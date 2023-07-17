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Новини Війна
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Бойовика російської "самооборони Криму", який у 2014 році захоплював адмінбудівлі на півострові, затримано в Одесі, - СБУ. ФОТОрепортаж

сбу,контррозвідка

Контррозвідка Служби безпеки затримала в Одесі зрадника, який тривалий час переховувався від правосуддя за злочини проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, зловмисником виявився колишній учасник підконтрольного РФ незаконного збройного формування "самооборона Криму".

Перебуваючи у лавах угруповання, у 2014 році він допомагав російським окупантам захоплювати адміністративні будівлі на території українського півострову, зокрема у місті Судак.

Також фігурант здійснював патрулювання вулиць, стояв на блокпостах та забезпечував "охорону" прокремлівських мітингів, які на той час організовували представники російських спецслужб.

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"Під час таких "заходів" зрадник незаконно обшукував місцевих жителів та їхні автомобілі. Після цього людей часто затримували та відвозили у "невідомому напрямку". Крім того, бойовик брав безпосередню участь в "очепленні" створених агресором "тервиборчкомів", які були задіяні у проведенні фейкового референдуму щодо "приєднання" півострова до РФ", - йдеться у повідомленні.

За таку допомогу російським загарбникам зловмисник отримав від них кремлівську медаль "за захист Криму" 2014 року.

За даними СБУ, ще до початку повномасштабного вторгнення бойовик під виглядом переселенця з півдня України переїхав до Вінниччини, де проживали його родичі.

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Бойовика російської самооборони Криму, який у 2014 році захоплював адмінбудівлі на півострові, затримано в Одесі, - СБУ 01
Бойовика російської самооборони Криму, який у 2014 році захоплював адмінбудівлі на півострові, затримано в Одесі, - СБУ 02
Бойовика російської самооборони Криму, який у 2014 році захоплював адмінбудівлі на півострові, затримано в Одесі, - СБУ 03
Бойовика російської самооборони Криму, який у 2014 році захоплював адмінбудівлі на півострові, затримано в Одесі, - СБУ 04

За наявними даними, підставою для "переїзду" став конфлікт з ватажками угруповання.

Згодом він переїхав до Одеси, де "заліг на дно" і таким чином намагався уникнути правосуддя за свої злочини.

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Під час контрдиверсійних заходів співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали за місцем тимчасового проживання.

Під час обшуку у затриманого виявлено речові докази його злочинної діяльності, у тому числі медаль "за захист Криму" 2014 року.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

- ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

- ч. 2 ст. 260 (участь у незаконному збройному формуванні).

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Наразі йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує 15 років тюрми.

Контрдиверсійні заходи проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва прокуратури АР Крим.

Автор: 

Крим (14203) СБУ (13070) державна зрада (1729)


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Топ коментарі
+19
Бл***! Аж бісить! Роблять усе, щоб прийшов "русский мир" - а коли припече - тікають і ховаються в Україні!
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17.07.2023 14:26 Відповісти
+9
на кол...
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17.07.2023 14:20 Відповісти
+7
а скільки ше таких по Україні і в ЄС...... десятки тисяч...
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17.07.2023 14:38 Відповісти
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на кол...
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17.07.2023 14:20 Відповісти
Так не можна, МИ не звірі. В Жовті Води на уранові рудники, може з півтора роки промучається.
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17.07.2023 14:34 Відповісти
він сам тікав і настромився
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17.07.2023 14:43 Відповісти
невже самвела, якого генадій балашов налякав бананом...
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17.07.2023 15:58 Відповісти
А чому не до росії улюбленої?
Чому не до Європи, зрозуміло: дрібна сошка, не встигла "прібарахліться".
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17.07.2023 14:23 Відповісти
У, яке бидло,
чому воно не здохло від нещасного випадку,
наприклад, хтось необережно випустив зброю, а вона впала і вбила качка.
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17.07.2023 14:24 Відповісти
Бл***! Аж бісить! Роблять усе, щоб прийшов "русский мир" - а коли припече - тікають і ховаються в Україні!
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17.07.2023 14:26 Відповісти
Наші адепти руськово міра вчаться у аборигенних кацапів. Ті спочатку виїзджають з росії на ПМЖ, а потім роблять в країні проживання знову ж таки руський мір. Це якийсь оксюморон просто.
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17.07.2023 15:14 Відповісти
а скільки ше таких по Україні і в ЄС...... десятки тисяч...
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17.07.2023 14:38 Відповісти
Знову Одеса...багато питань
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17.07.2023 14:38 Відповісти
А по Киеву и в частности по Банковой,у тебя вопросов нет,шлимазл?А может есть вопросы по МО?Нет?Тогда кто тебе доктор....
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17.07.2023 15:22 Відповісти
навчіться спілкуванню в чаті
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17.07.2023 15:27 Відповісти
Ты Одессу не трогай...
P.S.Последую совету старины Марка Твена:"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом."
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17.07.2023 15:33 Відповісти
До чего же сепары тупые. Там же мозга нет - только нитка между ушей, если после всего что наделал припереться в Украину
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17.07.2023 14:40 Відповісти
СБУ молодці
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17.07.2023 14:41 Відповісти
Таких четвертовать треба,як і кацапів. Незалежно від статі в віку.
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17.07.2023 14:44 Відповісти
Це падло не ховалось в Одесі, воно точно ЗАСЛАНЕ! Схопити та перевірити всіх родичів та знайомих, всі контакти! Треба з'ясувати весь ланцюг його зв' язків! Воно заслане у наш тил, і не куди небуть, а до Одеси🤬🤬🤬
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17.07.2023 15:06 Відповісти
...отримав від них кремлівську медаль "за захист Криму" 2014 року.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Медаль «За возвращение Крыма" 2014 г.
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17.07.2023 17:30 Відповісти
 
 