Китай сподівається на продовження Чорноморської зернової угоди у повному обсязі, - МЗС
Китай сподівається, що Чорноморська зернова ініціатива щодо перевезення зерна з України Чорним морем і надалі виконуватиметься у повному обсязі.
Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, коментуючи завершення нинішнього терміну дії угоди, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Китай сподівається, що ініціатива з перевезення зерна (Чорноморська зернова ініціатива. - Ред.) й надалі виконуватиметься в повному обсязі", - сказала Мао.
Вона додала, що Китай готовий тісніше взаємодіяти з усіма сторонами зернової угоди для досягнення домовленостей щодо забезпечення світової продовольчої безпеки.
Нагадаємо, зранку 16 липня з порту Одеси вийшло останнє судно з українським збіжжям в рамках зернової угоди.
Топ коментарі
+7 Elvis2
показати весь коментар17.07.2023 11:57 Відповісти Посилання
+3 Валентин Коваль #550884
показати весь коментар17.07.2023 11:56 Відповісти Посилання
+3 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар17.07.2023 11:56 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тепер він диктує ціни на зерно у світі...
Навіть Китай запанікував...
Далі буде...