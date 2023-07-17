У низці регіонів тривога через зліт двох Ту-22м3. На Чернігівщині можлива робота ППО по ворожому БпЛА, - Повітряні сили (оновлено)

Повітряні сили попереджають про ймовірність роботи ППО по повітряних цілях на Чернігівщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

"Увага! Чернігівська область - можлива робота ППО по ворожому БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що наразі на Чернігівщині оголошено повітряну тривогу.

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Наразі у низці регіонів оголошено повітряну тривогу.

Станом на 10.18 карта тривог така:

"Увага! Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Зафіксовано виліт двох бортів Ту-22м3. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - згодом додали у Повітряних силах.

Станом на 10.30 у деяких регіонах вже відбій тривоги.