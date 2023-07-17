УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13982 відвідувача онлайн
Новини
14 735 45

"Зернову угоду" фактично зупинено, підрив Кримського мосту на неї не вплине, - Пєсков

пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "зернову угоду" фактично зупинено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Домовленості щодо "зернової угоди" фактично припинено, вона зупинена", - сказав він.

За словами Пєскова, РФ "негайно повернеться до "зернової угоди" як тільки домовленості, що її стосуються, буде виконано".

Також речник російського диктатора заявив, що вибух на Кримському мосту не вплине на "зернову угоду".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай сподівається на продовження Чорноморської зернової угоди у повному обсязі, - МЗС

Автор: 

Пєсков Дмитро (1711) росія (66520) зерновий коридор (583)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+39
показати весь коментар
17.07.2023 12:12 Відповісти
+22
показати весь коментар
17.07.2023 12:23 Відповісти
+19
Вот эта бабища и сломала мост!
показати весь коментар
17.07.2023 12:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
17.07.2023 12:07 Відповісти
Шойгу, Герасимов! Где кусок моста?!!!
показати весь коментар
17.07.2023 12:36 Відповісти
Вы пижон, сын пижона и дети ваши будут пижонами! - сказал Остап обращаясь к Балаганову
показати весь коментар
17.07.2023 13:05 Відповісти
Пресують Світ по всіх напрямках
показати весь коментар
17.07.2023 12:08 Відповісти
Мудло кацапське і не збиралося її продовжувати.
показати весь коментар
17.07.2023 12:09 Відповісти
кацапи продовжать до 27 липня. Бо 27 липня буде саміт африканських країн. Пуйло нікуди не діниться. Тому песков- і каже- мост - не вплине))))о продовжать
показати весь коментар
17.07.2023 12:24 Відповісти
песковьска лайношлюшка ще у Європі? Каструвати і на Московію
показати весь коментар
17.07.2023 12:10 Відповісти
Не маю жодного сумніву що зернова угода буде продовжена не зважаючі на забаганки лапатнікав...
показати весь коментар
17.07.2023 12:10 Відповісти
Тебе, кацапська мавпа, ніхто не питає, як Ердоган вирішить, так і буде.
показати весь коментар
17.07.2023 12:10 Відповісти
показати весь коментар
17.07.2023 12:10 Відповісти
Піськоф, це новий зернотрейдер чи хто?
Мабуть, із аграріїв *****!
показати весь коментар
17.07.2023 12:11 Відповісти
Побачимо...
показати весь коментар
17.07.2023 12:11 Відповісти
Ви жє прекрасно знаєте что я всєгда лгу . Поетому на моі слова - вніманяє не обращайтє .

.
показати весь коментар
17.07.2023 12:11 Відповісти
24 апреля. Песков заявил, что его сын воевал в составе ЧВК "Вагнер".

14 июля. Песков вслед за Путиным заявил, что ЧВК "Вагнер" никогда не существовала.
показати весь коментар
17.07.2023 12:20 Відповісти
показати весь коментар
17.07.2023 12:23 Відповісти
показати весь коментар
17.07.2023 12:12 Відповісти
Нажаль, вона не встигла усвідомити всю глибину своєї помилки
показати весь коментар
17.07.2023 12:20 Відповісти
Мабудь ото та дитина, що вижила
показати весь коментар
17.07.2023 12:22 Відповісти
Причому судячи з ушкоджень авто, вони загинули не від вибуху, а тому, що летіли на шаленій швидкості і влупились в відбійник
показати весь коментар
17.07.2023 12:25 Відповісти
Вот эта бабища и сломала мост!
показати весь коментар
17.07.2023 12:41 Відповісти
Мабуть буферами?.
показати весь коментар
17.07.2023 16:57 Відповісти
Коли цей дегенерат не брехав?
показати весь коментар
17.07.2023 12:13 Відповісти
"Китай сподівається на продовження Чорноморської зернової угоди у повному обсязі...." (с)
Ну, для понтов, кацапам надо пару дней поломаться......
показати весь коментар
17.07.2023 12:15 Відповісти
Песков … пурга…
показати весь коментар
17.07.2023 12:16 Відповісти
Піскова треба перекладати літературним матом...

Мы так хотели угодить Зеленскому с угодой,
Что мост сумели обвалить старания природы...
показати весь коментар
17.07.2023 12:17 Відповісти
показати весь коментар
17.07.2023 12:20 Відповісти
пєсков, помий вуса, там якейсь лайно (з чумадана путі ляпнуло)
показати весь коментар
17.07.2023 12:21 Відповісти
Ой. А як же це? --
показати весь коментар
17.07.2023 12:22 Відповісти
Ну так завтра цей же піськов заявить, що Китай так просив, так нас просив про продовження угоди, молив просто, що так і бути, ми погодилися))
показати весь коментар
17.07.2023 12:24 Відповісти
Ну, раз підрив мосту ні на що не впливає, то треба підривать)
показати весь коментар
17.07.2023 12:22 Відповісти
показати весь коментар
17.07.2023 12:23 Відповісти
А якщо кримський міст покласти повністю, то зернову угоду буде продовжено ?
показати весь коментар
17.07.2023 12:29 Відповісти
А кому вона потрібна, ООНу? Ну то нехай ООНа звертається до НАТО , а ті беруть ''зерноплави'' під свою охорону і нехай кацап тоді рипнеться. Не захочуть брати? Ну тоді Африку нехай самі і годують!
показати весь коментар
17.07.2023 12:36 Відповісти
Та і без них будуть собі китайські і турецькі кораблі забирати зерно по ціні, яка для аграріїв нижче собівартості, або близька до цього. І пукан у пукіна жим-жим буде навіть від думки їх обстрілювати. Так що коридор буде і без згоди блідого фюрера.
показати весь коментар
17.07.2023 12:39 Відповісти
"Также спикер сфинктер российского диктатора заявил..."
показати весь коментар
17.07.2023 12:39 Відповісти
Шойгу!
Герасимов!
Где защита моста, бл_дь?!!!
показати весь коментар
17.07.2023 12:43 Відповісти
Сомалійські пірати нервово курять у очереті
показати весь коментар
17.07.2023 12:56 Відповісти
« Рубль был привязан к мосту- сегодня оба рухнули»
показати весь коментар
17.07.2023 12:56 Відповісти
17.07.22 🤡🤡
показати весь коментар
17.07.2023 13:00 Відповісти
рускій піськов, іді нахй.
показати весь коментар
17.07.2023 13:11 Відповісти
показати весь коментар
17.07.2023 13:20 Відповісти
Jesli jest uslovje,tak nado otvetit na mnogo xuze cem kacapi.Zakryvajem potoki gaza i nefti Evropu.Idiot vojna vsiakoje byvajet,turecki potok takze pod radorom kak cel.Kacapo uxodit s Ukraini ili eVropa dlia nix prodaz zakryta.Tut pravil netu,dengi dlia oligarxov po zernu nedolzni bit vyse
показати весь коментар
17.07.2023 13:22 Відповісти
Піськов з волохатою матнею - яка до того різниця Україні? Себе виставите сволотою (якою ви і є), Україна продовжує отримувати допомогу - ще й зерно збереже, постраждають взагалі непричетні до цього народи Африки - ню-ню, мудило, "переграв" всіх )))
показати весь коментар
17.07.2023 13:46 Відповісти
Хто цю угоду придумав ... надішліть бункерного у відоме місце . Конвой НАТО і все
показати весь коментар
17.07.2023 14:26 Відповісти
Піськов - не варто навіть коментувати цей шмат лайна...
показати весь коментар
18.07.2023 09:42 Відповісти
 
 