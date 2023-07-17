Нідерланди закликають Росію негайно відновити участь у "зерновій угоді", - глава МЗС Гукстра
Зернова угода була важлива для забезпечення стабільних цін на продукти харчування, Нідерланди дуже розчаровані виходом Росії.
Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра у твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Для Росії абсолютно аморально використовувати їжу як зброю. Нідерланди закликають Росію невідкладно відновити реалізацію Чорноморської зернової ініціативи. Ми підтримуємо ООН, Єврокомісію та Туреччину в їхніх зусиллях знайти рішення", – йдеться у повідмоленні.
Він також зазначив, що Нідерланди "дуже розчаровані таким кроком Росії, оскільки "ця ініціатива важлива для запобігання дестабілізації ринків і зростання цін на продукти харчування в усьому світі", – написав Гукстра.
Нагадаємо, 17 липня речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "зернову угоду" фактично зупинено. Того ж дня у МЗС РФ заявили, що Чорноморська ініціатива припиняє функціонування з 18 липня. Росія відкликає гарантії безпеки судноплавства.
За словами Пєскова, РФ "негайно повернеться до "зернової угоди" як тільки домовленості, що її стосуються, буде виконано".
Повідомлялося також, що зранку 16 липня з порту Одеси вийшло останнє судно з українським збіжжям в рамках зернової угоди.
Зі свого боку Китай сподівається, що Чорноморська зернова ініціатива щодо перевезення зерна з України Чорним морем і надалі виконуватиметься у повному обсязі.
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Газ как зброя, зерно як зброя.
Гавно для метания лепешек, теж зброя.
ДБЛИ БЛДЬ!!
лооооол, тобто раніше все ок, а зараз розчаровані... ось навіть не знаю чи плакати чи сміятися ...