Навчання на F-16 не розпочалося, чекаємо на виїзд першої групи пілотів, - Ігнат

Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 ще не почалися, очікується виїзд першої групи льотчиків.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Навчання наших льотчиків - це довгострокова перспектива. Хочу нагадати, що будуть різні групи пілотів. Молоді пілоти проходитимуть навчання, базову підготовку, англійську мову, легкомоторні літаки, реактивні. Це буду довгострокова програма у країнах як Велика Британія чи Франція, чи інші країни, які навіть не мають F-16. буде перехідний період підготовки для того, що опанувати F-16", - пояснив він.

"Перша група пілотів – буде перша хвиля, яка пройде перенавчання, потім буде друга хвиля і так далі. Це ті пілоти, які вже проходитимуть безпосередню підготовку з інструкторами у різних країнах, які нам надали майданчики. Мова йде про десятки. Тому чекаємо, щоб перша група виїхала, слідом буде друга", - додав Ігнат.

Читайте: США заперечують, що вони затримують дозвіл на початок навчання українських пілотів на F-16