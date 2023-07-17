"ЄС" наполягає на повному мораторії на будь які витрати, що не стосуються ЗСУ, - Геращенко
"Європейська Солідарність" наполягає на повному мораторії на будь які витрати, що не стосуються Збройних Сил України.
Про це заявила співголова фракції Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.
Нардеп зауважує: нецільові витрати в регіонах це наслідок фінансової політики центральної влади, і це треба негайно виправляти.
"Наша команда неодноразово вимагала ввести мораторій на будь-які бюджетні витрати, які можуть почекати до закінчення війни. Головний пріорітет – ЗСУ. Виробництво своєї зброї. Розвиток ВПК. Підтримка солдатів і їх родин. Все інше – другорядне. Вимагали збільшення фінансування Армії ще до великої війни. Але ж дороги! Вони були пріорітетом… Барабани, плитка, памʼятники – все це відлуння великого будівництва, на яке 4 роки тому присіла нова команда. Й ці корупційні потоки їй надто припали до душі", – написала Геращенко.
Вона зауважує – зараз є спроба повісити це на місцеве самоврядування: "маю нагадати, що 23 лютого 2022 року КМ прийняв постанову, якою заборонив витрачати місцевим бюджетам кошти на будь що, окрім захищених статей видатків. Тому всі ці барабани неможливі без благословіння від кураторів з Центру. Як відомо, опозиція зараз ніяк не впливає на формування порядку денного парламенту. Тому всі бюджетні закони ставлять і проходять без нас", – констатувала депутатка.
"Щодо музею Голодомору. Ми сьогодні робимо все можливе, аби світ визнав Голодомор геноцидом українців. За кожною резолюцією парламентів світу – велика дипломатична робота, переконання і інформування. 90-річчя вшанування памʼяті жертв Голодомору є важливим для історичної памʼяті, але поділяю думку тих українців, які наголошують, що заходи можуть проходити в рамках існуючого меморіалу і памʼятника, музей добудуємо після Перемоги. Коли в порядок денний поставили зміни до бюджету для фінансування Музею, "ЄС" це підтримала, було б дивно, якби ми не голосували. Але – зараз докладемо всіх зусиль для парламентського контролю, аби ці кошти використали максимально прозоро, аби не допустити розкрадання й корупції", – зазначила Геращенко.
"Коли глава президентської фракції критикує нецільове використання коштів, то варто нагадати, що вся повнота влади зараз в Зеленського і "слуг". Тому це питання до самих себе. У ВР, до речі, є ТСК щодо військової міжнародної допомоги, і згідно проміжного звіту цієї комісії з міжнародними поставками в нас все добре, а от корупцію в закупівлях зброї вона не розслідує. Пора повертати парламенту спражню функцію контролю. Негайно повертати годину запитань до уряду і КМ в залу – аби відповідали і звітували. Канал Рада має висвітлювати діяльність ВР і дебати, а не співати оди ОП. На Суспільне мають повернутися програми журналістських розслідувань. Єдиний марафон – це покривання корупції і безкарності", – переконана Геращенко.
"Й не питайте, чому ми не в НАТО. Варто частіше дивитися в дзеркало. А "ЄС" відтепер наполягає на повному мораторії на будь які витрати, що не стосуються ЗСУ. Це стосується і каналів ДОМ/ Freedom, які розпиляли чергові мільйони на новорічні комедії. Про це глава президентської фракції, до речі, мовчить", – резюмуівла співголова "ЄС".
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Ті 40 млрд давно в офшорах....
Чи щоби "працювало" підприємство, обов'язково платити гроші саме із бюджету?
2.Ви брешете,бо Геращенко 9 років тому казала те саме
"Такк нардеп от "Удара" Ирина Геращенко сообщила: "Всего в 2014 году на потребности всех силовых структур и других государственных органов власти, привлеченных к проведению АТО, из государственного бюджета было выделено: из общего фонда - 40 млрд 451 млн грн., из резервного - 18 млрд 287 млн. грн., из специального фонда - 4 млрд. 999 млн. грн", - сказала нардеп."
Де ти тут троляка, бачиш що Геращенко вела мову про"заборону фінансування непершочергових витрат"?
У. Троляка Подоляцька!
Що ти із діалогу зрозуміло, недолуге?
У тебе мізок не вистачить проаналізувати десять рядків написаного, а шипіти, як вкушена змія, в тебе виходить
А зараз знаходимся поблизу Костянтинівки, приїдь сюди, ми тшбі тут покажемо і трєтю і четверту, гниль.
Якщо ***** ти спокутуєш вину - то хоч покайся для початку
Яку "вину", придурок старий?
Я голосував за Порошенка і після маршу ветеранів 24 серпня 2019 року взагалі декілька разів викликали до СБУ, на предмет фінансування Європейської солідарності.
Закрий свою смердючу пельку, бо ти мене, сволота доведеш до поганих речей.
Країна живе в борг і на пожертви. бабла йде десятками мільярдів. Просто вкрасти не виходить, відразу ж видно. На реально потрібні речі? А нахер, там хіба багато відкусиш? От падли й видумують собі всілякі "соціальні" проєкти та "благоустрій". Йди, порахуй, скільки на тому пляжі в пісок зарили. От і стікаються струмочки гнидам в кишені...
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А что у НАТО уже появился такой пункт на пути к вступлению? Видимо теперь все что не нравится оппозиции, она будет прикручивать к НАТО.
Може краще зняти всі доплати, дотації з депутатів? Зменшити автопарк? Перестати відшкодовувати їм витрати на проживання, оренду автотранспорту, водія, 5-10 секретарів на 1 депутатську харю, паливо-мастильні, оренду приміщень під приймальню, ресторанну столовку з харчами за ціною шкільної їдальні, медичне страхування з обслуговуванням у Феофанії, профільних інститутах й приватних клініках, зняти з обслуговування у ДУСі? І відмінити обов'язкове державне страхування здоров'я? За все це суми зашкварні у бюджеті. І це вони вважають за норму.
ГЕРАЩЕНКО ІРИНА:
Сьогодні чергове судилище над розвідником Романом Червінським, якого влада тримає під вартою без права залога.
Колаборанти і зрадники на свободі, розвідник- в тюрмі.
Нагадаю, так само й досі не закриті справи проти генералів Павловського і Марченка, хоч їх вдалося витягти під заставу, а справи фактично розвалилися.
На столі державні нагороди і відзнаки Романа Червінського.
Він своєю службою довів, що є патріотом України.
На суді присутні нардепи "ЄС" , зокрема, Михайло Бондар, які готові взяти Романа на поруки.