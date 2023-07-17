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Новини Боротьба з корупцією
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Прокурор САП Омельченко вважає тиском на себе заяву ЦПК про злочин у справі Князєва

омельченко

Прокурор САП Олександр Омельченко вважає тиском на себе заяву ЦПК заяву про злочин у зв’язку із ймовірно незаконним оприлюдненням матеріалів негласних слідчих дій в справі хабаря ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву.

Про це він сказав в коментарі Цензор.НЕТ.

"Я розцінюю це як спробу тиску на себе та пробу вигородити керівника САП, замість безсторонньо розібратись у ситуації", - зазначив Омельченко.

"Чому я так кажу, бо минулого тижня представниця ЦПК потелефонувала мені, сказала, що знає, що я збираюсь винести ситуацію в публічне поле (хоча тоді я ще такого наміру не мав), але я вас запевняю – ви програєте. Я стану на захист Клименка, а вам я раджу помиритись з керівником САП і написати заяву на звільнення", - переповів прокурор розмову з представницею САП.

"Свої розлогі пояснення щодо ситуації з Клименком я дав при розгляді моєї скарги на Раду прокурорів. Щодо звинувачень у розголошенні, то я запевняю, що жодних даних досудового розслідування я нікому не розголошував і не надавав у позапроцесуальний спосіб", - додав він.

Омельченко також висловив здивування спекулюванням на темі, що його ніхто не звільняв. "Я ніде не казав, що я звільнений, я казав, що моя посада скорочена і я без повноважень. Я дізнався, що моя посада скорочена 3 липня. Так я був 11 липня в судовому засіданні по Горецькому, з іншим прокурором, тому там не буде юридичних наслідків моєї присутності", - зазначив Омельченко.

"Перед засіданням заступник керівника САП Синюк мені сказав, що я лишаюсь прокурором. Але вже після засідання колеги мені показали наказ за 10 липня, де мого прізвища ніде немає", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦПК подав заяву про злочин та скарги на заступника керівника САП Синюка і прокурора Омельченка через маніпуляції в справі Князєва

Омельченко 15 липня звернувся до Клименка з листом, в якому наголосив, що "Впевнений, що скорочення займаної мною посади було свідомим цілеспрямованим кроком до усунення мене від здійснення процесуального керівництва досудовими розслідуваннями у кримінальних провадженнях, де я займав виважену, законну і принципову позицію".

"Вважаю, що спроба позапроцесуального усунення мене від повноважень прокурора у конкретному кримінальному провадженні неминуче призведе до погіршення стану досудового розслідування і процесуального керівництва у ньому", - зазначи Омельченко у листі до Клименка.

В тому ж листі він просить призначити його на вакантну посаду заступника начальника управління – начальника першого відділу, управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Минулого тижня Цензор.НЕТ писав, що адмінстративна посада Омельченка була скорочена після сварки з керівником САП Клименком, яка виникла через різне ставлення до передачі телефону Всеволода Князєва для зняття інформації в Польщу.

Сам Клименко факт особистого конфлікту заперечує.

Водночас, як стало відомо Цензор.НЕТ від джерел в правоохоронних органах – заступника керівника САП Синюк фігурує в матеріалах розслідування і зустрічався з затриманим адвокатом Олегом Горецьким, а також обіцяв йому ознайомитись зі справою ОПЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генпрокурор Костін скоротив прокурора САП, який дозволив розблокувати телефон Князєва в Польщі і зберегти таємне листування

Автор: 

САП (2248) Центр протидії корупції (268) Омельченко Олександр (4)


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Топ коментарі
+17
Пан Омельченко має рацію !
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17.07.2023 18:39 Відповісти
+16
P.S. Хотелось бы знать - не связан ли сегодняшний неожиданный приезд американской тяжеловески в Киев с этим всем и с телефоном Князева? Вернее с его содержимым.
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17.07.2023 18:46 Відповісти
+14
Фанаты зеленского мочат всех подряд
Кто борется с ЗЕЛЕНОЙ коррупцией
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17.07.2023 18:55 Відповісти
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Пан Омельченко має рацію !
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17.07.2023 18:39 Відповісти
Кто бы сомневался? Разве это в первый раз. Шабунин всегда был с душком, такой себе "рыцарь белое пальто", но весь в говнеце.
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17.07.2023 18:42 Відповісти
P.S. Хотелось бы знать - не связан ли сегодняшний неожиданный приезд американской тяжеловески в Киев с этим всем и с телефоном Князева? Вернее с его содержимым.
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17.07.2023 18:46 Відповісти
а шо шабунін? він шо зробив?
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17.07.2023 18:47 Відповісти
Фанаты зеленского мочат всех подряд
Кто борется с ЗЕЛЕНОЙ коррупцией
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17.07.2023 18:55 Відповісти
То боты на зарплате 🤖🤢, а не фанаты , как можно фанатеть от тупого ОБОРОТНЯ , ВОРЮГИ писюниста , читающего чужие тексты
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17.07.2023 19:24 Відповісти
Не поспішайте кидатися какашками. Хто вам сказав, що тут замішаний саме Шабунін? От що заявив Омельченко? Ви читати вмієте?
"...представниця ЦПК потелефонувала мені, сказала, що знає, що я збираюсь винести ситуацію в публічне поле (хоча тоді я ще такого наміру не мав), але я вас запевняю - ви програєте. Я стану на захист Клименка."
Де в цій заяві якісь натяки на Шабуніна?
Я знаю в ЦПК принаймні 1 працівницю, яка дуже тяжіє до офісу єрмака, що вона неодноразово демонструвала навіть в своїх інтервью. А це, між іншим, виконавчий директор ЦПК Даря Каленюк. Не знаю, чим вже так підманив її офіс єрмака, але вона і зараз охочіше шукає корупцію у опозиції (яка повністю відсторонена від будь-яких грошових потоків), ніж в коаліції слуг з опіздіжопцями.
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17.07.2023 19:00 Відповісти
"Я стану на захист Клименка, а вам я раджу помиритись з керівником САП і написати заяву на звільнення" Джерело:
Такої борчині з корупцією не має бути в КПК. Може, вона і гарною була. Але не витримала - попила із зеленої калюжки.
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17.07.2023 19:26 Відповісти
Вообще-то Шабунин в ЦПК вроде как не рядовой сотрудник, а глава правления. И если его сотрудники делают подобное без его ведома, а он молчит - то хреновый он тогда глава правления
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17.07.2023 19:34 Відповісти
О, вже з,явилася нова кандидатка на шельмування Омельченка - це заступниця Каленюк Олена Щербан...
Це взагалі: "Центр Протидії Корупції? Чи це вже Центр протидії Протидії Корупції?
І таки дійсно цікаво було би почути голос Шабуніна, якщо вже пішло офіційне звернення від цілого Центру, а не від якоїсь окремої працівниці.
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17.07.2023 19:44 Відповісти
Згоден з Ольгою, що такого зробив Шабунін, чи ви просто гівно на вентилятор?
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17.07.2023 19:01 Відповісти
Шабунин привёл к власти, своей агитацией , пособников ***** убийцы ,МЕГАМРАЗЕЙ ЗЕЛЁНЫХ , МАРАДЕРОВ на крови БАНДУ КАЛАМОЯ
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17.07.2023 19:28 Відповісти
А встречу Шабунке с послом США кто помнит? Где были как раз Зелибобы. Шабунин поручился за них перед западными элитами.
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17.07.2023 19:35 Відповісти
Как-то похер кто его финансирует. Он гражданин Украины.
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17.07.2023 19:47 Відповісти
Шабунин своей деятельностью нанес ущерба больше чем вся коррупция с которой он боролся. И убили людей намного больше чем там десяток журналистов.
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17.07.2023 19:55 Відповісти
Ты написала что вот мы должны его за что-то там ценить. Хотя он наносит Украине один вред.
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17.07.2023 20:01 Відповісти
Тоесть, можно перевести 100000 гривен, но защищать людей которые нанесли ущерба на триллионы. Это так работает?
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17.07.2023 20:09 Відповісти
Что, вам список? Например он, Устинова и Каленюк - платное лоббирование и злоупотреблении деньгами, полученными фондом из-за рубежа. Статья была и в западном FoxNews.
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17.07.2023 19:49 Відповісти
Закон один, а ставлення різне. Як це?
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17.07.2023 18:47 Відповісти
Один закон - це для нас.
А для них (коханих зелених) - одне беззаконня та вседозволеність.
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17.07.2023 19:02 Відповісти
Всі ви піздати, мудаки їбучі. Ці руки ***** не крали
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17.07.2023 18:47 Відповісти
Правда все равно вылезет наружу
Слишком много людей ее уже знают
И в Украине
И за рубежом
А раз молчит Клименко
Значит идут подковерные договоренности
Интересно мы живем
У нас отстраняют от работы
Не за коррупцию
А за желание ее раскрыть и наказать коррупционеров
О подобном скандале в ШТАТАХ
Говорили бы с утра до вечера
А у нас - тишина
Ну какое нам нафиг НАТО?
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17.07.2023 18:53 Відповісти
Нарід уСтал.
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17.07.2023 20:34 Відповісти
Якийсь час тому читав про замислене новим керівництвом САП перетягнути в прокуратуру "свої" кадри. І що прикриттям цьому будуть "реорганізації, покращення, оптимізації". Ось воно і прийшло!
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17.07.2023 19:12 Відповісти
Дерьмак втрапив в ще одну халепу. Як повідомляв Швець Ю.Б. в конгресі США міцно взялись за ФБР в справі про акаунти. ФБР з подачі зеленої братії вимагало від операторів закриття акаунтів по всьому світу через війну в Україні. СБУ формувало списки а ФБР доводило до відома операторів про закриття. І туди, ясна річ, в цей перелік ввійшли опозиційні зеленим і проукраїнські власники, в тому числі і антипутінські. А основою є те, що ініціатором було СБУ, як американці вважають, наскрізь пронизане агентурою ФСБ. "Вовині списки" формувались в ФСБ, разом із плівками Байдена, списками кримінальних авторитетів тощо. Тому і всі "громадські організації" перейшли у відання Гнусавого, у якого виявились "довгі руки".
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17.07.2023 19:39 Відповісти
внепроцессуальное отстранение - именуемое в просторечье беспредел - это и есть стиль правления властной банды...

внепроцессуальное содержание под арестом патриотов

внепрцессуальное предъявление подозрений

внепроцессуальное хватание на улице людей на призыв, превращающее защиту Родины в наказание

внепроцеессуальное отключение оппозиционных телеканалов...

непроцессуальные лыжные маршруты в Оман

непрцессуальные подковёрные переговоры и тайная торговля с рашкой

Всё это деяния непроцессуальной и незаконной власти... А как прикажете назвать власть поклавшую хер на закон ? Как будто это не Конституция , а рояль.
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17.07.2023 20:31 Відповісти
представниця ЦПК потелефонувала мені, Джерело:
переповів прокурор розмову з представницею САП. Джерело:
Так ЦПК чи САП?
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17.07.2023 20:44 Відповісти
Ви дали 2 однакові посилання. У чому питання?
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17.07.2023 20:55 Відповісти
Справа не в посиланнях, а в питанні: хто дзвонив, представниця ЦПК чи представниця САП
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17.07.2023 21:03 Відповісти
Справа як раз таки в посиланнях. Якби їх не було, то тоді питання було би лише в тому, де написано правильно: "представниця ЦПК" чи "представниця САП"? Але ваші обидва посилання - це адреса ПОТОЧНОЇ сторінки, де всюди (і в заголовку, і в тексті) написано "представниця ЦПК", і лише один раз трапляється сполучення "представниця САП", що не підходить за контекстом, бо працівниця САП має бути колегою Омельченка або його керівницею, і не може бути для нього "представницею" органу, де він сам працює.
А ваші недоречні і безцільні посилання лише заплутують і відволікають від цієї простої відповіді.
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18.07.2023 08:21 Відповісти
То проходьте мимо, все ж просто!
Або знайдіть інше місце, щоб «поумнічати»
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18.07.2023 08:49 Відповісти
"представниця ЦПК потелефонувала мені, Джерело:
переповів прокурор розмову з представницею САП. Джерело:
Так ЦПК чи САП?"

А це хіба не "умнічаніє"? Чи швидше просто - тупе дойо6ування?
Ти взагалі що таке? Працівниця САП чи представниця ЦПК?
Олена Щербан? Так, стиль дуже схожий.
Але розпоряження, що як робити, будеш давати в своєму ЦПК. Якщо знайдеш кому. Бо всім іншим на тебе похєр.
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18.07.2023 16:06 Відповісти
Я звертався на "ви", намагався бути ввічливим, попросивши проходити мимо.
Бачу, не спрацьовує.
Відповім інакше.
Ти дебіл, "справжній німецький бюргер"? Чого ти докопався до тих посилань, які вставляє Цензор, якщо копіюєш текст?
Від мене що тобі треба? У тебе дефіцит спілкування?
Чи тебе треба послати, щоб ти зрозумів, що питання вичерпане?
Сподіваюсь, так дойде...
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18.07.2023 16:22 Відповісти
Скоро все зміниться круто - тиждень -два і Закон та Право будуть поважати усі. Терпіння партнерів України має свої розумні межі.
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17.07.2023 21:20 Відповісти
 
 