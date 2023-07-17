Повітряні сили інформували про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА на Миколаївщині (оновлено)
На Миколаївщині оголошено тривогу через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА з південного напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Увага! Миколаївська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного напрямку", - йдеться у повідомленні.
Наразі на території Миколаївської області оголошено тривогу.
Станом на 13.27 Повітряні сили оголосили відбій загрози.
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