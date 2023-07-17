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Новини
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Захоплення держвлади шляхом розширення повноважень: Справу щодо Януковича скеровано до суду, - ДБР

янукович

До суду скеровано обвинувальний акт щодо Віктора Януковича та колишнього заступника міністра юстиції України щодо захоплення ними державної влади у 2010 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, працівники ДБР завершили досудове розслідування кримінального провадження у липні минулого року. Стороні захисту було надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

"Слідством встановлено, що у вересні - жовтні 2010 року Віктор Янукович та заступник міністра юстиції України у неконституційний спосіб повернули в дію Конституцію України від 28 червня 1996 року, що призвело до незаконного збільшення владних повноважень колишнього президента України", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з тривалим переховуванням колишніх високопосадовців від органів слідства та суду, досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 109 та ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109 КК України здійснювалось за спеціальною (заочною) процедурою.

Також читайте: Скеровано до суду справу щодо заволодіння Януковичем та його сином Олександром резиденцією "Межигір’я", - САП

Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Офісу Генерального прокурора.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, слідчий Державного бюро розслідувань (ДБР) за погодженням з прокурором Офісу генерального прокурора повідомив про підозру експрезиденту України Віктору Януковичу як керівнику організованої злочинної групи.

Зазначимо, що 30 вересня 2010 року Конституційний суд у закритому режимі скасував політичну реформу від 2004 року. Таким чином було фактично повернуто в дію Конституцію 1996 року та президентсько-парламентську форму правління, що дало змогу Януковичу розширити свої повноваження, перебравши частину тих, що належали ВР та Кабінету Міністрів.

Зокрема, Янукович самостійно міг визначати кандидатуру прем'єра, призначати і звільняти очільників СБУ та міністрів, обирати голову Фонду держмайна та Антимонопольного комітету, керувати роботою Кабінету Міністрів.

Автор: 

Конституція (548) Янукович Віктор (10784) ДБР (3596)


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Топ коментарі
+15
Це саме і про зеленого Найвеличнішого лідора.
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17.07.2023 14:00 Відповісти
+9
А коли вже буде справа про порушення Конституції України? У частини правління країною завгоспом-зраднико
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17.07.2023 14:01 Відповісти
+5
Не пройшло і 15 років.
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17.07.2023 14:04 Відповісти
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Це саме і про зеленого Найвеличнішого лідора.
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17.07.2023 14:00 Відповісти
aha nu davaite do sudu - pobachim jak eveo pod lichnie poruki shufricha vypustjat.....
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17.07.2023 14:00 Відповісти
А коли вже буде справа про порушення Конституції України? У частини правління країною завгоспом-зраднико
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17.07.2023 14:01 Відповісти
років через 20 добереться до пещерного суда ще через 10 -ніхто вже не запомятяє хто такий овощ
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17.07.2023 14:03 Відповісти
Не пройшло і 15 років.
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17.07.2023 14:04 Відповісти
Це все зробили дві людини??? Більше жодна жива душа їм не допомагала? Повернути в дію Конституцію України від 28 червня 1996 року було так просто? Навіщо цей цирк? Скільки грошей було витрачено на зарплати тим хто вів це "розслідування? Скільки буде витрачено на суд?
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17.07.2023 14:06 Відповісти
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17.07.2023 14:09 Відповісти
Астанавітесь!!!
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17.07.2023 14:13 Відповісти
Так це ж формулювання дуже підходить Зеленському, який власноруч наділив невідповідними повноваженнями голову ОПи, протиконституційно діяв по відношенню до Конститутиційного суду, сам себе наділив повноваженнями стосовно райадміністрацій Києва, запропонував законопроект по призначенню суддів власними силами знову ж таки антиконституційно, його партія запровадила низку законів які ігнорують місцеву владу по питаннях будівництва на підконтрольній території, підкорив собі цілу низку державних установ призначаючи туди "кумів", друзів, всупереч закону заборонив безкоштовну трансляцію декількох телевізійних каналів й т.д. задовго до сповіщення військового стану через повномасштабний напад Московії (т.з "роССії") на Україну. То що, може час ДБР проводити досудові дії, навіщо втрачати час в очікувані виборів на яких злочинець із поплічниками спробує продовжити своє перебування у керма країни?! Може поквапитесь аби запобігти масові акції протесту під лозунгами типу "Україна без Зеленського та його слуг"???!!!
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17.07.2023 14:14 Відповісти
А ерм шляхом чого керує всім,в т.ч розстановкою кадрів у вищих ешелонах?
Ах так,не на часі,на часі-те,що колись було.
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17.07.2023 14:18 Відповісти
кадри вирішуют все
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17.07.2023 14:23 Відповісти
А ЗАХОПЛЕННЯ ВЛАДИ ЗЕЛЕНСЬКИМ І Зе ВЛАДОЮ КОЛИ БУДУТЬ НАПРАВЛЯТИСЯ ДО СУДУ.
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17.07.2023 14:30 Відповісти
як на мою думку,овощу,вже давно, глубоко до сраки,оті усі "обвинувальніАкти"!,(,
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17.07.2023 14:37 Відповісти
В Офісно-Президентській республіці така стаття звучить як дитячі пустощі...
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17.07.2023 14:40 Відповісти
А про призначення москалів на пости в Генштабі та на посаду міністра МО чому дбр не розслідує? чи занадто прозорі паралелі з ********** вимальовуються?
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17.07.2023 16:07 Відповісти
Там призвище має бути інше (на приклад зеленський) і стаття трохи інша Трохи пізніше, але буде
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17.07.2023 16:35 Відповісти
Рекомендовано: До справи долучити усю депутатську ригівську гопоту.......
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17.07.2023 17:26 Відповісти
Так а главных крышевал регионалов (ОПЗЖ, Видновлення Украины) коррупционеров Ермака Арахамию Татарова брать будут, или не на часи? Кто пилит на закупках продовольствия для армии, кто заключает контракты с фирмами однодневками на миллиарды на закупку оружия которое не поставляется, кто заключает контракты на дороги с девушкой по имени Яна Хланта, которая с Резниченко в гражданском браке на миллиарды, кто то приходит с обысками к строительным компаниям Киевгорстрой, Будкепитал, Буд Девелопмент и Энсо, а потом в некоторые строительные фонды этих компаний заходит бизнес партнер Ермака Колюбаев и через эти фонды с кое какими манипуляциями с ценными бумагами начинают выводиться в Европу десятки миллионов долларов, выходит материал о коррупции в Киевгорстрое, где Кушнир с семьей умножает холдинг на ноль - реакция правоохранительных органов ноль, так как там крыша ОПЗЖ Ермак с Арахамией крышуют как Кушниров так и завхоза Януковича Кравца все схемы. А кто у нас глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку? Правильно Магомедов Руслан - он же внештатный советник Ермака. А кого в ресторане Ишак зафиксировал журналист Украинской правды Ткач? Арахамию и завхоза Януковича Кравца, это только как пример, так что не удивляйтесь маеткам по 20 лямов прихвостней Януковича, у них войны нету, у них тут заработок, а потом они поедут домой, кто куда, кто в Москву, кто в Монако, кто в Израиль
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17.07.2023 17:28 Відповісти
 
 