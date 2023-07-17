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Китай сподівається на продовження Чорноморської зернової угоди у повному обсязі, - МЗС

зерно

Китай сподівається, що Чорноморська зернова ініціатива щодо перевезення зерна з України Чорним морем і надалі виконуватиметься у повному обсязі.

Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, коментуючи завершення нинішнього терміну дії угоди, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Китай сподівається, що ініціатива з перевезення зерна (Чорноморська зернова ініціатива. - Ред.) й надалі виконуватиметься в повному обсязі", - сказала Мао.

Вона додала, що Китай готовий тісніше взаємодіяти з усіма сторонами зернової угоди для досягнення домовленостей щодо забезпечення світової продовольчої безпеки.

Також читайте: Якщо Росія вийде із зернової угоди, це завдасть їй "величезних дипломатичних втрат", - Салліван

Нагадаємо, зранку 16 липня з порту Одеси вийшло останнє судно з українським збіжжям в рамках зернової угоди.

Автор: 

Китай (4742) зерновий коридор (583)


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Топ коментарі
+7
Хутін Пуй ризикує втратити зразу двох "вірних братьев" - Турцію і Китай, якщо не продовжить зернову угоду.
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17.07.2023 11:57 Відповісти
+3
Нехаи бере рашку за яблучко.
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17.07.2023 11:56 Відповісти
+3
путлєру нє прівикать-праглотіт утрьоцца і скажет вкусна дайтє дабавкі...
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17.07.2023 11:56 Відповісти
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буданов як ердоган - насрав путіну в щі і стверджує що той тепер повинен йти в коляборацію по зерну.))
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17.07.2023 11:53 Відповісти
путлєру нє прівикать-праглотіт утрьоцца і скажет вкусна дайтє дабавкі...
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17.07.2023 11:56 Відповісти
нє-нє-нє, я чекаю волання про червоні лінії і удари по центрам прийняття рішень.
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17.07.2023 11:59 Відповісти
"голодні ігри" ху.ловського формату
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17.07.2023 11:53 Відповісти
Після підриву Керч. моста ?
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17.07.2023 11:55 Відповісти
сиди, чекай на трупа... наїси...
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17.07.2023 11:56 Відповісти
Нехаи бере рашку за яблучко.
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17.07.2023 11:56 Відповісти
Хутін Пуй ризикує втратити зразу двох "вірних братьев" - Турцію і Китай, якщо не продовжить зернову угоду.
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17.07.2023 11:57 Відповісти
Тут Ердоган зорієнтувався круто!
Тепер він диктує ціни на зерно у світі...
Навіть Китай запанікував...
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17.07.2023 12:03 Відповісти
Сі дає )(уйлу наказ--не вийо***йся
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17.07.2023 12:09 Відповісти
Сі молодець. Дави засрашку!!!
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17.07.2023 12:20 Відповісти
китай подрочить і перетопчеться.. з сили сибіру будуть жрати газ
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17.07.2023 12:27 Відповісти
Вовка плешивый, не слушай ни кого - жми на газульку до упора, стена уже близко!
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17.07.2023 12:46 Відповісти
китайский барин хйла поставил задачу к выполнению свему холопу гребаный стыд за что дедываевалитраливали
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17.07.2023 13:02 Відповісти
Вот тебе, ху@ло, и пи@дюлина от "партнёра"!)))
Далі буде...
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17.07.2023 13:11 Відповісти
Ти ба: - війна війною, а ЖЕРТИ хочуть всі? Війна хліб не сіє, не жне, не виробляє й не пече. Тож ті, хто в "нейтралах" та "за Путіна" мають сосать ***, а не хлібну цицьку України. АРХ М
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17.07.2023 13:17 Відповісти
*******, ставь дупу для прочистки.
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17.07.2023 13:26 Відповісти
Так иди нефритовый стержень ***** вставь
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17.07.2023 14:37 Відповісти
Так в чем проблема, вломите ******** ***** и все будет чики-пики
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17.07.2023 16:14 Відповісти
 
 