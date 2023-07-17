Бербок закликала реформувати міжнародне право, щоб подати до суду на Росію за війну в Україні
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок робить ставку на реформу міжнародного права, щоб винні в агресивній війні, такі як диктатор Володимир Путін, могли бути притягнуті до відповідальності.
Про це пише Tagesschau, інформує Цензор.НЕТ.
"Ніхто не може вести загарбницькі війни у XXI столітті й залишатися безкарним", – заявила Бербок.
Зазначається, що Бербок у Нью-Йорку візьме участь у церемонії з нагоди 25-ї річниці Міжнародного кримінального суду (МКС) при ООН.
"В очах злочинців Міжнародний кримінальний суд уже є гострим мечем. В очах постраждалих він – надія на те, що їхні страждання не залишаться безкарними… Саме тому прогалини у забезпеченні правосуддя є особливо болючими", – сказала Бербок.
Вона зауважила, що перешкоди для судового переслідування за злочин агресії сьогодні все ще занадто високі, а міжнародне право має відповідати "реаліям XXI століття", сказала Бербок.
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Ху&ло боїться їздити по світу після визнання його уголовним злочинцем.
Він бояться арешту. Так воно і потрібно бути.
У 1945 був Нюренберг. Зараз потрібна бути Гаага.