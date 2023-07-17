У низці регіонів тривога через зліт двох Ту-22м3. На Чернігівщині можлива робота ППО по ворожому БпЛА, - Повітряні сили (оновлено)
Повітряні сили попереджають про ймовірність роботи ППО по повітряних цілях на Чернігівщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.
"Увага! Чернігівська область - можлива робота ППО по ворожому БпЛА", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що наразі на Чернігівщині оголошено повітряну тривогу.
Наразі у низці регіонів оголошено повітряну тривогу.
Станом на 10.18 карта тривог така:
"Увага! Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Зафіксовано виліт двох бортів Ту-22м3. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - згодом додали у Повітряних силах.
Станом на 10.30 у деяких регіонах вже відбій тривоги.
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Sveta Yatsenko
показати весь коментар17.07.2023 10:50 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Alex Sav #513490
показати весь коментар17.07.2023 11:02 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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