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Військові навчання проходитимуть у Дарницькому районі Києва, громадян закликають не відвідувати ліси, - КМВА

навчання,зсу

У Дарницькому районі Києва проходитимуть військові навчання, жителів столиці закликають не відвідувати ліси.

Про це повідомила пресслужба КМВА, передає Цензор.НЕТ.

"Увага, військові навчання! У межах лісництва Дарницького району проходитимуть навчання угруповання сил і засобів оборони Києва. Вони триватимуть з 17 по 20 липня", - йдеться в повідомленні.

Киян просять утриматися від відвідування лісів.

"Памʼятайте знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки — суворо заборонено!" - додали у КМВА.

Читайте: Майже 5,2 тис. українських військових уже пройшли підготовку у Франції, - міністр оборони Лекорню. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (19799) військові навчання (2786)


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Головне, щоб навчання не заважали нічним перегонам ідіотів-військовозобов'язаних, на авто та мацаклєтах!!
За цим будуть «пильнувати» НАЦПОЛІЦІЯ та представники з військкоматів, це для них, робота вночі …, бо в Україні, взагаліто, Воєнний стан, а гонщикам про це за 1,5 роки і невідомо!!
Дикість, під час такої війни!!
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17.07.2023 13:04 Відповісти
 
 