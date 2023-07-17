"Зернова угода" увійшла в історію як приклад успішної дипломатії. Вважаю, Путін хоче її продовжити, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прокоментував заяву РФ щодо припинення дії "зернової угоди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

За його словами, "зернова угода" увійшла в історію як приклад успішної дипломатії.

"Незважаючи на сьогоднішню заяву, я вважаю, що президент Росії Путін хоче, щоб цей гуманітарний міст продовжився", - додав турецький лідер.

Нагадаємо, 17 липня у Кремлі заявили, що дію "зернової угоди" зупинено.

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