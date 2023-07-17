"Зернову угоду" фактично зупинено, підрив Кримського мосту на неї не вплине, - Пєсков
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "зернову угоду" фактично зупинено.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
"Домовленості щодо "зернової угоди" фактично припинено, вона зупинена", - сказав він.
За словами Пєскова, РФ "негайно повернеться до "зернової угоди" як тільки домовленості, що її стосуються, буде виконано".
Також речник російського диктатора заявив, що вибух на Кримському мосту не вплине на "зернову угоду".
Топ коментарі
+39 аспм мпри
показати весь коментар17.07.2023 12:12 Відповісти Посилання
+22 аспм мпри
показати весь коментар17.07.2023 12:23 Відповісти Посилання
+19 Nick Nemo
показати весь коментар17.07.2023 12:41 Відповісти Посилання
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Мабуть, із аграріїв *****!
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14 июля. Песков вслед за Путиным заявил, что ЧВК "Вагнер" никогда не существовала.
Ну, для понтов, кацапам надо пару дней поломаться......
Мы так хотели угодить Зеленскому с угодой,
Что мост сумели обвалить старания природы...
спикерсфинктер российского диктатора заявил..."
Герасимов!
Где защита моста, бл_дь?!!!