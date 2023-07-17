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У Росії інцидент на Кримському мосту назвали терористичним актом, звинувачують Україну

міст

У РФ офіційно назвали "надзвичайні події" на Кримському мосту терактом. Вони заявили, що його нібито атакували два українські надводні дрони.

Про це написала представниця Слідчого комітету РФ Світлана Петренко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У Національному антитерористичному комітеті РФ заявили, що Кримський міст нібито атакували два українські безпілотні надводні апарати о 3:05.

За їх словами, внаслідок атаки пошкоджено одну з секцій мосту. При цьому загинули чоловік і жінка, які їхали на автомобілі, також постраждала їхня дитина.

Крім того, у Росії відкрили кримінальну справу за статтею "терористичний акт".

У НАК заявили, що слідство нібито встановлює осіб з-поміж українських спецслужб та збройних формувань, причетних до цієї події.

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Автор: 

вибух (4541) Крим (14203) Керченський міст (539)


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Топ коментарі
+43
Побудова цього мосту є терористичний акт ...
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17.07.2023 11:08 Відповісти
+24
Надводные дроны можно купить в любом военторге. При чём здесь Украина?
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17.07.2023 11:15 Відповісти
+23
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17.07.2023 11:22 Відповісти
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ЭТОНЕМЫ!!!
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17.07.2023 11:05 Відповісти
дивні ці підриви моста.

Ще з першим підривом не розібрались що то було, а тут - апять 🤔

чи не займаються кацапи "члєноврєдітєльством" 😂
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17.07.2023 11:21 Відповісти
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17.07.2023 11:22 Відповісти
Петренко,судячи з прізвища--явна українська агентка.От її і пресуйте,флаг у руки вам,скр
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17.07.2023 11:07 Відповісти
Пока она работает на кацапом - она ********
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17.07.2023 13:02 Відповісти
Побудова цього мосту є терористичний акт ...
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17.07.2023 11:08 Відповісти
girshe - ce ekocid
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17.07.2023 11:09 Відповісти
pustj pozhalujutsa v sportloto
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17.07.2023 11:08 Відповісти
То усього навсього, температурне розширення між плитами!
Як будували, так і отримали!
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17.07.2023 11:08 Відповісти
Так... при побудові кримського мосту не врахували взривне розширення матеріалв
при накалі політичних страстей...
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17.07.2023 11:17 Відповісти
А якщо ще врахувати, скільки матеріалів, традиційно, було вкрадено при його побудові.....
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17.07.2023 11:20 Відповісти
Таки терористичний акт, вразовуючи, що кацапію багато країн визнали спонсором тероризму. 😊 Все, шо пов'язане з кацапами - це терористичні акти. Визнані на міжнародному рівні.
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17.07.2023 11:09 Відповісти
Вовочка пишет диктант.Училка диктует:в углу скребет мышь
Вовочка тянет руку,когда учительница кивнула,спрашивает:
Простите,Марья Ивановна,а кто такой скр?
Это Следственный Комитет россии
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17.07.2023 11:09 Відповісти
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17.07.2023 11:13 Відповісти
Мишка у БТРі. Мишка з вудкою.
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17.07.2023 12:07 Відповісти
Вони не миша іпут, а вже 12 років іпут муму, тобто роблять видимість бурхливої діяльності.
СКР створювався як російський аналог американського ФБР. Але як і будь-яке запозичення перетворився на бліду та перекручену тінь оригіналу. Типу як "Сколково - російська Кремнієва долина", так і "СКР - російське ФБР".
І ще один мотив їх створення - їхній попередник, СК Прокуратури став розсадником корупції. Прогнив настільки, що вирішили не оздоровлювати, а на його базі створити нову організацію. Ну, я думаю, що зайве говорити, що за 10 років і сам СКР вже переплюнув СКП за рівнем корупції
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17.07.2023 11:19 Відповісти
Свєтлана Пєтрєнка 🐀 ? 🤔
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17.07.2023 11:23 Відповісти
а ще у них скрєбьот по углам

Ангеліна Волк (она Вовк 🐺) 🤔
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17.07.2023 11:25 Відповісти
Валять на нас -- а ми ні сном ні духом .
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17.07.2023 11:09 Відповісти
Всей правды мы не знаем
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17.07.2023 11:09 Відповісти
- зато москалі " все знають" але це їм не допоможе.
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17.07.2023 11:38 Відповісти
Не зрозумів, як шо це терористичний акт то до чого тут регулярна армія України? У нас ВСУ. терор це справа Московії. Тоб то ми тут не до чого.
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17.07.2023 11:10 Відповісти
Так так. Помилився. Дійсно ЗСУ.
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17.07.2023 11:17 Відповісти
У Національному антитерористичному комітеті РФ заявили, що Кримський міст нібито атакували два українські безпілотні надводні апарати о 3:05.

Напали на козлика серые волки..

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17.07.2023 11:10 Відповісти
І від двох безпілотників це лайно вже впало? Мабуть, дуже якісний міст)))
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17.07.2023 11:17 Відповісти
kacap - bilshe propogandu smotri - i nezametish kak u tebja potemnjeet
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17.07.2023 11:51 Відповісти
Да какая разница, что там говорят московиты?!
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17.07.2023 11:10 Відповісти
Є докази ? Немає. То про що базікати ? Шукайте своїх сепарів. Або місцевих, які незгодні з авторухом, особливо військовим, біля своїх городів. Там же помідори !
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17.07.2023 11:11 Відповісти
Розбиті мости в Україні - це нормально, розбитий кацапський міст - це терористичний акт! Як це в кацапських головах може вкладатися?
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17.07.2023 11:12 Відповісти
zaprosto - u nih mozg ne v golove
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17.07.2023 11:52 Відповісти
То бобры прогрызли
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17.07.2023 11:14 Відповісти
Надводные дроны можно купить в любом военторге. При чём здесь Украина?
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17.07.2023 11:15 Відповісти
Та ні. То ефект лінзи. Спека ж...
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17.07.2023 11:16 Відповісти
Мені цікаво друге,тут на Цензорі,від знаючих людей Бутусова,пишуть СБУ..
інші ресурси Буданов) Проходить час, з прес-центру Гуменюк це не ми....Зрадів за наші спецслужби,і тут..не ми 🔥🎸😏
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17.07.2023 11:16 Відповісти
Єто нє ми! Ми бйом ісключітьєльно па ваєнним абьєктам, с ісключітьєльной точнастью! А кацапсячяій мост ісключітьєльно ваєнний абьєкт...
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17.07.2023 11:17 Відповісти
По цій логіці знищення Берліна в 45-му теж було актом тероризму
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17.07.2023 11:19 Відповісти
так і є !!! та геноциду німецькомовного населення зі сторони червоножопого комуно-нацистького окупаційного лайна і біонепотребу !!!
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17.07.2023 11:42 Відповісти
Про це написала представниця Слідчого комітету РФ https://t.me/rian_ru/209076 Світлана Петренко Джерело:

Эти представители следственного комитета рф?, видели, что граждане рф натворили в Украине, с мостами, домами, городами и людьми..... ?
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17.07.2023 11:20 Відповісти
Винуватця знайшли. Але з кремля прийшов наказ "малчать ! ***....и !"
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17.07.2023 11:28 Відповісти
Та їм пох. Вони виміняли і відпустили на свободу відвертих терористів, які влаштували у 2014му у Харкові теракт, підірвавши вибуховий пристрій у натовпі цивильних і вбивши у тому числі 9річну дитину.
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17.07.2023 11:54 Відповісти
і це після каховки вони щось варнякають
треба весь той міст зруйнувати, а не один проліт
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17.07.2023 11:20 Відповісти
Але ж скільки гівна будівельного впаде..помийку зроблять завершать епічно..
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17.07.2023 11:22 Відповісти
Винуватця знайшли. Але з кремля прийшов наказ " малчать! ***....! "
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17.07.2023 11:26 Відповісти
Загидили море, от дельфіни й повстали..
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17.07.2023 11:20 Відповісти
Терористи в тероризмі розуміються.
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17.07.2023 11:22 Відповісти
Та ви шо? Кацапи кожного дня луплять різними ракетами і безпілотниками по висотках, школах, лакарнях то як то називається? А Кримський міст підірвав пан аксьонов, деталі СБУ будуть рохповідати після перемоги. Потрібно якось бандиту із ОЗГ Селейм залишитися в Україні, от і старається.
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17.07.2023 11:23 Відповісти
Выражаем глубокую озабоченность, тобто стурбованість. Тв наплягаємо на припиненні гризения бобрами опор кримського моста. Хто їм зубки лікувати буде?
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17.07.2023 11:24 Відповісти
атака "надводними бузпілотниками"? Обійти Крим через підконтрольну ереф зону Чорного моря, непомітно подолати пів тисячі морських міль? Азовське узбережжя окуповане теж. Але новина чудова і якщо москалі сам підірвали - теж не погано. Свято наближається.
Слава Україні!
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17.07.2023 11:28 Відповісти
Прокинувшись сьогодні зранку!,)
Та потягнувшись в повний зріст,
Ми з радістю усі дізнались,
Що наїпнувся кримській міст!,,),, Мої Усім Привітаннячка!,,,),
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17.07.2023 11:29 Відповісти
Тупо повторюється ситуація з попереднім підривом...самі підірвали аби звинуватити Україну та зірвати зернову угоду...
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17.07.2023 11:32 Відповісти
Якось глибоко до сраки, що там рохкають свинособаки )
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17.07.2023 11:32 Відповісти
Але ж він перший почав!!!
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17.07.2023 11:32 Відповісти
Ну если теракт, то собирайте Совет Безопасности ООН. Пусть весь мир поржет.
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17.07.2023 11:33 Відповісти
ну все, теперь ху.ло нападет)
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17.07.2023 11:34 Відповісти
По факту атаки Крымского моста возбуждено дело по статье «Теракт». Что, конечно, вызывает недоумение, так как в реальности речь идет о полноценной военной операции легитимного системного противника, но точно не каких-то несистемных террористов.

Однако Кремль уже сам запутался в том, что происходит и как это называть, поэтому и возникают такие странные смысловые конструкции, когда расследоваться будет событие, изначально квалифицированное достаточно сомнительно.

С другой стороны, одним абсурдом больше - одним меньше, в текущей обстановке это уже не имеет почти никакого значения. (c)
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17.07.2023 11:35 Відповісти
Який який акт?!
Звичайний зсув тиктоничних плит з вивельням болотній газів та їхнім самопідпалом від світла Сиріуса.
Крим пливе у рідну гавань на Захід.
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17.07.2023 11:35 Відповісти
А при чоту тут Україна? То НАТО зробило.
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17.07.2023 11:36 Відповісти
Ну та й шо? Ми ра****, ****, ****? Нам до дупи, хоч увесь Крим вибухне, тільки зрадіємо
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17.07.2023 11:44 Відповісти
Існування кацапстану - це є терористичним актом.
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17.07.2023 11:44 Відповісти
Керчінський міст, то внутрішні справи України!
Ми і без зайвехромосомів розберемося...
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17.07.2023 11:45 Відповісти
нє всьо так однозначно з цим підривом..., може це русня його підірвала, в них якісь розбірки в армії..., хтось комусь помстився...
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17.07.2023 11:45 Відповісти
Та ні , рускіє щось путають ... це "акт доброї волі" ....
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17.07.2023 11:48 Відповісти
А коли кацапи так само знищили міст у Затоці - це не було терактом?
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17.07.2023 11:51 Відповісти
Мост - это это незаконная постройка, построенная без разрешения и согласования с соответствующими органами Украины.
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17.07.2023 11:56 Відповісти
teroristi vazmushchaietsa terorizmu ...vot potieha 😂😂
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17.07.2023 11:56 Відповісти
teroristi vazmushchaietsa terorizmu ...vot potieha
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17.07.2023 12:03 Відповісти
Это просто тюнинг моста. Вы не понимаете. Для рыбаков.
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17.07.2023 12:09 Відповісти
Es tevi sapratu , bet es to rakstīju viņu kontekstā , a ta tev taisnība
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17.07.2023 12:33 Відповісти
es sapratu.....BET
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17.07.2023 12:37 Відповісти
Антоновский мост намного прочнее этого гавна
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17.07.2023 12:04 Відповісти
Так антоновский - это мост!
А это всего лишь транспортный переход - что с него взять?
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17.07.2023 13:08 Відповісти
на жаль,ні.Той міст ще працює,а Антонівський зламався
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17.07.2023 14:01 Відповісти
завтра проснемся а моста вобще уже нету
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17.07.2023 12:10 Відповісти
Нас там нєт. Какіє ваші доказатєльства? Само упало, строіть нужно било лучше. Рвзваравалі цемєнт. Самі і разрушилі, чтоб сказать на украінцев. В Расіі всьо такоє. Атдихать нужно єхать на Южний Берег(лєдовітого окєана))...
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17.07.2023 12:16 Відповісти
Це до якого цинізму дійшли ,ви кожен день вбиваєте українців ,руйнуєте наші міста і села,ви не тільки терористи ви дика нациська орда.
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17.07.2023 12:29 Відповісти
Идiть найух,кацапи.
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17.07.2023 12:36 Відповісти
Это подводный был вулкан... Vulcan Mk.II
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17.07.2023 13:06 Відповісти
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17.07.2023 13:11 Відповісти
Ошшень далекого ггодственничка БОГА дядь-КАпутина абидели? *****, - привыкай к ЗАКОНУ ДЖУНГЛЕЙ: - всякий жверь ЖИВОТНОЕ ЖЕРТВЕННОЕ. Пгивет от БОГА. АРХ М
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17.07.2023 13:26 Відповісти
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17.07.2023 13:54 Відповісти
і шо нам тепер робить
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17.07.2023 16:24 Відповісти
Просто соромно признатись що вони рукжопі будівеньники, і тому міст сам впав.
Настамнєбилоінєт.
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18.07.2023 00:23 Відповісти
 
 