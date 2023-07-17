Чорноморська ініціатива припиняє функціонування з 18 липня. Росія відкликає гарантії безпеки судноплавства, - МЗС РФ
МЗС РФ офіційно повідомляє про вихід РФ із зернової угоди.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.
Як зазначається, "Чорноморська ініціатива" припиняє функціонування з 18 липня, спільний координаційний центр у Стамбулі буде розформований.
"Росія відкликає гарантії безпеки судноплавства, згортає морський гуманітарний коридор у північно-західній акваторії Чорного моря...Росія відновлює режим тимчасово небезпечного району у північно-західній акваторії Чорного моря", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 17 липня речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "зернову угоду" фактично зупинено.
За словами Пєскова, РФ "негайно повернеться до "зернової угоди" як тільки домовленості, що її стосуються, буде виконано".
Повідомлялося також, що зранку 16 липня з порту Одеси вийшло останнє судно з українським збіжжям в рамках зернової угоди.
Зі свого боку Китай сподівається, що Чорноморська зернова ініціатива щодо перевезення зерна з України Чорним морем і надалі виконуватиметься у повному обсязі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А тепер давайте згадаємо інші приводи: отруєння Скрипалів, підриви складів в Чехії, рашистська ракета в Польщі, підрив Північного Потоку і т.д.
Та навіть згадати вбивство усього політичного керівництва Польщі у 2007, усі адекватні розуміють, що це рашка зробила🤦
***** і його оточення має бути оголошено терористами і знищуватися усіма методами, але це таке фантазії, бо НАТО, ООН - це недієздатні організації.
- тим гірше для кацапів-людожерів
А якщо там якесь судно з'явиться, вони його потоплять? І скажуть "ми жє нє гарантіровалі бєзопасность - і вот рєзультат".
Хоча що може загрожувати судну, крім чф рф? Міни? А ті міни були в курсі, що коридор працював, і тому не вибухали?
Ну а щоб потопити судно ракетою чи бомбою з літака, треба його спочатку запеленгувати. А для цього, знову ж таки, треба доплисти поближче, бо корабельні РЛС за 500 км корабель не засічуть!
На кожне знищене українське торгове судно треба знищувати расєйський нафтовий танкер - це їх приведе до тями швидко.
І його гарантії, невпримір х*ловським - мають вагу!
Побачимо...))
Договори зернової угоди між Україною і Туреччиною та між Україною та ООН діють? То які проблеми?
Судно виходить з Босфору і через териториальні води Туреччини, Греції, Болгарії, Румунії йде до територіальних вод України. Назад - тим самим шляхом. Це якщо Ердоган не буде "проводити ескалацію" і забезпечувати безпеку торгівельних суден в нейтральних водах військовим флотом Туреччини.
Це вже два можливі варіанти рішення "проблеми", яку вони самі собі вигадали...
Это как во время югославского конфликта Хорватия обратилась к НАТО чтобы те помогли им выбить сербскую армию с её территории. И НАТО помогла выбить.. )
( И законы Мерфи никто не отменял!)
Схера ли у нас курс понижаеться? В стране все за...сь? Неужели все слепые стали???
плати за те що працюєш на території бандюків
"Додаткові 25 млн тонн світ не отримав через саботаж РФ у Спільному Координаційному Центрі (СКЦ)", - цитує його ресслужба АМПУ 16 липня.
DW