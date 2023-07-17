УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13895 відвідувачів онлайн
Новини Україна-НАТО
5 872 109

Україна запропонувала партнерам чітку угоду: ви нам даєте зброю, а ми робимо решту роботи, щоб вам не довелося воювати, - Кулеба

кулеба

На саміті НАТО Україна отримала дуже сильні гарантії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю CBS.

"У цілому результати були хорошими, тому що наш шлях до НАТО був скорочений, і ми представили новий механізм Рада НАТО-Україна. Проте, звичайно, ми хотіли більше ясності щодо питання "коли?". Найбільш важливим питанням є не "як?", а "коли?". І на це конкретне питання немає чіткої відповіді. Проте ми отримали дуже сильні гарантії, зокрема від лідерів США, що Україна буде в НАТО, і ми працюватимамо над тим, щоб це сталося раніше, ніж пізніше", - пояснив міністр.

Кулеба наголосив, що на саміті НАТО не обговорювався негайний вступ України в Альянс.

"Ми обговорювали процедурне розширення запрошення, з розумінням, що Україна стане членом НАТО після завершення війни. Станом на зараз, ми нікого не втягуємо у війну. Ми запропонували нашим партнерам чітку угоду: ви нам даєте зброю, а ми робимо решту роботи, щоб вам не довелося воювати, якщо Росія вирішить піти далі й атакувати вас. В цьому є багато сенсу", - додав очільник МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримає запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні влітку 2024 року, - Волкер

Автор: 

НАТО (6641) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+32
Якісь дибіли..
На НАТО напали чи що ?
Подякуйте що допомагають свині ви невдячні. Припиняйте бикувати. Робіть реформи і саджайте корупціонерів.
показати весь коментар
17.07.2023 17:34 Відповісти
+20
Ми- це хто?
показати весь коментар
17.07.2023 17:33 Відповісти
+16
як це хто? партія зелена, ВР та весь судівський корпус с поліцаями.
показати весь коментар
17.07.2023 17:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Кулеба, не перепрацюйся смотри. Работу он делает.
показати весь коментар
17.07.2023 18:23 Відповісти
1. ЗЕлений ********* ніякої роботи не робить. Тілтки харчується та краде за рахунок Заходу.
2. Роботу робить ЗСУ.
3. Вимагають якраз того, щоб ЗЕлений ********* згадав, що він є представником Держави і почав робити сврю роботу. Причому навіть роботу вже по пунктах розписали.

Але ж ніт. ******* про все та ні про що у відосиках набагато приємніше та легше.
показати весь коментар
17.07.2023 18:51 Відповісти
Насрали в руки які їх кормили. Молодці, бидло зелене
показати весь коментар
17.07.2023 18:57 Відповісти
В отставку! Эти зелёные гниды делают всё, чтобы Украина легла под московитов!!
показати весь коментар
17.07.2023 19:04 Відповісти
Що ти верзиш, Кулєба !
показати весь коментар
17.07.2023 19:34 Відповісти
Найбільш важливим питанням є не "як?", а "коли?". І на це конкретне питання немає чіткої відповіді. Проте ми отримали дуже сильні гарантії, зокрема від лідерів США, що Україна буде в НАТО, і ми працюватимамо над тим, щоб це сталося раніше, ніж пізніше", - пояснив міністр. пояснення "зеленого брехливого лапшеріза із прорашистськими вподобаннями а можливо і рашистськими "срібняками " ,( і ми працюватимамо над тим, щоб це сталося раніше, ніж пізніше",) Ви ,"зелені прорашистські потвори " напрацювали .щоб "раніше" для України і її народу не наступило у Вільнюсі, а тепер чергове обіцяне зеленими "раніше" .котре наступить із "зеленими зрадниками" при владі в Україні "ніколи"
показати весь коментар
17.07.2023 20:23 Відповісти
Правильно задают вопросы....я уже год тут их задаю....
Когда и сколько....этим евроаферюгам нужно задавать их в лоб...и если что то начинают мямлить сразу нужно орать на весь мир, мол кидают....только так до них доходит....а то приввкли втихую лапшу вешать....
показати весь коментар
17.07.2023 22:06 Відповісти
Ей ви, натівські ссикуни, дайте Залужному нормальну ******* зброю і Україна вам продемонструє, що таке справжні натівські стандарти!
показати весь коментар
17.07.2023 22:52 Відповісти
Зеленський і його шобло просто паразитують на героїзмі ЗСУ і українського народу. Голий король з 95 кварталу робить усе, щоб розваритися із Заходом, тому і серуть у руки, з яких годуються.
показати весь коментар
17.07.2023 22:57 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 