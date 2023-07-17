Україна запропонувала партнерам чітку угоду: ви нам даєте зброю, а ми робимо решту роботи, щоб вам не довелося воювати, - Кулеба
На саміті НАТО Україна отримала дуже сильні гарантії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю CBS.
"У цілому результати були хорошими, тому що наш шлях до НАТО був скорочений, і ми представили новий механізм Рада НАТО-Україна. Проте, звичайно, ми хотіли більше ясності щодо питання "коли?". Найбільш важливим питанням є не "як?", а "коли?". І на це конкретне питання немає чіткої відповіді. Проте ми отримали дуже сильні гарантії, зокрема від лідерів США, що Україна буде в НАТО, і ми працюватимамо над тим, щоб це сталося раніше, ніж пізніше", - пояснив міністр.
Кулеба наголосив, що на саміті НАТО не обговорювався негайний вступ України в Альянс.
"Ми обговорювали процедурне розширення запрошення, з розумінням, що Україна стане членом НАТО після завершення війни. Станом на зараз, ми нікого не втягуємо у війну. Ми запропонували нашим партнерам чітку угоду: ви нам даєте зброю, а ми робимо решту роботи, щоб вам не довелося воювати, якщо Росія вирішить піти далі й атакувати вас. В цьому є багато сенсу", - додав очільник МЗС.
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2. Роботу робить ЗСУ.
3. Вимагають якраз того, щоб ЗЕлений ********* згадав, що він є представником Держави і почав робити сврю роботу. Причому навіть роботу вже по пунктах розписали.
Але ж ніт. ******* про все та ні про що у відосиках набагато приємніше та легше.
Когда и сколько....этим евроаферюгам нужно задавать их в лоб...и если что то начинают мямлить сразу нужно орать на весь мир, мол кидают....только так до них доходит....а то приввкли втихую лапшу вешать....