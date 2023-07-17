Білий дім про зрив Росією "зернової угоди": "Це завдасть шкоди мільйонам вразливих людей по всьому світу"

Вихід Росії із "зернової угоди" погіршить продовольчу безпеку і завдасть шкоди мільйонам вразливих людей по всьому світу.

Про це заявив речник Ради національної безпеки Сполучених Штатів Адам Ходж, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Чорноморська зернова ініціатива мала вирішальне значення для зниження цін на продовольство в усьому світі, які різко зросли в результаті жорстокого і неспровокованого вторгнення Росії в Україну", – наголосив Ходж.

Він також зазначив, що "більше половини з 32 мільйонів тонн зерна та харчових продуктів, відвантажених в рамках угоди, було відправлено до країн, що розвиваються, включаючи деякі з найбільш нестабільних у продовольчому відношенні регіонів світу".

Ходж вказав, що "кожна поставка в рамках угоди сприяла зменшенню труднощів у найбідніших країнах світу, оскільки вихід зерна на світові ринки знижує ціни на продовольство для всіх".

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Нагадаємо, 17 липня речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "зернову угоду" фактично зупинено. Того ж дня у МЗС РФ заявили, що Чорноморська ініціатива припиняє функціонування з 18 липня. Росія відкликає гарантії безпеки судноплавства.

За словами Пєскова, РФ "негайно повернеться до "зернової угоди" як тільки домовленості, що її стосуються, буде виконано".

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Повідомлялося також, що зранку 16 липня з порту Одеси вийшло останнє судно з українським збіжжям в рамках зернової угоди.

Зі свого боку Китай сподівається, що Чорноморська зернова ініціатива щодо перевезення зерна з України Чорним морем і надалі виконуватиметься у повному обсязі.