Салліван про контрнаступ ЗСУ: США чинять економічний тиск на РФ. Україна прогресує на полі бою

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що сили оборони України мужньо просуваються проти армії РФ та завдають їй величезної шкоди при наступі на Донбасі та півдні. Захід працює над тим, щоб продовжувати посилювати тиск економічних санкцій, підриваючи оборонно-промислову базу Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це радник заявив в інтерв'ю CBS News.

За словами Саллівана, зараз ЗСУ хоробро і мужньо просуваються проти російської армії на півдні та сході. Українська армія завдає величезної шкоди російським військам. Західні партнери та союзники продовжують працювати над посиленням санкцій проти Росії, щоб підірвати її військово-промисловий потенціал, послаблюючи її здатність виробляти передові технології.

"Ми продовжимо чинити економічний тиск на Росію, а українці продовжать чинити військовий тиск на Росію. Тому я думаю, що зрештою, якщо Росія вирішить продовжувати цю війну, це буде коштувати їй дуже дорого. А Україна продовжить прогресувати на полі бою", - сказав Салліван.

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Він зазначив, що США будуть гарантувати довгострокову підтримку Україні.

"І, нарешті, так, ми дуже просто сказали (на саміті - Ред.) в НАТО, що майбутнє України в НАТО. Ми мали на увазі це. Це не обговорюється. Це те, до чого тепер віддані всі 31 союзник", - резюмував радник.

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