Росіяни обстріляли з артилерії Білозерську громаду на Херсонщині: двох жінок поранено
За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі Офіс генпрокурора.
"За даними слідства, 17 липня близько 17:00 російські війська вчергове обстріляли мирне населення Білозерської громади. За попередніми даними, обстріл вівся з артилерії", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що осколкові поранення дістали дві місцеві мешканки, 58 та 25 років. Їх госпіталізовано.
Також унаслідок обстрілу пошкоджено приватні домоволодіння.
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