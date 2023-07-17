Мешканця Краматорська підозрюють у "зливанні" в проросійські чати даних про розміщення українських військових

У липні цього року житель Краматорська почав поширювати в проросійських чатах у Telegram стратегічно важливу для захисників України інформацію.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України, інформує Цензор.НЕТ.

"Чоловік описував у повідомленнях місця, де на території міста стояла військова техніка та базувався особовий склад підрозділів ЗСУ. Інформацією воєнного характеру краматорчанин безкоштовно ділився з окупантами", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали чоловіка. Йому повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

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