Російські військові обстріляли центр Білопілля Сумської області, є загиблі та поранені

Військові РФ здійснили потужний артобстріл центру Білопілля на Сумщині. Є загиблі та поранені, їхня кількість уточнюється.

Про це повідомив міський голова Білопілля Юрій Зарко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Російські військові обстріляли центр Білопілля. Є загиблі та поранені, їхня кількість наразі уточнюється", - йдеться в повідомленні.

За даними місцевих Telegram-каналів, місто перебувало під потужним артобстрілом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Минулої ночі та вранці ворог дев’ять разів обстріляв прикордоння Сумщини, - ОВА