Захоплення держвлади шляхом розширення повноважень: Справу щодо Януковича скеровано до суду, - ДБР

До суду скеровано обвинувальний акт щодо Віктора Януковича та колишнього заступника міністра юстиції України щодо захоплення ними державної влади у 2010 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, працівники ДБР завершили досудове розслідування кримінального провадження у липні минулого року. Стороні захисту було надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

"Слідством встановлено, що у вересні - жовтні 2010 року Віктор Янукович та заступник міністра юстиції України у неконституційний спосіб повернули в дію Конституцію України від 28 червня 1996 року, що призвело до незаконного збільшення владних повноважень колишнього президента України", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з тривалим переховуванням колишніх високопосадовців від органів слідства та суду, досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 109 та ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109 КК України здійснювалось за спеціальною (заочною) процедурою.

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Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Офісу Генерального прокурора.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, слідчий Державного бюро розслідувань (ДБР) за погодженням з прокурором Офісу генерального прокурора повідомив про підозру експрезиденту України Віктору Януковичу як керівнику організованої злочинної групи.

Зазначимо, що 30 вересня 2010 року Конституційний суд у закритому режимі скасував політичну реформу від 2004 року. Таким чином було фактично повернуто в дію Конституцію 1996 року та президентсько-парламентську форму правління, що дало змогу Януковичу розширити свої повноваження, перебравши частину тих, що належали ВР та Кабінету Міністрів.

Зокрема, Янукович самостійно міг визначати кандидатуру прем'єра, призначати і звільняти очільників СБУ та міністрів, обирати голову Фонду держмайна та Антимонопольного комітету, керувати роботою Кабінету Міністрів.