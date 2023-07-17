Військові навчання проходитимуть у Дарницькому районі Києва, громадян закликають не відвідувати ліси, - КМВА

У Дарницькому районі Києва проходитимуть військові навчання, жителів столиці закликають не відвідувати ліси.

Про це повідомила пресслужба КМВА, передає Цензор.НЕТ.

"Увага, військові навчання! У межах лісництва Дарницького району проходитимуть навчання угруповання сил і засобів оборони Києва. Вони триватимуть з 17 по 20 липня", - йдеться в повідомленні.

Киян просять утриматися від відвідування лісів.

"Памʼятайте знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки — суворо заборонено!" - додали у КМВА.

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