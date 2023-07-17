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Новини Російські терористи збили Боїнг
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Кулеба у роковини збиття росіянами рейсу MH17: Відповідальність РФ за її злочини неминуча

мн17

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив співчуття у зв’язку з роковинами збиття у небі Донецької області рейсу MH17 російськими збройними силами 17 липня 2014 року. Кулеба наголосив, що відповідальність РФ за злочини неминуча.

Про це він написав у Twitter, пише Цензор.НЕТ

Міністр нагадав, що дев'ять років тому у збитому з російського "Бука" літаку загинули всі пасажири та члени екіпажу - усього 298 людей.

"Вона (Росія) роками брехала про трагедію, намагаючись ухилитись від відповідальності, доки суд у Нідерландах не встановив правду. Ми у жалобі за жертвами MH17 і наголошуємо: відповідальність за злочини Росії неминуча", – написав Дмитро Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Австралія ввела санкції стосовно причетних до збиття рейсу MH17

Нагадаємо, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Суд у Гаазі 17 листопада 2022 року визнав російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), генерала ГРУ Генштабу збройних сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергія Дубинського та громадянина України Леоніда Харченка винними у збитті літака рейсу MH17 та вбивстві 298 людей, їх засудили до довічного ув'язнення. Також вони мають виплатити 16 млн євро компенсацій. Підполковник гру Олег Пулатов був виправданий.

8 лютого 2023 року стало відомо, що міжнародні прокурори закінчують розслідування у справі про збиття літака. Втім, за їхніми словами, докази причетності Путіна та інших російських посадовців недостатньо чіткі, тому вони завершують розслідування без висунення нових обвинувачень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба вирушає з дипломатичним візитом до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку

Автор: 

Боїнг-777 Malasia Airli... (757) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+7
І скільки вже ця впевненість у відповідальність триває ? і ще буде тривати?
Покажіть злочинців які сидять за ґратами !
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17.07.2023 12:40 Відповісти
+4
а якшо відповідальність - не настане, то висловим глибокий осуд, та високу стурбованість, або - навпаки. 😡😡
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17.07.2023 12:45 Відповісти
+3
А на ділі виходить, так: якихось чотири чувака позичили у військовій частині пускову установку "Бук", перевезли через державний кордон і шандарахнули по цивільному літаку вбивши при цьому 298 чоловік. Потім вони повернули цей"Бук" на місце. "*********" засудили, а держава і її керівники тут не причому? Якось так, поки що виходить!
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17.07.2023 13:04 Відповісти
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І скільки вже ця впевненість у відповідальність триває ? і ще буде тривати?
Покажіть злочинців які сидять за ґратами !
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17.07.2023 12:40 Відповісти
uvi tak ono rabotae - vspominaite skilki let Amerika za binladenom ganjalas....
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17.07.2023 12:43 Відповісти
нажаль так
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17.07.2023 12:50 Відповісти
Поц касап від цього тільки міцніше спати буде..
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17.07.2023 12:44 Відповісти
а якшо відповідальність - не настане, то висловим глибокий осуд, та високу стурбованість, або - навпаки. 😡😡
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17.07.2023 12:45 Відповісти
кулеба трошки зовсім тупанув.

основна критика вироку по цій справі і була в тому що суд звільнив від відповідальности і путіна і росію і російську армію разом з російським генштабом.

тому непокаране зло нахабнішає і робить нові маріюпілі та бучі.
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17.07.2023 12:47 Відповісти
sud objavil te sho bylo dokazano prokurorami. ce nijak neznache sho ostaljna rusnja reiha otmoetsa....
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17.07.2023 12:51 Відповісти
В той же день кацТБ заверещало шо це апалчєнци збили український транспортник.
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17.07.2023 12:51 Відповісти
пролітаючі на Боінгу над Біскайскою затокою попиваючі Хенесі висловив упевненість..
просираешь державні гроші падло кулебске
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17.07.2023 12:57 Відповісти
Жаль що не на кораблі. В Біскаї кладовище кораблів ще з часів царя Горох
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17.07.2023 13:01 Відповісти
На карліку і вяликом богоносном народе ще вісить борт Качинського в Катині і наш борт в Ірані.
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17.07.2023 13:00 Відповісти
Царство небесне загинувшим душам! Вічний спокій! Прокляття рашкі!
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17.07.2023 13:04 Відповісти
А на ділі виходить, так: якихось чотири чувака позичили у військовій частині пускову установку "Бук", перевезли через державний кордон і шандарахнули по цивільному літаку вбивши при цьому 298 чоловік. Потім вони повернули цей"Бук" на місце. "*********" засудили, а держава і її керівники тут не причому? Якось так, поки що виходить!
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17.07.2023 13:04 Відповісти
Правильные мысли одновременно в голову приходят (в 13:04).
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17.07.2023 13:05 Відповісти
Пока что 9 лет расследования и "суда" выглядят так: 4 лоха угнали Бук из параши, проехали незамеченными через посты ГАИ и границу, сбили Боинг и тем же макарием вернулись обратно. Все вышестоящие парашные рыла как бы ни при чём, а Ху#ло здесь вообще белый и пушистый.
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17.07.2023 13:04 Відповісти
Може досить вже висирати пафосні штампи, які взагалі не корелюються з реальністю? Навіть ідіоту останньому вже зрозуміло, що ніхто й ніколи не притягне до відповідальності паРашу. Ні за Боінг, ні за геноцид в Україні. Бо Захід - рожеві інфантили, а в нас немає ні сил, ні засобів.
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17.07.2023 13:21 Відповісти
ОЧЕВИДНАЯ ВСЕМ персональная вина лично кровавого лубянского ублюдка будет предъявлена ему сразу после его смерти. В лучшем случае... ДЕВЯТИЛЕТНИЙ ПОЗОР НА ВЕСЬ МИР! Отсутствие наказания за преступление - залог многократного повторения...
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17.07.2023 13:28 Відповісти
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17.07.2023 14:09 Відповісти

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17.07.2023 14:22 Відповісти
 
 