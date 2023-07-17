Голова Єврокомісії фон дер Ляєн засудила вихід РФ із зернової угоди: Це цинічний крок

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила припинення з боку Росії "Чорноморської зернової ініціативи", "незважаючи на зусилля ООН і Туреччини".

Про це вона зазначила у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"ЄС працює над гарантуванням продовольчої безпеки вразливих верств населення світу", - зазначила вона.

Це рішення вона назвала "цинічним кроком" з боку РФ.

Фон дер Ляєн також повідомила, що ЄС продовжить сприяти вивезенню агропродовольчих товарів з України на світові ринки "коридорами солідарності".

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Нагадаємо, 17 липня речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "зернову угоду" фактично зупинено.

За словами Пєскова, РФ "негайно повернеться до "зернової угоди" як тільки домовленості, що її стосуються, буде виконано".

Також речник російського диктатора заявив, що вибух на Кримському мосту не вплине на "зернову угоду".

Повідомлялося, що зранку 16 липня з порту Одеси вийшло останнє судно з українським збіжжям в рамках зернової угоди.

Зі свого боку Китай сподівається, що Чорноморська зернова ініціатива щодо перевезення зерна з України Чорним морем і надалі виконуватиметься у повному обсязі.