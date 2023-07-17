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Новини
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У "ДНР" тимчасово скасували комендантську годину, щоб росіяни змогли доїхати до окупованого Криму, - Андрющенко

година,комендантська

Терорист Пушилін заявив, що у "ДНР" через руйнування Керченського мосту скасували комендантську годину, щоб росіяни змогли доїхати до Криму.

Як пише Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко та опублікував відповідну інформацію, поширену на захоплених російською армією українських територіях із посиланням на заяву ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна.

Згідно із заявою Пушиліна, "проїхати по "ДНР" до Криму і назад можна цілодобово, комендантську годину тимчасово скасовано". Для цього в "ДНР" загарбники вводять низку заходів, "які забезпечать прискорення проходження контрольно-пропускних пунктів на адміністративному кордоні".

У ДНР тимчасово скасували комендантську годину, щоб росіяни змогли доїхати до окупованого Криму, - Андрющенко 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через Керченську протоку пороми перевозять лише вантажний транспорт, - ЗМІ

"Удар по Кримському мосту - це просто допомога "ДНР" швидко налагодити процеси; СБУ - спонсор наведення ладу на окупованих територіях у супершвидкому режимі", - зазначив Андрющенко у дописі. 

Нагадаємо, 17 липня близько четвертої ранку впав проліт Кримського мосту.

Через пошкодження Кримського мосту утворився затор з боку півострова.

У СБУ заявили, що всі деталі щодо організації "бавовни" на Керченському мосту СБУ розкриє після Перемоги.

Дивіться також: Окупанти возять БК через Маріуполь цивільними вантажівками, - Андрющенко. ВIДЕО

Автор: 

Пушилін Денис (135) Керченський міст (539) Андрющенко Петро (700)


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Топ коментарі
+17
Цікава кількість дебілів, які зараз у Крим попруться на відпочинок...
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17.07.2023 16:23 Відповісти
+8
Для любителей экстремального туризма
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17.07.2023 16:26 Відповісти
+7
Тут бы и пригодился касетный боеприпас.
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17.07.2023 16:36 Відповісти
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Цікава кількість дебілів, які зараз у Крим попруться на відпочинок...
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17.07.2023 16:23 Відповісти
Це завуальвана втеча з лугандонії- з Криму може хоч вплав до рашки є шанс , щось знає гандьониш ! Шуміха навколо Криму- а піде мабуть ЗСУ саме на ДАНБАС, бої за Бахмут щось означають. А рашка рекомендує через Бердянськ зараз з Криму під обстрілами ЗСУ тікати ...
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17.07.2023 16:44 Відповісти
На матрациках суки тікати з Криму будуть. А Турки баграми їх відштовхуватимуть від берегу
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17.07.2023 17:04 Відповісти
Прошу дати максимум переглядів у підтримку останнього ролика Швеця "НАСТАЛО ВРЕМЯ ДЛЯ СПАСИТЕЛЯ НАЦИИ /ПОРТРЕТ ГЕНЕРАЛА ЗАЛУЖНОГО "
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17.07.2023 16:23 Відповісти
Дякую за Ваш допис. Повністю підтримую. Тільки повна зачистка України від зелених мародерів та агентів московії приблизить перемогу над рашистами
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17.07.2023 20:19 Відповісти
Для любителей экстремального туризма
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17.07.2023 16:26 Відповісти
Администрация центрального автовокзала Симферополя просит пассажиров рейсов Ялтa-Брянск, Севастополь-Москва и других, следующих через Крымский мост,
сдать свои билеты в кассу и получить обратно деньги. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

В то же время кассир сообщила, что «практически на все» ближайшие междугородние рейсы до Керчи билеты полностью проданы. Свои услуги активно предлагают местные таксисты.

Информацией о том, как пассажирам дальше пересекать Керченский пролив дальше, в автобусных кассах не располагают.
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17.07.2023 16:30 Відповісти
Ніколи такого не було, аж ось тобі, знову цей міст срюськай !!!
Залізничники **********, звернулися до Українських Захисників, щоб не затягували із залізничною його частиною, бо страшно стало їм там рухатися! Прилетить щось, а вони не готові, «усьо паплану», от і паніка!
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17.07.2023 16:35 Відповісти
А шо там трапилося з кацапським мостом? Знову коронавірус напав? Як то кажуть: "абонєнт врємєнно нєдоступєн"? Отакоі...
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17.07.2023 16:35 Відповісти
Тут бы и пригодился касетный боеприпас.
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17.07.2023 16:36 Відповісти
Значить,треба побільше Сторм-Тіней по них кидати,щоби якомога більше зброї підривалося.І Атакмси не будуть зайвими
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17.07.2023 16:37 Відповісти
а ****** по чонгарскому мосту слабо?
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17.07.2023 16:38 Відповісти
Тебе - слабо. А ЗСУ били по нему и еще будут.
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17.07.2023 16:44 Відповісти
Дай Боже . Але в останній мені здається що це якась дивна війна . більше схожа на якийсь договорняк
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17.07.2023 21:04 Відповісти
на всьому шляху "сухопутного коридору з Крима" пропоную не припиняти роботу по утилізації різних складів, скупчення військ та ін..., це ж такі враження для русні - їдеш собі з відпочинку, або на(то вже для повних дебілів), а в тебе за вікном вибухи різної інтенсивності...., гарно й враження незабутні...
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17.07.2023 16:40 Відповісти
Я бы уничтожала наглых, кацапских тварей!
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17.07.2023 16:41 Відповісти
А в Києві так можна?? Хоча б на пару днів?? Тільки без касапів у тексті..
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17.07.2023 16:46 Відповісти
коли цю мразоту вже йо.нуть
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17.07.2023 16:47 Відповісти
Наберают ********* в живой щит для военых колон.
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17.07.2023 16:48 Відповісти
От ще і бонус для наших ДРГ
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17.07.2023 16:54 Відповісти
При чому в цілях безпеки усі пасажири повинні бути у бронежилетах і касках. Пункт прокату, під назвою "Море по коліна", буде організований перед в'їздом у зону бойових дій. Ті, хто залишаться живими мають невеликий, але все-таки, шанс побачити море.
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17.07.2023 17:00 Відповісти
...є висока ймовірність того, що бики-відпочивальники багато чого довідаються на блокпостах гризбублік від биків-чабанів про себе, про свою мать і про їхнє місце у вузькому світіскрєп..
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17.07.2023 17:42 Відповісти
ты смотри как все подчиняются , соблюдают комендантский час.
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17.07.2023 19:32 Відповісти
 
 