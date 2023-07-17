Бойовика російської "самооборони Криму", який у 2014 році захоплював адмінбудівлі на півострові, затримано в Одесі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки затримала в Одесі зрадника, який тривалий час переховувався від правосуддя за злочини проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, зловмисником виявився колишній учасник підконтрольного РФ незаконного збройного формування "самооборона Криму".

Перебуваючи у лавах угруповання, у 2014 році він допомагав російським окупантам захоплювати адміністративні будівлі на території українського півострову, зокрема у місті Судак.

Також фігурант здійснював патрулювання вулиць, стояв на блокпостах та забезпечував "охорону" прокремлівських мітингів, які на той час організовували представники російських спецслужб.

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"Під час таких "заходів" зрадник незаконно обшукував місцевих жителів та їхні автомобілі. Після цього людей часто затримували та відвозили у "невідомому напрямку". Крім того, бойовик брав безпосередню участь в "очепленні" створених агресором "тервиборчкомів", які були задіяні у проведенні фейкового референдуму щодо "приєднання" півострова до РФ", - йдеться у повідомленні.

За таку допомогу російським загарбникам зловмисник отримав від них кремлівську медаль "за захист Криму" 2014 року.

За даними СБУ, ще до початку повномасштабного вторгнення бойовик під виглядом переселенця з півдня України переїхав до Вінниччини, де проживали його родичі.

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За наявними даними, підставою для "переїзду" став конфлікт з ватажками угруповання.

Згодом він переїхав до Одеси, де "заліг на дно" і таким чином намагався уникнути правосуддя за свої злочини.

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Під час контрдиверсійних заходів співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали за місцем тимчасового проживання.

Під час обшуку у затриманого виявлено речові докази його злочинної діяльності, у тому числі медаль "за захист Криму" 2014 року.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

- ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

- ч. 2 ст. 260 (участь у незаконному збройному формуванні).

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Наразі йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує 15 років тюрми.

Контрдиверсійні заходи проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва прокуратури АР Крим.