Прокурор САП Омельченко вважає тиском на себе заяву ЦПК про злочин у справі Князєва

Прокурор САП Олександр Омельченко вважає тиском на себе заяву ЦПК заяву про злочин у зв’язку із ймовірно незаконним оприлюдненням матеріалів негласних слідчих дій в справі хабаря ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву.

Про це він сказав в коментарі Цензор.НЕТ.

"Я розцінюю це як спробу тиску на себе та пробу вигородити керівника САП, замість безсторонньо розібратись у ситуації", - зазначив Омельченко.

"Чому я так кажу, бо минулого тижня представниця ЦПК потелефонувала мені, сказала, що знає, що я збираюсь винести ситуацію в публічне поле (хоча тоді я ще такого наміру не мав), але я вас запевняю – ви програєте. Я стану на захист Клименка, а вам я раджу помиритись з керівником САП і написати заяву на звільнення", - переповів прокурор розмову з представницею САП.

"Свої розлогі пояснення щодо ситуації з Клименком я дав при розгляді моєї скарги на Раду прокурорів. Щодо звинувачень у розголошенні, то я запевняю, що жодних даних досудового розслідування я нікому не розголошував і не надавав у позапроцесуальний спосіб", - додав він.

Омельченко також висловив здивування спекулюванням на темі, що його ніхто не звільняв. "Я ніде не казав, що я звільнений, я казав, що моя посада скорочена і я без повноважень. Я дізнався, що моя посада скорочена 3 липня. Так я був 11 липня в судовому засіданні по Горецькому, з іншим прокурором, тому там не буде юридичних наслідків моєї присутності", - зазначив Омельченко.

"Перед засіданням заступник керівника САП Синюк мені сказав, що я лишаюсь прокурором. Але вже після засідання колеги мені показали наказ за 10 липня, де мого прізвища ніде немає", - зазначив він.

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Омельченко 15 липня звернувся до Клименка з листом, в якому наголосив, що "Впевнений, що скорочення займаної мною посади було свідомим цілеспрямованим кроком до усунення мене від здійснення процесуального керівництва досудовими розслідуваннями у кримінальних провадженнях, де я займав виважену, законну і принципову позицію".

"Вважаю, що спроба позапроцесуального усунення мене від повноважень прокурора у конкретному кримінальному провадженні неминуче призведе до погіршення стану досудового розслідування і процесуального керівництва у ньому", - зазначи Омельченко у листі до Клименка.

В тому ж листі він просить призначити його на вакантну посаду заступника начальника управління – начальника першого відділу, управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Минулого тижня Цензор.НЕТ писав, що адмінстративна посада Омельченка була скорочена після сварки з керівником САП Клименком, яка виникла через різне ставлення до передачі телефону Всеволода Князєва для зняття інформації в Польщу.

Сам Клименко факт особистого конфлікту заперечує.

Водночас, як стало відомо Цензор.НЕТ від джерел в правоохоронних органах – заступника керівника САП Синюк фігурує в матеріалах розслідування і зустрічався з затриманим адвокатом Олегом Горецьким, а також обіцяв йому ознайомитись зі справою ОПЗ.

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