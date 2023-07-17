Спецпосланник Папи Римського Дзуппі відвідає Вашингтон із "місією сприяння миру в Україні"

Архиєпископ Болоньї та голова Єпископської конференції Італії кардинал Маттео Дзуппі 17-19 липня відвідає США з дипломатичним візитом як спецпосланець Папи Римського задля "місії сприяння миру в Україні" та підтримки інціатив у гуманітарній сфері.

Про це повідомляє Vatican News, передає Цензор.НЕТ.

"Візит відбудеться в контексті місії сприяння мирові в Україні та має на меті взаємообмін ідеями та думками щодо трагічної теперішньої ситуації, а також підтримку ініціатив у гуманітарній сфері, спрямованих на полегшення терпінь найбільш постраждалих та уразливих верств населення, особливо дітей", - йдеться у повідомленні пресслужби.

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Нагадаємо, що 5-6 червня спеціальний представник Папи Римського кардинал Маттео Дзуппі відвідав Україну. Ватикан охарактеризував його зусилля як "спрямовані виявлення гуманітарних ініціатив, які б відкрили дорогу до миру".

Також до візиту в Україну італьський кардинал відвідав Москву і зустрівся з дитячою омбудсменкою РФ Марією Львовою-Бєловою. Ордер на її арешт видав Міжнародний кримінальний суд.

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