Червінський довів свій патріотизм за всі ці роки, тому не має сидіти у в’язниці, - нардеп Бондар

Нардеп "Європейської Солідарності" Михайло Бондар прибув на засідання у справі Романа Червінського та наголосив, що влада робить усе можливе, щоб закрити патріотів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Парламентар зазначив, що питання розглядає та сама колегія суддів, яка минулого разу не задовольнила клопотання адвокатів і не переглянула тримання під вартою.

"Дійсно дуже багато людей прийшли сьогодні, як і тоді, і готові взяти Романа на поруки. Але сподіватися, що рішення буде іншим, ніж минулого разу, напевно не доводиться. Однак ми тут, ми сподіваємося і боремося до останнього", - зазначив нардеп.

"Сьогодні захист Романа приніс у суд всі нагороди, які він має. Цими нагородами він вже довів свій патріотизм і боротьбу за Україну за ці всі роки, які він служив і служить державі.

Я буду в суді як поручитель аргументувати, що також маю нагороди, і мені напевно ще далеко до такої кількості і таких відзнак – і "Богдана Хмельницького" і 2-го і 3-го ступеня, і "За мужність". Тому такій людині місце зараз вчити молодих, проявляти свій досвід у захисті Батьківщини, а не гнити і сидіти в застінках влади, яка не чує закони, а робить усе можливе, щоб закрити патріотів, учасників бойових дій, добровольців", - сказав Бондар.

Також читайте: Прокурора у справі Червінського Сиводєда затримували за хуліганські дії, а у прокурора Кобця родина займається бізнесом на окупованих територіях, - ЗМІ. ВIДЕО

Нагадаємо, Роман Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

Раніше ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Пізніше СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

25 квітня суд обрав запобіжний захід Червінському у вигляді арешту без права застави. 19 червня суд залишив Червінського під вартою.

Дивіться: На судове засідання у справі Червінського не пускали героя України Хмару. ВIДЕО