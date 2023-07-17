Голова Євроради Мішель про вихід РФ із "зернової угоди": Це поставить під загрозу продовольчу безпеку
Голова Європейської ради Шарль Мішель вважає, що вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи ставить під загрозу продовольчу безпеку у світовому масштабі, і висловлює жаль у зв’язку з цією заявою.
Про це Мішель повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Чорноморська зернова ініціатива була корисна для мільйонів людей у всьому світі. Мені жаль через сьогоднішню заяву Росії. Це поставить під загрозу продовольчу безпеку й доступ населення в усьому світі до постачань зерна і добрив", - зауважив він.
Мішель також підтвердив свою підтримку зусиллям ООН та її генерального секретаря Антоніу Гутерреша щодо продовження ініціативи.
Нагадаємо, 17 липня речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "зернову угоду" фактично зупинено. Того ж дня у МЗС РФ заявили, що Чорноморська ініціатива припиняє функціонування з 18 липня. Росія відкликає гарантії безпеки судноплавства.
За словами Пєскова, РФ "негайно повернеться до "зернової угоди" як тільки домовленості, що її стосуються, буде виконано".
Повідомлялося також, що зранку 16 липня з порту Одеси вийшло останнє судно з українським збіжжям в рамках зернової угоди.
Зі свого боку Китай сподівається, що Чорноморська зернова ініціатива щодо перевезення зерна з України Чорним морем і надалі виконуватиметься у повному обсязі.
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2. також вона була корисна Туретчині та її президенту Є.Т. Єрдогану, до тогож Туретчина гарантувала безпеку цих перевезень ... то нехай гарантує і далі !!! якщо на рейді в порту Одеси буде стояти 1-2 турецьких лінкори з ППО/ПРО, і ще приблизно стільки ж будуть супроводжувати конвої з зерном в порти України, навряд чи )(уйло наважиться бомбити !!!
Тим більше що корита московитів не можуть далеко від бухти відпливти.
А під конвоєм кораблів НАТО, не пробували голодним возити зерно з України? Чи, тільки *****, якісь лінії єлозит задом, перед країнами ЄС!