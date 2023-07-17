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Новини
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Арахамія закликав місцевих чиновників обмежити непріоритетні закупівлі: Якщо ви не зупинитесь, то Рада внесе законодавчі обмеження на період воєнного стану

арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія закликав місцевих чиновників припинити витрачати кошти на другорядні речі.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу звернутися до очільників міст, чиновників місцевого самоврядування та всіх інших осіб, відповідальних за процедури закупівель у нашій державі, незалежно від політичного забарвлення. У суспільстві назріває дуже серйозне невдоволення вашими діями. Пов'язано це з пріоритетами, які ви обираєте під час здійснення закупівель.

Усі ці історії про барабани, стадіони, люксові овочерізки, перекладання бруківки, там, де вона не в такому жахливому стані, значною мірою дестабілізують суспільство, яке живе непростим життям, примудряючись не просто виживати, але ще й волонтерити, донатити на армію та зберігати оптимістичний погляд на майбутнє", - наголосив парламентар.

За його словами, українські захисники просто шоковані цими новинами.

Також читайте: Для укриттів Солом’янського району "слуги" з РДА закупили двері в туалет по $600 кожна

"Ми в парламенті активно обговорюємо ідею обмеження розпорядження цими коштами, але зупиняє нас лише те, що ми знаємо: коли ми це зробимо, ви почнете голосно кричати про "напад на децентралізацію", що "влада атакує місцеве самоврядування" та поширювати інші схожі меседжі.

Саме тому я вирішив опублікувати цей пост. Вважайте це останнім попередженням. Якщо ви не зупинитесь, не припините витрачати гроші на предмети не першої необхідності, на те, що аж ніяк не наближає нас до перемоги, то парламент внесе законодавчі обмеження на період воєнного стану", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше Дніпровський район Києва закупив для облаштування укриттів понад 300 барабанів майже на 900 тис. грн. А голови районів Києва від "Слуги народу" закупили в укриття овочерізку і сковорідки за 1,5 млн грн.

Водночас Верховна Рада виділила додаткові понад 570 мільйонів грн на добудову Музею Голодомору.

Мінкультури зібрало кошти на заміну герба СРСР на щиті монумента "Батьківщина-мати". Вартість проєкту - 28 млн грн, роботи профінансують благодійники, бюджетні кошти не залучатимуть.

Також читайте: Міноборони закуповувало пальне за завищеними цінами - 80 грн/л, СБУ не може знайти постачальника, - Ніколов

Автор: 

Арахамія Давид (1107) закупівлі (3469)


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Топ коментарі
+34
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17.07.2023 14:04 Відповісти
+30
Баламут зелений , хто б ще ляпав після "доріг" замість ракет і іншого озброєння та ***********.
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17.07.2023 14:05 Відповісти
+27
право красти мае тільки пан Арахамія і його брати по партії!
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17.07.2023 14:04 Відповісти
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vot eto chuchelo bude raskazivati , jak zhiti treba ?
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17.07.2023 14:03 Відповісти
А ШО ТАКОЕ ПОЧУЛО **** ШО ЄРМАКУ ГАПЛИК? ЦЕ Ж ЙОГО ЛЮДИ НА МІСЦЯХ МАРОДЕРЯТЬ ! ЇМ ЖЕ АБРАМОВИЧ НЕ ПОЛАТИТЬ ЯК АРАХАМЦІ! А ти прибери рашистсього смотрящего свого друга за грального бізнесу в Україні . САМ АРАХАМКА СМОТРЯЩИЙ ЗА БАРИГАМИ ТА АГЕНТАМИ РАШКИ під брендом СЛУГА НАРОДУ !
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17.07.2023 15:46 Відповісти
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17.07.2023 14:04 Відповісти
право красти мае тільки пан Арахамія і його брати по партії!
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17.07.2023 14:04 Відповісти
Так, "халімони" тому доказ.
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17.07.2023 14:25 Відповісти
Не якщо то внесе. А давно це мало було бути зроблено. Плюс законодавчо дозволено закупівлі для бригад ТРО а може і не тільки для ТРО. Перекладвє з хворої голови на здорову, мудак.
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17.07.2023 14:04 Відповісти
Прошло 1,5 года...
Как государственники, зеленые - тугодумы.
А как что-то украсть во время войны - чемпионы мира.
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17.07.2023 14:04 Відповісти
Тебя абрамович снабжает. А жуликам помельче даже барабан нельзя? это справедливо?
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17.07.2023 14:04 Відповісти
Баламут зелений , хто б ще ляпав після "доріг" замість ракет і іншого озброєння та ***********.
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17.07.2023 14:05 Відповісти
Починаите з себе -- арахаміі
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17.07.2023 14:05 Відповісти
А сосну кожному?
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17.07.2023 14:05 Відповісти
Мовчав би вже після закупок барабанів в укриття.
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17.07.2023 14:06 Відповісти
А яйця по 17 можна?
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17.07.2023 14:08 Відповісти
"Що попові можна, те дякові зась"?
Ге ж, Арахнофобія?
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17.07.2023 14:09 Відповісти
ты смотри , гибону разрешили гавкать на бананы
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17.07.2023 14:10 Відповісти
Арахамия прокомментировал оффшоры Зеленского:

У меня тоже много было, а сейчас у жены есть

СРЕДА, 6 ОКТЯБРЯ 2021, 11:12
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/6/7309538/
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17.07.2023 14:10 Відповісти
Сміщьниіє комєнти про яйця і барабани потроху роблять свою справу?
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17.07.2023 14:11 Відповісти
пусте балабольство. Ці розтринькування бюджету треба було припинити розпорядженнями уряду на початку війни, зважаючи на військовий стан і крапка. Але ж як сказав Головнокомандуючий - а як тоді дороги будувати???
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17.07.2023 14:11 Відповісти
А може би, для початку, припинили би ВИ розкрадання на найвищому рівні? Ну там яйця по 17, яблука по 51, картопля по 22 гривні?!
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17.07.2023 14:12 Відповісти
У 2019 році журналісти "Слідство.Інфо" повідомляли, що тоді ще кандидат у президенти Володимир https://www.pravda.com.ua/news/2019/03/28/7210464/ Зеленський має незадекларовану 15-кімнатну віллу в Форте-дей-Мармі.

У Зеленського заявили, що за законом він https://www.pravda.com.ua/news/2019/03/28/7210528/ не зобов'язаний декларувати свою італійську віллу.

Форте-дей-Мармі відомий в Італії як місце, де хазяйнують росіяни.

Десять років тому, коли серед російських багатіїв з'явилася мода купувати нерухомість у цьому містечку, російські медіа називали його "московською провінцією".

Зокрема, в італійському місті розташовані будинки Романа Абрамовича, Олега Дерипаски та Михайла Прохорова.

https://www.pravda.com.ua/news/2022/09/1/7365601/
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17.07.2023 14:13 Відповісти
Что-то, обезьяна? "Ми в парламенті активно обговорюємо ідею обмеження розпорядження цими коштами, але зупиняє нас лише те, що ми знаємо: коли ми це зробимо, ви почнете голосно кричати про "напад на децентралізацію", що "влада атакує місцеве самоврядування" та поширювати інші схожі меседжі.
Какое нападение, осел, слуга оманского осла? Война давно уже идет, но в вашем зеленом мозгу войны до сих пор нет.
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17.07.2023 14:13 Відповісти
Зелений Марафон та шоу квартальних Лєнок, які фінансує презедент із бюджету країни, що воює, це найпріоритетніші трати!

"Держканал "Дом" витратить 33 млн грн на шоу колеги Зеленського по "95-му кварталу"

Йдеться про ток-шоу з робочою назвою "Тихий вечір"."

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17.07.2023 14:13 Відповісти
Патронний завод дешевше ніж річний бюджет марафону.
Ніби цей абрек не знає.
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17.07.2023 14:49 Відповісти
Прошу дати максимум переглядів у підтримку останнього ролика Швеця "НАСТАЛО ВРЕМЯ ДЛЯ СПАСИТЕЛЯ НАЦИИ /ПОРТРЕТ ГЕНЕРАЛА ЗАЛУЖНОГО "
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17.07.2023 16:09 Відповісти
Тобто, тепер будемо без барабанів? Та ви шо! Но, сподіваюсь що хоч Mercedes-Benz C-Class все ж таки можна? Для місцевих чиновників це річ зовсім не другорядна.
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17.07.2023 14:15 Відповісти
Агрохимія приїхав з раши і керує як нам жити де ще таке є люді
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17.07.2023 14:15 Відповісти
А яйця по 17 це пріоритет, і яблука по... та ін? Усі закупівлі в МО із маржею. Внесіть законодавчу ініціативу про відрізання рук депутатам та чиновникам крадіям. Проте чім тоді голосувати буде зелено кодло? Шнобелями? І чи не ваші зелені на місцях дерібанять бюджети? Кого посадили? Бла-бла-бла
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17.07.2023 14:15 Відповісти
Внесіть законодавчу ініціативу про відрізання рук депутатам та чиновникам крадіям. Проте чім тоді голосувати буде зелено кодло?
Тоді для голосування доведеться прилаштовувати педалі
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17.07.2023 16:44 Відповісти
Шо і барабанів вже закуповувати ніЗЗЯ?
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17.07.2023 14:15 Відповісти
Цьому пройдисвіту потрібно почати зі своє зеленої банди, а так всі його розмови - "на користь бідним"
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17.07.2023 14:15 Відповісти
Ты мені дивись, а то Ми внесемо зміни в діяльність Ради.. Ми як ніхто це вміємо, знаємо куди бити і в яку сторону вас нахиляти..
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17.07.2023 14:16 Відповісти
а він голограму продаватиме всім.. набивати кішені
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17.07.2023 14:17 Відповісти
агрохамло, ми тобі "віримо". язиком пи зд іть не ями копати.
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17.07.2023 14:18 Відповісти
..ВОЛШЕБНЫЙ ПЕНДЕЛЬ заработал.. Интересно, надолго??
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17.07.2023 14:19 Відповісти
Ніякий пендель не запрацював. Це все в рамках компанії зелених по згортанню реформи децентралізації і дескридетації місцевого самоврядування
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17.07.2023 15:54 Відповісти
В исках к ЕС и Великобритании юристы российского олигарха используют это письмо Арахамии

как доказательство губительного влияния западных санкций против Абрамовича на его усилия по мирным переговорам.

Ранее британское издание https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/28/7335340/ The Times со своих источников рассказало, что Абрамович активно участвовал как посредник между Кремлем и Банковой, в частности

лично возил записку от президента Украины Владимира Зеленского к российскому президенту Владимиру Путину в Москву.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/06/8/7351310
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17.07.2023 14:20 Відповісти
Центральній владі також треба своє хавало прикрити, звузити до мінімуму свої потреби.
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17.07.2023 14:21 Відповісти
яке мерзенне це ара хамiя , паскуда абхазська, що воно взагалi в Украiнi робе?
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17.07.2023 14:23 Відповісти
73% *********,це ви привели до влади прокацапських членограїв з 95 кварталу. Тепер відбивайтесь від ракет асфальтом і грайте на барабанах. *******.
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17.07.2023 14:26 Відповісти
прокинувся від коксового угару
Так мимо нього гроші можуть пройти..
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17.07.2023 14:27 Відповісти
Не прокинувся, а прочитав відкрите звернення Шуклінова від 16.07.2023: "https://www.dialog.ua/ukr/ukraine/277566_1689536365 Чому про це не говорить президент?" - журналіст Шуклінов поставив незручні запитання про війну
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17.07.2023 14:34 Відповісти
Підтримую, але 570 міліонів на музей Голодомору декілька днів тому витратила не місцева влада. Музей теж якось не виглядає, як першочергова потреба. Треба почати з власного прикладу. Наприклад відмінити це фінансування і направити на виробництво дронів.
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17.07.2023 14:30 Відповісти
Ти диви, не встигли люди опублікувати заклики до влади відмовитись від незрозумілих витрат на бо зна що замість забезпечення ЗСУ задля перемоги, та закликати до цього ж місцеві органи влади, як цей тарган вирішив повторювати майже це саме "ЗАБУВШИ" про центральну владу, про те що саме вона направила вже після повномасштабного нападу Московії (т.з. "роССії") на Україну сотні млрд гривень на незрозумілі відновлення, будівництва та ремонти незруйнованого, на зростання видатків на себе улюблених, на створення нових структур нічим не зайнятих та ні для кого не потрібних окрім забезпечення місцями родичів керівників та друзів, на НЕ ПОТРІБНИЙ нікому телемарафон з непрофесійними журналістами при тому що ТБ канали які у ньому задіяні самі раніше заробляли гроші та сплачували податки без держутримання!!! ЧМО закликає КОГОСЬ у час коли саме він та його однопартійці й розтрощують бюджет країни на незрозуміло що!!!
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17.07.2023 14:30 Відповісти
Це все виключно для дискредитації місцевого самоврядування. Гроші громад їм вже давно спокою не дають. Ще в 21му роц «обговорювали» згортання реформи децентралізації.
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17.07.2023 15:58 Відповісти
Закатали в асфальт миллиарды накануне войны и продолжают этим же заниматься.
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17.07.2023 14:30 Відповісти
Гібон абхазький розкомандувався
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17.07.2023 14:31 Відповісти
Да не может быть. хламидия призывает не воровать, вместо того чтобы вешать воров от власти.
У них сколько еще идей и креатива для воровства, квн отдыхает.
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17.07.2023 14:34 Відповісти


Почти на миллион гривен. Появилось фото барабанов, которые закупили для убежищ Киева
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17.07.2023 14:35 Відповісти
Він просто прочитав та повторив відкрите звернення журналіста Шуклінова від 16.07.2023: "https://www.dialog.ua/ukr/ukraine/277566_1689536365 Чому про це не говорить президент?" - журналіст Шуклінов поставив незручні запитання про війну
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17.07.2023 14:35 Відповісти
Героїчний спротив Арахамій-Подоляків.

«Крав» із Подоляком вино та ночував із Верещук: Арахамія про будні у бункері президента.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія пригадав перші дні повномасштабного вторгнення. Тоді політики жили у президентському бункері.

Арахамія розповів, що жив в одній кімнаті з міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Іриною Верещук. У них була маленька казарма, приблизно 11-12 квадратних метрів, де стояли два ліжка. Також очільник «Слуги народу» пригадав як разом із радником глави Офісу президента Михайлом Подоляком «викрав» вино ексзаступника керівника Банкової Кирила Тимошенка.

«А потім ми з Подоляком згадали, що в Кирила Тимошенка в кабінеті був холодильник з вином гарним. І пішли його «грабувати». Вночі це було, - зауважив Арахамія.

https://glavcom.ua/country/politics/krav-iz-podoljakom-vino-u-timoshenka-ta-nochuvav-iz-vereshchuk-arakhamija-pro-budni-u-bunkeri-prezidenta-941339.html
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17.07.2023 14:36 Відповісти
Всі щури, які до 24 лютого 2022 року верещали, що західні політики, розвідки, журналісти брешуть про широкомасштабний напад роZії, першими побігли ховатись в бункер.

А чому ж цей непотріб не поїхав в Бучу, Ірпінь рятувати своїх виборців?
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17.07.2023 14:44 Відповісти
Арахамия в 10 раз занизил стоимость дома в декларации, - СМИ

7.07.2020

Как сообщал https://www.obozrevatel.com/?_gl=1*7xk7u8*_ga*MTc2Mjc2ODY5NS4xNjg3Nzc5NTk4*_ga_JBX3X27G7H*MTY4OTU5NDkyNS44LjEuMTY4OTU5NTA0Ny4xOC4wLjA. OBOZREVATEL , председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия держит наличными https://news.obozrevatel.com/economics/deklaratsiya-arahamii.htm 8 млн грн, 900 тыс. долларов и 200 тыс. евро.

https://news.obozrevatel.com/economics/fea/arahamiyu-zapodozrili-v-podache-nedostovernoj-deklaratsii-smi.htm
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17.07.2023 14:59 Відповісти
Вже мемуари пишуть як вони "воювали", герої х*єрові, типу "ми пахали, я і трактор", це так весело нам повинно бути читати, як там вони стрес знімали і в кого вино брали. А як же мівіна, вони ж там не знали, як мівіну заварити, ще в минулому році писали. А тут уже вінішко, дивись далі і делікатесики згадають в мемуарах.
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17.07.2023 17:35 Відповісти
+52% Злий М'ясник
@19sergio64
·
6 год
Московія - нарощує військове виробництво, заводи працюють 24/7, виробляють дрони, ракети, **********.
Україна - розпиляє фінансову допомогу на непотріб (барабани, стадіони, овощекрізки), нищить, економіку, місцеві бюджети, волонтерство.
Позитивні блогери з цсіх прасок кричать, що це-вороже ІПСО.
Розпіарені владою шахраї збирать колосальні гроші ні на шо.
Хтось ще сподівається, що наша країна прямує саме до перемоги?
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17.07.2023 14:48 Відповісти
Агрохімія все правильно сказав, бо зараз потрібно всі кошти вкласти в музей голодомору
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17.07.2023 14:51 Відповісти
****.. "моральний авторітет". Розкажіть краще про омерту, кругову поруку і покривання спільних злочинів...
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17.07.2023 14:53 Відповісти
Ось як воно собі думає? йому ХТОСЬ повірив?
Зроби поправку в крімінальний кодекс : корупція = мародерство під час війни . І покарання от 15 до ПЖ.
Може тоді будеш мати право щось казати
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17.07.2023 14:55 Відповісти
Треба негайно всі місцеві гроші перенаправляти на закупку дронів. Біда тільки, що МО теж може гроші вкрасти. Гроші українських платників податків розкрадаються на всіх рівнях. Наші посадовці подібні до стерв'ятників, які чекають на смерть України.
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17.07.2023 15:02 Відповісти
КОНЧЕННЫЙ ИДИОТ, а нахера нужна такая зРада, которая на второй год войны это до сих пор не сделала ????
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17.07.2023 15:03 Відповісти
"Гроші що не втрапили до кишені Арахамії вважаються вкраденими у Арахамії"- якщо коротко!
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17.07.2023 15:08 Відповісти
"Зарплаты" в конвертах "слугам" выдают заместители Арахамии - Скороход

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАРТА 2020

Она утверждает, что нардепы получают "вознаграждение" по результатам работы в конце месяца. Обычным "слугам" платят по $5 тысяч, тем, кто занимает руководящие должности во фракции - $15 тысяч.

Деньги выдают наличными каждому на руки.
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17.07.2023 15:09 Відповісти
Нардеп имеет квартиру в Киеве (70.5 кв м), по 50% двух нежилых помещений в Николаеве (400.1 кв м и 231.3 кв м), 4 земельных участка (900 кв м, 241 кв м, 36 кв м и 9 кв м) и дачный дом (295.7 кв м) в Вите-Почтовой Киевской области. Давид Арахамия также задекларировал безоплатное пользование квартирой в Николаеве (67,6 кв м).

Виктория Арахамия имеет 3 квартиры в Киеве (52.2 кв м, 50.5 кв м и 50.2 кв м, которые стали ее собственностью 23.10.2017), дом в Новопетровском Николаевской области (58,6 кв м), землю в Брюховичах Львовской области (720 кв м).

Сын нардепа Давид Давидович имеет квартиру в Николаеве (153,2 кв м).

Давид Арахамия пользуется "Тойотой" жены. На Викторию Арахамию записаны: квадроцикл BRP Maverick 7TKH XRS Turbo (2020 выпуска), легковые автомобили Mercedes-Benz (модель V250, год выпуска 2017) и Toyota Land Cruiser 200 (2019 г.в.). Кроме того, в субаренде у нее находится автомобиль Audi (Q8, год выпуска 2018).

Супруги также задекларировал ювелирные изделия и часы.
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17.07.2023 15:16 Відповісти
Звідки цей любитель вина і сидіння в бункері прибився до України? Хто дав йому громадянство, за які заслуги? Щоб відмазував російських олігархів від втрати майна в Україні? Чому СБУ не порушила справу проти нього за державну зраду?
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17.07.2023 15:16 Відповісти
Перевел стрелки на местные бюджеты, мол, это не мы тратим деньги во время войны не пойми на что
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17.07.2023 15:19 Відповісти
Давно эта птица не пела.Стрелочник.
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17.07.2023 15:43 Відповісти
Так це ж представники зеленского купляють барабани? Самі себе насварили?
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17.07.2023 15:43 Відповісти
Кличка треба зупинити - перекопав весь Київ! задовбав своїм відновленням бордюрів під та будуванням пішоходного мосту для відпочивальників Оболоні час війни! Тих, хто купляв барабани та сковорідки в укриття - посадити пожиттєво!
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17.07.2023 16:04 Відповісти
Арахамия пытается рубить сук, на котором уютно сидят «Слуги народа» . Он выступает против линии партии! Отщепенец!!
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17.07.2023 16:14 Відповісти
Себя они однозначно не обидят
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17.07.2023 16:24 Відповісти
Абрахамия де декларації про статки? Обіцяло голосно повернути вже більш як півроку Голосів не вистачає чи сміливості?
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17.07.2023 16:31 Відповісти
Черговий вис...р у повітря і більш нічого. В них це час від часу буває.
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17.07.2023 17:14 Відповісти
Дуже авторитетний ЗЕлений політичний "діяч" Арахамія звернувся з проханням......І відразу уся Зелена гопота припинила усі оборудки....Жесть.....
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17.07.2023 17:23 Відповісти
Так а главных крышевал регионалов (ОПЗЖ, Видновлення Украины) коррупционеров Ермака Арахамию Татарова брать будут, или не на часи? Кто пилит на закупках продовольствия для армии, кто заключает контракты с фирмами однодневками на миллиарды на закупку оружия которое не поставляется, кто заключает контракты на дороги с девушкой по имени Яна Хланта, которая с Резниченко в гражданском браке на миллиарды, кто то приходит с обысками к строительным компаниям Киевгорстрой, Будкепитал, Буд Девелопмент и Энсо, а потом в некоторые строительные фонды этих компаний заходит бизнес партнер Ермака Колюбаев и через эти фонды с кое какими манипуляциями с ценными бумагами начинают выводиться в Европу десятки миллионов долларов, выходит материал о коррупции в Киевгорстрое, где Кушнир с семьей умножает холдинг на ноль - реакция правоохранительных органов ноль, так как там крыша ОПЗЖ Ермак с Арахамией крышуют как Кушниров так и завхоза Януковича Кравца все схемы. А кто у нас глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку? Правильно Магомедов Руслан - он же внештатный советник Ермака. А кого в ресторане Ишак зафиксировал журналист Украинской правды Ткач? Арахамию и завхоза Януковича Кравца, это только как пример, так что не удивляйтесь маеткам по 20 лямов прихвостней Януковича, у них войны нету, у них тут заработок, а потом они поедут домой, кто куда, кто в Москву, кто в Монако, кто в Израиль
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17.07.2023 17:29 Відповісти
Пріорітетні у зельоних це які? Асфальт? Комічні шоу? Бо для озброєння Армії владою не виділяється нічого.
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17.07.2023 20:52 Відповісти
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17.07.2023 21:23 Відповісти
 
 