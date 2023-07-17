Роковини трагедії літака рейсу MH17: РФ має бути притягнена до відповідальності за свої дії, - МЗС

У дев’яті роковини збиття літака MH17 МЗС України висловило співчуття сім’ям та близьким усіх загиблих пасажирів та членів екіпажу літака. У міністерстві закликають всі залучені держави та сторони співпрацювати задля притягнення Росії та усіх причетних до відповідальності за цей злочин.

Про це йдеться у заяві МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Збиття рейсу MH17 стало однією з найжахливіших сторінок збройної агресії Російської Федерації проти України й дало зрозуміти, що дії держави-агресора мають наслідки для усього світового співтовариства", - зазначило МЗС.

МЗС закликає всі залучені держави та сторони повною мірою співпрацювати відповідно до Резолюції РБ ООН 2166 (2014) задля притягнення Росії та усіх причетних до відповідальності за цей "ганебний та жорстокий випадок порушення норм міжнародного права".

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Так, Україна вітає ухвалення рішення Окружним судом Гааги щодо визнання винними й засудження до довічного позбавлення волі трьох осіб, які були посібниками в збитті літака рейсу MH17, а також вітає рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) та Європейського суду з прав людини щодо визнання їхньої юрисдикції розглядати спори щодо порушення Росією своїх міжнародно-правових зобов’язань.

Міністерство зауважило, що під час проведення усних слухань в Міжнародному Суді ООН у червні 2023 року, Україна окремо наголосила на порушеннях Росією положень Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, зокрема, через транспортування смертоносної зброї на територію України, що призвело до збиття рейсу MH17.

"Україна продовжить докладати усіх можливих зусиль, аби встановити справедливість для жертв трагедії, домогтись відповідальності та гарантій неповторення подібного трагічного інциденту, заявило насамкінець МЗС", - резюмує МЗС.

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Як повідомлялося, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи над тимчасово окупованою частиною Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 298 осіб, всі вони загинули.

Суд у Гаазі 17 листопада 2022 року визнав російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), генерала ГРУ Генштабу збройних сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергія Дубинського та громадянина України Леоніда Харченка винними у збитті літака рейсу MH17 та вбивстві 298 людей, їх засудили до довічного ув'язнення. Також вони мають виплатити 16 млн євро компенсацій.