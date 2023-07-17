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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Білий дім про зрив Росією "зернової угоди": "Це завдасть шкоди мільйонам вразливих людей по всьому світу"

сша

Вихід Росії із "зернової угоди" погіршить продовольчу безпеку і завдасть шкоди мільйонам вразливих людей по всьому світу.

Про це заявив речник Ради національної безпеки Сполучених Штатів Адам Ходж, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Чорноморська зернова ініціатива мала вирішальне значення для зниження цін на продовольство в усьому світі, які різко зросли в результаті жорстокого і неспровокованого вторгнення Росії в Україну", – наголосив Ходж.

Він також зазначив, що "більше половини з 32 мільйонів тонн зерна та харчових продуктів, відвантажених в рамках угоди, було відправлено до країн, що розвиваються, включаючи деякі з найбільш нестабільних у продовольчому відношенні регіонів світу".

Ходж вказав, що "кожна поставка в рамках угоди сприяла зменшенню труднощів у найбідніших країнах світу, оскільки вихід зерна на світові ринки знижує ціни на продовольство для всіх".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про вихід РФ із "зернової угоди: Ми не боїмося. Є власники кораблів, які готові продовжувати постачання зерна

Нагадаємо, 17 липня речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "зернову угоду" фактично зупинено. Того ж дня у МЗС РФ заявили, що Чорноморська ініціатива припиняє функціонування з 18 липня. Росія відкликає гарантії безпеки судноплавства.

За словами Пєскова, РФ "негайно повернеться до "зернової угоди" як тільки домовленості, що її стосуються, буде виконано".

Також читайте: Уряд Німеччини закликав РФ продовжити "зернову угоду"

Повідомлялося також, що зранку 16 липня з порту Одеси вийшло останнє судно з українським збіжжям в рамках зернової угоди.

Зі свого боку Китай сподівається, що Чорноморська зернова ініціатива щодо перевезення зерна з України Чорним морем і надалі виконуватиметься у повному обсязі.

росія (66520) США (23632) зерновий коридор (583)


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Топ коментарі
+19
Дуже шкода, що Ерітрея та Конго, які зазвичай голосують проти України в ООН залишаться голодними....
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17.07.2023 17:49 Відповісти
+9
Такі заяви тільки збуджують кацапських людожерів.
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17.07.2023 17:48 Відповісти
+8
А взяти під міжнародну охорону оті ''зерноплави'' слабо? Один *уйло з ЯЗ диктує умови всьому світу! Догралися з *уйлом в ''демократію''!
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17.07.2023 18:19 Відповісти
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А в чому власне проблема - в США землі навалом за рік могли засіяти і дорогу ціну збити субсидіями.
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17.07.2023 17:47 Відповісти
Сша і так на 4-у місті в світі пшениці виробляє. Але в них і внутрішнє споживання велике. Китай більше всіх пшениці сіє, але їм мало самим, ще купують.
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17.07.2023 17:52 Відповісти
Мяса не хай менше споживають - дивись і пшениці буде хоч залийся ( кукурузу нехай менше вирощують).
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17.07.2023 18:01 Відповісти
Как все просто, захотел и сделай. Там земля частная, попробуй скупи. С/Х фирмы тоже частные, они не выполняют команду государства. Что делать выгодно - то и делают.
Сельским хозяйством живут отсталые государства, в США производят товары в сотни раз большей добавленной стоимостью.
Это как если спроить почему Коломойский не бегает по улице мороженное не продаёт.
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17.07.2023 17:53 Відповісти
А в оренду взяти ніяк - а про сотні раз ви загнули.
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17.07.2023 17:57 Відповісти
Не загнул. У условного 1 смартфона стоимость как с тонны зерна или других культур.
А учитывая, что США производят вообще почти всё высокотехнологическое на этой планете, то одними смартфонами дело не ограничивается. А вот Украина кроме СХ-продукции уже почти ничего.
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17.07.2023 18:02 Відповісти
Ну так ну так - я загнув а ви ні . Ви про собівартість виробництва чули чи ні ( це не золото інків і ацтеків красти як іспанці робили напочатку завоювань Америки)?
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17.07.2023 18:06 Відповісти
Слышал конечно. Можно сравнить прибыль крупнейших агрохолдингов и Apple или Microsoft.
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17.07.2023 18:24 Відповісти
Такі заяви тільки збуджують кацапських людожерів.
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17.07.2023 17:48 Відповісти
кацапським лоханкам тепер потрібно висуватися в західну частину Чорного моря - туди ле москва плавала…
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17.07.2023 17:54 Відповісти
Та вже негри тихенько захникали
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17.07.2023 17:48 Відповісти
Дуже шкода, що Ерітрея та Конго, які зазвичай голосують проти України в ООН залишаться голодними....
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17.07.2023 17:49 Відповісти
Адам Ходж не підвів підсумку...
А підсумок такий:
Поки не діє зернова угода - хай діє ескадрилія F-16 з баз у Румунії...
А що? Якщо літак сяде на левище підскоку в Одеській області, наприклад, то Румунія тут непричому- є така лазєйка...
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17.07.2023 17:52 Відповісти
А їм все одно.
А їм все одно..
Не бояться вони,
Ні Бога, лиш куя...
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17.07.2023 17:53 Відповісти
Та роснацисти того і хочуть.
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17.07.2023 17:55 Відповісти
Айяйяйцевая реакция.
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17.07.2023 17:58 Відповісти
Добре, що у світі є вразливі люди. А в Україні таких нема? Їм війна шкоди не завдає? Я влячний Білому дому за допомогу. Але такі заяви читати українцям якось дивно.
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17.07.2023 18:02 Відповісти
Лицемірство про голод у всьому світі не має меж. В цю гру будуть гратись ще довго
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17.07.2023 18:03 Відповісти
Хто з вас бачив статистику,вона є на іноземних сайтах,куди поїхало наше зерно... цікаво дуже Погугліть))) Звісно воно наше,і ні кого не повинно++ати,куди його Україна продає.Але африки і тд.там дуже мало....Тому партнери,не скигліть А давайте ф16 і тд.Побільше!!Ви самі в нашій пшеничкі, зацікавлені!
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17.07.2023 18:04 Відповісти
США один з найбільших світових експортерів пшениці. Коли був совок, то він саме в США закупав пшеницю. Тож американцям на українську пшеницю плювати з високої колокольні.
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17.07.2023 18:41 Відповісти
половина чи не більше тих "вразливих" голосують в ООН за кацапів і всіляко підтримують їх політично і військово. Чого варті розсекречені дані що той же Єгипет хоті запустити масове виробництво та поставку кацапам ракет для РСЗО, при тому що жеруть наш хліб ???
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17.07.2023 18:05 Відповісти
А ми Єгипту наше зерно по $114 продаємо. От вони і образились, бо Ізраїлю ми продаємо як неграм в Конго по $69. Хай спільники ***** купують по світовій ціні - $362 і не у нас.
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17.07.2023 18:20 Відповісти
А что США могут предложить для решения проблемы, кроме констатации факта?
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17.07.2023 18:05 Відповісти
Америкоси до цих пір не доганяють, що москалям пох на вразливих людей і взагалі на людей.
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17.07.2023 18:11 Відповісти
Ну дак це і є однією з цілей.
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17.07.2023 18:14 Відповісти
А взяти під міжнародну охорону оті ''зерноплави'' слабо? Один *уйло з ЯЗ диктує умови всьому світу! Догралися з *уйлом в ''демократію''!
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17.07.2023 18:19 Відповісти
Нехрен прятаться за голодных "негров"! Это показывает "ху из ху" в мировом миропорядке!
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17.07.2023 18:49 Відповісти
То не треба обціловувати полутруп бункерного. Де ваш гонор?
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17.07.2023 18:59 Відповісти
Не нужно забывать, Путин это мразь , преступник ,здесь уже нет удивления , возмущения , помнить нужно до конца победы. Эту мразь к сожалению, понимая всю ситуацию к Украине , его называют Владимир Владимирович. Для меня , и для всех нас ,это кацапская мразь...
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17.07.2023 19:13 Відповісти
Кому не пофіг? Їм на нас, нам - на ни
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17.07.2023 19:26 Відповісти
Так хай ці країни скаржаться в ООН

В ООН є багато засобів, як забезпечити охорону

ООН же для цього створювалась
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17.07.2023 19:31 Відповісти
 
 