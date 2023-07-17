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Супутники зафіксували ймовірне прибуття вагнерівців на військову базу в Білорусі, - NYT. ФОТО

вагнер

Більше десяти автівок прибуло на нещодавно збудовану військову базу в Білорусі, неподалік міста Осиповичі. Очевидці повідомляли про колонну з прапорами ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

Понад десяток транспортних засобів, зокрема, великі цивільні вантажівки, мікроавтобуси та легкові автомобілі, схоже, прибули в суботу та неділю на колишню військову базу в Осиповичах, що на південний схід від Мінська. Машини зі знімків схожі на ті, які помітили у Росії у складі колонни з прапорами ПВК "Вагнер".

Зазначається однак, що ці світлини не доводять що "вагнерівці" уже в таборі, але підтверджують заяви про те, що деякі підрозділи бойовиків вже добралися до Білорусі.

Супутники зафіксували ймовірне прибуття вагнерівців на військову базу в Білорусі, - NYT 01

На супутниковому знімку за 16 липня видно декілька нових вантажівок та автобусів біля гаражів табору. Також біля наметів супутник зафіксував декілька пікапів, військову техніку та, імовірно, радянський мікроавтобус "буханку", а також невелику групу людей.

Супутники зафіксували ймовірне прибуття вагнерівців на військову базу в Білорусі, - NYT 02

Перша вантажівка з'явилася на супутникових знімках у таборі у четвер вдень. У суботу зображення від компанії BlackSky, що займається геопросторовою розвідкою, показує прибуття нових вантажівок та інших транспортних засобів. Додатковий транспорт прибув на базу вагнерівців у неділю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наразі "вагнерівці", що прибули у Білорусь, не становлять загрози для України, - Держприкордонслужба

Нагажаємо, Центр національного спротиву повідомляв, що найманці з ПВК "Вагнер", які прибули до Білорусі, вже почали навчання особового складу збройних сил країни.

У Білорусі близько 11-ї ранку 17 липняпомітили ще одну велику колону найманців російської ПВК "Вагнер", яка рухалася в напрямку наметового табору в селі Цель. За підрахунками "Беларускі Гаюн", це вже щонайменше 3-тя колона з найманцями, яка прибула до Білорусі з 11 липня.

Білорусь (7987) ПВК Вагнер (1543)


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ну вот когда все собирутся накрыть их скальпилем / штормшедоу
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17.07.2023 16:55 Відповісти
Нехай концентруються... Дуже зручна мішень для відплати - не потрібно роками розшукувати, судити, утримувати в тюрмах... "работайтє, сукі, работайтє."...
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17.07.2023 16:55 Відповісти
Не мала баба Лукашенко клопоту купила порося вагнер
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17.07.2023 16:55 Відповісти
Черви сползаются... скоро на рыбалку пойдём..
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17.07.2023 16:58 Відповісти
Ничего своего.
Вагнер.
Почему не Глинка, Мусоргский или на худой конец, Шаинский.
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17.07.2023 17:01 Відповісти
А дяровню асіповічі будуть називати тепер апущєнци.
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17.07.2023 17:01 Відповісти
 
 