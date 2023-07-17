Унаслідок обстрілів без світла залишилися частина споживачів у 6 областях, на Донеччині знеструмлена шахта, - Міненерго
Через обстріли залишається без світла частина споживачів у Запорізькій, Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській областях. На Донеччині внаслідок обстрілів знеструмлювалися 14 населених пунктів і одна шахта, ведуться відновлювальні роботи.
Про це повідомили у Міненерго, інформує Цензор.НЕТ.
"Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з РФ областей. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація", - йдеться в повідомленні.
Також у міністерстві зазначили, що на одній з АЕС України достроково завершили ремонт енергоблока.
"На одній з атомних електростанцій України на 3 дні раніше визначеного терміну вийшов з ремонту енергоблок, який додав енергосистемі 1000 МВт потужності. Загалом за минулу добу атомна генерація виробила половину спожитої електроенергії. Генерація повністю покриває потреби споживачів", - додали у відомстві.
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