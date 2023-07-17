Перед судом постане протоієрей РПЦ Ткачов, який "благословляв" російські ракетні обстріли України, - СБУ

Наразі клірик РПЦ переховується від правосуддя на території країни-агресора.

Про це повідомляє ГУ СБУ у Києві та області, передає Цензор.НЕТ.

"СБУ завершила розслідування щодо клірика-блогера московської церкви, який благословляв російські ракетні обстріли по українським містам. Служба безпеки скерувала до суду обвинувальний акт стосовно протоієрея російської православної церкви Андрія Ткачова, який веде підривну діяльність проти України. У 2013 році цей представник рпц очолив місіонерський відділ київської єпархії упц (мп) та став ведучим на телеканалі "Київська Русь". Тут він активно поширював прокремлівські наративи та заперечував існування української державності. Випускник факультету спецпропаганди військового інституту міністерства оборони срср у москві згодом переїхав до росії, звідки публічно підтримав вторгнення до України.

Також Ткачов є постійним "експертом" ефірів пропагандистських телевізійних каналів рф, і активно виправдовує воєнні злочини кремля. На власних каналах у Телеграм та Ютуб він публікує свої "проповіді", в яких закликає загарбників вбивати мирних жителів України. Московський клірик "благословляє" та освячує ракети і закликає випускати їх "на голови українців", - йдеться в повідомленні.

Аудиторія цих інформаційних майданчиків складає майже 1,3 млн користовувачів.

Також читайте: Затримано настоятеля храму УПЦ МП, який збирав для ФСБ розвіддані про оборону Сумщини, - СБУ. ФОТО

"Ініційована Службою безпеки експертиза повністю підтвердила факти злочинної діяльності фігуранта. Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на території країни-агресора, СБУ проводить комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України", - додали в СБУ.

Наразі завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за двома статтями Кримінального кодексу України ст. 436 (пропаганда війни), ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників)

Матеріали скеровано до Соломянського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

Також читайте: Протоієрею РПЦ Ткачову, який закликав війська РФ вбивати українців, повідомлено про підозру, - СБУ