Ексдиректор КП на реконструкції Поштової площі завдав збитків на 73,6 млн грн, йому повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

Подільська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру ексдиректору комунального підприємства "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", який при реконструкції Поштової площі у столиці завдав збитків на 73,6 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, пише Цензор.НЕТ.

За даними слідства, КМДА визначило КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" замовником транспортної розв’язки на Поштовій площі. Підприємство уклало договір генпідряду на виконання робіт з реконструкції з приватною компанією. Проте, як встановило слідство, фактично в рамках реконструкції транспортної розв’язки на Поштовій площі проводилося будівництво торговельного центру та п’яти ресторанів.

Зазначається, що це будівництво порушило вимоги закону "Про регулювання містобудівної діяльності", земельного законодавства та інших нормативних актів стосовно землеустрою та землекористування. Будівництва також здійснювалося без відведення земельних ділянок.

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"Підозрюваний, будучи директором комунального підприємства, не забезпечив контроль за дотриманням вимог земельного законодавства та договору підряду. Це створило передумови для безпідставного заволодіння генпідрядником земельними ділянками", - зазначають у пресслужбі.

Експертиза довела, що такими діями територіальній громаді Києва завдали матеріальних збитків на суму понад 73,6 млн грн.

Ексдиректору інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Відповідальність передбачена ч. 2 ст. 367 КК України. Наразі вирішується питання обрання колишньому директору запобіжного заходу.

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