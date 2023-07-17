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Новини
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Червінський довів свій патріотизм за всі ці роки, тому не має сидіти у в’язниці, - нардеп Бондар

Нардеп "Європейської Солідарності" Михайло Бондар прибув на засідання у справі Романа Червінського та наголосив, що влада робить усе можливе, щоб закрити патріотів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Парламентар зазначив, що питання розглядає та сама колегія суддів, яка минулого разу не задовольнила клопотання адвокатів і не переглянула тримання під вартою.

Червінський довів свій патріотизм за всі ці роки, тому не має сидіти у в’язниці, - нардеп Бондар 01

"Дійсно дуже багато людей прийшли сьогодні, як і тоді, і готові взяти Романа на поруки. Але сподіватися, що рішення буде іншим, ніж минулого разу, напевно не доводиться. Однак ми тут, ми сподіваємося і боремося до останнього", - зазначив нардеп.

Червінський довів свій патріотизм за всі ці роки, тому не має сидіти у в’язниці, - нардеп Бондар 02

"Сьогодні захист Романа приніс у суд всі нагороди, які він має. Цими нагородами він вже довів свій патріотизм і боротьбу за Україну за ці всі роки, які він служив і служить державі.

Я буду в суді як поручитель аргументувати, що також маю нагороди, і мені напевно ще далеко до такої кількості і таких відзнак – і "Богдана Хмельницького" і 2-го і 3-го ступеня, і "За мужність". Тому такій людині місце зараз вчити молодих, проявляти свій досвід у захисті Батьківщини, а не гнити і сидіти в застінках влади, яка не чує закони, а робить усе можливе, щоб закрити патріотів, учасників бойових дій, добровольців", - сказав Бондар.

Червінський довів свій патріотизм за всі ці роки, тому не має сидіти у в’язниці, - нардеп Бондар 03

Також читайте: Прокурора у справі Червінського Сиводєда затримували за хуліганські дії, а у прокурора Кобця родина займається бізнесом на окупованих територіях, - ЗМІ. ВIДЕО

Нагадаємо, Роман Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

Раніше ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Пізніше СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

25 квітня суд обрав запобіжний захід Червінському у вигляді арешту без права застави. 19 червня суд залишив Червінського під вартою.

Дивіться: На судове засідання у справі Червінського не пускали героя України Хмару. ВIДЕО

Автор: 

Бондар Михайло (33) Червінський Роман (150)


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Топ коментарі
+36
Зрадники посадили патріота.
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17.07.2023 14:24 Відповісти
+34
Червінський - це вирок зермакам, тому вони зроблять буль-який злочин, аби тільки закрити йому рота.
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17.07.2023 14:25 Відповісти
+26
"Хороший" ряд уголовных дел от Зели.

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17.07.2023 14:26 Відповісти
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Зрадники посадили патріота.
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17.07.2023 14:24 Відповісти
Прошу дати максимум переглядів у підтримку останнього ролика Швеця "НАСТАЛО ВРЕМЯ ДЛЯ СПАСИТЕЛЯ НАЦИИ /ПОРТРЕТ ГЕНЕРАЛА ЗАЛУЖНОГО "
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17.07.2023 16:18 Відповісти
У світлі розслідування у ці дні у Палаті Представніків парламенту США дій хибної , без перевірок співраці ФБР з даними, наданими від СБУ , напханої агентами Кремля - точно вірю , що Зе скоро звільнить Червінскького . Висер Арахамії проти маодерства Єрмаківських холуїв на місях - тому доказ ! Льод трогаєтся, гаспада холуї СлугІ Народа!
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17.07.2023 16:38 Відповісти
Червінський - це вирок зермакам, тому вони зроблять буль-який злочин, аби тільки закрити йому рота.
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17.07.2023 14:25 Відповісти
Не буде він сидіти.. буде він в пошані жити і розповідати дітям у школах про свої героїчні вчинки.. а вовка-дурко, в конкретному даному випадку буде щелбанів заробляти, доки не дасть писти тому, хто влаштував цей цирк..
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17.07.2023 14:25 Відповісти
Врвка не дурко, а тот, кто и дал команду на это, отомстив за обвинения.
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17.07.2023 14:28 Відповісти
Вовка тоді дурко в квадраті.. навіть за те, що тримає такий непотріб навколо себе.. непотріб, який нічого не пояснює.. непотріб, який себе надпрезидентом іноді відчуває..
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17.07.2023 14:32 Відповісти
Вовка тримає навколо себе? Цей вовка нічим не кращий єрмаків, татарових та других прикацаплених. Це одна зграя і чужих для них там немає - ВСІ СВОЇ!!!
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17.07.2023 15:18 Відповісти
Хто кого тримає це ще питання. хто править, а хто просто текст читає
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17.07.2023 16:11 Відповісти
Тут сила народу просто не розуміє; не дурко зовсім наш буратінка, а звичайна безвольна, сциклива маріонетка в олігархових руках. А ще він просто любить гроші. Та чим іх більше, тим більше він іх любить.
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17.07.2023 18:05 Відповісти
"Хороший" ряд уголовных дел от Зели.

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17.07.2023 14:26 Відповісти
Байдин, пачіму ми ні в НАТО?
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17.07.2023 14:27 Відповісти
Єрмачні якось перпендикулярно - і патріотизм, і ефективність по знищенню чи захопленню ворогів. Просто Червінський - незручний, не холуй, тому = особистий ворог.
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17.07.2023 14:27 Відповісти
Сьогодні в місті Білопілля Сумської облості вбито мінімум дві людини. Горіть в аду російські виродки!!!
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17.07.2023 14:30 Відповісти
Марусю Звіробой поранено під Кліщиївкою.

https://twitter.com/i/status/1680876837969223680

Маруся Звіробій
2 год ·
Ну, тільки не ********. Я 300. Клубніка люта в Польщі цього року ) Мені нічого не треба, жить буду. Моє серце Пані Оксана взялась особисто, разом зі своїми янголами, тож я під повною опікою. Дякую групам еваку та лікарям, а особливо побратимам, напарнику треба нову каску. ************* під Кліщіївкою і вони нас, і ми їх. Потрапили під плотний артобстріл.
Потім напишу, як ви любите, по красоті, що там як. А поки цьом. Я не дуже буду на зв'язку.
...нові штани пішли під ніж, ех... знов куплять
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17.07.2023 14:32 Відповісти
Олег Сенцов знову "трохи" поранений. Тільки повернувся після контузії до бригади, і знову під час штурмових дій його підрозділу по ньому прилетіло(
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17.07.2023 15:02 Відповісти
От Вам і НАТО.. От Нам і демократія. і можна розповідати щодо "Боротьби з корупцією," але в цих умовах це фіговий листочок. Будь-які слова про "невідворотнє покарання", про "президент вимагає" і тд. Це - державне управління побудоване на кримінальних принципах... На жаль.
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17.07.2023 14:46 Відповісти
Судді, нащадки тих, хто підтримував в Україні радянський режим, у таких як Червінський бачать ворогів.

У них Штепа не є злочиницею і зрадницею, вонс близька їм по духу, а патріотів вони ненавидять
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17.07.2023 14:58 Відповісти
червінський давно довів свій патріотизм, зелена підарня давно довела зворотнє; але зелений підар - хєрой і лідор, який користується щирою підтримкою широких мас. отже, сидітиме червінський... просто, сумно, але так є...
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17.07.2023 15:07 Відповісти
и за что дермаки-татаровцы-портновцы так ненавидят Найвэлычнившивого, что подставляют его везде, где только могут и когда могут...?
- оно ж само, походу, не понимает, что творится и во что это ему выльется?
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17.07.2023 15:15 Відповісти
Де наш Пригожин? Чому всі мовчать? Буданов положив на свого офіцера і піариться по каналах....
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17.07.2023 15:20 Відповісти
Волю Червінському!
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17.07.2023 15:34 Відповісти
Кремлівська офісна шобла вже 5-й рік воює проти української державності. Здуривши у 2019 більшу частину населення, ця зграя промоскальських аморальних покидьків нищить державу зсередини, бо ху@ло безпосередньо своїми руками не в змозі це зробити, вони це роблять за нього, цинічно брешучи суспільству та при цьому перевзувшись у "патріотів". Але чомусь справжніх патріотів, офіцерів, "слуги кремля" кидають за грати, а покидьки з ОПЗЖ, корумповані слуги народу, відкриті зрадники, типу Слюсаревих, Татарових, Портнових, Баканових, безкарні та далі працюють проти української держави ПІД ЧАС КРИВАВОЇ ВІЙНИ!!! У когось ще досі є сумніви, що на Банковій сидять слуги кремля???
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17.07.2023 16:52 Відповісти
Так а главных крышевал регионалов (ОПЗЖ, Видновлення Украины) коррупционеров Ермака Арахамию Татарова брать будут, или не на часи? Кто пилит на закупках продовольствия для армии, кто заключает контракты с фирмами однодневками на миллиарды на закупку оружия которое не поставляется, кто заключает контракты на дороги с девушкой по имени Яна Хланта, которая с Резниченко в гражданском браке на миллиарды, кто то приходит с обысками к строительным компаниям Киевгорстрой, Будкепитал, Буд Девелопмент и Энсо, а потом в некоторые строительные фонды этих компаний заходит бизнес партнер Ермака Колюбаев и через эти фонды с кое какими манипуляциями с ценными бумагами начинают выводиться в Европу десятки миллионов долларов, выходит материал о коррупции в Киевгорстрое, где Кушнир с семьей умножает холдинг на ноль - реакция правоохранительных органов ноль, так как там крыша ОПЗЖ Ермак с Арахамией крышуют как Кушниров так и завхоза Януковича Кравца все схемы. А кто у нас глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку? Правильно Магомедов Руслан - он же внештатный советник Ермака. А кого в ресторане Ишак зафиксировал журналист Украинской правды Ткач? Арахамию и завхоза Януковича Кравца, это только как пример, так что не удивляйтесь маеткам по 20 лямов прихвостней Януковича, у них войны нету, у них тут заработок, а потом они поедут домой, кто куда, кто в Москву, кто в Монако, кто в Израиль
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17.07.2023 17:40 Відповісти
Так у Зельоної влади тільки патріоти і сидять!
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17.07.2023 20:50 Відповісти
 
 