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Спецпосланник Папи Римського Дзуппі відвідає Вашингтон із "місією сприяння миру в Україні"

дзуппі

Архиєпископ Болоньї та голова Єпископської конференції Італії кардинал Маттео Дзуппі 17-19 липня відвідає США з дипломатичним візитом як спецпосланець Папи Римського задля "місії сприяння миру в Україні" та підтримки інціатив у гуманітарній сфері.

Про це повідомляє Vatican News, передає Цензор.НЕТ.

"Візит відбудеться в контексті місії сприяння мирові в Україні та має на меті взаємообмін ідеями та думками щодо трагічної теперішньої ситуації, а також підтримку ініціатив у гуманітарній сфері, спрямованих на полегшення терпінь найбільш постраждалих та уразливих верств населення, особливо дітей", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спецпредставник Папи Римського Дзуппі працює над механізмом повернення дітей до України

Нагадаємо, що 5-6 червня спеціальний представник Папи Римського кардинал Маттео Дзуппі відвідав Україну. Ватикан охарактеризував його зусилля як "спрямовані виявлення гуманітарних ініціатив, які б відкрили дорогу до миру".

Також до візиту в Україну італьський кардинал відвідав Москву і зустрівся з дитячою омбудсменкою РФ Марією Львовою-Бєловою. Ордер на її арешт видав Міжнародний кримінальний суд. 

Читайте також: Ватикан наразі не має плану щодо початку мирних перемовин у російсько-українській війні, - кардинал Дзуппі

Автор: 

Ватикан (168) Папа Римський (336) США (23632) Дзуппі Маттео (10)


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Топ коментарі
+9
дZуппі - на слово "дупа" схоже з літерою Z у отворі
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17.07.2023 15:58 Відповісти
+8
Та наче Папа вже визнав що касап істота невиліковна, їпанута і на диявола працює..
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17.07.2023 15:58 Відповісти
+6
Дзуппі-ти нє в ту сторону паєхал за мірам єво нада іскать в глазах у путлєра...
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17.07.2023 15:58 Відповісти
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дZуппі - на слово "дупа" схоже з літерою Z у отворі
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17.07.2023 15:58 Відповісти
нехай на кримський міст краще навідається
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17.07.2023 16:01 Відповісти
Та наче Папа вже визнав що касап істота невиліковна, їпанута і на диявола працює..
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17.07.2023 15:58 Відповісти
а може й навпаки,),,
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17.07.2023 16:01 Відповісти
Навпаки, за визначенням слова "касап" взагалі сюди не підходе..
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17.07.2023 16:05 Відповісти
а ви були б дуже здивовані, якщо б дізналися, що пАсланець,по вказівці папіка,буде оправдовувати дії гвинторогих скотів ???,
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17.07.2023 16:15 Відповісти
пуйло башляє; тре відпрацьовувати програму "миру". "Миротворці", блть!..
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17.07.2023 16:46 Відповісти
Дзуппі-ти нє в ту сторону паєхал за мірам єво нада іскать в глазах у путлєра...
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17.07.2023 15:58 Відповісти
Тількі гляньте на нього,одним словом--пАсланець!,,,)),,
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17.07.2023 15:59 Відповісти
Прошу дати максимум переглядів у підтримку останнього ролика Швеця "НАСТАЛО ВРЕМЯ ДЛЯ СПАСИТЕЛЯ НАЦИИ /ПОРТРЕТ ГЕНЕРАЛА ЗАЛУЖНОГО "
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17.07.2023 16:01 Відповісти
« Не сотвори себе кумира» Уже и Ярош и Савченко тоже были достойными.ПРОСТОЙ ВОПРОС Вам…. А кто разминировал проходы и сдал левобережье с МИЛЛИОНАМИ украинцев в оккупацию рашистам…..кто не подготовил армию и не заминировал проходы будучи 9 месяцев!!!! главнокомандующим ВСУ против прорыва из Беларуси?( Ему не нужны пиарщики пока есть такие как Вы кто верит что тот кого ЗЕермаки продажныеназначили на эту должность не выполнит их преступных приказов.
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17.07.2023 16:34 Відповісти
убядительнааааа
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17.07.2023 16:46 Відповісти
у році 2019 грудні, коли Зеля обісрався летіти на саміт НАТО, й не було офіційного представництва Ураїни(навіть від Грузіїбуло) - ЗАЛУЖНОГО ЗАПРОСИЛИ ОСОБИСТО ! Він прилетів , у аєропорту його поклали поліція на бетон - по наводці від Рашки ІНТЕРПОЛУ - а потім швиденько звільнили й відпустили САММІТУВАТИ РАЗОМ З ЛІДЕРАМИ НАТО
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17.07.2023 16:50 Відповісти
Я знаю,Наталия, что Вы всегда были за Порошенко…реально Бог послал в трудную минуту Украине…но у меня и у Вас должны возникать одни и те же ГЛАВНЫЕ вопросы к члену ОДНОЙ банды с зеермаками Залужному…перечисленные выше.Ну наивно же полагать что они бы поставили не своего человека на эту должность.А кто поехал кого положили не имеет к этому отношение.Можно и про юристом за год стал поговорить…это на судьбы украинцев никак не повлияет.Мелочи.
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17.07.2023 17:17 Відповісти
ві лучший на ферме!
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17.07.2023 17:23 Відповісти
Думал вы умнее…
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17.07.2023 17:30 Відповісти
А чим вам Дмитро Ярош не вгодив, шо ви його прирівняли до "хєроя" Украіни наді савченко?
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17.07.2023 16:51 Відповісти
бот не втємє просто_ Пригожин йому платить, за проханням Подоляка
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17.07.2023 17:02 Відповісти
У януковича спросите…даже вроде в домовой книге посещений Янука записаны были тайные встречи.Или вы думаете что можно СПОКОЙНО …без разрешения власти захватить целый этаж и сделать свой штаб под носом ОП? ППару гранат с ирритантами по коридору и сами бы выпозли…даже руки в обруч засунули.И я его не оскорбил он просто выполнял свой договорняк. Пусть повторит с ЗЕ если так просто. Наивность порой хуже преступления.
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17.07.2023 17:27 Відповісти
прадалжайте - палитесь
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17.07.2023 18:05 Відповісти
Да не заигрывайте,барышня…я люблю красивых стройных и умных. А у вас шансов нет. Доярки с какой-то фермы мне не хватало.Т
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17.07.2023 18:20 Відповісти
Таке відчуття іноді складається, шо тут у чатах добра половина ботів/зрадників/корисних ідіотів.
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17.07.2023 22:22 Відповісти
Звісно ж, вам з Німеччини видніше, хто тут у нас, в Україні, зрадник, а хто ні. Чи за обсирання лідерів Майдану у вас окремий тариф?
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17.07.2023 22:20 Відповісти
Не перекручивайте слова и не искажайте смысл.Я не писал что ваш Ярош зрадник Украины.Он просто исполнял свою роль с сговоре со своим хозяином Януковичем через куратора Наливайченко.А лидерами Майдана были Порошенко Яценюк Кличко Турчинов и Парубий.К ним НИКАКИХ ВОПРОСОВ НЕТ.А ваш Ярош Парасюк Лещенко Найем…это исполнители и пособники договорняка Янука и Куйло по продаже Крыма…..знали не знали это..или их просто использовали вслепую-другой вопрос….да и это точно видно лучше не только из Германии….а всем здравым….потому что за нос водить как вас труднее.Но сегодня это не понимать просто оскорбительно для любого здравого Украинца кто внимательно следил за событиями с первых дней Майдана.Слава Украине!!
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18.07.2023 08:51 Відповісти
Дивлюся, ви уважно слідкували за подіями Революції гідності з того боку, з котрого "візитери" з московії розстрілювали протестувальників.
Вам, мабуть, за мозолі від "клавки" гарні бонуси від хазяїна йдуть...
Зроблю висновок: самі розумні та справжні патріоти України сидять у Німеччині. Опісля 24.02.2022 року. Амінь.
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18.07.2023 09:40 Відповісти
У тебя лепет обиженного ребенка у которого конфету мальчики постарше отобрали. Вот скажи честно,Грушевский,что тебя сподвигло выбрать колени перед куйло в 2019 вместо Армия Мова Вера? Украинец…да еще с мовой и на коленях…это же НОНСЕНС.Позорище ты малорос Степа Лукашев
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18.07.2023 12:44 Відповісти
Послухай но, німець, ти якщо й#бнуте, то хоч нікому цього не демонструй. Ше одне: спочатку мову вивчи, а потім звертайся до українців. Так роблять усі виховані люди. Амінь №2.
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19.07.2023 19:30 Відповісти
Вот ты мовный а колени перед куйло выбрал и пердишь в диван….а не мовные защищают Украину от лаптеногих.Ну и каким мова что ты дрЫщ комнатный? Печаль.(
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19.07.2023 21:28 Відповісти
Пішов найух, "нєдіванний защітнік" з Німеччини!
Амінь.
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19.07.2023 21:45 Відповісти
Колени перед куйло выбрал и дерзишь? Ты с него соскочи сначала,дрыщ тыдиванный.Правда глаза колет….ржунемогу)
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19.07.2023 22:07 Відповісти
Як так зрозумів ще один "посланець миру"
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17.07.2023 16:06 Відповісти
Посланець риму
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17.07.2023 16:34 Відповісти
Коли вже надпотужна Еритрея озвучить свій мирний план? 🤔

Якщо в будь-якому мирному плані відсутній пункт про відновнення териториальної цілістності в міжнародно визнаних кордонах протягом не більше 6 місяців з моменту підписання, то такий план іде слідом за руzькім воєнним кораблем. (6 місяців для того, щоб вони всіх понаєхавших, поранених і вбитих забрали... Або спалили: нащо нам ще цей клопіт?)
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17.07.2023 16:09 Відповісти
Як що немає пункту,про вивід військ-гоніть накуй.
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17.07.2023 16:15 Відповісти
Справа у тім, що Штати самі б з превеликим задоволенням всадовили буратінку за один стіл з пуйлом, але вава оманський чітко розуміє, що після підписання того папірця його каденція закінчиться одразу по прильоту до Києва. Прямо у аеропорту.
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17.07.2023 16:58 Відповісти
турИст
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17.07.2023 16:17 Відповісти
svjatoshi apjat Zajorzali🤬 pozorishe.
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17.07.2023 16:17 Відповісти
Ну ще в ''Штатах'' його пошлють , і буде пАсланець!
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17.07.2023 16:25 Відповісти
Цю дупу слід відправити за срЮзьким кораблем
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17.07.2023 16:27 Відповісти
Спецпосланник Папи Римського Дзуппі відвідає Вашингтон із "місією сприяння миру в Україні" .... Пу, Сі, папа з Риму, Орбан, Трамп "дєлают мір" ?
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17.07.2023 16:27 Відповісти
Дзуппі - моторчик в дупі, мотається як лайно в ополонці по всьому світу.....голуб миру *****
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17.07.2023 16:29 Відповісти
Z Z навхерст склати як пропелер спрацює
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17.07.2023 17:04 Відповісти
В Киеве он заискивающе улыбался, в Москве он заискивающе улыбался, и в Вашингтоне он тоже будет заискивающе улыбаться, шкодлюка..
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17.07.2023 16:32 Відповісти
Ще цих клоунів не хватало які до Бога не мають абсолютно ніякого відношення. Театральна студія і не більше.
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17.07.2023 18:00 Відповісти
він часом не з московського патріархат
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17.07.2023 19:23 Відповісти
Снова едет лапшу вешать о перемирии....ценой земли Украины....
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17.07.2023 21:59 Відповісти
 
 