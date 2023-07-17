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Новини
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Навчання на F-16 не розпочалося, чекаємо на виїзд першої групи пілотів, - Ігнат

f16

Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 ще не почалися, очікується виїзд першої групи льотчиків.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Навчання наших льотчиків - це довгострокова перспектива. Хочу нагадати, що будуть різні групи пілотів. Молоді пілоти проходитимуть навчання, базову підготовку, англійську мову, легкомоторні літаки, реактивні. Це буду довгострокова програма у країнах як Велика Британія чи Франція, чи інші країни, які навіть не мають F-16. буде перехідний період підготовки для того, що опанувати F-16", - пояснив він.

"Перша група пілотів – буде перша хвиля, яка пройде перенавчання, потім буде друга хвиля і так далі. Це ті пілоти, які вже проходитимуть безпосередню підготовку з інструкторами у різних країнах, які нам надали майданчики. Мова йде про десятки. Тому чекаємо, щоб перша група виїхала, слідом буде друга", - додав Ігнат.

Читайте: США заперечують, що вони затримують дозвіл на початок навчання українських пілотів на F-16

Автор: 

військові навчання (2786) Ігнат Юрій (814) F16 F-16 (694)


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Топ коментарі
+3
З однієї сторони - так. Але з іншої, на початку війни хтось би сказав, що українські пілоти будуть освоювати ф-16... то взагалі було неможливо і про то не було навіть мови.
Шкода, що захід так повільно чухається, але хоча б так і вже щось...
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17.07.2023 10:53 Відповісти
+2
Можу трохи заспокоїти...
На підготовку пілотів йде десь 4 роки... як що це пілоти мігів...
Тож , гадаю, необхідний льотний склад вже підготовленний...
І затримка - лише політичне рішення...
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17.07.2023 11:11 Відповісти
+2
Так освоювали,але потiм прийшов Дональд Тмавп i все згорнув.Хоча,наші льотчики все одно тренувалися в Австралії
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17.07.2023 11:12 Відповісти
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довго,жаль
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17.07.2023 10:47 Відповісти
З однієї сторони - так. Але з іншої, на початку війни хтось би сказав, що українські пілоти будуть освоювати ф-16... то взагалі було неможливо і про то не було навіть мови.
Шкода, що захід так повільно чухається, але хоча б так і вже щось...
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17.07.2023 10:53 Відповісти
Можу трохи заспокоїти...
На підготовку пілотів йде десь 4 роки... як що це пілоти мігів...
Тож , гадаю, необхідний льотний склад вже підготовленний...
І затримка - лише політичне рішення...
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17.07.2023 11:11 Відповісти
Тепер сконцентруйся і розкажи, що саме ти хотів сказати?
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17.07.2023 12:24 Відповісти
А те, що літаки будуть у найближчий час і це не пов'язанно з "навчанням" пілотів...
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17.07.2023 12:36 Відповісти
Так освоювали,але потiм прийшов Дональд Тмавп i все згорнув.Хоча,наші льотчики все одно тренувалися в Австралії
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17.07.2023 11:12 Відповісти
Як щодо досвідчених пілотів? Вже зі знанням англійської мови? На короткострокову перспективу?
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17.07.2023 10:51 Відповісти
Бо навчати, наприклад, досвідчених пілотів на F-16 і молодих пілотів на ті ж таки "Міг" на заміну досвідченим льотчикам можна паралельно. Більш того, навчати пілотів на радянські зразки бойових літаків можна було розпочати ще вчора.
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17.07.2023 10:57 Відповісти
Когда молодой летчик приходит в бригаду, он сразу начинает учебу на штатных самолетах бригады. Его не будут держать в резерве для будущей подготовки на Ф-16.
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17.07.2023 11:03 Відповісти
А де попередня тема ?
Знову ті самі коменти писати
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17.07.2023 10:54 Відповісти
На виїзд прямо на мацкву..
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17.07.2023 10:59 Відповісти
хтось з вас бреше непереконливо бреше-думаю ігнат.. він схильний до брехні
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17.07.2023 11:00 Відповісти
Надеюсь,что Игнат ******
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17.07.2023 11:16 Відповісти
Літаків може і зовсім не бути, коли ми не збираємось нічого робит з корупцією.
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17.07.2023 11:16 Відповісти
Коли брехали, місяць тому що вже навчаються, або зараз?
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17.07.2023 11:25 Відповісти
Чекаємо...чекаємо...чекаємо... ЧЕКАЄМО, БИЛЯТЬ!!!
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17.07.2023 11:30 Відповісти
https://ukranews.com/ua/news/944786-persha-grupa-pilotiv-vzhe-vyyihala-na-navchannya-na-f-16-povitryani-syly Перша група пілотів вже виїхала на навчання на F-16, - Повітряні сили
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17.07.2023 11:32 Відповісти
Ну, куди ви всі спішите? Спокійніше, спокійніше... Років через 20, 30, 40 дадуть нам і F-16. Адин штук! Який ще не встигне розсипатись в труху.
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17.07.2023 12:55 Відповісти
Дадуть проти Китаю,бо росії на той момент уже не буде
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17.07.2023 14:05 Відповісти
 
 