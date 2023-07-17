У "ДНР" тимчасово скасували комендантську годину, щоб росіяни змогли доїхати до окупованого Криму, - Андрющенко

Терорист Пушилін заявив, що у "ДНР" через руйнування Керченського мосту скасували комендантську годину, щоб росіяни змогли доїхати до Криму.

Як пише Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко та опублікував відповідну інформацію, поширену на захоплених російською армією українських територіях із посиланням на заяву ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна.

Згідно із заявою Пушиліна, "проїхати по "ДНР" до Криму і назад можна цілодобово, комендантську годину тимчасово скасовано". Для цього в "ДНР" загарбники вводять низку заходів, "які забезпечать прискорення проходження контрольно-пропускних пунктів на адміністративному кордоні".

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"Удар по Кримському мосту - це просто допомога "ДНР" швидко налагодити процеси; СБУ - спонсор наведення ладу на окупованих територіях у супершвидкому режимі", - зазначив Андрющенко у дописі.

Нагадаємо, 17 липня близько четвертої ранку впав проліт Кримського мосту.

Через пошкодження Кримського мосту утворився затор з боку півострова.

У СБУ заявили, що всі деталі щодо організації "бавовни" на Керченському мосту СБУ розкриє після Перемоги.

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