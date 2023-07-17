У Росії інцидент на Кримському мосту назвали терористичним актом, звинувачують Україну

У РФ офіційно назвали "надзвичайні події" на Кримському мосту терактом. Вони заявили, що його нібито атакували два українські надводні дрони.

Про це написала представниця Слідчого комітету РФ Світлана Петренко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У Національному антитерористичному комітеті РФ заявили, що Кримський міст нібито атакували два українські безпілотні надводні апарати о 3:05.

За їх словами, внаслідок атаки пошкоджено одну з секцій мосту. При цьому загинули чоловік і жінка, які їхали на автомобілі, також постраждала їхня дитина.

Крім того, у Росії відкрили кримінальну справу за статтею "терористичний акт".

У НАК заявили, що слідство нібито встановлює осіб з-поміж українських спецслужб та збройних формувань, причетних до цієї події.

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