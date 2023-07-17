Резніков пропонує дозволити іноземні військові бази в Україні, але потрібно змінити Конституцію
Міністр оборони Олексій Резніков пропонує дозволити розміщення іноземних військових баз на території України. Для цього необхідно змінити одну з норм Конституції.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у колонці для LIGA.net.
За його словами, норма про недопущення розташування іноземних військових баз є застарілою.
"Зрозуміло, що за потреби можна знайти юридичну формулу, щоб не називати базу базою, а якимось "центром взаємодії та обміну досвідом" абощо. Але навіщо? Треба прибрати це обмеження, яке втратило актуальність, щоб знищити ґрунт для спекуляцій", - пояснив очільник Міноборони.
Також Резніков додав, що статтю 17 варто доповнити тезою, що Україна самостійно обирає механізми гарантування своєї безпеки, зокрема шляхом приєднання до міжнародних договорів чи організацій.
"Це більш чітко розкриє та унормує ідею європейського та євроатлантичного курсу, закладену в абзаці 5 преамбули", - додав міністр.
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Тобто такі зміни узаконюють кацапську армію в Україні.
та і заради того не варто.((
яйцеПо17.
І чому Володимир Литвин досі не під вартою?
Маніпулює, гнида, аж пар іде.
Хто ж ті "всі інші особи, відповідальні за закупівлю"?
Бо саме вони, призначені ВАЗеленським, і є тими скотами, які крадуть на барабанах, яйцях, усьому.
З трусів вистирують, плісняві, щоб дорватися до грошей, які Україна отримає на відбудову.
"За рік війни США надали Україні 14 млрд доларів фіндопомоги, - міністр фінансів Марченко Уряд України зацікавлений у прозорому та підзвітному використанні коштів донорів. За час повномасштабного російського вторгнення США надали Україні понад 14 млрд доларів фінансової допомоги. 9 бер. 2023 р."
«З початку повномасштабної війни США залишаються найбільшим донором військової допомоги Україні - її обсяг із лютого минулого року перевищив 20 млрд доларів.» 6 лютого 2023.
Разом $34 мільярди. Це 4 з хвостиком % від військового бюджету США - «У 2022 році Сполучені Штати мали найбільший оборонний бюджет і витрати серед будь-якої іншої країни у світі - близько 777,1 мільярда доларів (22 фінансовий рік). Також врахуйте що утилізація застарілої частини цієї допомоги обійшлася б платникам податків в США значно дорожче за ці $34 мільярди.
Бо ви ще можете прибрати з Конституції згадку про НАТО. Нема вам віри.