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Перед судом постане протоієрей РПЦ Ткачов, який "благословляв" російські ракетні обстріли України, - СБУ

ткачов

Наразі клірик РПЦ переховується від правосуддя на території країни-агресора.

Про це повідомляє ГУ СБУ у Києві та області, передає Цензор.НЕТ.

"СБУ завершила розслідування щодо клірика-блогера московської церкви, який благословляв російські ракетні обстріли по українським містам. Служба безпеки скерувала до суду обвинувальний акт стосовно протоієрея російської православної церкви Андрія Ткачова, який веде підривну діяльність проти України. У 2013 році цей представник рпц очолив місіонерський відділ київської єпархії упц (мп) та став ведучим на телеканалі "Київська Русь". Тут він активно поширював прокремлівські наративи та заперечував існування української державності. Випускник факультету спецпропаганди військового інституту міністерства оборони срср у москві згодом переїхав до росії, звідки публічно підтримав вторгнення до України.

Також Ткачов є постійним "експертом" ефірів пропагандистських телевізійних каналів рф, і активно виправдовує воєнні злочини кремля. На власних каналах у Телеграм та Ютуб він публікує свої "проповіді", в яких закликає загарбників вбивати мирних жителів України. Московський клірик "благословляє" та освячує ракети і закликає випускати їх "на голови українців", - йдеться в повідомленні.

Аудиторія цих інформаційних майданчиків складає майже 1,3 млн користовувачів.

Також читайте: Затримано настоятеля храму УПЦ МП, який збирав для ФСБ розвіддані про оборону Сумщини, - СБУ. ФОТО

"Ініційована Службою безпеки експертиза повністю підтвердила факти злочинної діяльності фігуранта.  Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на території країни-агресора, СБУ проводить комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України", - додали в СБУ.

Наразі завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за двома статтями Кримінального кодексу України ст. 436 (пропаганда війни), ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників)

Матеріали скеровано до Соломянського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

Також читайте: Протоієрею РПЦ Ткачову, який закликав війська РФ вбивати українців, повідомлено про підозру, - СБУ

Автор: 

СБУ (13070) священник (161)


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Топ коментарі
+4
А ви можете судити ті тисячі попів, які не на території росії?! у вас під носом в кожному селі і місті їх валом, займіться нарешті реальними справами!
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17.07.2023 12:08 Відповісти
+3
Випускник факультету спецпропаганди військового інституту міністерства оборони срср у москві
Здавалося б, до чого тут церква.
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17.07.2023 12:03 Відповісти
+3
так рпц це філія кдб та фсб-тому нічого дивного...
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17.07.2023 12:04 Відповісти
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Випускник факультету спецпропаганди військового інституту міністерства оборони срср у москві
Здавалося б, до чого тут церква.
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17.07.2023 12:03 Відповісти
так рпц це філія кдб та фсб-тому нічого дивного...
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17.07.2023 12:04 Відповісти
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17.07.2023 12:04 Відповісти
Так чмошнік же в рашкі зараз!
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17.07.2023 12:07 Відповісти
Це мокшинське лайно некдоторкане як я наші судді, депутати та іньша шелупень...
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17.07.2023 12:08 Відповісти
А ви можете судити ті тисячі попів, які не на території росії?! у вас під носом в кожному селі і місті їх валом, займіться нарешті реальними справами!
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17.07.2023 12:08 Відповісти
Втопити суку у діжці з гівном...
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17.07.2023 12:09 Відповісти
Нещодавно в Білій Церкві попи виинесли всі коштовні ікони з центрального собору! Де ці ікони? Де на лаві підсудних вороги України в рясах?
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17.07.2023 12:09 Відповісти
Un prêtre ? Mais que fait-il des enseignements de son Dieu ?

Extraits des dix commandements
"Tu ne commettras pas de meurtre.
Tu ne commettras pas de vol.
Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain.
Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son boeuf, ni son âne : rien de ce qui lui appartient.

Ce ne sont pas des religieux mais des sbires au service de malfaisants.
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17.07.2023 12:36 Відповісти
Він десятки років срав у голови людей в ефірах радіо Ера та інших каналів - усіх все влаштовувало. Ось тепер маємо мільони сектантів-колаборантів РПЦ -ФСБ.
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17.07.2023 12:52 Відповісти
давно пора, в кацапів хрестом прикриваєтьсч фсб і т.д.
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17.07.2023 13:47 Відповісти
Судять через рік після того як втік. Проповідував в церкві, що в Києві в Пушкінському парку, там ціла секта збиралась щоб його послухати. Об'ява "звонящие в церкви мобильники будуть погружаться в святую воду" досі висить на дверях. Там прошерстіть, думаю найдуться його прибічники досі. Але ж чи не краще було б ловити тих, хто ще не розбігся, наприклад тих, що грабують і вивозять майно церков, з яких їх попросили на вихід, що було куплено на кошти вірян? Вони ще не встигли втекти на рашку. Цих ловіть і сажайте.
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17.07.2023 13:59 Відповісти
от **** лагирна
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17.07.2023 16:21 Відповісти
Московськi попи - геть!
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17.07.2023 17:15 Відповісти
 
 