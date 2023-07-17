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Новини
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Нідерланди закликають Росію негайно відновити участь у "зерновій угоді", - глава МЗС Гукстра

гукстра

Зернова угода була важлива для забезпечення стабільних цін на продукти харчування, Нідерланди дуже розчаровані виходом Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Для Росії абсолютно аморально використовувати їжу як зброю. Нідерланди закликають Росію невідкладно відновити реалізацію Чорноморської зернової ініціативи. Ми підтримуємо ООН, Єврокомісію та Туреччину в їхніх зусиллях знайти рішення", – йдеться у повідмоленні.

Він також зазначив, що Нідерланди "дуже розчаровані таким кроком Росії, оскільки "ця ініціатива важлива для запобігання дестабілізації ринків і зростання цін на продукти харчування в усьому світі", – написав Гукстра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про вихід РФ із "зернової угоди: Ми не боїмося. Є власники кораблів, які готові продовжувати постачання зерна

Нагадаємо, 17 липня речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "зернову угоду" фактично зупинено. Того ж дня у МЗС РФ заявили, що Чорноморська ініціатива припиняє функціонування з 18 липня. Росія відкликає гарантії безпеки судноплавства.

За словами Пєскова, РФ "негайно повернеться до "зернової угоди" як тільки домовленості, що її стосуються, буде виконано".

Також читайте: Уряд Німеччини закликав РФ продовжити "зернову угоду"

Повідомлялося також, що зранку 16 липня з порту Одеси вийшло останнє судно з українським збіжжям в рамках зернової угоди.

Зі свого боку Китай сподівається, що Чорноморська зернова ініціатива щодо перевезення зерна з України Чорним морем і надалі виконуватиметься у повному обсязі.

Нідерланди (1601) росія (66520) зерновий коридор (583) Гукстра Вопке (16)


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Топ коментарі
+11
Не закликати їх треба,їх треба п@здити всим чи попадеться під руку, тоді буде результат.
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17.07.2023 16:32 Відповісти
+5
100%
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17.07.2023 16:34 Відповісти
+5
введіть пару-тріку есмінців НАТО з ППО/ПРО для охорони зернового коридору !!!
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17.07.2023 16:36 Відповісти
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ta netrebe nichovo zaklikati - sam pripolze ta poprositsa🤬
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17.07.2023 16:31 Відповісти
Не закликати їх треба,їх треба п@здити всим чи попадеться під руку, тоді буде результат.
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17.07.2023 16:32 Відповісти
100%
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17.07.2023 16:34 Відповісти
зауважте----УСІМ СВІТОМ!!,,
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17.07.2023 16:33 Відповісти
Так для них, все як зброя.
Газ как зброя, зерно як зброя.
Гавно для метания лепешек, теж зброя.
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17.07.2023 16:34 Відповісти
"Бабушке", которая когда-то была "дедушкой" треба повийопуватись. Вона себе 15-ти річною "бабушкою" відчула..
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17.07.2023 16:35 Відповісти
введіть пару-тріку есмінців НАТО з ППО/ПРО для охорони зернового коридору !!!
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17.07.2023 16:36 Відповісти
Рабсєя в етой сдєлкє лішняя-єйьо мєста у параши...
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17.07.2023 16:54 Відповісти
Мощное заявление к годовщине МН-17, а могли и по жёстче. Импотенты европейские.
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17.07.2023 17:03 Відповісти
а зерно у Раши купляють замiсть нашого зерна хто?
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17.07.2023 17:22 Відповісти
закликаю Нідерланди, не закликати рососію до участі з зерн. угоді, а закликаю Нідерланди закликати рососію до відповідальності за МН17, а також закликаю до покараня винних, і до закликання подальших закликань!!

ДБЛИ БЛДЬ!!
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17.07.2023 17:34 Відповісти
Він також зазначив, що Нідерланди "дуже розчаровані таким кроком Росії, ...
лооооол, тобто раніше все ок, а зараз розчаровані... ось навіть не знаю чи плакати чи сміятися ...
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17.07.2023 17:48 Відповісти
 
 