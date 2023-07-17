УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13641 відвідувач онлайн
Новини Війна
6 130 102

Україні варто думати над запуском свого ОПК, у Росії ще багато ресурсів, - нардеп "Голосу" воїн Костенко

костенко

В Росії набагато більше ресурсів, техніки і боєприпасів, і попри це Сили оборони продовжують наступальні дії і мають результат. Однак Україна має починати запускати свій оборонно-промисловий комплекс, інакше подолати ворога буде вкрай складно.

Про це повідомив нардеп "Голосу", секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки за рахунок навченості особового складу, морально-психологічного стану, технологічної зброї і правильного застосування сил і засобів ми маємо позитивні результати на полі бою. В росії більше ресурсу, техніки, боєприпасів в рази. І при таких темпах в нас ресурс може швидше закінчитись", - наголосив парламентар.

При цьому РФ запускає свій ОПК і має певні результати. Тому для України важливо паралельно з допомогою партнерів, відновлювати і своє виробництво, зазначив Костенко.

"В росії ще всього багато, їх оборонно-промисловий комплекс запускається. Ми маємо наполягати, щоб наші партнери давали нам більше техніки і снарядів. А також думати не про те, як війна завтра закінчиться, а про те, як запустити наш ОПК для того, щоб росія бачила, що в них немає шансів іти далі", - підсумував нардеп.

Читайте: Про значне просування можна буде говорити після прориву першої лінії оборони ворога, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Автор: 

Костенко Роман (209)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+37
показати весь коментар
17.07.2023 12:29 Відповісти
+22
Вибачте, не думати над запуском свого ОПК, а цей ОПК повинен вже працювати 24/7.
показати весь коментар
17.07.2023 12:31 Відповісти
+17
Нє, чуваки, не швидіть. Нехай ще три роки війни пройде, а потім почнете думати. Чого зараз поспішати?
показати весь коментар
17.07.2023 12:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Те, що треба запускати - не питання. Питання - якого дідька досі не запустили? Похідне питання - а чи є взагалі що запускати? З новин та решти відкритих джерел можна зробити висновок що крім "Луча" (який з рештою розробник, а не виробник) у нас ОПК як такого і немає. Було дрібносерійне виробництво, здебільшого як ремонт або мінорна модернізація радянського металобрухту. Звісно, треба використовувати все доступне, але щоб не виявилося що купити західне якісне та ******* буде дешевше, ніж ліпити якийсь непотріб, аби "своє" називалось. Бо є таке враження що державні підприємтсва, вірніше ті, хто ними керує, ні на що крім красти та косячити не здатні.
показати весь коментар
17.07.2023 15:18 Відповісти
Наіть це " дрібносерійне" виробництво не працює на повну потужність. Чому з початку війни зеленими не було зроблено жодного Буцефалу( БТР-3, БТР-4). Вони себе дуже добре зарекомондували на війні. Їх азовці хвалили, там наведення гармати джойстиком на екрані компа. При Порошенку їх сотню кожен рік робили. І це тільки один із прикладів.

показати весь коментар
17.07.2023 15:52 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 