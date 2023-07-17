Навчання на F-16 не розпочалося, чекаємо на виїзд першої групи пілотів, - Ігнат
Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 ще не почалися, очікується виїзд першої групи льотчиків.
Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
"Навчання наших льотчиків - це довгострокова перспектива. Хочу нагадати, що будуть різні групи пілотів. Молоді пілоти проходитимуть навчання, базову підготовку, англійську мову, легкомоторні літаки, реактивні. Це буду довгострокова програма у країнах як Велика Британія чи Франція, чи інші країни, які навіть не мають F-16. буде перехідний період підготовки для того, що опанувати F-16", - пояснив він.
"Перша група пілотів – буде перша хвиля, яка пройде перенавчання, потім буде друга хвиля і так далі. Це ті пілоти, які вже проходитимуть безпосередню підготовку з інструкторами у різних країнах, які нам надали майданчики. Мова йде про десятки. Тому чекаємо, щоб перша група виїхала, слідом буде друга", - додав Ігнат.
Будь ласка, зачекайте...
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Шкода, що захід так повільно чухається, але хоча б так і вже щось...
На підготовку пілотів йде десь 4 роки... як що це пілоти мігів...
Тож , гадаю, необхідний льотний склад вже підготовленний...
І затримка - лише політичне рішення...
Знову ті самі коменти писати