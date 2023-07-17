УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13198 відвідувачів онлайн
Новини Війна
11 271 67

Чорноморська ініціатива припиняє функціонування з 18 липня. Росія відкликає гарантії безпеки судноплавства, - МЗС РФ

зерно

МЗС РФ офіційно повідомляє про вихід РФ із зернової угоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости

Як зазначається, "Чорноморська ініціатива" припиняє функціонування з 18 липня, спільний координаційний центр у Стамбулі буде розформований.

"Росія відкликає гарантії безпеки судноплавства, згортає морський гуманітарний коридор у північно-західній акваторії Чорного моря...Росія відновлює режим тимчасово небезпечного району у північно-західній акваторії Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Голова Єврокомісії фон дер Ляєн засудила вихід РФ із зернової угоди: Це цинічний крок

Нагадаємо, 17 липня речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "зернову угоду" фактично зупинено.

За словами Пєскова, РФ "негайно повернеться до "зернової угоди" як тільки домовленості, що її стосуються, буде виконано".

Повідомлялося також, що зранку 16 липня з порту Одеси вийшло останнє судно з українським збіжжям в рамках зернової угоди.

Зі свого боку Китай сподівається, що Чорноморська зернова ініціатива щодо перевезення зерна з України Чорним морем і надалі виконуватиметься у повному обсязі.

Автор: 

МЗС рф (973) зерновий коридор (583)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+49
ЄДИНОЮ гарантією безпеки у Чорноморському басейні є знищення рашизму! При виконанні цієї умови мир у цьому регіоні буде гарантовано на 100%!!!
показати весь коментар
17.07.2023 14:39 Відповісти
+22
далі слово за турками. побачимо, чого насправді вартий Ердоган.
показати весь коментар
17.07.2023 14:44 Відповісти
+17
У турків є прекрасна можливість провести масштабні морські протимінні та протичовнові навчання екіпажів протичовнових кораблів та тральщиків - під час супроводу караванів зерновозів Заодно і кацапам вкажуть - хто хазяїн в Чорному морі
показати весь коментар
17.07.2023 14:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЄДИНОЮ гарантією безпеки у Чорноморському басейні є знищення рашизму! При виконанні цієї умови мир у цьому регіоні буде гарантовано на 100%!!!
показати весь коментар
17.07.2023 14:39 Відповісти
НАТО, супроводжуйте каравани судов у міжнародних водах. Це єдина гарантія безпеки. Здійснити це слабо? Тоді куйло король.
показати весь коментар
17.07.2023 14:53 Відповісти
Хай це Єрдогану скаже, а краще вимогу направить. Я вже здогадуюсь про напрямок куда його пошлють
показати весь коментар
17.07.2023 15:02 Відповісти
NATO is pissing and afraid, they will not do anything, they will only speak out with another concern, or make concessions, they will surrender Ukraine if this war is not profitable for them.
показати весь коментар
17.07.2023 15:12 Відповісти
Дійсно НАТО з 2014 року схоже на терпил: тільки збиття MH17 можна було розцінювати, як напад на Альянс.
А тепер давайте згадаємо інші приводи: отруєння Скрипалів, підриви складів в Чехії, рашистська ракета в Польщі, підрив Північного Потоку і т.д.
Та навіть згадати вбивство усього політичного керівництва Польщі у 2007, усі адекватні розуміють, що це рашка зробила🤦
***** і його оточення має бути оголошено терористами і знищуватися усіма методами, але це таке фантазії, бо НАТО, ООН - це недієздатні організації.
показати весь коментар
17.07.2023 16:50 Відповісти
То таки Султан перетопить всі корита московщини ? У кримських компаніях мордору завжди хронічно не везло.
показати весь коментар
17.07.2023 14:42 Відповісти
????????????? Це ВЕЛИКЕ питання!
показати весь коментар
17.07.2023 14:44 Відповісти
далі слово за турками. побачимо, чого насправді вартий Ердоган.
показати весь коментар
17.07.2023 14:44 Відповісти
..і шо?, кацапи-пірати почнуть захоплювати-розстрілювати судна Африки-Туреччини-Греції-Болгарії?
- тим гірше для кацапів-людожерів
показати весь коментар
17.07.2023 14:44 Відповісти
Ердоган! Твій хід!!
показати весь коментар
17.07.2023 14:45 Відповісти
Ну добре, не дає русня гарантії безпеки.
А якщо там якесь судно з'явиться, вони його потоплять? І скажуть "ми жє нє гарантіровалі бєзопасность - і вот рєзультат".
Хоча що може загрожувати судну, крім чф рф? Міни? А ті міни були в курсі, що коридор працював, і тому не вибухали?
показати весь коментар
17.07.2023 14:46 Відповісти
чф рф давно не сується навіть до Зміїного... Тобто західна частина Чорного моря (де, власне, і ходять кораблі з зерном) в принципі безпечна для судноплавства. Ну а міни ж теж треба комусь поставити, а щоб поставити, треба туди доплисти!

Ну а щоб потопити судно ракетою чи бомбою з літака, треба його спочатку запеленгувати. А для цього, знову ж таки, треба доплисти поближче, бо корабельні РЛС за 500 км корабель не засічуть!
показати весь коментар
17.07.2023 16:16 Відповісти
У турків є прекрасна можливість провести масштабні морські протимінні та протичовнові навчання екіпажів протичовнових кораблів та тральщиків - під час супроводу караванів зерновозів Заодно і кацапам вкажуть - хто хазяїн в Чорному морі
показати весь коментар
17.07.2023 14:47 Відповісти
Ой ми образились. Там лише половина мосту
показати весь коментар
17.07.2023 14:49 Відповісти
А як же голодні діточки в Африці?
показати весь коментар
17.07.2023 14:50 Відповісти
Зараз гутьєреш усереться від жаху
показати весь коментар
17.07.2023 14:57 Відповісти
Якби НАТО і Турки мали яйця в чорне море зайшов флот і зробив коридор і опутсив би рашку нижче плінтуса.Ця ідея до речі вже була озвучена самими турками раніше.
показати весь коментар
17.07.2023 14:55 Відповісти
А ми мабуть теж можемо щось там відкликати? До рашистських корит вже є чим діставати, чи ні? Вони ж постійно тусуються в нашому морі.
показати весь коментар
17.07.2023 14:56 Відповісти
От і чудово, відкликають гарантії безпеки = всі потоплені суда, потоплені росіянами. Потрібно "гасити" дронами кораблі, що виходять з портів окупованого Криму та Росії. Оголошуємо симетрично режим тимчасово небезпечного району у північно-східній акваторії Чорного моря і запускаємо туди пару дронів, нехай флот рашки замість запуску Калібрів, займається конвоєм зерновозів маршрутом Тамань-Стамбул.
показати весь коментар
17.07.2023 14:57 Відповісти
Варіантів багато, але хто на це наважиться. Залізні яйця перевелись. Залишились звичайні по 17.
показати весь коментар
17.07.2023 15:02 Відповісти
По MH-17
показати весь коментар
17.07.2023 16:14 Відповісти
***** нарывается на ********* от Эрдогана и товарища Си
показати весь коментар
17.07.2023 15:05 Відповісти
Як страшно, аж всратися.
На кожне знищене українське торгове судно треба знищувати расєйський нафтовий танкер - це їх приведе до тями швидко.
показати весь коментар
17.07.2023 15:14 Відповісти
А экология как же?
показати весь коментар
17.07.2023 19:58 Відповісти
А війна проти України как же ?
показати весь коментар
18.07.2023 01:50 Відповісти
Здається такі-саме "гарантії" давав і Ердоган...
І його гарантії, невпримір х*ловським - мають вагу!
Побачимо...))
показати весь коментар
17.07.2023 15:14 Відповісти
🤔
Договори зернової угоди між Україною і Туреччиною та між Україною та ООН діють? То які проблеми?
Судно виходить з Босфору і через териториальні води Туреччини, Греції, Болгарії, Румунії йде до територіальних вод України. Назад - тим самим шляхом. Це якщо Ердоган не буде "проводити ескалацію" і забезпечувати безпеку торгівельних суден в нейтральних водах військовим флотом Туреччини.
Це вже два можливі варіанти рішення "проблеми", яку вони самі собі вигадали...
показати весь коментар
17.07.2023 15:19 Відповісти
сейчас мы в реалиях ощущаем схему братков 90х, когда бизнесмену создавали проблему одни, а вторые "героически"ее решали (при этом все в теме были).Нечто подобное и сейчас - за копеечную цену на зерно - делают коридоры, штабы и пр. муть. Хотя инструментов у мировых лидеров и без этой чешуи навалом.
показати весь коментар
17.07.2023 15:36 Відповісти
Не злите Елдагана (елда с пистолетом)!!!
показати весь коментар
17.07.2023 15:22 Відповісти
хз, як кажуть збіг обставин - цена на нынешний урожай с начала уборки на 50+% выше чем в том году (урожайность прогнозируют меньше), при таком раскладе девать некуда и должно пойти падение, такой себе регулятор для скупки задешево. Если все подтвердится в течении пары недель - нас имеют по полной.
показати весь коментар
17.07.2023 15:26 Відповісти
О чем бы вы ещё переживали на втором году войны. Большая половина бюджета Украины уже и так состоит из вливаний союзников.
показати весь коментар
17.07.2023 15:40 Відповісти
Половина это не полностью, а если перекрыть и этот источник - капец. Хотя я все таки считаю что нас тупо поимеют.Ибо переплачивать за то что можно взять дешевле - "мир" не захочет. Если перевести весь каламбур на рельсы реальности - нас спонсируют частично за наши же деньги, недополученные в разнице экспорта и реальных мировых цен.
показати весь коментар
17.07.2023 15:45 Відповісти
вас ботов всегда кто-то имеет по полной
показати весь коментар
17.07.2023 18:07 Відповісти
Идикозевзатрещенну дятел под звездами.
показати весь коментар
17.07.2023 19:37 Відповісти
обосрался онолитег - обтекай
показати весь коментар
18.07.2023 07:22 Відповісти
Пора прекращать этот "цирк на дротi" и разблокировать наши черноморские порты.Если Гутериш такой озабоченый,пусть направляет корабли НАТО в рамках гуманитарной миссии в Чёрное море...Будет ему дудка,будет и свисток...**** хитрожопая...
показати весь коментар
17.07.2023 15:29 Відповісти
Надо срочно сообщить об этом лидерам африканских стран, а те, после бурного совещания и во избежание наступления голода на африканском контитенте - обратятся к НАТО чтобы те защитили суда с зерном, и НАТО может принять заказ. )
Это как во время югославского конфликта Хорватия обратилась к НАТО чтобы те помогли им выбить сербскую армию с её территории. И НАТО помогла выбить.. )
показати весь коментар
17.07.2023 15:31 Відповісти
Ну та й х#й на кацапів.
показати весь коментар
17.07.2023 15:38 Відповісти
Тю Микола, ти шо обідився?
показати весь коментар
17.07.2023 15:41 Відповісти
Да задолбали! Если кацапы считают, что могут топить торговые суда в международных и территориальных водах другого государства , то какие моральные принципы мешают "акулам" кушать кацапов на пляжах в территориальных водах Турции, Египта (куда там их еще путькин выпускает?), ну и соответственно, жители "пиратского острова Тартуга" - кацапстан, превращаются в законную военную цель для "голодающих" народов Африки!
показати весь коментар
17.07.2023 15:50 Відповісти
P.S. Некоторые Африканцы были вегетарианцами, теперь пусть едят КОЗЛЯТИНУ!
показати весь коментар
17.07.2023 15:56 Відповісти
Пора топить чф.
показати весь коментар
17.07.2023 16:10 Відповісти
Ніхто із судновласників ризикувати не буде. Та й ні одна страхова компанія не піде на такі ризики. Навіть за умови того, що ці судна будуть у нейтральних водах під охороною (ну, нехай там Турції), то знову ж таки, хто буде ризикувати і заходити у води країни, яка у стані війни. Це перший момент. Другий... Навіть якщо хтось (умовно та ж Турція) надасть гаранитії безпеки, а якщо у танкер прилетіло, далі що? Сторона гарант у відповідь шмальне по кацапському кориту чи у місце виліту ракети? Чи нанесе удар по аеродрому, звідки кацапський літак з ракетою стартував? Цього ж не буде... Третій момент... до цієї "УГОДИ" занадто багато питань. В першу чергу фінансових. Тому, на скільки доцільно для українського народу її продовження, ну дуууууже велике питання. Годувати Іран? Чи Єгипет? Чи Сирію? Чи африканців, які здебільшого б'ють у бубни і підтримують андрофагів? Хз... я особисто всіх тонкощів не знаю. Моя думка така, не хочуть кацапи відкривати порти (що в принципі в умовах війни логічно), добре, є сухопутний коридор через ту ж Румунію в їхні порти. Так, логістика здорожчає. Але це вже не наша проблема, нехай про це думають в Нігерії чи Сирії, бо я особисто клав на них.
показати весь коментар
17.07.2023 16:10 Відповісти
Насрать в мире всем на голодных африканцев! Это сказка ,про «Белого Бычка!» Кацапстан объявил войну Украине? Не надо передергивать! Это как «заблудившиеся» ракеты на территории НАТО! К чему это ведет?! Любая страна может перекрыть морские пути в силу, своих ХОТЕЛОК! То, что на международные правила похерено уже всем ясно! И «мелочь» мечется между США и Китаем, Но все до последнего пытаются «загребать жар чужими руками» (хотя не понятно, Маск еще не построил марсианские корабли, куда будут ********** золотой миллиард?) Смотрел фильм, где миллиардеры построили себе убежище от апокалипсиса, а прислуга всех отравила и заняла их места! В любой цепи есть слабое звено! Посеявший ветер, пожнет бурю.

( И законы Мерфи никто не отменял!)
показати весь коментар
17.07.2023 16:29 Відповісти
бред собачий
показати весь коментар
17.07.2023 18:09 Відповісти
Вы из тех, кто обслуживает заинтересованную сторону? Или обоснуйте свои выводы, хотя бы тезисно.
показати весь коментар
17.07.2023 18:44 Відповісти
зачем мне обьяснять тебе боту то что ты и так знаешь ты же работаешь по методичке а мне метать бисер перед зелеными или кацпаскими свиньями нет желания..
показати весь коментар
17.07.2023 21:48 Відповісти
Знаете как "заезженная пластинка про ботов" и хамство характеризует писателя? Мечите свой "бисер" где считаете нужным, но сомневаюсь, что это действительно бисер!
показати весь коментар
20.07.2023 11:47 Відповісти
логистика съест цену производителя, в нигерии думать об этом не будут.А вообще вся чехорда началась в аккурат уборки и взлета цен у фермеров на новый урожай (что в принципе прогнозировалось еще месяцы назад). Таких совпадений не бывает.
показати весь коментар
17.07.2023 16:49 Відповісти
зачем ты бред пишешь - если дата конца зернового коридора была известна в момент его подписания продления
показати весь коментар
17.07.2023 18:11 Відповісти
Бред это под мерикосовским флагом сидеть и вуснедуть, прогнозируемая цена нового урожая была от +17% еще месяца два назад, ибо все дорожает, по факту на сегодня цена +50% прошлогодней, при этом цена фючерсов сентября на евронексе растет каждый день. Но крупнейшим трейдерам и поставщикам нужна крайне низкая цена.И сейчас фермеров будут ставить в позу ибо урожай девать некуда.
Схера ли у нас курс понижаеться? В стране все за...сь? Неужели все слепые стали???
показати весь коментар
17.07.2023 19:36 Відповісти
Террорист-садист ежесуточно убивающий мирное население отзывает "гарантии безопасности"? Это точно планета "Земля", с так самоименуемой "цивилизацией", и сейчас 21 век?
показати весь коментар
17.07.2023 16:12 Відповісти
Що вони носяться з тією зерновою угодою. Супровід воєнних кораблів НАТО, та хоча б і турецьких. Будь яка агрессія рашистських кораблів чи авіації -неайна відповідь конвою аж до потоплення рашистських кораблів.
показати весь коментар
17.07.2023 18:03 Відповісти
рекет 90-х
плати за те що працюєш на території бандюків
показати весь коментар
17.07.2023 19:26 Відповісти
відмінно! Україна може знову з чистою совістю починати топити мосКАЛьські ржаві корита.
показати весь коментар
17.07.2023 20:57 Відповісти
Світ недоотримав 25 мільйонів тонн агропродукції через саботаж з боку Росії інспекцій та реєстрації нового флоту в рамках роботи Чорноморської зернової ініціативи, відомої як "зернова угода". Про це заявив заступник голови держпідприємства "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) Дмитро Барінов на зустрічі з журналістами з Африки в Одеському морському порту.
"Додаткові 25 млн тонн світ не отримав через саботаж РФ у Спільному Координаційному Центрі (СКЦ)", - цитує його ресслужба АМПУ 16 липня.

DW
показати весь коментар
17.07.2023 21:48 Відповісти
это проблемы Cвiта пусть они и решают ее
показати весь коментар
17.07.2023 21:50 Відповісти
 
 