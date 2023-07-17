Україна запропонувала партнерам чітку угоду: ви нам даєте зброю, а ми робимо решту роботи, щоб вам не довелося воювати, - Кулеба

На саміті НАТО Україна отримала дуже сильні гарантії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю CBS.

"У цілому результати були хорошими, тому що наш шлях до НАТО був скорочений, і ми представили новий механізм Рада НАТО-Україна. Проте, звичайно, ми хотіли більше ясності щодо питання "коли?". Найбільш важливим питанням є не "як?", а "коли?". І на це конкретне питання немає чіткої відповіді. Проте ми отримали дуже сильні гарантії, зокрема від лідерів США, що Україна буде в НАТО, і ми працюватимамо над тим, щоб це сталося раніше, ніж пізніше", - пояснив міністр.

Кулеба наголосив, що на саміті НАТО не обговорювався негайний вступ України в Альянс.

"Ми обговорювали процедурне розширення запрошення, з розумінням, що Україна стане членом НАТО після завершення війни. Станом на зараз, ми нікого не втягуємо у війну. Ми запропонували нашим партнерам чітку угоду: ви нам даєте зброю, а ми робимо решту роботи, щоб вам не довелося воювати, якщо Росія вирішить піти далі й атакувати вас. В цьому є багато сенсу", - додав очільник МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримає запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні влітку 2024 року, - Волкер