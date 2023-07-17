7,96 грн за куб: "Нафтогаз" не підніматиме ціну на газ для населення щонайменше до кінця квітня 2024 року

Щонайменше до 30 квітня 2024 року ціна на газ для населення від Газопостачальної компанії "Нафтогаз України" залишиться незмінною і складатиме 7,96 грн за куб. м (з ПДВ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Нафтогазу".

"Ми продовжуємо отримувати багато дзвінків від клієнтів з уточненням, чи підвищуватиметься ціна на газ напередодні наступної зими. Тому ми ще раз підкреслюємо, що тариф "Фіксований" від ГК "Нафтогаз України" залишається незмінним", - зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Він також додав, що це рішення було ухвалено з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні.

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"Попри все ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні", - повідомив Чернишов.