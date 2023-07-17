Військові навчання проходитимуть у Дарницькому районі Києва, громадян закликають не відвідувати ліси, - КМВА
У Дарницькому районі Києва проходитимуть військові навчання, жителів столиці закликають не відвідувати ліси.
Про це повідомила пресслужба КМВА, передає Цензор.НЕТ.
"Увага, військові навчання! У межах лісництва Дарницького району проходитимуть навчання угруповання сил і засобів оборони Києва. Вони триватимуть з 17 по 20 липня", - йдеться в повідомленні.
Киян просять утриматися від відвідування лісів.
"Памʼятайте знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки — суворо заборонено!" - додали у КМВА.
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За цим будуть «пильнувати» НАЦПОЛІЦІЯ та представники з військкоматів, це для них, робота вночі …, бо в Україні, взагаліто, Воєнний стан, а гонщикам про це за 1,5 роки і невідомо!!
Дикість, під час такої війни!!