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Новини
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7 років в’язниці отримала коригувальниця російських ударів по енергооб’єктах Донеччини, - СБУ

вирок

Завдяки доказовій базі Служби безпеки, реальний термін ув’язнення отримала ще одна ворожа інформаторка, яка коригувала повітряні атаки РФ на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, за наводкою зловмисниці рашисти здійснили серію ракетних ударів по регіону, внаслідок чого постраждало щонайменше 20 мирних жителів.

Встановлено, що вона "зливала" окупантам координати місцевих об’єктів соціальної та критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств.

Крім того, вона передавала агресору локації базування та переміщення підрозділів Сил оборони на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

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"Особливо ворога цікавили місця розташування укріпрайонів та логістичних баз українських військ в районі Добропілля", - уточнили в СБУ.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисницю у лютому цього року "на гарячому", коли вона передавала розвіддані агресору.

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їй 7 років позбавлення волі.

За даними розслідування, інформаторкою є місцева жителька, яку російська спецслужба залучила до співпраці після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Також читайте: ФСБшника, який створив агентурну мережу в Україні, засуджено до 15 років в’язниці. Наразі він переховується у РФ, - СБУ

Зібрані розвіддані вона передавала "зв’язковій" - учасниці терористичної організації "ДНР" через спільницю. Для комунікації використовували один з популярних месенджерів.

За матеріалами СБУ, суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

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Автор: 

вирок (1107) СБУ (13070) шпигунство (1023)


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Топ коментарі
+11
***** які 7 років ? пожиттєво !
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17.07.2023 16:55 Відповісти
+10
Переконаний що якби у судді знищили майно улюблене, а на додачу дітей та внуків то вирок був би зовсім іншим. Суддя прокацаплений ********. Крапка. Після таких "судів" потрібно судити "суддів"...
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17.07.2023 16:59 Відповісти
+9
афуєть!! треба було вже зразу давати 1800грн.штрафу і рік умовно!!!!!!!
сЦуддів треба самих судити, судом народним, по законам війни!!!!!!
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17.07.2023 16:55 Відповісти
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i skilki ludin ce mrazota vbila? 7 rokiv ce adekvatno ?
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17.07.2023 16:53 Відповісти
***** які 7 років ? пожиттєво !
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17.07.2023 16:55 Відповісти
Тут треба починати з ЗЕленого моносброду у ВР- чому не внесені зміни до статті Кримінального кодексу на більш жорсткі покарання, чому немає конфіскації майна, яка б бодай хоть трішки компенсували збитки від дій наводчиків
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17.07.2023 17:06 Відповісти
за крадіжку в воєнний стан від 5 до 8 років . за крадіжку товару на 1500 гр земляк отримав 5 років ! за вбивство групи осіб 7 років да хай здохнуть той судя з прокурором разом .
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17.07.2023 17:13 Відповісти
афуєть!! треба було вже зразу давати 1800грн.штрафу і рік умовно!!!!!!!
сЦуддів треба самих судити, судом народним, по законам війни!!!!!!
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17.07.2023 16:55 Відповісти
мало !!! мало отримати вишку - на гіляку привселюдно, щоб іншим не повадно було !!!
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17.07.2023 16:57 Відповісти
Переконаний що якби у судді знищили майно улюблене, а на додачу дітей та внуків то вирок був би зовсім іншим. Суддя прокацаплений ********. Крапка. Після таких "судів" потрібно судити "суддів"...
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17.07.2023 16:59 Відповісти
То товариш ахметіка.....
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17.07.2023 17:03 Відповісти
малоВАТе будет!,,Людям Життя СВОЛОТА зруйнувала!(,
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17.07.2023 17:05 Відповісти
Всіх коригувальників потрібно розстрілювати.Ми боримося за свою свободу і життя і дозволяємо собі таку маячню.
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17.07.2023 17:06 Відповісти
МАЛО.
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17.07.2023 17:10 Відповісти
був ще варіан адмінштрафу. але судді трошки посоромились
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17.07.2023 17:15 Відповісти
нещодвано була новина що в Добропiлля шпигував "кадровий співробітник управління ФСБ у Красноярському краї Іванченко Олександр Юрійович Джерело:
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17.07.2023 17:20 Відповісти
За цей термін вона має право здохнути...
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17.07.2023 18:34 Відповісти
Тому судье надо руки обрубить по колено
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17.07.2023 20:05 Відповісти
 
 