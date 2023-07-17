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Новини Війна
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Повітряні сили інформували про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА на Миколаївщині (оновлено)

бпла,дрон,безпілотник,шахед,шахід

На Миколаївщині оголошено тривогу через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА з південного напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил. 

"Увага! Миколаївська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного напрямку", - йдеться у повідомленні.

Наразі на території Миколаївської області оголошено тривогу.

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Станом на 13.27 Повітряні сили оголосили відбій загрози.

Автор: 

Миколаївська область (2311) дрони (5032) Повітряні сили (2825)


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