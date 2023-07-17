Арахамія закликав місцевих чиновників обмежити непріоритетні закупівлі: Якщо ви не зупинитесь, то Рада внесе законодавчі обмеження на період воєнного стану
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія закликав місцевих чиновників припинити витрачати кошти на другорядні речі.
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Хочу звернутися до очільників міст, чиновників місцевого самоврядування та всіх інших осіб, відповідальних за процедури закупівель у нашій державі, незалежно від політичного забарвлення. У суспільстві назріває дуже серйозне невдоволення вашими діями. Пов'язано це з пріоритетами, які ви обираєте під час здійснення закупівель.
Усі ці історії про барабани, стадіони, люксові овочерізки, перекладання бруківки, там, де вона не в такому жахливому стані, значною мірою дестабілізують суспільство, яке живе непростим життям, примудряючись не просто виживати, але ще й волонтерити, донатити на армію та зберігати оптимістичний погляд на майбутнє", - наголосив парламентар.
За його словами, українські захисники просто шоковані цими новинами.
"Ми в парламенті активно обговорюємо ідею обмеження розпорядження цими коштами, але зупиняє нас лише те, що ми знаємо: коли ми це зробимо, ви почнете голосно кричати про "напад на децентралізацію", що "влада атакує місцеве самоврядування" та поширювати інші схожі меседжі.
Саме тому я вирішив опублікувати цей пост. Вважайте це останнім попередженням. Якщо ви не зупинитесь, не припините витрачати гроші на предмети не першої необхідності, на те, що аж ніяк не наближає нас до перемоги, то парламент внесе законодавчі обмеження на період воєнного стану", - підсумував він.
Нагадаємо, раніше Дніпровський район Києва закупив для облаштування укриттів понад 300 барабанів майже на 900 тис. грн. А голови районів Києва від "Слуги народу" закупили в укриття овочерізку і сковорідки за 1,5 млн грн.
Водночас Верховна Рада виділила додаткові понад 570 мільйонів грн на добудову Музею Голодомору.
Мінкультури зібрало кошти на заміну герба СРСР на щиті монумента "Батьківщина-мати". Вартість проєкту - 28 млн грн, роботи профінансують благодійники, бюджетні кошти не залучатимуть.
Будь ласка, зачекайте...
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Как государственники, зеленые - тугодумы.
А как что-то украсть во время войны - чемпионы мира.
Ге ж, Арахнофобія?
У меня тоже много было, а сейчас у жены есть
СРЕДА, 6 ОКТЯБРЯ 2021, 11:12
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/6/7309538/
У Зеленського заявили, що за законом він https://www.pravda.com.ua/news/2019/03/28/7210528/ не зобов'язаний декларувати свою італійську віллу.
Форте-дей-Мармі відомий в Італії як місце, де хазяйнують росіяни.
Десять років тому, коли серед російських багатіїв з'явилася мода купувати нерухомість у цьому містечку, російські медіа називали його "московською провінцією".
Зокрема, в італійському місті розташовані будинки Романа Абрамовича, Олега Дерипаски та Михайла Прохорова.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/09/1/7365601/
Какое нападение, осел, слуга оманского осла? Война давно уже идет, но в вашем зеленом мозгу войны до сих пор нет.
"Держканал "Дом" витратить 33 млн грн на шоу колеги Зеленського по "95-му кварталу"
Йдеться про ток-шоу з робочою назвою "Тихий вечір"."
Ніби цей абрек не знає.
Тоді для голосування доведеться прилаштовувати педалі
как доказательство губительного влияния западных санкций против Абрамовича на его усилия по мирным переговорам.
Ранее британское издание https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/28/7335340/ The Times со своих источников рассказало, что Абрамович активно участвовал как посредник между Кремлем и Банковой, в частности
лично возил записку от президента Украины Владимира Зеленского к российскому президенту Владимиру Путину в Москву.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/06/8/7351310
Так мимо нього гроші можуть пройти..
У них сколько еще идей и креатива для воровства, квн отдыхает.
Почти на миллион гривен. Появилось фото барабанов, которые закупили для убежищ Киева
«Крав» із Подоляком вино та ночував із Верещук: Арахамія про будні у бункері президента.
Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія пригадав перші дні повномасштабного вторгнення. Тоді політики жили у президентському бункері.
Арахамія розповів, що жив в одній кімнаті з міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Іриною Верещук. У них була маленька казарма, приблизно 11-12 квадратних метрів, де стояли два ліжка. Також очільник «Слуги народу» пригадав як разом із радником глави Офісу президента Михайлом Подоляком «викрав» вино ексзаступника керівника Банкової Кирила Тимошенка.
«А потім ми з Подоляком згадали, що в Кирила Тимошенка в кабінеті був холодильник з вином гарним. І пішли його «грабувати». Вночі це було, - зауважив Арахамія.
https://glavcom.ua/country/politics/krav-iz-podoljakom-vino-u-timoshenka-ta-nochuvav-iz-vereshchuk-arakhamija-pro-budni-u-bunkeri-prezidenta-941339.html
А чому ж цей непотріб не поїхав в Бучу, Ірпінь рятувати своїх виборців?
7.07.2020
Как сообщал https://www.obozrevatel.com/?_gl=1*7xk7u8*_ga*MTc2Mjc2ODY5NS4xNjg3Nzc5NTk4*_ga_JBX3X27G7H*MTY4OTU5NDkyNS44LjEuMTY4OTU5NTA0Ny4xOC4wLjA. OBOZREVATEL , председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия держит наличными https://news.obozrevatel.com/economics/deklaratsiya-arahamii.htm 8 млн грн, 900 тыс. долларов и 200 тыс. евро.
https://news.obozrevatel.com/economics/fea/arahamiyu-zapodozrili-v-podache-nedostovernoj-deklaratsii-smi.htm
@19sergio64
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6 год
Московія - нарощує військове виробництво, заводи працюють 24/7, виробляють дрони, ракети, **********.
Україна - розпиляє фінансову допомогу на непотріб (барабани, стадіони, овощекрізки), нищить, економіку, місцеві бюджети, волонтерство.
Позитивні блогери з цсіх прасок кричать, що це-вороже ІПСО.
Розпіарені владою шахраї збирать колосальні гроші ні на шо.
Хтось ще сподівається, що наша країна прямує саме до перемоги?
Зроби поправку в крімінальний кодекс : корупція = мародерство під час війни . І покарання от 15 до ПЖ.
Може тоді будеш мати право щось казати
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАРТА 2020
Она утверждает, что нардепы получают "вознаграждение" по результатам работы в конце месяца. Обычным "слугам" платят по $5 тысяч, тем, кто занимает руководящие должности во фракции - $15 тысяч.
Деньги выдают наличными каждому на руки.
Виктория Арахамия имеет 3 квартиры в Киеве (52.2 кв м, 50.5 кв м и 50.2 кв м, которые стали ее собственностью 23.10.2017), дом в Новопетровском Николаевской области (58,6 кв м), землю в Брюховичах Львовской области (720 кв м).
Сын нардепа Давид Давидович имеет квартиру в Николаеве (153,2 кв м).
Давид Арахамия пользуется "Тойотой" жены. На Викторию Арахамию записаны: квадроцикл BRP Maverick 7TKH XRS Turbo (2020 выпуска), легковые автомобили Mercedes-Benz (модель V250, год выпуска 2017) и Toyota Land Cruiser 200 (2019 г.в.). Кроме того, в субаренде у нее находится автомобиль Audi (Q8, год выпуска 2018).
Супруги также задекларировал ювелирные изделия и часы.