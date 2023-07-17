Російські військові обстріляли центр Білопілля Сумської області, є загиблі та поранені
Військові РФ здійснили потужний артобстріл центру Білопілля на Сумщині. Є загиблі та поранені, їхня кількість уточнюється.
Про це повідомив міський голова Білопілля Юрій Зарко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Російські військові обстріляли центр Білопілля. Є загиблі та поранені, їхня кількість наразі уточнюється", - йдеться в повідомленні.
За даними місцевих Telegram-каналів, місто перебувало під потужним артобстрілом.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Костя Лобуряка #551023
показати весь коментар17.07.2023 14:06 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
✘
Vasily Androshchook
показати весь коментар17.07.2023 14:31 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
володимир омельянов
показати весь коментар17.07.2023 14:38 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Роман Кокоровець #551105
показати весь коментар17.07.2023 17:00 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль