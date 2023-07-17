"Зернову угоду" фактично зупинено, підрив Кримського мосту на неї не вплине, - Пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "зернову угоду" фактично зупинено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Домовленості щодо "зернової угоди" фактично припинено, вона зупинена", - сказав він.

За словами Пєскова, РФ "негайно повернеться до "зернової угоди" як тільки домовленості, що її стосуються, буде виконано".

Також речник російського диктатора заявив, що вибух на Кримському мосту не вплине на "зернову угоду".

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