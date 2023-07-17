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Ексдиректор КП на реконструкції Поштової площі завдав збитків на 73,6 млн грн, йому повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

поштова

Подільська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру ексдиректору комунального підприємства "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", який при реконструкції Поштової площі у столиці завдав збитків на 73,6 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, пише Цензор.НЕТ.

За даними слідства, КМДА визначило КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" замовником транспортної розв’язки на Поштовій площі. Підприємство уклало договір генпідряду на виконання робіт з реконструкції з приватною компанією. Проте, як встановило слідство, фактично в рамках реконструкції транспортної розв’язки на Поштовій площі проводилося будівництво торговельного центру та п’яти ресторанів.

Зазначається, що це будівництво порушило вимоги закону "Про регулювання містобудівної діяльності", земельного законодавства та інших нормативних актів стосовно землеустрою та землекористування. Будівництва також здійснювалося без відведення земельних ділянок.

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"Підозрюваний, будучи директором комунального підприємства, не забезпечив контроль за дотриманням вимог земельного законодавства та договору підряду. Це створило передумови для безпідставного заволодіння генпідрядником земельними ділянками", - зазначають у пресслужбі.

Експертиза довела, що такими діями територіальній громаді Києва завдали матеріальних збитків на суму понад 73,6 млн грн.

Ексдиректору інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Відповідальність передбачена ч. 2 ст. 367 КК України. Наразі вирішується питання обрання колишньому директору запобіжного заходу.

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Автор: 

Київ (19799) комунальне підприємство (97) Офіс Генпрокурора (3309)


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Топ коментарі
+4
поки наші пацюки розкрадають державу -москалі наладили виробництво 40 тис ударних безпілотників ланцет
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17.07.2023 13:38 Відповісти
+3
а де підозга підогасу гєзнікову за гозкгадення 36млгдів?
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17.07.2023 13:45 Відповісти
+1
Это при Омельченко наверное??А поновей ничего нет??
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17.07.2023 13:38 Відповісти
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поки наші пацюки розкрадають державу -москалі наладили виробництво 40 тис ударних безпілотників ланцет
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17.07.2023 13:38 Відповісти
Это при Омельченко наверное??А поновей ничего нет??
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17.07.2023 13:38 Відповісти
Будівництво здіиснювалось без відведення земельних ділянок -- в Києві шо -- самобуд ?
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17.07.2023 13:42 Відповісти
а де підозга підогасу гєзнікову за гозкгадення 36млгдів?
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17.07.2023 13:45 Відповісти
Що громадськості до того що він сяде?Гроші де?Конфіскація майна його і всієї його родини ,і розстріл його як корупціонера.Задовбала ця вся соплива тяганина.
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17.07.2023 14:01 Відповісти
Скільки можна тих підроз ( зауважти під час війни ) а деж посадки. А посадок неможе бути бо це свої а своїх не судять а переводять на нові посади. Саме страшне покарання - це звільнення. Покиє президентом єрмак (зеленський просто вибраний а керує всім російський агент - єрмак).
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17.07.2023 14:05 Відповісти
 
 