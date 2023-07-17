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Новини Агресія Росії проти України
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Російські військові обстріляли центр Білопілля Сумської області, є загиблі та поранені

білопілля

Військові РФ здійснили потужний артобстріл центру Білопілля на Сумщині. Є загиблі та поранені, їхня кількість уточнюється.

Про це повідомив міський голова Білопілля Юрій Зарко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Російські військові обстріляли центр Білопілля. Є загиблі та поранені, їхня кількість наразі уточнюється", - йдеться в повідомленні.

За даними місцевих Telegram-каналів, місто перебувало під потужним артобстрілом. 

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Автор: 

обстріл (29612) Сумська область (3976)


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А нам так по ним ніззя,бо загине мирне бидло...
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17.07.2023 14:06 Відповісти
Не потужний, а масований. Нахіба вихваляти кацапську зброю.
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17.07.2023 14:31 Відповісти
І знову рашиські варвари воюють з цивільним населенням.
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17.07.2023 14:38 Відповісти
у нас теж лупили в обід добряче .
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17.07.2023 17:00 Відповісти
 
 