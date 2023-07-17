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Новини
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7,96 грн за куб: "Нафтогаз" не підніматиме ціну на газ для населення щонайменше до кінця квітня 2024 року

газ

Щонайменше до 30 квітня 2024 року ціна на газ для населення від Газопостачальної компанії "Нафтогаз України" залишиться незмінною і складатиме 7,96 грн за куб. м (з ПДВ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Нафтогазу".

"Ми продовжуємо отримувати багато дзвінків від клієнтів з уточненням, чи підвищуватиметься ціна на газ напередодні наступної зими. Тому ми ще раз підкреслюємо, що тариф "Фіксований" від ГК "Нафтогаз України" залишається незмінним", - зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Він також додав, що це рішення було ухвалено з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні.

Також читайте: Уряд зафіксував ціни на газ в Україні ще на пів року

"Попри все ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні", - повідомив Чернишов.

Автор: 

газ (10532) Нафтогаз (4438) Тарифи на газ (1064)


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Топ коментарі
+5
Нафіга нам така влада...? вілли та мерси по 100500 лямів зелепухи у них є кошти. Далі озброєний тарифний майдан - дупутатам будемо дупи відривати БУКВАЛЬНО.
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17.07.2023 16:04 Відповісти
+1
Бо газ подешевшав в усьому світі.
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17.07.2023 15:58 Відповісти
+1
БЛАГАДЕТЕЛИ!!!!!
Но после ЗЕленого поднятия тарифа на эл.энергию и оплаиы комунаоки в июлп зв июнь, как в отопителтный сезон, уже как то пiхуй. У меня увеличилось в 3 4 раза. Я себе уже представляю что за июль в августе заплачу и даже не представляю сколтко будет при включенном отоплении. ЗЕбараны скажите, это уже конец эпохи бедности по ЗЕ или нам еще немного подождать? Это ли не Геноцид?
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17.07.2023 16:01 Відповісти
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А далі буде платити касап..
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17.07.2023 15:51 Відповісти
Касапські активи через Олену Думу підуть зермакам.
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17.07.2023 15:54 Відповісти
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17.07.2023 15:56 Відповісти
суки
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17.07.2023 16:09 Відповісти
Це, поки не придумали, за що. За воду ми вже поняли.
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17.07.2023 15:56 Відповісти
Бо газ подешевшав в усьому світі.
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17.07.2023 15:58 Відповісти
Про світло те саме говорили...
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17.07.2023 15:59 Відповісти
БЛАГАДЕТЕЛИ!!!!!
Но после ЗЕленого поднятия тарифа на эл.энергию и оплаиы комунаоки в июлп зв июнь, как в отопителтный сезон, уже как то пiхуй. У меня увеличилось в 3 4 раза. Я себе уже представляю что за июль в августе заплачу и даже не представляю сколтко будет при включенном отоплении. ЗЕбараны скажите, это уже конец эпохи бедности по ЗЕ или нам еще немного подождать? Это ли не Геноцид?
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17.07.2023 16:01 Відповісти
Добрый день. А сколько у Вас выходило прошлой зимой за отопление?
Мы никак не можем определиться, газовое ставить или электрическое. Мы понимаем, что в любом случае государство сделает так, что платить будем много все, независимо от поставщика тепла)
Были же еще ко всему и скидки на отопление, если я не ошибаюсь, которые сейчас отсутствуют?
Ночной тариф тоже туда же..
Мы тоже много платим за отпление, но у нас централизованное еще.
Потому и спрашиваю, пытаемся разобраться в экономичности вариантов)
Спасибо за ответ)
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17.07.2023 16:19 Відповісти
Самый экономный вариант - продать квартиру и жить в селе, топить кукурузными огрызками, а зерно на корм курам.
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17.07.2023 16:36 Відповісти
Щоб жити в селі, треба здоров'я мати. Щоб вирощувати ту ж кукурудзу, щоб за курами прибірати, роботи в селі багато.

Дякую за пораду.
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17.07.2023 16:42 Відповісти
Повірте, в селі ви проживете більше ніж у городі. А заготовка кукурудзи точно покращить ваш фізичний стан і подовшить життя. У місті кожен третій больний як не на рак так кожен другий на гіпертонію. Подивіться на городських чоловіків - це ходячі акваріуми, або швабри-наркомани, потім проблеми з судинами, серцем, смерть у 59-60 років.
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17.07.2023 18:37 Відповісти
Не лякайте мене, будь ласка, я вже давно перелякана. В мене осьо інсультник вже є, так шо...

Мій батько через село втратив здоров'я, бо тяжко працював там довгі роки, його мати взагалі скрючена ходила вже коли старенька була, бо дуже тяжко працювала.

Одне діло поїхати в село побовтатися в річці, поїсти з городу всяку городину, подихати повітрям, а інше діло зранку до ночі товктися.
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17.07.2023 18:53 Відповісти
Оці казки про "тяжкий труд на селі" це маячня. Фермер працює 4-5 годин на добу - у тік токі повно успішних прикладів. Мій дід був фермером, мав небагато землі, 3 десятини, корову, коня, овець та дрібну худобу(кури, качки) і ніякого тяжкого труда не було, а було успішне й радісне сільске життя, бо він працював сам на себе, родичі ще й допомагали один одному з приладами - сіялки, віялки. Та ще й брав діток у поле, навчатись єфективному фермерству. А старенькі люди всі скрючені, мати моя теж скрючена була, хоч все життя фізично не працювала. Хто хоче працювати - вчиться і працює, хто хоче ковбаси з неба - вигадує казки про тяжку роботу. Можу вам показати сімейну пару в них 7000 голов курей та всього пара помічників. Ніхто там не помирає з ранку до ночі.
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17.07.2023 22:31 Відповісти
Халявы не будет, халява за поребриком или в "ДГНР"(дегенеративня народная республика).
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17.07.2023 16:30 Відповісти
А чего никто не радуется? Вроде не повышают, а опять куча недовольных.
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17.07.2023 16:04 Відповісти
а чого радуватися? все одно піднімуть як електроенергію, і піднімуть не на 5% а в кілька разів. А то потягне остальну комуналку, про вартість опалення не хочеться вже й думати
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17.07.2023 16:13 Відповісти
Ну ведь за рынок газа и эл. энергии радовались. И доказывали, что это правильно. Вот и есть рынок, хоть его по факту нет, но на бумаге есть. Так, что все справедливо .
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17.07.2023 16:19 Відповісти
Нафіга нам така влада...? вілли та мерси по 100500 лямів зелепухи у них є кошти. Далі озброєний тарифний майдан - дупутатам будемо дупи відривати БУКВАЛЬНО.
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17.07.2023 16:04 Відповісти
Халявы не будет, забудьте про совковые копейки или едьте в днр.
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17.07.2023 16:40 Відповісти
Цены и тарифы должны быть экономически обоснованы, а не основаны на хотелках олигархов.
Как в свое время уголь антрацит покупали по 500 грн за тонну, а тепловым станциям продавали по 1500 грн.
А ты тут паришь про халяву...
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17.07.2023 16:50 Відповісти
они более чем экономически обоснованы, ниже европейских в несколько раз. куб газа в словакии стоит 30 гр. поэтому ещё раз - за халявой можете проехать в днр.
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17.07.2023 18:27 Відповісти
Ты совсем забываешь сравнить эту цену с уровнем зарплаты и возможностью каждого человека у них выбрать поставщика с его ценой и дополнительно регулировать в квартире подачу количества тепла !
Ты случайно не Кошевой?
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17.07.2023 20:59 Відповісти
отношение цен энергии к уровню зарплат такое же как в европе. считайте сами - зарплата в восточной европе 1200 евро после вычетов. цена газа около 0,75 евро куб. У нас средняя зарплата 14 000 гривен, газ стоит 8 гривен. Европеец может купить на зарплату 1600 кубов, украинец на зарплату покупает такое же количество или немного больше. Что касается пенсий - у кого в квартире не проживают экономически активные люди, можно оформить субсидию.
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17.07.2023 22:00 Відповісти
Цены на газ на рынках падают, а у нас цена остается прежней.
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17.07.2023 16:47 Відповісти
а осенью растут. что то странное в природе да?
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17.07.2023 18:28 Відповісти
ты забыл или слукавил, что закупки газа делаются весной или летом, а не осенью или зимой, когда повышается спрос и значит и цена.
Только ты и подобная тебе власть почему-то закупки делают осенью или когда уже идет отопительный сезон.
И это называют экономически обоснованным.
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17.07.2023 20:55 Відповісти
вы брешете, газ в хранилища для отопительного сезона ежегодно закачивают летом и покупают летом, когда он стоит 250 долларов за тыс куб, то есть те же 8 гривен.Осенью газ могут закупать производители минудобрений, предприятия химпрома.
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17.07.2023 22:05 Відповісти
Зачем ты сбежал из палаты №6 ?
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17.07.2023 20:56 Відповісти
подойди к зеркалу и повтори вопрос, глядя в него.
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17.07.2023 22:06 Відповісти
Їм вірити- себе не поважати.
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17.07.2023 18:03 Відповісти
Якщо заперечують підняття тарифів,
отже, цього хтось вимагає!...
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17.07.2023 19:03 Відповісти
Латану свитину з каліки знімають,
З шкурою знімають, бо нічим обуть
Княжат недорослих; а он розпинають
Вдову за подушне

(Т. Шевченко, "Сон")
_______________________________________

Мужики цікаві стали,
Чи ті кості білі всюди,
Чи блакитна кров поллється,
Як пробити пану груди?

(Л. Українка, "Давня казка")
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17.07.2023 19:10 Відповісти
Чергове пусте запевняння. А зроблять як завжди. Піднімуть після декількох місяців обіцянок, що "ні-ні!"
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17.07.2023 20:49 Відповісти
 
 