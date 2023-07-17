Кулеба у роковини збиття росіянами рейсу MH17: Відповідальність РФ за її злочини неминуча

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив співчуття у зв’язку з роковинами збиття у небі Донецької області рейсу MH17 російськими збройними силами 17 липня 2014 року. Кулеба наголосив, що відповідальність РФ за злочини неминуча.

Про це він написав у Twitter, пише Цензор.НЕТ.

Міністр нагадав, що дев'ять років тому у збитому з російського "Бука" літаку загинули всі пасажири та члени екіпажу - усього 298 людей.

"Вона (Росія) роками брехала про трагедію, намагаючись ухилитись від відповідальності, доки суд у Нідерландах не встановив правду. Ми у жалобі за жертвами MH17 і наголошуємо: відповідальність за злочини Росії неминуча", – написав Дмитро Кулеба.

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Нагадаємо, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Суд у Гаазі 17 листопада 2022 року визнав російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), генерала ГРУ Генштабу збройних сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергія Дубинського та громадянина України Леоніда Харченка винними у збитті літака рейсу MH17 та вбивстві 298 людей, їх засудили до довічного ув'язнення. Також вони мають виплатити 16 млн євро компенсацій. Підполковник гру Олег Пулатов був виправданий.

8 лютого 2023 року стало відомо, що міжнародні прокурори закінчують розслідування у справі про збиття літака. Втім, за їхніми словами, докази причетності Путіна та інших російських посадовців недостатньо чіткі, тому вони завершують розслідування без висунення нових обвинувачень.

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