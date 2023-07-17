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Новини Війна
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Росіяни обстріляли з артилерії Білозерську громаду на Херсонщині: двох жінок поранено

обстріл

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі Офіс генпрокурора.

"За даними слідства, 17 липня близько 17:00 російські війська вчергове обстріляли мирне населення Білозерської громади. За попередніми даними, обстріл вівся з артилерії", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що осколкові поранення дістали дві місцеві мешканки, 58 та 25 років. Їх госпіталізовано.

Також унаслідок обстрілу пошкоджено приватні домоволодіння.

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Автор: 

обстріл (29612) Херсонська область (5955)


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