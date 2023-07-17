Резніков пропонує дозволити іноземні військові бази в Україні, але потрібно змінити Конституцію

Міністр оборони Олексій Резніков пропонує дозволити розміщення іноземних військових баз на території України. Для цього необхідно змінити одну з норм Конституції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у колонці для LIGA.net.

За його словами, норма про недопущення розташування іноземних військових баз є застарілою.

"Зрозуміло, що за потреби можна знайти юридичну формулу, щоб не називати базу базою, а якимось "центром взаємодії та обміну досвідом" абощо. Але навіщо? Треба прибрати це обмеження, яке втратило актуальність, щоб знищити ґрунт для спекуляцій", - пояснив очільник Міноборони.

Також Резніков додав, що статтю 17 варто доповнити тезою, що Україна самостійно обирає механізми гарантування своєї безпеки, зокрема шляхом приєднання до міжнародних договорів чи організацій.

"Це більш чітко розкриє та унормує ідею європейського та євроатлантичного курсу, закладену в абзаці 5 преамбули", - додав міністр.

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