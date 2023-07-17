Китай сподівається на продовження Чорноморської зернової угоди у повному обсязі, - МЗС

Китай сподівається, що Чорноморська зернова ініціатива щодо перевезення зерна з України Чорним морем і надалі виконуватиметься у повному обсязі.

Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, коментуючи завершення нинішнього терміну дії угоди, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Китай сподівається, що ініціатива з перевезення зерна (Чорноморська зернова ініціатива. - Ред.) й надалі виконуватиметься в повному обсязі", - сказала Мао.

Вона додала, що Китай готовий тісніше взаємодіяти з усіма сторонами зернової угоди для досягнення домовленостей щодо забезпечення світової продовольчої безпеки.

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Нагадаємо, зранку 16 липня з порту Одеси вийшло останнє судно з українським збіжжям в рамках зернової угоди.