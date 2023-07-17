У Росії інцидент на Кримському мосту назвали терористичним актом, звинувачують Україну
У РФ офіційно назвали "надзвичайні події" на Кримському мосту терактом. Вони заявили, що його нібито атакували два українські надводні дрони.
Про це написала представниця Слідчого комітету РФ Світлана Петренко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
У Національному антитерористичному комітеті РФ заявили, що Кримський міст нібито атакували два українські безпілотні надводні апарати о 3:05.
За їх словами, внаслідок атаки пошкоджено одну з секцій мосту. При цьому загинули чоловік і жінка, які їхали на автомобілі, також постраждала їхня дитина.
Крім того, у Росії відкрили кримінальну справу за статтею "терористичний акт".
У НАК заявили, що слідство нібито встановлює осіб з-поміж українських спецслужб та збройних формувань, причетних до цієї події.
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Ще з першим підривом не розібрались що то було, а тут - апять 🤔
чи не займаються кацапи "члєноврєдітєльством" 😂
Як будували, так і отримали!
при накалі політичних страстей...
Вовочка тянет руку,когда учительница кивнула,спрашивает:
Простите,Марья Ивановна,а кто такой скр?
Это Следственный Комитет россии
СКР створювався як російський аналог американського ФБР. Але як і будь-яке запозичення перетворився на бліду та перекручену тінь оригіналу. Типу як "Сколково - російська Кремнієва долина", так і "СКР - російське ФБР".
І ще один мотив їх створення - їхній попередник, СК Прокуратури став розсадником корупції. Прогнив настільки, що вирішили не оздоровлювати, а на його базі створити нову організацію. Ну, я думаю, що зайве говорити, що за 10 років і сам СКР вже переплюнув СКП за рівнем корупції
Ангеліна Волк (она Вовк 🐺) 🤔
Напали на козлика серые волки..
інші ресурси Буданов) Проходить час, з прес-центру Гуменюк це не ми....Зрадів за наші спецслужби,і тут..не ми 🔥🎸😏
Эти представители следственного комитета рф?, видели, что граждане рф натворили в Украине, с мостами, домами, городами и людьми..... ?
треба весь той міст зруйнувати, а не один проліт
Слава Україні!
Та потягнувшись в повний зріст,
Ми з радістю усі дізнались,
Що наїпнувся кримській міст!,,),, Мої Усім Привітаннячка!,,,),
Однако Кремль уже сам запутался в том, что происходит и как это называть, поэтому и возникают такие странные смысловые конструкции, когда расследоваться будет событие, изначально квалифицированное достаточно сомнительно.
С другой стороны, одним абсурдом больше - одним меньше, в текущей обстановке это уже не имеет почти никакого значения. (c)
Звичайний зсув тиктоничних плит з вивельням болотній газів та їхнім самопідпалом від світла Сиріуса.
Крим пливе у рідну гавань на Захід.
Ми і без зайвехромосомів розберемося...
terorizmu...vot potieha
А это всего лишь транспортный переход - что с него взять?
Настамнєбилоінєт.