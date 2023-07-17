"Зернова угода" увійшла в історію як приклад успішної дипломатії. Вважаю, Путін хоче її продовжити, - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прокоментував заяву РФ щодо припинення дії "зернової угоди".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.
За його словами, "зернова угода" увійшла в історію як приклад успішної дипломатії.
"Незважаючи на сьогоднішню заяву, я вважаю, що президент Росії Путін хоче, щоб цей гуманітарний міст продовжився", - додав турецький лідер.
Нагадаємо, 17 липня у Кремлі заявили, що дію "зернової угоди" зупинено.
Топ коментарі
+30 Al-Goritm Ain-Moment
показати весь коментар17.07.2023 13:56 Відповісти Посилання
+23 Деніс Войцеховський
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показати весь коментар17.07.2023 13:50 Відповісти Посилання
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Азовці, кримський міст.
Якщо ***** піде на продовження "угоди" в будь-якому вигляді, то вигляд у нього буде як у обісцяного півня.
Вєчєром вийдєш і скажешь - я пєрєдумал і возобновняю зерновую сдєлку вплоть до окончанія войни . Сфальшивішь - дам в глаз і посажу на бутилку ,, ти понял .?
..
до голої дупи Ердогани прижатись
щокой..
І це не варто розглядати як прийняття сторони Росії - Ердоган так само загравав з Китаєм і навіть Ізраїлем. Це стиль його зовнішньої політики, і Ердоган навряд чи його зрадить."
Пн, 10/07/2023Чтобы узнать, кто и в каких объемах импортирует «черное» украинское зерно, журналисты сопоставили таможенные документы и список подозреваемых в нарушениях украинских компаний, названия нескольких румынских, чешских и венгерских фирм-импортеров, а также ряда офшорных предприятий из числа импортеров.
Наиболее активный украинский экспортер из списка - фирма «Талстактив», которая, по данным прокуратуры, «легализовывала доход, полученный преступным путем», не заплатила подоходный налог и не вернула прибыль в иностранной валюте. Компанию основали в феврале 2021-го - за год до начала полномасштабного российского вторжения.
https://crime-ua.com/node/30810
Яка ганьба!