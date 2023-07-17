УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13982 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 457 9

Бербок закликала реформувати міжнародне право, щоб подати до суду на Росію за війну в Україні

бербок

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок робить ставку на реформу міжнародного права, щоб винні в агресивній війні, такі як диктатор Володимир Путін, могли бути притягнуті до відповідальності.

Про це пише Tagesschau, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніхто не може вести загарбницькі війни у XXI столітті й залишатися безкарним", – заявила Бербок.

Зазначається, що Бербок у Нью-Йорку візьме участь у церемонії з нагоди 25-ї річниці Міжнародного кримінального суду (МКС) при ООН.

"В очах злочинців Міжнародний кримінальний суд уже є гострим мечем. В очах постраждалих він – надія на те, що їхні страждання не залишаться безкарними… Саме тому прогалини у забезпеченні правосуддя є особливо болючими", – сказала Бербок.

Читайте також: Бербок про переговори України та Росії: Треба дивитися правді у вічі - саме РФ веде жорстоку агресивну війну

Вона зауважила, що перешкоди для судового переслідування за злочин агресії сьогодні все ще занадто високі, а міжнародне право має відповідати "реаліям XXI століття", сказала Бербок.

Автор: 

Міжнародний суд ООН (168) Міжнародний кримінальний суд (331) Анналена Бербок (457)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хто в Європі 30х думав що за 10, 5, 3, 2 років весь континент потоне у війні. Так само сподівались на "ліги націй" різні військові союзи. Навіть після Судет займались "чемберленством", "фіглярством". Європі просто пощастило, що зараз є Україна - яка сьогодні робить те що мала зробити Франція в ті роки - обливаючись кровю знищує рашизм.
показати весь коментар
17.07.2023 12:13 Відповісти
Так. Але багато західних країн цю нашу кров бачать виключно по телебаченню. І це завдяки нам.
показати весь коментар
17.07.2023 13:02 Відповісти
параші насрати на будь-які суди
показати весь коментар
17.07.2023 12:15 Відповісти
Та не скажі…

Ху&ло боїться їздити по світу після визнання його уголовним злочинцем.

Він бояться арешту. Так воно і потрібно бути.

У 1945 був Нюренберг. Зараз потрібна бути Гаага.
показати весь коментар
17.07.2023 14:32 Відповісти
Європа палає у війні вже близько 10 років. Проте деякі політики роблять вигляд про те, ніби нічого й не сталося з точки зору дотримання основоположних прав людини. Агресор знаходиться на території росії. проте ніхто до відповідальності його притягти не може. Це ненормально. Потрібні дії , а не їх імітація щодо визнання іделогії рашизму злочинною з відповідними міжнародноюридичними законами права та виконавчими структурами. Аналена Бербок не перша і не остання дипломат, яка постійно піднімає це питання. Необхідна реформа міжнародного права. В напрямку дій, а не їх імітації.
показати весь коментар
17.07.2023 12:35 Відповісти
А що вона членкиня.. чи безчленкиня, забулися??
показати весь коментар
17.07.2023 12:49 Відповісти
шановна пані, реформуваня нічого не дасть, Das Grab wird den Buckligen aufrichten - горбатого могила виправить
показати весь коментар
17.07.2023 13:07 Відповісти
Не пройшло і десяти років!
показати весь коментар
17.07.2023 13:14 Відповісти
Поки що: Феміда ля комедія... Вона зараз сліпа, глуха і без зубів.
показати весь коментар
17.07.2023 13:19 Відповісти
 
 