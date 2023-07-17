Вибух на Кримському мосту вдарить по престижу Кремля та може створити проблеми для армії РФ, - Financial Times
Окупаційна "влада" Криму зупинила рух на мосту через Керченську протоку, який з’єднує окупований півострів з Росією. Це сталося в понеділок вранці після повідомлень про вибух, який спричинив обвалення частини мосту і загибель двох людей.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це пише Financial Times.
"Якщо підтвердиться, що це був другий український напад на Кримський міст, відкритий з великою помпою російським президентом Владіміром Путіним у 2018 році, це завдасть ще одного принизливого удару по престижу Кремля і, можливо, по його здатності забезпечувати війська, які тримають в окупації південні регіони України", - пише видання.
FT нагадує, що міст вже було пошкоджено внаслідок атаки в жовтні, що змусило російську владу тимчасово закрити його. Ремонт тривав кілька місяців і зрештою конструкцію було повністю відновлено.
Міст грає роль важливої сполучної ланки між Росією і окупованими українськими територіями і використовується для транспортування військ, танків та інших військових вантажів для окупаційних сил Кремля на на півдні України. Єдиний інший маршрут постачання - через так званий "сухопутний коридор", який Москва створила, вторгнувшись і окупувавши частини Донецької, Запорізької і Херсонської областей. Минулого вересня Путін заявив про "анексію" цих регіонів.
"Але цей шлях вузький і пов'язаний з труднощами, оскільки українські бригади зосередили свою увагу на спробі перерізати цей сухопутний коридор в ході свого контрнаступу", - зазначають автори матеріалу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Можна бути великим героєм і можна бути великим негідником, різниця тільки в знаку.
А це саме, що особисте приниження, розвінчання.
Хотів бути Королем Зла, виявився дрібним та жалюгідним негідником
Малороссийский язьік - это украинский? Значит язьік Руси - украинский!
Кацапьі, вьі должньі на руках носить Украину, если вьі действительно любите Русь.
"Vox veritatis" Голос правди на ютюбі ..https://www.youtube.com/@Vox_Veritatis
ось наприклад--Аукціон небаченої... (в N-ний раз про Русь) https://www.youtube.com/watch?v=5TabPf0uoz0
"Не торопись-пись-пись..." (с)
удару па прістіжу
не треба зупиняти рух-
-хай їдуть..
и не понимаю чего все так возбудились. Это создаст им только ограничние пропускной способности, не более того... и этих полу-мер я тоже не понимаю