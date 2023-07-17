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Голова Євроради Мішель про вихід РФ із "зернової угоди": Це поставить під загрозу продовольчу безпеку

зерно,ємен

Голова Європейської ради Шарль Мішель вважає, що вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи ставить під загрозу продовольчу безпеку у світовому масштабі, і висловлює жаль у зв’язку з цією заявою.

Про це Мішель повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ. 

"Чорноморська зернова ініціатива була корисна для мільйонів людей у всьому світі. Мені жаль через сьогоднішню заяву Росії. Це поставить під загрозу продовольчу безпеку й доступ населення в усьому світі до постачань зерна і добрив", - зауважив він.

Мішель також підтвердив свою підтримку зусиллям ООН та її генерального секретаря Антоніу Гутерреша щодо продовження ініціативи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд Німеччини закликав РФ продовжити "зернову угоду"

Нагадаємо, 17 липня речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "зернову угоду" фактично зупинено. Того ж дня у МЗС РФ заявили, що Чорноморська ініціатива припиняє функціонування з 18 липня. Росія відкликає гарантії безпеки судноплавства.

За словами Пєскова, РФ "негайно повернеться до "зернової угоди" як тільки домовленості, що її стосуються, буде виконано".

Повідомлялося також, що зранку 16 липня з порту Одеси вийшло останнє судно з українським збіжжям в рамках зернової угоди.

Зі свого боку Китай сподівається, що Чорноморська зернова ініціатива щодо перевезення зерна з України Чорним морем і надалі виконуватиметься у повному обсязі.

Автор: 

росія (66520) Шарль Мішель (333) зерновий коридор (583)


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Топ коментарі
+6
"Чорноморська зернова ініціатива була корисна для мільйонів людей у всьому світі, чому ж Тоді світ не дасть корисних 3,14стюлєй куйлу???
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17.07.2023 16:06 Відповісти
+4
Африканци любят маскалей, пусть теперь поголодают благодаря своим любовничкам.
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17.07.2023 16:07 Відповісти
+3
Надо не к ***** идти а к Эрдогану. Этот вполне сможет обеспечить безопасность любых кораблей во всем Черном море.
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17.07.2023 16:04 Відповісти
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зеленському доповіли що путіну доповіли про успішну таку українців на кримський міст.
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17.07.2023 16:04 Відповісти
Надо не к ***** идти а к Эрдогану. Этот вполне сможет обеспечить безопасность любых кораблей во всем Черном море.
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17.07.2023 16:04 Відповісти
"Чорноморська зернова ініціатива була корисна для мільйонів людей у всьому світі, чому ж Тоді світ не дасть корисних 3,14стюлєй куйлу???
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17.07.2023 16:06 Відповісти
1. ця "зернова ініціатива" була насемперед корисна для українських олігархів доволі спицифічної національності та для ж ОПи зе при3.14здента - продаж зерна, схеми, прибутки в офшори на Кіпр ...
2. також вона була корисна Туретчині та її президенту Є.Т. Єрдогану, до тогож Туретчина гарантувала безпеку цих перевезень ... то нехай гарантує і далі !!! якщо на рейді в порту Одеси буде стояти 1-2 турецьких лінкори з ППО/ПРО, і ще приблизно стільки ж будуть супроводжувати конвої з зерном в порти України, навряд чи )(уйло наважиться бомбити !!!
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17.07.2023 16:13 Відповісти
Всі повинні існувати як касап - гризти ягель й запивати все це діло - бояришником...
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17.07.2023 16:07 Відповісти
ага, ага, и шо ?
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17.07.2023 16:07 Відповісти
Ну шо ви ниєте? Введіть в Чорне море десяток есмінців та підводних човнів, і зерновий коридор буде цілим проспектом і не тільки зерновим!
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17.07.2023 16:07 Відповісти
Африканци любят маскалей, пусть теперь поголодают благодаря своим любовничкам.
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17.07.2023 16:07 Відповісти
чому поголодають ??? нехай жеруть банани !!!
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17.07.2023 16:23 Відповісти
До невимовного суму добавили би есмінець в Чорне море .
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17.07.2023 16:09 Відповісти
Що за паніка. Відправляйте баржі під прапором Турції, Ердоган забезпечить їх безпеку.
Тим більше що корита московитів не можуть далеко від бухти відпливти.
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17.07.2023 16:10 Відповісти
ая яй...впадуть на коліна і будуть просити )(уйла..
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17.07.2023 16:11 Відповісти
нехай ООН стане на коліна та просить. По іншому ж ООН не зможе нічого вдіяти.
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17.07.2023 16:12 Відповісти
Хай Україна внесе проект резолюції ООН доручити НАТО забезпечити військовий конвой транспортам з зерном.
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17.07.2023 16:30 Відповісти
Україна то внесе. А постійний член ради безпеки ООН заблокує.
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17.07.2023 16:55 Відповісти
Знову ці соплі...
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17.07.2023 16:14 Відповісти
Так пусть африка на поклон к пуйлу едет, они ж *** миротворцы, хотят жрать пусть жопой и головой двигают. Может когда к осени без куска хлеба останутся поймут что по чем!!
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17.07.2023 16:14 Відповісти
Путін ставить раком увесь світ. А ООН, Еврокомісари, Папи, червоні хрести та голодаючі страни Африки тільки руцями розводять і волають. Більше нічого не можете зробити? Ну ні, так ні.
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17.07.2023 16:15 Відповісти
Ахах , *уйло нагнув весь світ. Гарний приклад для '''молодих диктаторів'-ЯЗ трохи нахабства і можеш диктувати умови всьому світові.Демократичні країни, ви такого майбутнього хочете?
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17.07.2023 16:22 Відповісти
Та що ж всі в ту Африку вчепилися , головним покупцем нашого зерна є Китай і Турція ,з 36 мільйонів тон зерна по зерновій угоді Африка отримала всього 2.6 мільйонів тонн.
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17.07.2023 16:25 Відповісти
проблеми Африки українців не їбуть, тим більше макаки в ООН на строні паРаші
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17.07.2023 16:36 Відповісти
Після 9 років війни московії в Україні, нарешті спохватились і глибоко стурбовані …
А під конвоєм кораблів НАТО, не пробували голодним возити зерно з України? Чи, тільки *****, якісь лінії єлозит задом, перед країнами ЄС!
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17.07.2023 16:48 Відповісти
Чомусь світу по.ую що наших війсковополонених ***** морить голодом а от афріканці які ***** лижуть в сраку і йому допомагають збагачуватись їх хвилюе що вони голодають так де ж ваше іжнародне право борьби з терористами заводьте конвої і ****.е кораблі *****
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17.07.2023 16:58 Відповісти
Цікаво хто кого: бик тореадора чи тореадор бика, Ердоган чи Путін? Чиї яйця подадуть на тарілці?
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17.07.2023 16:59 Відповісти
 
 