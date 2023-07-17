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Новини Війна
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Салліван про контрнаступ ЗСУ: США чинять економічний тиск на РФ. Україна прогресує на полі бою

джейк,салліван

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що сили оборони України мужньо просуваються проти армії РФ та завдають їй величезної шкоди при наступі на Донбасі та півдні. Захід працює над тим, щоб продовжувати посилювати тиск економічних санкцій, підриваючи оборонно-промислову базу Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це радник заявив в інтерв'ю CBS News.

За словами Саллівана, зараз ЗСУ хоробро і мужньо просуваються проти російської армії на півдні та сході. Українська армія завдає величезної шкоди російським військам. Західні партнери та союзники продовжують працювати над посиленням санкцій проти Росії, щоб підірвати її військово-промисловий потенціал, послаблюючи її здатність виробляти передові технології.

"Ми продовжимо чинити економічний тиск на Росію, а українці продовжать чинити військовий тиск на Росію. Тому я думаю, що зрештою, якщо Росія вирішить продовжувати цю війну, це буде коштувати їй дуже дорого. А Україна продовжить прогресувати на полі бою", - сказав Салліван.

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Він зазначив, що США будуть гарантувати довгострокову підтримку Україні. 

"І, нарешті, так, ми дуже просто сказали (на саміті - Ред.) в НАТО, що майбутнє України в НАТО. Ми мали на увазі це. Це не обговорюється. Це те, до чого тепер віддані всі 31 союзник", - резюмував радник.

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Автор: 

Салліван Джейк (295) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+3
Китай допомагає. Питання навіть не в грошах, а в обсягах виробництва. Китайська дронова промисловість працює в основному на рф, інший світ вже на другому місці.
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17.07.2023 14:13 Відповісти
+2
Економічний тиск?? А іноді виглядає як економічний зиск..
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17.07.2023 14:12 Відповісти
+1
Поки іх економіка на плаву -- 50 тис дронів в місяць а ми 10 тис
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17.07.2023 14:09 Відповісти
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Поки іх економіка на плаву -- 50 тис дронів в місяць а ми 10 тис
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17.07.2023 14:09 Відповісти
Китай допомагає. Питання навіть не в грошах, а в обсягах виробництва. Китайська дронова промисловість працює в основному на рф, інший світ вже на другому місці.
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17.07.2023 14:13 Відповісти
Економічний тиск?? А іноді виглядає як економічний зиск..
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17.07.2023 14:12 Відповісти
Ну-ка где эти падлы американские уговаривали не воевать за Крым? Аж интересно стало.
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17.07.2023 14:24 Відповісти
Так це ж риб'яче око.
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17.07.2023 14:18 Відповісти
"Кинжалы" и "Искандеры" по-прежнему содержат комплектующие, произведенные в странах НАТО
https://informator.ua/ 16 липня 2023р.
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17.07.2023 14:25 Відповісти
цікаво на яку суму "санкційних доларів"США купляють у рашиста нафти що місяця???
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17.07.2023 15:33 Відповісти
 
 