7,96 грн за куб: "Нафтогаз" не підніматиме ціну на газ для населення щонайменше до кінця квітня 2024 року
Щонайменше до 30 квітня 2024 року ціна на газ для населення від Газопостачальної компанії "Нафтогаз України" залишиться незмінною і складатиме 7,96 грн за куб. м (з ПДВ).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Нафтогазу".
"Ми продовжуємо отримувати багато дзвінків від клієнтів з уточненням, чи підвищуватиметься ціна на газ напередодні наступної зими. Тому ми ще раз підкреслюємо, що тариф "Фіксований" від ГК "Нафтогаз України" залишається незмінним", - зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.
Він також додав, що це рішення було ухвалено з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні.
"Попри все ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні", - повідомив Чернишов.
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Но после ЗЕленого поднятия тарифа на эл.энергию и оплаиы комунаоки в июлп зв июнь, как в отопителтный сезон, уже как то пiхуй. У меня увеличилось в 3 4 раза. Я себе уже представляю что за июль в августе заплачу и даже не представляю сколтко будет при включенном отоплении. ЗЕбараны скажите, это уже конец эпохи бедности по ЗЕ или нам еще немного подождать? Это ли не Геноцид?
Мы никак не можем определиться, газовое ставить или электрическое. Мы понимаем, что в любом случае государство сделает так, что платить будем много все, независимо от поставщика тепла)
Были же еще ко всему и скидки на отопление, если я не ошибаюсь, которые сейчас отсутствуют?
Ночной тариф тоже туда же..
Мы тоже много платим за отпление, но у нас централизованное еще.
Потому и спрашиваю, пытаемся разобраться в экономичности вариантов)
Спасибо за ответ)
Дякую за пораду.
Мій батько через село втратив здоров'я, бо тяжко працював там довгі роки, його мати взагалі скрючена ходила вже коли старенька була, бо дуже тяжко працювала.
Одне діло поїхати в село побовтатися в річці, поїсти з городу всяку городину, подихати повітрям, а інше діло зранку до ночі товктися.
Как в свое время уголь антрацит покупали по 500 грн за тонну, а тепловым станциям продавали по 1500 грн.
А ты тут паришь про халяву...
Ты случайно не Кошевой?
Только ты и подобная тебе власть почему-то закупки делают осенью или когда уже идет отопительный сезон.
И это называют экономически обоснованным.
отже, цього хтось вимагає!...
З шкурою знімають, бо нічим обуть
Княжат недорослих; а он розпинають
Вдову за подушне
(Т. Шевченко, "Сон")
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Мужики цікаві стали,
Чи ті кості білі всюди,
Чи блакитна кров поллється,
Як пробити пану груди?
(Л. Українка, "Давня казка")