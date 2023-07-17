УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13039 відвідувачів онлайн
Новини
11 642 39

Вибух на Кримському мосту вдарить по престижу Кремля та може створити проблеми для армії РФ, - Financial Times

міст

Окупаційна "влада" Криму зупинила рух на мосту через Керченську протоку, який з’єднує окупований півострів з Росією. Це сталося в понеділок вранці після повідомлень про вибух, який спричинив обвалення частини мосту і загибель двох людей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це пише Financial Times.

"Якщо підтвердиться, що це був другий український напад на Кримський міст, відкритий з великою помпою російським президентом Владіміром Путіним у 2018 році, це завдасть ще одного принизливого удару по престижу Кремля і, можливо, по його здатності забезпечувати війська, які тримають в окупації південні регіони України", - пише видання.

FT нагадує, що міст вже було пошкоджено внаслідок атаки в жовтні, що змусило російську владу тимчасово закрити його. Ремонт тривав кілька місяців і зрештою конструкцію було повністю відновлено.

Міст грає роль важливої сполучної ланки між Росією і окупованими українськими територіями і використовується для транспортування військ, танків та інших військових вантажів для окупаційних сил Кремля на на півдні України. Єдиний інший маршрут постачання - через так званий "сухопутний коридор", який Москва створила, вторгнувшись і окупувавши частини Донецької, Запорізької і Херсонської областей. Минулого вересня Путін заявив про "анексію" цих регіонів.

"Але цей шлях вузький і пов'язаний з труднощами, оскільки українські бригади зосередили свою увагу на спробі перерізати цей сухопутний коридор в ході свого контрнаступу", - зазначають автори матеріалу.

Читайте: Після вибуху на Кримському мосту утворився великий затор, - росЗМІ

Автор: 

Крим (14203) Керченський міст (539)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
якого престижу? престижу всесвітнього брехуна?
показати весь коментар
17.07.2023 13:23 Відповісти
+14
Болотяників вже ковбасить. Как пасмєлі по нашему Криму?
показати весь коментар
17.07.2023 13:24 Відповісти
+13
***** шмарками утерся. Слава Україні!
показати весь коментар
17.07.2023 13:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та всі вже чули
показати весь коментар
17.07.2023 13:22 Відповісти
якого престижу? престижу всесвітнього брехуна?
показати весь коментар
17.07.2023 13:23 Відповісти
Негативний престиж, це також престиж.
Можна бути великим героєм і можна бути великим негідником, різниця тільки в знаку.
А це саме, що особисте приниження, розвінчання.
Хотів бути Королем Зла, виявився дрібним та жалюгідним негідником
показати весь коментар
17.07.2023 13:32 Відповісти
Водка, Кремль, балалайка от і весь престиж. Ну ще калінка малінка у виконанні машки_стакана
показати весь коментар
17.07.2023 13:33 Відповісти
касабский герострат обриганий
показати весь коментар
17.07.2023 14:00 Відповісти
Болотяників вже ковбасить. Как пасмєлі по нашему Криму?
показати весь коментар
17.07.2023 13:24 Відповісти
)(уйло буде кошмарити шахєдами і взлетами літаків....сволота
показати весь коментар
17.07.2023 13:31 Відповісти
***** шмарками утерся. Слава Україні!
показати весь коментар
17.07.2023 13:29 Відповісти
Героям Слава !!! Смерть москалям і кацапам !!!
показати весь коментар
17.07.2023 13:30 Відповісти
gerojam slava
показати весь коментар
17.07.2023 13:30 Відповісти
Пояснить, будь ласка, як можна вдарити по тому чого давно немає
показати весь коментар
17.07.2023 13:30 Відповісти
скажу більше - країною, яка ніколи не існувала
показати весь коментар
17.07.2023 13:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=jjaVoaDciUQ Пояснення
показати весь коментар
17.07.2023 13:40 Відповісти
Це зробили мемні собачки NAFo, бабокобила машка_стакан в білій гарячці навіть розмовляє з ними
показати весь коментар
17.07.2023 13:30 Відповісти
Кацапьі, Украина - это Малороссия? А Малороссия - это Малая Русь? А Малая Русь - это сама суть Руси, ядро или просто Русь.
Малороссийский язьік - это украинский? Значит язьік Руси - украинский!
Кацапьі, вьі должньі на руках носить Украину, если вьі действительно любите Русь.
показати весь коментар
17.07.2023 13:30 Відповісти
чому це ? це московія...Петро перший перейменував масковію в расею
показати весь коментар
17.07.2023 13:33 Відповісти
в Російську Імперію, яка складалась з ядра Русі - Малої Русі, і захоплених земель інших народів - Великої (Большой) Русі, тобто НЕ Русі.
показати весь коментар
17.07.2023 18:48 Відповісти
показати весь коментар
17.07.2023 13:36 Відповісти
Спробуй ще, якщо напрягати мізки, то з часом вони починають краще працювати - це як тренувати м'язи. Не здавайся, і у тебе вийде! Вірь в себе!
показати весь коментар
17.07.2023 18:45 Відповісти
ось професійний історик,викладач пан Віталій його канал..

"Vox veritatis" Голос правди на ютюбі ..https://www.youtube.com/@Vox_Veritatis
ось наприклад--Аукціон небаченої... (в N-ний раз про Русь) https://www.youtube.com/watch?v=5TabPf0uoz0
показати весь коментар
17.07.2023 13:40 Відповісти
Накануне Монгольского нашествия (1237-1241 годы) на территории Руси насчитывалось около 340 городов, 242 города относились к пяти княжествам - Киевскому, Черниговскому, Владимиро-Волынскому, Галичскому, Переяславскому (Южному). Остальные 14 княжеств включали всего 98 городов. Таким образом, основная часть населения Руси проживала на юге - т.е. в Украине-Руси

показати весь коментар
17.07.2023 18:50 Відповісти
А хто сказав що вони ******* Русь? Москалі? Так вони не вкурсі що це таке, та Русь.
показати весь коментар
17.07.2023 13:42 Відповісти
в тому то і справа
показати весь коментар
17.07.2023 18:49 Відповісти
Вибух на Кримському мосту вдарить по престижу Кремля та може створити проблеми для армії РФ

"Не торопись-пись-пись..." (с)
показати весь коментар
17.07.2023 13:31 Відповісти
Та шож такое, никогда такого не было, и вот, опять!!!
показати весь коментар
17.07.2023 13:33 Відповісти
Жалко що тільки одна опора. Та ще й не під головним прольотом
показати весь коментар
17.07.2023 13:34 Відповісти
Цеи удар оптимізму ім не добавив -- тепер піде словеснии понос - будуть ліпити горбатого до стіни
показати весь коментар
17.07.2023 13:35 Відповісти
Москалі наладили виробництво 40 тис ударних безпілотників ланцет а на Беня-марафоні язиками збираються Крим брати
показати весь коментар
17.07.2023 13:35 Відповісти
милліон дронів ланцет
показати весь коментар
17.07.2023 14:36 Відповісти
"Престиж Кремля", - тонкий британський гумор. Який престиж може бути у стічної ями?
показати весь коментар
17.07.2023 13:35 Відповісти
С 1917 года кремль свой престиж потерял.
показати весь коментар
17.07.2023 13:41 Відповісти
щоб не було
удару па прістіжу
не треба зупиняти рух-
-хай їдуть..
показати весь коментар
17.07.2023 13:53 Відповісти
Дивимося з практичноъ сторони бо на репутацію оркам насрати.Так от автоопора друга стоїть і жд опора стоїть і вже пішли поїзди ,а це фактично головне що використовують гниди.Тобто на воєнну логістику це не вплине ,на цивільну скоріше теж.Буде заминка в пару днів яка потім потухне.Доки не зірвати дві опори жд мосту,логістику їм не порушити.Ускладнити трохи так,але це не вплине на загальний результат їх переміщення.
показати весь коментар
17.07.2023 13:57 Відповісти
забавные , сказочные .............., какой нахер престиж , если их презика признали международным преступником а паРашку - спонсором терроризма ? о чем они вообще ? о каком , *** престиже ? руская пьяная баба стоит на коленках , держит во рту китайский писюн а к очку уже пристроилась очередь , и вот такое порно показывают на весь мир , а они про престиж ............забавные однако.
показати весь коментар
17.07.2023 14:04 Відповісти
щоб створити реальні проблеми для армії орків, потрібно обвалити Керченський залізничний міст.
показати весь коментар
17.07.2023 14:10 Відповісти
+
и не понимаю чего все так возбудились. Это создаст им только ограничние пропускной способности, не более того... и этих полу-мер я тоже не понимаю
показати весь коментар
17.07.2023 16:18 Відповісти
показати весь коментар
17.07.2023 14:18 Відповісти
 
 