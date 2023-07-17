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Новини Агресія Росії проти України
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Мешканця Краматорська підозрюють у "зливанні" в проросійські чати даних про розміщення українських військових

генпрокурора,офіс

У липні цього року житель Краматорська почав поширювати в проросійських чатах у Telegram стратегічно важливу для захисників України інформацію.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України, інформує Цензор.НЕТ.

"Чоловік описував у повідомленнях місця, де на території міста стояла військова техніка та базувався особовий склад підрозділів ЗСУ. Інформацією воєнного характеру краматорчанин безкоштовно ділився з окупантами", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали чоловіка. Йому повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

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Автор: 

Краматорськ (712) державна зрада (1729) Офіс Генпрокурора (3309)


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Топ коментарі
+12
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17.07.2023 10:27 Відповісти
+3
За весь час дії Воєнного стану, таких осіб, що гадять Україні, зливаючи інформацію окупантам, привладні навіть НЕвнесли змін до ЗАКОНОДАВСТВА, що смертної кари за такі дії! Стефанчук +Зеленський+ Шмигаль, дивно замовчують цю справу, витріщивши очі!
Як результат, сотні убитих Українців та знищена інфраструктура України!
Тобто, убивці Українців продовжують і далі жити, а через пару років, їх ще й амністують, інші привладні!!
Щось посадові особи в Урядовому кварталі, деградували на користь убивцям, а Українці гинуть щодня від них!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!!
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17.07.2023 10:46 Відповісти
+3
ну так !!! апсолютно підтримую !!! зарпаз простіше ту недолугу, страшну, коцапо-совкову бабу, символ червоної комуно-нацистької окупації підірвати !!! а вже по завершені війни думати що там замість неї встановаити, наприклад музей та памʼятник Героям України, борцям за її волю і незалежність від кацапської окупаційної чуми за останні 100-500 років !!!
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17.07.2023 10:59 Відповісти
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17.07.2023 10:27 Відповісти
ну так !!! апсолютно підтримую !!! зарпаз простіше ту недолугу, страшну, коцапо-совкову бабу, символ червоної комуно-нацистької окупації підірвати !!! а вже по завершені війни думати що там замість неї встановаити, наприклад музей та памʼятник Героям України, борцям за її волю і незалежність від кацапської окупаційної чуми за останні 100-500 років !!!
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17.07.2023 10:59 Відповісти
Вона стоїть у вірному напрямку - погрожуючі мокшам мечем. На її знесенні зариють мільярди, ще й титан прихватизують.
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17.07.2023 11:04 Відповісти
тим не менше це символ 70 річної червоної, комуно-нацистької окупації України, символ знищення 3Голодоморами-геноцидами та розвʼязаною разом з Гітлероом 2Світовою 35 мільйонів етнічних українців !!!!


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17.07.2023 11:35 Відповісти
Після війни герб на тризуб міняти, нехай й далі погрожує болотам, доречі, якщо переробити концепцію експозицій в музеї, то можна буде і зали про цю війну наповнити..прибрати тільки все, що стосується совєцкіх хероїв.

Доречі, після війни можна збудувати історичний музей російсько-радянських відношень, де окремо...від самого початку..щоб історію не перекручували, а діти з малечку знали все про наших скажених сусідів.
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17.07.2023 11:52 Відповісти
нафіга нам це совкове комуно-нацистьке окупаційне лайно ??? наприклад https://youtu.be/JFVZfJng7YU у нас на Львівщині вже розпочавсься процес демонтажу усього цього кацапського окупаційного лайна і біонепотребу
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17.07.2023 12:21 Відповісти
1. Історію треба знати, щоб її ніхто потім не перекручував.
2. Знести бюстик можна і кувалдою, титанову бабу кувалдой не знести. Там ще внутрішні комунікації, ліфт - там іпануццо грошей розбирати, та й тони титану призеленять по дорозі.
3. Спочатку може б сайт зробили чи сторінки на сайтах міст з аукціоном на викуп тих пам'ятників..може хто й купив би. Грішва зайвою не буває

Доречі, Ви теж прихильник знесення всього, що будувалось російськими архітекторами й розписувалось російськими художниками?
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17.07.2023 12:31 Відповісти
1. я як раз не перекручую, а кожу як воно було насправді кацап, обливо червоний комуно-нацист, є окупант України, гірший за німецького нациста на порядок (в 10 раз) ....
2. цю бабу можна знести підірвавши її !!! аналогічно зробив в Кутаїсі Міша Саакашвілі, після агресії кацапів в 08.2008 року !!! Була б політична воля !!!
3. нах*й кому треба це кацапське окупаційне лайно !!! хоча можна продати за дорого кацапам на болота мацковії !!!

а що на так званій срацеї були художники, поети ??? існує так нація як руцкіє ???
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17.07.2023 13:28 Відповісти
Ну, тоді Ви в курсі, що наприклад, керівником будівництва Маріїнінського палацу й Андріївської церкви був мокшанин - Іван Мічурин.

Урядовий квартал й будівлю МЗС теж знести? Будемо підривати все, чого рука кацапа торкнулась??

Бабу підірвати - ну так, ломати не будувати..коли її будували - ввалили у фундамент стільки бетону..при підриві можуть Печерські пагорби поїхати. І а історію треба знати, а не ховати. Там і декілька підземних поверхів є. Тому і музеї повинні бути з чесною історією, щоб ніхто нічого не вигадував.

І ще раз - це фуєва туча бабла! На ліки й засоби пораненим збираємо, а тут бюджет направимо на знас.
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17.07.2023 14:47 Відповісти
до чого тут ці будівлі ??? подивіться вище є посилання на відео яке кацапське, комуно-нацитьке окупаційне лайно зносять укранці на Львівщині !!! так має бути по усій Україні !!!
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17.07.2023 16:06 Відповісти
Слухайте, я ще раз повторюю. Коштами он вже пишуть доброчинців на щиті герб змінять й буде стояти. Нафіга зносити? Тим більш підривати.
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17.07.2023 18:09 Відповісти
Ото і я про те!! Зедебіли перейменовують, зносять, декомунізують. Аргументи про шалені гроші ніхто не чує! Як раз не на часі такі суми витрачати на оце, але ж у них вагомий аргумент про патріотизм. І це не заважає їм під ці патріотичні гасла пі@дити мільйонами бюджет..

Ну так..а військовим можна виплати зменшувати..бо грошей немає..
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17.07.2023 11:02 Відповісти
Це він!
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17.07.2023 10:39 Відповісти
За весь час дії Воєнного стану, таких осіб, що гадять Україні, зливаючи інформацію окупантам, привладні навіть НЕвнесли змін до ЗАКОНОДАВСТВА, що смертної кари за такі дії! Стефанчук +Зеленський+ Шмигаль, дивно замовчують цю справу, витріщивши очі!
Як результат, сотні убитих Українців та знищена інфраструктура України!
Тобто, убивці Українців продовжують і далі жити, а через пару років, їх ще й амністують, інші привладні!!
Щось посадові особи в Урядовому кварталі, деградували на користь убивцям, а Українці гинуть щодня від них!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!!
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17.07.2023 10:46 Відповісти
на гіляку запроданця ...
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17.07.2023 10:55 Відповісти
Я краще вигадала. Там у Трускавці бетонний жах ніяк не розвалять пам'ятник чи то комплекс воїнам визволителям..нехай розбирає..кайло до рук і вперед. Цей розбере - нехай до Києва їде. Жукових різних шукати)))

Доречі, у Львові практично всі пам'ятники, що потрапили до декомунізаційного переліку, демонтували й забрали родичі ваятелів пам'ятників.
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17.07.2023 18:14 Відповісти
Підозри замало. Іншій механізм потрібен на війні. Бо оті кляті судді дадуть - під залог, або умовно. Ждуть, курви.
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17.07.2023 11:09 Відповісти
 
 