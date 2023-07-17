Прокурор САП Омельченко вважає тиском на себе заяву ЦПК про злочин у справі Князєва
Прокурор САП Олександр Омельченко вважає тиском на себе заяву ЦПК заяву про злочин у зв’язку із ймовірно незаконним оприлюдненням матеріалів негласних слідчих дій в справі хабаря ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву.
Про це він сказав в коментарі Цензор.НЕТ.
"Я розцінюю це як спробу тиску на себе та пробу вигородити керівника САП, замість безсторонньо розібратись у ситуації", - зазначив Омельченко.
"Чому я так кажу, бо минулого тижня представниця ЦПК потелефонувала мені, сказала, що знає, що я збираюсь винести ситуацію в публічне поле (хоча тоді я ще такого наміру не мав), але я вас запевняю – ви програєте. Я стану на захист Клименка, а вам я раджу помиритись з керівником САП і написати заяву на звільнення", - переповів прокурор розмову з представницею САП.
"Свої розлогі пояснення щодо ситуації з Клименком я дав при розгляді моєї скарги на Раду прокурорів. Щодо звинувачень у розголошенні, то я запевняю, що жодних даних досудового розслідування я нікому не розголошував і не надавав у позапроцесуальний спосіб", - додав він.
Омельченко також висловив здивування спекулюванням на темі, що його ніхто не звільняв. "Я ніде не казав, що я звільнений, я казав, що моя посада скорочена і я без повноважень. Я дізнався, що моя посада скорочена 3 липня. Так я був 11 липня в судовому засіданні по Горецькому, з іншим прокурором, тому там не буде юридичних наслідків моєї присутності", - зазначив Омельченко.
"Перед засіданням заступник керівника САП Синюк мені сказав, що я лишаюсь прокурором. Але вже після засідання колеги мені показали наказ за 10 липня, де мого прізвища ніде немає", - зазначив він.
Омельченко 15 липня звернувся до Клименка з листом, в якому наголосив, що "Впевнений, що скорочення займаної мною посади було свідомим цілеспрямованим кроком до усунення мене від здійснення процесуального керівництва досудовими розслідуваннями у кримінальних провадженнях, де я займав виважену, законну і принципову позицію".
"Вважаю, що спроба позапроцесуального усунення мене від повноважень прокурора у конкретному кримінальному провадженні неминуче призведе до погіршення стану досудового розслідування і процесуального керівництва у ньому", - зазначи Омельченко у листі до Клименка.
В тому ж листі він просить призначити його на вакантну посаду заступника начальника управління – начальника першого відділу, управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Минулого тижня Цензор.НЕТ писав, що адмінстративна посада Омельченка була скорочена після сварки з керівником САП Клименком, яка виникла через різне ставлення до передачі телефону Всеволода Князєва для зняття інформації в Польщу.
Сам Клименко факт особистого конфлікту заперечує.
Водночас, як стало відомо Цензор.НЕТ від джерел в правоохоронних органах – заступника керівника САП Синюк фігурує в матеріалах розслідування і зустрічався з затриманим адвокатом Олегом Горецьким, а також обіцяв йому ознайомитись зі справою ОПЗ.
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Кто борется с ЗЕЛЕНОЙ коррупцией
"...представниця ЦПК потелефонувала мені, сказала, що знає, що я збираюсь винести ситуацію в публічне поле (хоча тоді я ще такого наміру не мав), але я вас запевняю - ви програєте. Я стану на захист Клименка."
Де в цій заяві якісь натяки на Шабуніна?
Я знаю в ЦПК принаймні 1 працівницю, яка дуже тяжіє до офісу єрмака, що вона неодноразово демонструвала навіть в своїх інтервью. А це, між іншим, виконавчий директор ЦПК Даря Каленюк. Не знаю, чим вже так підманив її офіс єрмака, але вона і зараз охочіше шукає корупцію у опозиції (яка повністю відсторонена від будь-яких грошових потоків), ніж в коаліції слуг з опіздіжопцями.
Такої борчині з корупцією не має бути в КПК. Може, вона і гарною була. Але не витримала - попила із зеленої калюжки.
Це взагалі: "Центр Протидії Корупції? Чи це вже Центр протидії Протидії Корупції?
І таки дійсно цікаво було би почути голос Шабуніна, якщо вже пішло офіційне звернення від цілого Центру, а не від якоїсь окремої працівниці.
А для них (коханих зелених) - одне беззаконня та вседозволеність.
Слишком много людей ее уже знают
И в Украине
И за рубежом
А раз молчит Клименко
Значит идут подковерные договоренности
Интересно мы живем
У нас отстраняют от работы
Не за коррупцию
А за желание ее раскрыть и наказать коррупционеров
О подобном скандале в ШТАТАХ
Говорили бы с утра до вечера
А у нас - тишина
Ну какое нам нафиг НАТО?
внепроцессуальное содержание под арестом патриотов
внепрцессуальное предъявление подозрений
внепроцессуальное хватание на улице людей на призыв, превращающее защиту Родины в наказание
внепроцеессуальное отключение оппозиционных телеканалов...
непроцессуальные лыжные маршруты в Оман
непрцессуальные подковёрные переговоры и тайная торговля с рашкой
Всё это деяния непроцессуальной и незаконной власти... А как прикажете назвать власть поклавшую хер на закон ? Как будто это не Конституция , а рояль.
переповів прокурор розмову з представницею САП. Джерело:
Так ЦПК чи САП?
А ваші недоречні і безцільні посилання лише заплутують і відволікають від цієї простої відповіді.
Або знайдіть інше місце, щоб «поумнічати»
переповів прокурор розмову з представницею САП. Джерело:
Так ЦПК чи САП?"
А це хіба не "умнічаніє"? Чи швидше просто - тупе дойо6ування?
Ти взагалі що таке? Працівниця САП чи представниця ЦПК?
Олена Щербан? Так, стиль дуже схожий.
Але розпоряження, що як робити, будеш давати в своєму ЦПК. Якщо знайдеш кому. Бо всім іншим на тебе похєр.
Бачу, не спрацьовує.
Відповім інакше.
Ти дебіл, "справжній німецький бюргер"? Чого ти докопався до тих посилань, які вставляє Цензор, якщо копіюєш текст?
Від мене що тобі треба? У тебе дефіцит спілкування?
Чи тебе треба послати, щоб ти зрозумів, що питання вичерпане?
Сподіваюсь, так дойде...