснив мінометний обстріл Білопільської (9 вибухів) та Хотінської (4 вибухи) громад. З мінометів та артилерії окупанти били по території Великописарівської громади. По Есманській громаді рашисти здійснили гранатометний з АГС обстріл. Дружбівська громада зазнала артилерійського обстрілу.

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За попередньою інформацією, без загиблих та руйнувань цивільної інфраструктури.