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Голова Єврокомісії фон дер Ляєн засудила вихід РФ із зернової угоди: Це цинічний крок

зерно

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила припинення з боку Росії "Чорноморської зернової ініціативи", "незважаючи на зусилля ООН і Туреччини".

Про це вона зазначила у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"ЄС працює над гарантуванням продовольчої безпеки вразливих верств населення світу", - зазначила вона.

Це рішення вона назвала "цинічним кроком" з боку РФ.

Фон дер Ляєн також повідомила, що ЄС продовжить сприяти вивезенню агропродовольчих товарів з України на світові ринки "коридорами солідарності".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світові ціни на пшеницю відреагували зростанням на заяву РФ про вихід із "зернової угоди"

Нагадаємо, 17 липня речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "зернову угоду" фактично зупинено.

За словами Пєскова, РФ "негайно повернеться до "зернової угоди" як тільки домовленості, що її стосуються, буде виконано".

Також речник російського диктатора заявив, що вибух на Кримському мосту не вплине на "зернову угоду".

Повідомлялося, що зранку 16 липня з порту Одеси вийшло останнє судно з українським збіжжям в рамках зернової угоди.

Зі свого боку Китай сподівається, що Чорноморська зернова ініціатива щодо перевезення зерна з України Чорним морем і надалі виконуватиметься у повному обсязі.

Автор: 

росія (66520) фон дер Ляєн Урсула (808) зерновий коридор (583)


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А чого фон дер Ляєн ще не Українка??
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17.07.2023 14:35 Відповісти
А нашо всі країнам флоти? - хіба якрах не на цей випадок? Чи будь-хто хто має 3 диряві судна може тепер робити шо хоче?
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17.07.2023 14:35 Відповісти
кацапи згодні обнулити свою ******* флотилію у Чорному Морі.. і підібгавши хвоста зробити жест доброї волі?
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17.07.2023 14:37 Відповісти
А хтось чекав іншого від свинособак? Наївні в ес.
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17.07.2023 14:42 Відповісти
НАТО має ДУЖЕ ДІЄВИЙ та ВАГОМИЙ ВАЖІЛЬ ВПЛИВУ, ТУРЕЧЧИНУ, на увесь підороський чорноморський флот і усю економічно-товарну продукцію яка йде з підоросії ЧЕРЕЗ БОСФОР....!!!

ТУРЕЧЧИНА, як КРАЇНА НАТО, має 100% право покласти на підоросію та х..йла, дуже довгий та дуже грубий болт...!!! І показати ФАК-Ю усьому чорноморському флоту підоросії...!!!!

І, що зможе зробити підоросія та х..уйло ТУРЦІЇ та ЕРДОГАНУ...???!!!
Лише ПУБЛІЧНИЙ міньєт...!!!
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17.07.2023 16:05 Відповісти
 
 