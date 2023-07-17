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Новини Російські терористи збили Боїнг
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Роковини трагедії літака рейсу MH17: РФ має бути притягнена до відповідальності за свої дії, - МЗС

мн17

У дев’яті роковини збиття літака MH17 МЗС України висловило співчуття сім’ям та близьким усіх загиблих пасажирів та членів екіпажу літака. У міністерстві закликають всі залучені держави та сторони співпрацювати задля притягнення Росії та усіх причетних до відповідальності за цей злочин.

Про це йдеться у заяві МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Збиття рейсу MH17 стало однією з найжахливіших сторінок збройної агресії Російської Федерації проти України й дало зрозуміти, що дії держави-агресора мають наслідки для усього світового співтовариства", - зазначило МЗС.

МЗС закликає всі залучені держави та сторони повною мірою співпрацювати відповідно до Резолюції РБ ООН 2166 (2014) задля притягнення Росії та усіх причетних до відповідальності за цей "ганебний та жорстокий випадок порушення норм міжнародного права".

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Так, Україна вітає ухвалення рішення Окружним судом Гааги щодо визнання винними й засудження до довічного позбавлення волі трьох осіб, які були посібниками в збитті літака рейсу MH17, а також вітає рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) та Європейського суду з прав людини щодо визнання їхньої юрисдикції розглядати спори щодо порушення Росією своїх міжнародно-правових зобов’язань.

Міністерство зауважило, що під час проведення усних слухань в Міжнародному Суді ООН у червні 2023 року, Україна окремо наголосила на порушеннях Росією положень Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, зокрема, через транспортування смертоносної зброї на територію України, що призвело до збиття рейсу MH17.

"Україна продовжить докладати усіх можливих зусиль, аби встановити справедливість для жертв трагедії, домогтись відповідальності та гарантій неповторення подібного трагічного інциденту, заявило насамкінець МЗС", - резюмує МЗС. 

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Як повідомлялося, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи над тимчасово окупованою частиною Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 298 осіб, всі вони загинули. 

Суд у Гаазі 17 листопада 2022 року визнав російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), генерала ГРУ Генштабу збройних сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергія Дубинського та громадянина України Леоніда Харченка винними у збитті літака рейсу MH17 та вбивстві 298 людей, їх засудили до довічного ув'язнення. Також вони мають виплатити 16 млн євро компенсацій.

Автор: 

авіакатастрофа (1105) МЗС (4207) Боїнг-777 Malasia Airli... (757)


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Топ коментарі
+9
По сравнению с одним Мариуполем сбитие Боинга просто детские шалости. Но из-за того, что ********* "дитёнку" вовремя не дали по рукам (и по дурной башке) и состоялся Мариуполь и другие уничтоженные города и сёла Украины.
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17.07.2023 13:08 Відповісти
+7
9 років пройшло ,такі заяви це пустозвонство.Рашистів потрібно знищувати все інше пусте і людям до дупи ці слова ,доки вони не побачать як буде знищений ворог.
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17.07.2023 13:09 Відповісти
+4
Цемах голосно сміється (якщо живий звісно)
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17.07.2023 13:24 Відповісти
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По сравнению с одним Мариуполем сбитие Боинга просто детские шалости. Но из-за того, что ********* "дитёнку" вовремя не дали по рукам (и по дурной башке) и состоялся Мариуполь и другие уничтоженные города и сёла Украины.
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17.07.2023 13:08 Відповісти
9 років пройшло ,такі заяви це пустозвонство.Рашистів потрібно знищувати все інше пусте і людям до дупи ці слова ,доки вони не побачать як буде знищений ворог.
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17.07.2023 13:09 Відповісти
ключові слова----МАЄ ....БУТИ... а коли воно -має...та коли воно--бути ..хрєн його знає
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17.07.2023 13:11 Відповісти
Притягнута до відповідальності - це половина проблеми.. має понести відповідальність..
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17.07.2023 13:14 Відповісти
Непокаране зло породжує ще більше зло.
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17.07.2023 13:23 Відповісти
Цемах голосно сміється (якщо живий звісно)
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17.07.2023 13:24 Відповісти
Роковини трагедії літака рейсу MH17: РФ має бути притягнена до відповідальності за свої дії



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17.07.2023 13:28 Відповісти
Кацапи кожного дня отримують за боінг і все інше.
Але виключно завдяки ЗСУ: імпотентні структури, яких з часів холодної війни, наплодилося як тарганів, жодного відношення до цього не мають.
Навіть шишки кацапськи, яки не здихають на полі бою, теж своє отримали: багато мільярдів доларів втратили вони зі своїх кишень.
І нехай вони посміхаються на камери, розповідаючи як у них все добре, сильно сумніваюсь, що вони дуже радіють, коли чергова вілла/яхта/літак/приватний острів/банківський рахунок, перетворюються на арештоване майно!
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17.07.2023 13:28 Відповісти
ОЧЕВИДНАЯ ВСЕМ ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВИНА сумасшедшего лубянского ублюдка, возможно, будет предъявлена ему сразу после его смерти. В лучшем случае... ДЕВЯТИЛЕТНИЙ ПОЗОР НА ВЕСЬ МИР! Отсутствие наказания за преступление - залог многократного повторения во всё больших масштабах... Что и происходит... СЛЕПЫЕ НЕТОРОПЛИВЫЕ СУДЬИ - соучастники неизлечимого кремлевского кровавого маньяка и убийцы-рецидивиста.
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17.07.2023 13:30 Відповісти
Як це сумно, але ******** світ виявився зовсім не готовим ******** викликів. Та сама ООН дискредитувала себе повністю. Так само як і ОБСЄ, Червоний Хрест і усі їм подібні. Треба скликати якусь міжнародну конференцію і терміново щось вирішувати, а інакше можливий повний хаос на планеті. Початок якого вже проглядається. Могли ж зібратись у 1975 році у Гельсінкі і прийняти розумне рішення, от тільки з механізмом виконання, як завжди, дали маху. Але все одно, обов'язково доведеться щось робити з ********* відносинами у світі. Ну не може агресор і окупант бути в Раді Безпеки, та ще й очолювати її! Нонсенс!!
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17.07.2023 13:58 Відповісти
Провал казуса беллі 2014 через трагедію малазійського лайнера МН17 створив ілюзію того, що доля випадку може змінити хід історії.
Нажаль, цій омані піддались й ті, кому український народ довірив своє життя і майбутнє.
Підготувати Україну до відбиття першого удару та будь-якого по силі й масштабу нападу рашистської пітьми - із цим завданням вони не впорались.
Тепер кращим синам і донькам нашого народу приходиться страшною ціною виправляти ці прорахунки, торуючи довгий й важкий шлях до перемоги.
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17.07.2023 14:08 Відповісти
Роковини зустрічі президента с товаріщем патрушевим. І наслідки переговорів. Та призначення кремлем головного в Україні.
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17.07.2023 17:01 Відповісти
 
 