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Новини Боротьба з корупцією
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ЦПК подав заяву про злочин та скарги на заступника керівника САП Синюка і прокурора Омельченка через маніпуляції в справі Князєва

омельченко,сап,синюк

Центр протидії корупції подав заяву про злочин у зв’язку із ймовірно незаконним оприлюдненням матеріалів негласних слідчих дій в справі хабаря ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ЦПК.

Заява подана до Державного бюро розслідувань, оскільки саме воно відповідає за розслідування таких ймовірних кримінальних правопорушень (частина 4 статті 216 КПК), передбачених частиною другою статті 387 Кримінального кодексу України.

Також ЦПК подав заяви до дисциплінарного органу прокуратури щодо заступника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрія Синюка та прокурора Олександра Омельченка, дії яких могли скомпрометувати справу.

"Так, минулого тижня в медіа з’явилися публікації, які, за твердженням авторів, цитують досі неоприлюднені матеріали негласних слідчих дій у справі Всеволода Князєва.

Зазвичай матеріали таких справ розсекречують та публікують виключно НАБУ і САП на своїх офіційних ресурсах в порядку, визначеному законодавством. Однак, в цьому випадку такі матеріали з’явилися в медіа з посиланням на "джерела в правоохоронних органах". Публікації матеріалів негласних слідчих дій без відповідних дозволів та дотримання порядку можуть завдати шкоди самому розслідуванню, стати небезпечним прецедентом та стати предметом маніпуляцій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У САП скоротили прокурора Омельченка, який був керівником у справі Князєва

Як власне і відбувається в цьому конкретному випадку. Адже ймовірні матеріали негласних слідчих дій оприлюднюються уривками і в контексті скорочення з адміністративної посади керівника відділу САП Олександра Омельченка. Саме тому останній може бути зацікавлений в оприлюдненні таких відомостей в першу чергу.

При цьому такі правопорушення могли бути вчинені, окрім прокурора Омельченка, іншими прокурорами САП, детективами НАБУ – усіма особами, які в той чи інший спосіб мали доступ до таких матеріалів", - заявили у ЦПК.

У ЦПК наголошують, що журналісти беззаперечно мають повне право оприлюднювати суспільно-важливу інформацію і користуватися при цьому своїми власними джерелами. Однак, якщо оприлюднена інформація була здобута в рамках проведення негласних слідчих (розшукових) дій і вона не була розсекречена в установленому законом порядку, уповноваженим органам слід перевірити законність дії усіх детективів та прокурорів, які мали доступ до цієї інформації, зокрема щодо дотримання правил роботи з нею.

Окрім того, ЦПК подав скаргу до дисциплінарного органу прокуратури щодо ймовірної причетності прокурора Омельченка як зацікавленої особи до розголошення цих матеріалів.

На думку експертів ЦПК, прокурор Олександр Омельченко грубо порушив Кодекс етики прокурорів, коли вводив суспільство в оману. Так, у ЗМІ Омельченко заявив, що 3 липня був звільнений з САП та усунений від справ. Проте 11 липня, вже після його скорочення з адміністративної посади, він був присутній на судовому засіданні у ВАКС в якості прокурора щодо розгляду клопотання про продовження строків тримання Всеволода Князєва під вартою. Трансляцію цього засідання, яка підтверджує, що Омельченко не був усунутий від справи Князєва, наявна офіційному YouTube-каналі ВАКС.

Також читайте: Омельченко залишається прокурором САП та процесуальним керівником у справі Князєва, - Антикорупційна прокуратура

Також ЦПК звернувся з відповідною скаргою щодо заступника керівника САП Андрія Синюка. Згідно з оприлюдненими матеріалами прослушки, він міг мати позапроцесуальне спілкування з фігурантом справи Всеволода Князєва – адвокатом Олегом Горецьким, з яким він нібито обговорював матеріали іншого кримінального провадження. При цьому під час затримання Горецький зміг вислизнути з рук детективів і його не могли знайти ще близько години, а частина листування з його телефону була видалена.

"Ми переконані, що антикорупційні органи повинні дотримуватися найвищих стандартів у своїй роботі та інформувати суспільство про деталі розслідувань виключно офіційно та у порядку, який дозволяє закон. В цьому випадку, в медіа з’явилися записи розмов явно неформально та незаконно. Саме тому ми вимагаємо аби ДБР провело розслідування цього інциденту, оскільки він містить ознаки злочину," – зазначає заступниця виконавчого директора ЦПК Олена Щербан.

Також читайте: Заступника голови САП познайомили з адвокатом-поплічником Князєва і сказали, що треба дружити, – матеріали справи

Автор: 

САП (2248) Центр протидії корупції (268) Синюк Андрій (9) Омельченко Олександр (4)


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Топ коментарі
+11
Чего ожидать от петухов, которые прямо пару дней назад подыгрывали Зеленскому в Вильнюсе, когда спрашивали Салливан о том как ему не стыдно.
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17.07.2023 18:46 Відповісти
+9
О, ще одна любительниця офісу єрмака - Олена Щербань. Люди: запамятайте, будь-ласка, цю людинку, щоби ніколи більше їй не довіряти.
Навіть якщо вона напялить на себе жовто-блакитну сукню, знайте, що на шкірі в неї - зелене татуювання.
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17.07.2023 19:16 Відповісти
+7
"ймовірно незаконним оприлюдненням матеріалів ", " ймовірної причетності прокурора"

Саме тому ми вимагаємо аби ДБР провело розслідування цього інциденту, оскільки він містить ознаки злочину,"
----------------
Ну блин и аргументы.. ЦПК не перестает удивлять.
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17.07.2023 18:43 Відповісти
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Де не подивись, повсюду кроти.
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17.07.2023 18:32 Відповісти
В данному випадку в ЦПК !
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17.07.2023 18:41 Відповісти
ЦПК за те що подали заяву на корумпованого прокурора. Ви при своєму глузді чи мозок шоколадом заплив?
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18.07.2023 00:14 Відповісти
Куди не подивися,кругом гади. Читайте не хочеться новини.
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17.07.2023 18:48 Відповісти
"ймовірно незаконним оприлюдненням матеріалів ", " ймовірної причетності прокурора"

Саме тому ми вимагаємо аби ДБР провело розслідування цього інциденту, оскільки він містить ознаки злочину,"
----------------
Ну блин и аргументы.. ЦПК не перестает удивлять.
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17.07.2023 18:43 Відповісти
Чего ожидать от петухов, которые прямо пару дней назад подыгрывали Зеленскому в Вильнюсе, когда спрашивали Салливан о том как ему не стыдно.
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17.07.2023 18:46 Відповісти
О, ще одна любительниця офісу єрмака - Олена Щербань. Люди: запамятайте, будь-ласка, цю людинку, щоби ніколи більше їй не довіряти.
Навіть якщо вона напялить на себе жовто-блакитну сукню, знайте, що на шкірі в неї - зелене татуювання.
показати весь коментар
17.07.2023 19:16 Відповісти
" Саме тому ми вимагаємо аби ДБР провело розслідування цього інциденту, оскільки він містить ознаки злочину," - зазначає заступниця виконавчого директора ЦПК Олена Щербан. "
То ви, мадам, довіряєте ДБР льохи зіллі, ставленика дерьмака? Серйозно?

Несіть нову щербань, стара зламалась.
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17.07.2023 19:49 Відповісти
шабуністи - ті ж самі зелені *****, як би вони не маскувались в "незалежні".
Хреново, що в Держдепі США ще цього не усвідомили, і до них прислухаються, і навіть гранти на існування їм надають.
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17.07.2023 19:55 Відповісти
Так саме людина викривачка оприлюднила ці докази,Ніколаєнко якщо я не помиляюся.До чого тут САП і НАБУ.Сама написала вони можуть оприлюднити згідно закону.Тобто якщо НАБУ оприлюднює це добре,а якщо журналістка і тим паче людина яка з вами в одній лодці це погано?Я думаю,що ДБР якраз тут чомусь дуже підозріло виринула.Бо ця контора яке контролюється Татаровим і вона може запросити всю справу щось таке знайти що дозволить адвокатам(читай корупція між рядків) у цій справі і розвалити її.Дуже цікаво.
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17.07.2023 20:37 Відповісти
Це може бути способом завалити справу Князєва. Або це САП завалює цю справу.
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17.07.2023 20:40 Відповісти
Звичайно САП намагається спустити все на гальмах, щоб князєв вийшов сухим із води і далі продовжував своє кривосуддя в українській судовій системі
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18.07.2023 00:17 Відповісти
 
 