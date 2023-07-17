Арахамія закликав місцевих чиновників обмежити непріоритетні закупівлі: Якщо ви не зупинитесь, то Рада внесе законодавчі обмеження на період воєнного стану

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія закликав місцевих чиновників припинити витрачати кошти на другорядні речі.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу звернутися до очільників міст, чиновників місцевого самоврядування та всіх інших осіб, відповідальних за процедури закупівель у нашій державі, незалежно від політичного забарвлення. У суспільстві назріває дуже серйозне невдоволення вашими діями. Пов'язано це з пріоритетами, які ви обираєте під час здійснення закупівель.



Усі ці історії про барабани, стадіони, люксові овочерізки, перекладання бруківки, там, де вона не в такому жахливому стані, значною мірою дестабілізують суспільство, яке живе непростим життям, примудряючись не просто виживати, але ще й волонтерити, донатити на армію та зберігати оптимістичний погляд на майбутнє", - наголосив парламентар.

За його словами, українські захисники просто шоковані цими новинами.

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"Ми в парламенті активно обговорюємо ідею обмеження розпорядження цими коштами, але зупиняє нас лише те, що ми знаємо: коли ми це зробимо, ви почнете голосно кричати про "напад на децентралізацію", що "влада атакує місцеве самоврядування" та поширювати інші схожі меседжі.



Саме тому я вирішив опублікувати цей пост. Вважайте це останнім попередженням. Якщо ви не зупинитесь, не припините витрачати гроші на предмети не першої необхідності, на те, що аж ніяк не наближає нас до перемоги, то парламент внесе законодавчі обмеження на період воєнного стану", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше Дніпровський район Києва закупив для облаштування укриттів понад 300 барабанів майже на 900 тис. грн. А голови районів Києва від "Слуги народу" закупили в укриття овочерізку і сковорідки за 1,5 млн грн.

Водночас Верховна Рада виділила додаткові понад 570 мільйонів грн на добудову Музею Голодомору.

Мінкультури зібрало кошти на заміну герба СРСР на щиті монумента "Батьківщина-мати". Вартість проєкту - 28 млн грн, роботи профінансують благодійники, бюджетні кошти не залучатимуть.

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