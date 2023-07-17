Судді Тандиру, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві, продовжили тримання під вартою

Печерський райсуд Києва продовжив запобіжний захід колишньому судді Олексію Тандиру, якому оголосили підозру за збиття на смерть військовослужбовця Національної гвардії на блокпості в Києві.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

За рішенням суду, Тандир перебуватиме під вартою до 26 серпня 2023 року.

Як зазначається, Тандир у залі суду заявив про грубе порушення принципу презумпції невинуватості, через повідомлення ДБР, ЗМІ та окремих активістів щодо алкогольної експертизи. Також колишній суддя просив суд дізнатися, чому через два місяці після відбору досі немає результатів алкогольної експертизи.

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"Ми вважаємо це порушенням. Зверталися скрізь, проте, на жаль, жодної відповіді не отримали", - зазначив адвокат Тандира Олег Юрченко.

Прокурор Михайло Доманський заявив, що потрібно більше часу, щоб уникнути неточностей.

"Втім велася відеофіксація на нагрудну камеру. Видно повністю спілкування. Перші пояснення підозрюваного. Тобто весь комплекс доказів вказує на наявність сп'яніння у підозрюваного", - уточнив Доманський.

Як зазначається, адвокатка судді Тандира Ірина Бовнегра заявила про "безліч порушень" на блокпосту та додала, що нацгвардійці нібито, порушуючи правила, вийшли на дорогу раніше. Адвокат Юрченко поскаржився на те, що сторону захисту не долучають до слідчих дій.

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Водночас Тандир назвав ризики обвинувачення необґрунтованими, попросив змінити запобіжний захід на домашній арешт.

Як зазначає "Суспільне", представникам потерпілої сторони в їхній участі в суді відмовили.

Нагадаємо, в ніч на 26 травня суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.

У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.

Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.

Внаслідок ДТП, спричиненої суддею Тандиром, загинув 23-річний нацгвардієць Вадим Бондаренко. 27 травня Печерський районний суд Києві відправив під варту суддю Олексія Тандира. Згідно з експертизою, колишній суддя був у стані алкогольного сп'яніння під час скоєння ДТП.

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