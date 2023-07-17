Спецпосланник Папи Римського Дзуппі відвідає Вашингтон із "місією сприяння миру в Україні"
Архиєпископ Болоньї та голова Єпископської конференції Італії кардинал Маттео Дзуппі 17-19 липня відвідає США з дипломатичним візитом як спецпосланець Папи Римського задля "місії сприяння миру в Україні" та підтримки інціатив у гуманітарній сфері.
Про це повідомляє Vatican News, передає Цензор.НЕТ.
"Візит відбудеться в контексті місії сприяння мирові в Україні та має на меті взаємообмін ідеями та думками щодо трагічної теперішньої ситуації, а також підтримку ініціатив у гуманітарній сфері, спрямованих на полегшення терпінь найбільш постраждалих та уразливих верств населення, особливо дітей", - йдеться у повідомленні пресслужби.
Нагадаємо, що 5-6 червня спеціальний представник Папи Римського кардинал Маттео Дзуппі відвідав Україну. Ватикан охарактеризував його зусилля як "спрямовані виявлення гуманітарних ініціатив, які б відкрили дорогу до миру".
Також до візиту в Україну італьський кардинал відвідав Москву і зустрівся з дитячою омбудсменкою РФ Марією Львовою-Бєловою. Ордер на її арешт видав Міжнародний кримінальний суд.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вам, мабуть, за мозолі від "клавки" гарні бонуси від хазяїна йдуть...
Зроблю висновок: самі розумні та справжні патріоти України сидять у Німеччині. Опісля 24.02.2022 року. Амінь.
Амінь.
Якщо в будь-якому мирному плані відсутній пункт про відновнення териториальної цілістності в міжнародно визнаних кордонах протягом не більше 6 місяців з моменту підписання, то такий план іде слідом за руzькім воєнним кораблем. (6 місяців для того, щоб вони всіх понаєхавших, поранених і вбитих забрали... Або спалили: нащо нам ще цей клопіт?)