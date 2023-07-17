Україні варто думати над запуском свого ОПК, у Росії ще багато ресурсів, - нардеп "Голосу" воїн Костенко

В Росії набагато більше ресурсів, техніки і боєприпасів, і попри це Сили оборони продовжують наступальні дії і мають результат. Однак Україна має починати запускати свій оборонно-промисловий комплекс, інакше подолати ворога буде вкрай складно.

Про це повідомив нардеп "Голосу", секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки за рахунок навченості особового складу, морально-психологічного стану, технологічної зброї і правильного застосування сил і засобів ми маємо позитивні результати на полі бою. В росії більше ресурсу, техніки, боєприпасів в рази. І при таких темпах в нас ресурс може швидше закінчитись", - наголосив парламентар.

При цьому РФ запускає свій ОПК і має певні результати. Тому для України важливо паралельно з допомогою партнерів, відновлювати і своє виробництво, зазначив Костенко.

"В росії ще всього багато, їх оборонно-промисловий комплекс запускається. Ми маємо наполягати, щоб наші партнери давали нам більше техніки і снарядів. А також думати не про те, як війна завтра закінчиться, а про те, як запустити наш ОПК для того, щоб росія бачила, що в них немає шансів іти далі", - підсумував нардеп.

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