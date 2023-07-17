Голова Євроради Мішель про вихід РФ із "зернової угоди": Це поставить під загрозу продовольчу безпеку

Голова Європейської ради Шарль Мішель вважає, що вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи ставить під загрозу продовольчу безпеку у світовому масштабі, і висловлює жаль у зв’язку з цією заявою.

Про це Мішель повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Чорноморська зернова ініціатива була корисна для мільйонів людей у всьому світі. Мені жаль через сьогоднішню заяву Росії. Це поставить під загрозу продовольчу безпеку й доступ населення в усьому світі до постачань зерна і добрив", - зауважив він.

Мішель також підтвердив свою підтримку зусиллям ООН та її генерального секретаря Антоніу Гутерреша щодо продовження ініціативи.

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Нагадаємо, 17 липня речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "зернову угоду" фактично зупинено. Того ж дня у МЗС РФ заявили, що Чорноморська ініціатива припиняє функціонування з 18 липня. Росія відкликає гарантії безпеки судноплавства.

За словами Пєскова, РФ "негайно повернеться до "зернової угоди" як тільки домовленості, що її стосуються, буде виконано".

Повідомлялося також, що зранку 16 липня з порту Одеси вийшло останнє судно з українським збіжжям в рамках зернової угоди.

Зі свого боку Китай сподівається, що Чорноморська зернова ініціатива щодо перевезення зерна з України Чорним морем і надалі виконуватиметься у повному обсязі.