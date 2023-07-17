Чорноморська ініціатива припиняє функціонування з 18 липня. Росія відкликає гарантії безпеки судноплавства, - МЗС РФ

МЗС РФ офіційно повідомляє про вихід РФ із зернової угоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.

Як зазначається, "Чорноморська ініціатива" припиняє функціонування з 18 липня, спільний координаційний центр у Стамбулі буде розформований.

"Росія відкликає гарантії безпеки судноплавства, згортає морський гуманітарний коридор у північно-західній акваторії Чорного моря...Росія відновлює режим тимчасово небезпечного району у північно-західній акваторії Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 17 липня речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "зернову угоду" фактично зупинено.

За словами Пєскова, РФ "негайно повернеться до "зернової угоди" як тільки домовленості, що її стосуються, буде виконано".

Повідомлялося також, що зранку 16 липня з порту Одеси вийшло останнє судно з українським збіжжям в рамках зернової угоди.

Зі свого боку Китай сподівається, що Чорноморська зернова ініціатива щодо перевезення зерна з України Чорним морем і надалі виконуватиметься у повному обсязі.