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Новини
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Судді Тандиру, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві, продовжили тримання під вартою

олексій,тандир

Печерський райсуд Києва продовжив запобіжний захід колишньому судді Олексію Тандиру, якому оголосили підозру за збиття на смерть військовослужбовця Національної гвардії на блокпості в Києві.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

За рішенням суду, Тандир перебуватиме під вартою до 26 серпня 2023 року.

Як зазначається, Тандир у залі суду заявив про грубе порушення принципу презумпції невинуватості, через повідомлення ДБР, ЗМІ та окремих активістів щодо алкогольної експертизи. Також колишній суддя просив суд дізнатися, чому через два місяці після відбору досі немає результатів алкогольної експертизи.

Читайте також: Суддя Тандир був у стані алкогольного сп’яніння, коли збив на смерть нацгвардійця: результат судової експертизи

"Ми вважаємо це порушенням. Зверталися скрізь, проте, на жаль, жодної відповіді не отримали", - зазначив адвокат Тандира Олег Юрченко.

Прокурор Михайло Доманський заявив, що потрібно більше часу, щоб уникнути неточностей.

"Втім велася відеофіксація на нагрудну камеру. Видно повністю спілкування. Перші пояснення підозрюваного. Тобто весь комплекс доказів вказує на наявність сп'яніння у підозрюваного", - уточнив Доманський.

Як зазначається, адвокатка судді Тандира Ірина Бовнегра заявила про "безліч порушень" на блокпосту та додала, що нацгвардійці нібито, порушуючи правила, вийшли на дорогу раніше. Адвокат Юрченко поскаржився на те, що сторону захисту не долучають до слідчих дій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суддю Тандира, який напідпитку збив нацгвардійця на блокпосту, відсторонили

Водночас Тандир назвав ризики обвинувачення необґрунтованими, попросив змінити запобіжний захід на домашній арешт.

Як зазначає "Суспільне", представникам потерпілої сторони в їхній участі в суді відмовили.

Судді Тандиру, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві, продовжили тримання під вартою 01

Нагадаємо, в ніч на 26 травня суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві

У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.

Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.

Внаслідок ДТП, спричиненої суддею Тандиром, загинув 23-річний нацгвардієць Вадим Бондаренко. 27 травня Печерський районний суд Києві відправив під варту суддю Олексія Тандира. Згідно з експертизою, колишній суддя був у стані алкогольного сп'яніння під час скоєння ДТП. 

Також читайте: ДБР просить громадян повідомити, якщо вони бачили, як суддя Тандир колись сідав за кермо напідпитку

Автор: 

ДТП (4497) суд (11765) Олексій Тандир (47)


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Топ коментарі
+7
до осені вже буде за кордоном, все йде до того. "Криво-суддя". Не розумію що треба ще щоб його посадити. Всі докази і свідчення є. Якби в цій ситуації їхав роботяга Пєтя на заіржавленому Ланосі і вчинив би такий злочин то вже би сидів давно
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17.07.2023 15:40 Відповісти
+5
І скільки присудить виплатити Тандиру Європейский Суд з прав людини?
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17.07.2023 15:35 Відповісти
+4
Цікаво скільки років буде ця справа йти чи скоро відпустять?
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17.07.2023 15:34 Відповісти
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Цікаво скільки років буде ця справа йти чи скоро відпустять?
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17.07.2023 15:34 Відповісти
І скільки присудить виплатити Тандиру Європейский Суд з прав людини?
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17.07.2023 15:35 Відповісти
до осені вже буде за кордоном, все йде до того. "Криво-суддя". Не розумію що треба ще щоб його посадити. Всі докази і свідчення є. Якби в цій ситуації їхав роботяга Пєтя на заіржавленому Ланосі і вчинив би такий злочин то вже би сидів давно
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17.07.2023 15:40 Відповісти
Зелена влада вже 4 роки намагається посадити тгго роботягу,але нічого так і не накопала.А з тандиром усе ясно,але чухаються
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17.07.2023 15:55 Відповісти
Кстати, почему-то вдруг "пропала" экспертиза на алкоголь, про которую сообщали неделю назад. Порешали уже.

"... Судья Тандыр был в состоянии алкогольного опьянения, когда сбил насмерть нацгвардейца: результат судебной экспертизы

Судебно-психологическая экспертиза показала, что судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр был пьян за рулем, когда сбил насмерть нацгвардейца Вадима Бондаренко.

О результатах судебной экспертизы https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20230710-suddya-tandyr-buv-pyanyj-za-kermom-koly-zbyv-naczgvardijczya-rezultaty-sudovo-psyhologichnoyi-ekspertyzy/ Фактам ICTV эксклюзивно сообщили в пресс-службе ГБР, информирует
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17.07.2023 15:50 Відповісти
У нас "закон Савченко" ніби вже не діє.
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17.07.2023 15:36 Відповісти
Отдохнёт и отпустят.Всемудачи.
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17.07.2023 15:39 Відповісти
Цирк.
Ганебний цирк.
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17.07.2023 15:39 Відповісти
Хахаха,доказ алкоопьянения - запись на нагрудную камеру,тут даже и платить судье не нужно,однозначно будет невиновный,а слегка подмазав обвинят нацгвардейца в прыжке под машину судьи,еще семья погибшего заплатит за пошкоджену машинку.
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17.07.2023 15:39 Відповісти
++
доказ сп'яніння, запис на камеру.....
тут вже можна і прокурорских даманского та інших закривати "підарешт"!!!!
ЙБНИЙ ЦИРК!!
😡😡
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17.07.2023 16:25 Відповісти
Тяжко буде Тандира піджарити -- і вже був не п*янии і нацгвардіиці вискочили і все не так
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17.07.2023 15:47 Відповісти
И знака не было и ехал уже по правилам. Решалово для своего.
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17.07.2023 15:51 Відповісти
Покійний Омельченко вбив трьох людей на машині за час свого нетверезого водіння. Це можна сказати серійний вбивця, який не поніс покарання. Кличко в честь нього навіть вулицю хотів назвати. Кожара вбив свого собутильника Старицького. Третій рік пішов і нічого не чутно з вироком. Може вийшрв уже на волю. Хтось знає?
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17.07.2023 15:56 Відповісти
Чиновник який представляє державу має бути зразком поведінки для громадян. За це він отримує надзвичайно велику зарплату, яка в багато разів перевищує середню по країні, пільги, доплати та соціальні гарантії (від житла до медицини). Звідси покарання за злочини має також перевищувати середньостатистичне за будь який вид злочину в країні, а не відбуватися в санаторно-курортній Менській колонії для номенклатури - чиновників та правоохоронців, та ще й з правом на дострокове звільнення "за участь в самодільності".
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17.07.2023 16:01 Відповісти
навіщо тримати під вартою, вбив солдата, хай замінить його на фронті а зарплату дружині і дітям загиблого, суд закінчиться через декілька років вбивством по необачності, термін сидіння у сізо буде відповідати вироку, і всё на...
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17.07.2023 16:49 Відповісти
якщо оставили під вартою, значить, ще не все витрясли!!!!!!!!!!
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17.07.2023 18:02 Відповісти
Головне, Максимально незаважати убивці, його прикрому суїциду, через убивство НИМ, Захисника України під час виконання службових обов'язків та дії Комендантської години!!

https://m.gordonua.com/ukr/news/localnews/na-dnipropetrovshchini-zastreleno-natsgvardijtsja-komanduvannja-govorit-pro-sujitsid-a-ridni-ne-virjat-u-tse-1673402.html

У Дніпропетровській області застрелено нацгвардійця. Командування говорить про суїцид, а рідні не вірять у це
Більше читайте тут: https://m.gordonua.com/ukr/news/localnews/na-dnipropetrovshchini-zastreleno-natsgvardijtsja-komanduvannja-govorit-pro-sujitsid-a-ridni-ne-virjat-u-tse-1673402.html
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17.07.2023 18:51 Відповісти
Реально!! Це ж така , надзвичайно складна справа , ДТП зі смертельним наслідком, що треба її затягувати бескінечно! потім кажуть, що не вистачає ресурсів на корупціонерів! А ще Кличко просить сотні мільонів на мости, перекладається бруківка і "ремонтуються " дороги в той час коли наші війскові потерпають від нестачі дронів!! Влада, - посадовці, які вчепилися в бюджетні кошти , як воші до кожуха!, - ви як в іншому світі живете, може спочатку всі сили бросимо на допомогу ЗСУ чи будете закривати рота тим, хто про це просить аж кричить?!!! Так чому ми не в НАТО?!
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17.07.2023 19:04 Відповісти
 
 