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Резніков пропонує дозволити іноземні військові бази в Україні, але потрібно змінити Конституцію

олексій,резніков

Міністр оборони Олексій Резніков пропонує дозволити розміщення іноземних військових баз на території України. Для цього необхідно змінити одну з норм Конституції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у колонці для LIGA.net.

За його словами, норма про недопущення розташування іноземних військових баз є застарілою.

"Зрозуміло, що за потреби можна знайти юридичну формулу, щоб не називати базу базою, а якимось "центром взаємодії та обміну досвідом" абощо. Але навіщо? Треба прибрати це обмеження, яке втратило актуальність, щоб знищити ґрунт для спекуляцій", - пояснив очільник Міноборони.

Також Резніков додав, що статтю 17 варто доповнити тезою, що Україна самостійно обирає механізми гарантування своєї безпеки, зокрема шляхом приєднання до міжнародних договорів чи організацій.

"Це більш чітко розкриє та унормує ідею європейського та євроатлантичного курсу, закладену в абзаці 5 преамбули", - додав міністр.

Читайте: Фінляндія дозволить США розміщувати військові бази на її території, - ЗМІ

Автор: 

військова база (92) Резніков Олексій (1447)


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Топ коментарі
+26
На якій підставі тоді російська база чорноморського флоту перебувала на території України?
І чому Володимир Литвин досі не під вартою?
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17.07.2023 17:15 Відповісти
+22
Під час воєнного стану Конституцію не міняють!!!!!!!!!
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17.07.2023 17:11 Відповісти
+13
А хіба москальський флот базувався в Криму всупереч Конституції. Хіба не існувало угоди? Якщо є прецендент то достатньо угоди з НАТО на розміщення іх військ флоту і авіації.
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17.07.2023 17:17 Відповісти
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ПОГОДЖУЮСЬ, ЗМІНИТИ КОНСТИУЦІЮ!
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17.07.2023 17:09 Відповісти
Під час воєнного стану Конституцію не міняють!!!!!!!!!
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17.07.2023 17:11 Відповісти
Це колись у перші роки ЗЕвладарювання пропонував Портніков - час настав , це не зміна кнституції. це її застосування у час війсковоо стану. НЕ ЕРМАКОМ ПРИЙМАТИ А ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ під тиском Заходу на ЗЕ за усе содіяне
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17.07.2023 17:16 Відповісти
"зелень" до Конституції на постріл гармати не можна підпускати. Це все одно, що дати злодієві ключи від будинку.
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17.07.2023 18:04 Відповісти
тут "граблі" в другому - московська армія - це теж якби "іноземні військові бази в Україні".
Тобто такі зміни узаконюють кацапську армію в Україні.
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17.07.2023 18:41 Відповісти
і це теж
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17.07.2023 19:13 Відповісти
згоден.
та і заради того не варто.((
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17.07.2023 17:37 Відповісти
вилізло...
яйцеПо17.
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17.07.2023 17:38 Відповісти
З іноземцями це вже буде по $17.
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17.07.2023 18:00 Відповісти
...на час війни й віськового стану призначити ВР, як найвищий обраний народом орган влади в Україні , взти на себе призначення Премєром Головнокомандуючого . А Президента зробити представницьким органом правління , як у Чехії чи Німеччині- він погодиться , якщо йому пообіцяють не згадувати Баканова з Єрмаком
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17.07.2023 17:12 Відповісти
Прошу дати максимум переглядів у підтримку останнього ролика Швеця "НАСТАЛО ВРЕМЯ ДЛЯ СПАСИТЕЛЯ НАЦИИ /ПОРТРЕТ ГЕНЕРАЛА ЗАЛУЖНОГО "
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17.07.2023 17:13 Відповісти
ВР призначити??? Та жодне рішення, крім тих, що стосуються дерибану прийняті не будуть.
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17.07.2023 17:38 Відповісти
зажмуть яйця зрадникам та мародерам - ПРОГОЛОСУЮТЬ
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17.07.2023 17:58 Відповісти
у них є відмазка - голова ВР та Єрмак їх насілували
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17.07.2023 18:00 Відповісти
рили? "избранных" "народом" людей без \профильного\ - еще может быть и вообще без - образования, совести, логики, а иногда и мозгов, популистов и коррупционеров до мозга костей, работающих всегда на конкретные физиономии во время войны при просранных институтах власти поставить решать жизненно важные вопросы? их вообще надо нахрен распустить и не тратить бюджет хз на что, лучше танков покупать пару штук ежемесячно.
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17.07.2023 17:54 Відповісти
де він знову виліз? ну в перших коли військове положення то не можна міняти, а в других таких корупціонерів не можна і близько підпускати до конституції!
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17.07.2023 17:16 Відповісти
його Єрмак не даремно посадив АДВОКАТ З ВИСОКИМ РІВНЕМ ПРОФЕСЙНОСТІ (за його спиною справи Помаранчевої революції виграні саме за участю його адвокатства у тому числі)
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17.07.2023 17:20 Відповісти
Потрібно.. але Конституцію змінювати не можна.. якщо ви з Нами не граєтесь, бо гратися Ми вами почнемо..
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17.07.2023 17:11 Відповісти
Там іде про доповнення до статті, то Цензор гучно написав.
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17.07.2023 17:20 Відповісти
А голосувати як?? Через довбоДію??
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17.07.2023 17:39 Відповісти
Навіщо ви мене запитаєте? Усе, що наразі твориться з законом України, ви до сьогодні добре підтримували. Бо ваша фраза чергова. Минулого разу ви мені написали. Боляче читати,що війна, фронт і забагато українців по різні сторони. Тримайте і надалі "гідно" справу зеболота.
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17.07.2023 17:53 Відповісти
з тієї множини, до якої Ви звертаєтесь, я за Боневтіка не голосувала. І не треба, сидячи в Германії, звинувачувати. У Вас є власне болото, там й копирсайтесь.
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17.07.2023 18:04 Відповісти
А доповнення це не зміна? Можна так "доповнити", що зміниться вся суть.
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17.07.2023 18:04 Відповісти
Нам не потрібні іноземні бази.Нам потрібна ******* зброя для нашої армії яка показал всьому світу що вона найкраща і може захищати країну за наявності потрібної зброї. Ти ще за все відповіси після війни .
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17.07.2023 17:11 Відповісти
Конституцію? Невже зелені знають що це таке?
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17.07.2023 17:12 Відповісти
Как будто кто то ее читал,каждый кто дорывался до власти писал свою.
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17.07.2023 17:14 Відповісти
Угу..тільки ст. 63
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17.07.2023 17:41 Відповісти
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17.07.2023 17:14 Відповісти
На якій підставі тоді російська база чорноморського флоту перебувала на території України?
І чому Володимир Литвин досі не під вартою?
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17.07.2023 17:15 Відповісти
ви краще спитайте ХТО!!! під вартою?!?!?,,влада змінює владу,ВСЕ просрано! і НІХТО ні сів!,отака картина маслом!,можете орати--зебобики--порохоботи,тай ще як хочете,хоч до всірачки!(,Це нічого ні змінює!,правий був Сашко Музичко,,тільки ТАК!! треба було з ними!,(,
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17.07.2023 17:22 Відповісти
В цей день 2010 року Верховна Рада всупереч Конституції ухвалила "харківські угоди" про продовження перебування ЧФ РФ в Криму до 2042 року за знижку в 30 % на газ для України.
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17.07.2023 17:23 Відповісти
Дорого обошёлся украинцам дешёвый газ
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17.07.2023 17:50 Відповісти
а він і не був дешевий. німці отримували газ по ціні приблизно такій же самій, як і ми. тільки до них його потрібно було ще додатково транспортувати через Україну, Польщу, чи Балтійське море. якби ця знижка була від німецької ціни 30% мінус і ще мінус вартість додаткового плеча транспортування, то тоді це виглядало би на знижку. як у білорусів, наприклад. А так кацапи штучно завищили Україні ціну на газ і по суті за безплатно продовжили угоду з базування свого флоту в Україні.
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17.07.2023 18:01 Відповісти
Це требо було зробити ще вчора і зкісно ж міняти констітуцію тим пвче зебобік коломойского її постійно порушуе
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17.07.2023 17:16 Відповісти
А хіба москальський флот базувався в Криму всупереч Конституції. Хіба не існувало угоди? Якщо є прецендент то достатньо угоди з НАТО на розміщення іх військ флоту і авіації.
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17.07.2023 17:17 Відповісти
Він шо, ще для іноземних військових баз хоче закупки робити? Нууу він ''нелох'' так замахнувся.
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17.07.2023 17:20 Відповісти
А по факту виявиться база для складування яєць по 17 грн. з такими міністрами оборони і єрмачнею
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17.07.2023 17:21 Відповісти
Спойлер - это будут базы России
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17.07.2023 17:28 Відповісти
Конституцію дозволено змінювати тільки в мирний час. Звідси, щойно відмінять військовий стан мають відбутися вибори. Я зроблю ве можливе для того щоб зелених позбавити влади і судити. Особливо цього смердючого покидька рєнік(ов)а - "яйця по 17". СИдіти він має не менше 17 років з конфіскацією. Але щось мені підказує що і тут він наїбе - здохне раніше...
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17.07.2023 17:28 Відповісти
Там всіх держслужбовців від Зе!, які обіймають/обіймали керівні посади, треба судити. І вироки повинні бути з реальними строками й конфіскацією майна їх та близьких родичів.
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17.07.2023 17:46 Відповісти
Яйця по 17 грн. Стаття 17 Конституції. Змова масонів з рептилоїдами.
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17.07.2023 17:29 Відповісти
Пи@здуни,коли ракети та дрони власні будуть?
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17.07.2023 17:29 Відповісти
Спочатку дороги.
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17.07.2023 19:51 Відповісти
тільки для БАЗ НАТО. Бо зелені наміняють ,що й кацапи в нас стануть легальні!!!!
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17.07.2023 17:30 Відповісти
Якщо ДО війни некоституційно країною правив Завхох Президента - треба знаходити шляхи конституційно рятувати країну. Оцей золотоносний вже щось придумав )_під Єрмаківщину, треба кращих юрситів йому в противагу
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17.07.2023 17:30 Відповісти
Достатньо взводу українських націоналістів.
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17.07.2023 17:56 Відповісти
так вони вже мають своїх перелицьованих тітушок (чи беніних чи аваківських)
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17.07.2023 19:57 Відповісти
Десь там крадуть...там...десь..
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17.07.2023 17:33 Відповісти
Двуликий Анус він. В Києві главами районів поставили зелених, а винуватий Кличко. Чого ото свістити? Нехай тих, хто таке замовляє - й саджає. Існують строки за спробу вбивства - то нехай вводять відповідалтність за спробу вкрасти з держбюджету. А то під дурників косять - прокатить, то добре..не прокатить- відміню торги й все. Там провести ревізію здійснених закупівень - відразу правоохоронні органи план з посадок перевиконають
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17.07.2023 17:54 Відповісти
Мразота коричнева.
Маніпулює, гнида, аж пар іде.
Хто ж ті "всі інші особи, відповідальні за закупівлю"?
Бо саме вони, призначені ВАЗеленським, і є тими скотами, які крадуть на барабанах, яйцях, усьому.
З трусів вистирують, плісняві, щоб дорватися до грошей, які Україна отримає на відбудову.
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17.07.2023 20:27 Відповісти
Антидержавній владі мародерів неможна дозволяти лізти своїми брудними руками в Конституцію та дозволяти щось там змінювати, бо ці покидьки діють підло та підступно, завжди виключно проти української незалежної держави. Цій офісній зграї аморальних гешефтмахерів Україна та її народ до тухєса, вони з цим народом себе не асоціюють та жити тут не збираються, це гастролери на заробітках. А заробляє ця погань зараз на крові українського народу.
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17.07.2023 17:33 Відповісти
цікаво по чому ж будуть яйця для військовослужбовців НАТО????
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17.07.2023 17:35 Відповісти
Афганістан коштував тільки США 2 трильйони баксів за 20 років...
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17.07.2023 17:59 Відповісти
у нас за рік теж стільки витратили,як за рік в Афганістані
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17.07.2023 19:15 Відповісти
Значно менше. Не вводьте в оману «замріяних»!

"За рік війни США надали Україні 14 млрд доларів фіндопомоги, - міністр фінансів Марченко Уряд України зацікавлений у прозорому та підзвітному використанні коштів донорів. За час повномасштабного російського вторгнення США надали Україні понад 14 млрд доларів фінансової допомоги. 9 бер. 2023 р."

«З початку повномасштабної війни США залишаються найбільшим донором військової допомоги Україні - її обсяг із лютого минулого року перевищив 20 млрд доларів.» 6 лютого 2023.

Разом $34 мільярди. Це 4 з хвостиком % від військового бюджету США - «У 2022 році Сполучені Штати мали найбільший оборонний бюджет і витрати серед будь-якої іншої країни у світі - близько 777,1 мільярда доларів (22 фінансовий рік). Також врахуйте що утилізація застарілої частини цієї допомоги обійшлася б платникам податків в США значно дорожче за ці $34 мільярди.
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17.07.2023 19:43 Відповісти
я і інші числа бачив.Міністр не все назвав.Там ще й по лінії Міністерства Оборони проводилася передача,і через Генштаб на бригади
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17.07.2023 19:47 Відповісти
Які б цифри Ви не бачили їх не можна навіть близько порівняти з тим що США витрачали в Афганістані. Ви спитаєте "чому?", але відповідь очевидна - там вони забезпечували своїх спецпризначенців, а тут воюють українці. Інакше і бути не може. "Воплі і соплі" кацапів про "повне постачання і забезпечення" не відповідають дійсності.
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17.07.2023 20:00 Відповісти
Я не знаю чи зосталась в процесуальних кодексах стаття (бо пробувала колись знайти - не змогла) яка говорить, якщо законодавство входить в протиріччя, то керуватися потрібно тим законом, що є вище. В цій статті було зазначено, що вищу юридичну силу має міжнародний договір. Тоді скласти міжнародний договір і, якщо потрібно, повернути необхідні Закони в наші Кодекси... не потрібно змінювати Конституцію.
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17.07.2023 17:35 Відповісти
Та НІ ! Треба створювати НАШІ військові бази за кордоном. У Краснодарі, наприклад.
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17.07.2023 17:36 Відповісти
Іноземні бази вже розміщені - Криму, Донбасі, 20% території суцільні "бази" ***** не питав
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17.07.2023 17:41 Відповісти
Ага,якої країни,країн зібрався?З якою метою?Де таке ще є,успішні приклади?
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17.07.2023 17:44 Відповісти
рамштайн ?
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17.07.2023 18:03 Відповісти
Так у чому проблема? Монобільшість у зелених є, ЄС точно підтримає. Нема бажання?
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17.07.2023 17:53 Відповісти
Проблема в тому,що монобільшість захоче і дострокові вибори провести і підробити результати так,як це зробив лукашенко
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17.07.2023 19:48 Відповісти
статья 17 и яйца по 17. совпадение?
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17.07.2023 18:02 Відповісти
****** мародери, їдьте вже десь на свою історичну землю! Шмарклю геть!
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17.07.2023 18:34 Відповісти
Що цим уїбням ЗЕленим так Конституція України заважає, що вони постійно шукають приводи її змінити?
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17.07.2023 18:55 Відповісти
блаЗЄнські, ліпше зосередьте свою увагу на вступі України до НАТО та підкріпіть це діями. І тоді не треба буде змінювати Конституцію.

Бо ви ще можете прибрати з Конституції згадку про НАТО. Нема вам віри.
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17.07.2023 19:12 Відповісти
давно пора
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17.07.2023 19:19 Відповісти
кажется украинская власть боится этих натовских баз больше россии -это же тогда точно придется заканчивать со всей этой старой воровской и кумовской системой
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17.07.2023 19:28 Відповісти
в 2014 еще нужно было это сделать
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17.07.2023 19:29 Відповісти
А чего тогда делала паРашинская база в Севастополе? Конституция в Украине всегда была лишь декларацией, а не законом!
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17.07.2023 19:45 Відповісти
Резніков як завжди якусь фуйню городить!
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17.07.2023 19:52 Відповісти
Зельоне шобло до змін Конституції допускати не можна. Вони з цим законом протягнуть купу доповнень, і виставлять на голосування пакетом з законами, які дозволять квартальному шоблу правити вічно. Завжди так приписують.
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17.07.2023 20:24 Відповісти
 
 