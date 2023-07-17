Супутники зафіксували ймовірне прибуття вагнерівців на військову базу в Білорусі, - NYT. ФОТО

Більше десяти автівок прибуло на нещодавно збудовану військову базу в Білорусі, неподалік міста Осиповичі. Очевидці повідомляли про колонну з прапорами ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

Понад десяток транспортних засобів, зокрема, великі цивільні вантажівки, мікроавтобуси та легкові автомобілі, схоже, прибули в суботу та неділю на колишню військову базу в Осиповичах, що на південний схід від Мінська. Машини зі знімків схожі на ті, які помітили у Росії у складі колонни з прапорами ПВК "Вагнер".

Зазначається однак, що ці світлини не доводять що "вагнерівці" уже в таборі, але підтверджують заяви про те, що деякі підрозділи бойовиків вже добралися до Білорусі.

На супутниковому знімку за 16 липня видно декілька нових вантажівок та автобусів біля гаражів табору. Також біля наметів супутник зафіксував декілька пікапів, військову техніку та, імовірно, радянський мікроавтобус "буханку", а також невелику групу людей.

Перша вантажівка з'явилася на супутникових знімках у таборі у четвер вдень. У суботу зображення від компанії BlackSky, що займається геопросторовою розвідкою, показує прибуття нових вантажівок та інших транспортних засобів. Додатковий транспорт прибув на базу вагнерівців у неділю.

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Нагажаємо, Центр національного спротиву повідомляв, що найманці з ПВК "Вагнер", які прибули до Білорусі, вже почали навчання особового складу збройних сил країни.

У Білорусі близько 11-ї ранку 17 липняпомітили ще одну велику колону найманців російської ПВК "Вагнер", яка рухалася в напрямку наметового табору в селі Цель. За підрахунками "Беларускі Гаюн", це вже щонайменше 3-тя колона з найманцями, яка прибула до Білорусі з 11 липня.