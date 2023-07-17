Мешканця Краматорська підозрюють у "зливанні" в проросійські чати даних про розміщення українських військових
У липні цього року житель Краматорська почав поширювати в проросійських чатах у Telegram стратегічно важливу для захисників України інформацію.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України, інформує Цензор.НЕТ.
"Чоловік описував у повідомленнях місця, де на території міста стояла військова техніка та базувався особовий склад підрозділів ЗСУ. Інформацією воєнного характеру краматорчанин безкоштовно ділився з окупантами", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці затримали чоловіка. Йому повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.
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Доречі, після війни можна збудувати історичний музей російсько-радянських відношень, де окремо...від самого початку..щоб історію не перекручували, а діти з малечку знали все про наших скажених сусідів.
2. Знести бюстик можна і кувалдою, титанову бабу кувалдой не знести. Там ще внутрішні комунікації, ліфт - там іпануццо грошей розбирати, та й тони титану призеленять по дорозі.
3. Спочатку може б сайт зробили чи сторінки на сайтах міст з аукціоном на викуп тих пам'ятників..може хто й купив би. Грішва зайвою не буває
Доречі, Ви теж прихильник знесення всього, що будувалось російськими архітекторами й розписувалось російськими художниками?
2. цю бабу можна знести підірвавши її !!! аналогічно зробив в Кутаїсі Міша Саакашвілі, після агресії кацапів в 08.2008 року !!! Була б політична воля !!!
3. нах*й кому треба це кацапське окупаційне лайно !!! хоча можна продати за дорого кацапам на болота мацковії !!!
а що на так званій срацеї були художники, поети ??? існує так нація як руцкіє ???
Урядовий квартал й будівлю МЗС теж знести? Будемо підривати все, чого рука кацапа торкнулась??
Бабу підірвати - ну так, ломати не будувати..коли її будували - ввалили у фундамент стільки бетону..при підриві можуть Печерські пагорби поїхати. І а історію треба знати, а не ховати. Там і декілька підземних поверхів є. Тому і музеї повинні бути з чесною історією, щоб ніхто нічого не вигадував.
І ще раз - це фуєва туча бабла! На ліки й засоби пораненим збираємо, а тут бюджет направимо на знас.
Ну так..а військовим можна виплати зменшувати..бо грошей немає..
Як результат, сотні убитих Українців та знищена інфраструктура України!
Тобто, убивці Українців продовжують і далі жити, а через пару років, їх ще й амністують, інші привладні!!
Щось посадові особи в Урядовому кварталі, деградували на користь убивцям, а Українці гинуть щодня від них!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!!
Доречі, у Львові практично всі пам'ятники, що потрапили до декомунізаційного переліку, демонтували й забрали родичі ваятелів пам'ятників.