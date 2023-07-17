Зеленський про вихід РФ із "зернової угоди: Ми не боїмося. Є власники кораблів, які готові продовжувати постачання зерна

З’явилась перша реакція президента України Володимира Зеленського на вихід РФ із "зернової угоди".

Так, речник Зеленського Сергій Никифоров опублікував у фейсбуці деякі цитати Президента України щодо виходу РФ із зернової угоди, які глава держави озвучив під час сьогоднішнього інтерв’ю африканським журналістам, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Никифорова, інтерв’ю буде оприлюднено трохи згодом.

"У нас були дві угоди: Україна, Туреччина, ООН; інша угода - Росія, Туреччина, ООН. Тому, коли Росія каже, що вона зупиняє, - вона зриває свої домовленості з Генсеком ООН Гуттерішем і з Президентом Ердоганом. Не з нами. У нас не було ніяких з ними домовленостей", - зазначив Зеленський.

"Я дав розпорядження нашому Міністерству закордонних справ, після офіційного сигналу Російської Федерації, підготувати наші офіційні сигнали до Організації Об’єднаних Націй і до Туреччини для того, щоб вони мені відповіли як Президенту України, що вони готові продовжувати нашу ініціативу", - додав президент.

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"Навіть без РФ треба робити все, щоб ми могли використовувати цей чорноморський коридор. Ми не боїмося. До нас звернулися компанії, які є власниками кораблів. Вони сказали, що вони готові, якщо Україна відпустить, а Туреччина буде пропускати, - то всі готові продовжувати постачання зерна", - заявив глава держави.

Нагадаємо, 17 липня речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "зернову угоду" фактично зупинено. Того ж дня у МЗС РФ заявили, що Чорноморська ініціатива припиняє функціонування з 18 липня. Росія відкликає гарантії безпеки судноплавства.

За словами Пєскова, РФ "негайно повернеться до "зернової угоди" як тільки домовленості, що її стосуються, буде виконано".

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Повідомлялося також, що зранку 16 липня з порту Одеси вийшло останнє судно з українським збіжжям в рамках зернової угоди.

Зі свого боку Китай сподівається, що Чорноморська зернова ініціатива щодо перевезення зерна з України Чорним морем і надалі виконуватиметься у повному обсязі.