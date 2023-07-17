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"ЄС" наполягає на повному мораторії на будь які витрати, що не стосуються ЗСУ, - Геращенко

геращенко

"Європейська Солідарність" наполягає на повному мораторії на будь які витрати, що не стосуються Збройних Сил України.

Про це заявила співголова фракції Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

Нардеп зауважує: нецільові витрати в регіонах це наслідок фінансової політики центральної влади, і це треба негайно виправляти.

"Наша команда неодноразово вимагала ввести мораторій на будь-які бюджетні витрати, які можуть почекати до закінчення війни. Головний пріорітет – ЗСУ. Виробництво своєї зброї. Розвиток ВПК. Підтримка солдатів і їх родин. Все інше – другорядне. Вимагали збільшення фінансування Армії ще до великої війни. Але ж дороги! Вони були пріорітетом… Барабани, плитка, памʼятники – все це відлуння великого будівництва, на яке 4 роки тому присіла нова команда. Й ці корупційні потоки їй надто припали до душі", – написала Геращенко.

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Вона зауважує – зараз є спроба повісити це на місцеве самоврядування: "маю нагадати, що 23 лютого 2022 року КМ прийняв постанову, якою заборонив витрачати місцевим бюджетам кошти на будь що, окрім захищених статей видатків. Тому всі ці барабани неможливі без благословіння від кураторів з Центру. Як відомо, опозиція зараз ніяк не впливає на формування порядку денного парламенту. Тому всі бюджетні закони ставлять і проходять без нас", – констатувала депутатка.

"Щодо музею Голодомору. Ми сьогодні робимо все можливе, аби світ визнав Голодомор геноцидом українців. За кожною резолюцією парламентів світу – велика дипломатична робота, переконання і інформування. 90-річчя вшанування памʼяті жертв Голодомору є важливим для історичної памʼяті, але поділяю думку тих українців, які наголошують, що заходи можуть проходити в рамках існуючого меморіалу і памʼятника, музей добудуємо після Перемоги. Коли в порядок денний поставили зміни до бюджету для фінансування Музею, "ЄС" це підтримала, було б дивно, якби ми не голосували. Але – зараз докладемо всіх зусиль для парламентського контролю, аби ці кошти використали максимально прозоро, аби не допустити розкрадання й корупції", – зазначила Геращенко.

"Коли глава президентської фракції критикує нецільове використання коштів, то варто нагадати, що вся повнота влади зараз в Зеленського і "слуг". Тому це питання до самих себе. У ВР, до речі, є ТСК щодо військової міжнародної допомоги, і згідно проміжного звіту цієї комісії з міжнародними поставками в нас все добре, а от корупцію в закупівлях зброї вона не розслідує. Пора повертати парламенту спражню функцію контролю. Негайно повертати годину запитань до уряду і КМ в залу – аби відповідали і звітували. Канал Рада має висвітлювати діяльність ВР і дебати, а не співати оди ОП. На Суспільне мають повернутися програми журналістських розслідувань. Єдиний марафон – це покривання корупції і безкарності", – переконана Геращенко.

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"Й не питайте, чому ми не в НАТО. Варто частіше дивитися в дзеркало. А "ЄС" відтепер наполягає на повному мораторії на будь які витрати, що не стосуються ЗСУ. Це стосується і каналів ДОМ/ Freedom, які розпиляли чергові мільйони на новорічні комедії. Про це глава президентської фракції, до речі, мовчить", – резюмуівла співголова "ЄС".

Автор: 

Геращенко Ірина (1150) закупівлі (3469) Європейська Солідарність (1093)


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Топ коментарі
+32
А якже харчеваться будуть, оті що в канавертах звикли отримувати у ВРУ!!??
Вони ж тільки заради цього погодилися на значки з ВРУ !!
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17.07.2023 18:54 Відповісти
+28
Асфальт фсьо?
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17.07.2023 18:54 Відповісти
+22
Не надо говорить за всех киевлян
Кого ни спрошу
Всем нравится название
Проспект ЕС
Все говорят - мы же в ЕС идем
А то название ,которое есть
Все мои знакомые называют
Советским
А на фига нам советское?
Если вам нравится советское - Россия рядом
Можно пешком дойти
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17.07.2023 19:03 Відповісти
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Ні, дурнику, це у ВПК борг перед державою на майже 40 млрд) можеш ознайомитись з інфо)
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17.07.2023 19:56 Відповісти
Соррі, справді затупив)- використав "перед" замість "у". Але реальність це не змінює - я не маю дутальної інфо підтримки/непідтримки держави по окремим секторам опк, але наявність боргу в біля 40 млрд чітко показує, що загалом наш опк отримує більше коштів, ніж здатний переробити, так що не наїзджай на бруківку)
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17.07.2023 20:06 Відповісти
поясню про борг.Він дійсно можливий. Бо держава зробила (постійно робить) передоплату на замовлені вироби. А складні вироби не зробиш за день чи інкошли навіть місяць. Це буде звичайний борг і виробника перед замовником. Сорок мільярдів - це не занадто? може джерело інфи якесь ненадійне типу швеця чи ще якогось яковини
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17.07.2023 22:08 Відповісти
Це був нещодавний доволі голосний скандал, говорили про нього багато хто, але підняв тему цпк Шабуніна, здається. Я розумію, що частина сплачена аврально не дуже надійним зарубіжним посередникам, частина - просто просрочка українських виробників, які будуть закривати з часом контракти, але тим не менш це показує, що держава вкладає в впк більше, ніж він здатен переробити на даний момент.
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18.07.2023 10:04 Відповісти
А можна я скажу??
Ті 40 млрд давно в офшорах....
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17.07.2023 19:53 Відповісти
Ну не зовсім, значна частина - це просто неспроможність ВПК ефективно маштабуватись та виробляти продукцію згідно фінансування держави.
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17.07.2023 19:58 Відповісти
І головне не допустити цю зелену шоблу до бюджету громад,вони його заберуть і як державний м*яко кажучи розтринькають,ну і звісно громада має наглядати за своїми *освоителями*бюджету.
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17.07.2023 20:17 Відповісти
На асфальт, миллиард деревьев, барабаны в бомбоубежищах и послиц с навыками минетостроительства это не должно распространяться. Иначе хоть не паржом.
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17.07.2023 18:55 Відповісти
Важко непогодитися, але і важко погодитися, бо підприємства повинні працювати, зарплати повинні виплачуватись, податки сплачуватись.
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17.07.2023 18:56 Відповісти
Нема проблем, троль, платиш кошти приватного бізнесу і хай собі підпрємства працююють.
Чи щоби "працювало" підприємство, обов'язково платити гроші саме із бюджету?
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17.07.2023 19:34 Відповісти
Та это ,,Слугам *****" смерти подобно! С чего они тогда красты будут. Хотя опыт показывает, шо ЗСУ они обкрадывают ещё круче
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17.07.2023 18:58 Відповісти
Пані Іра "опіздала" з заявою уже на ... 9 рочків.
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17.07.2023 18:59 Відповісти
1.Краще пізніше
2.Ви брешете,бо Геращенко 9 років тому казала те саме
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17.07.2023 19:11 Відповісти
Не разу не чув !
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17.07.2023 19:22 Відповісти
тепер почули від мене,і знаєте.
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17.07.2023 19:29 Відповісти
Ссилку на новину, або ти ботяра Подоляка!
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17.07.2023 19:35 Відповісти
https://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=31595
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17.07.2023 19:42 Відповісти
Троль, ти уху Єл? "
"Такк нардеп от "Удара" Ирина Геращенко сообщила: "Всего в 2014 году на потребности всех силовых структур и других государственных органов власти, привлеченных к проведению АТО, из государственного бюджета было выделено: из общего фонда - 40 млрд 451 млн грн., из резервного - 18 млрд 287 млн. грн., из специального фонда - 4 млрд. 999 млн. грн", - сказала нардеп."
Де ти тут троляка, бачиш що Геращенко вела мову про"заборону фінансування непершочергових витрат"?
У. Троляка Подоляцька!
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17.07.2023 19:52 Відповісти
саме ти, колись https://censor.net/user/73230, а нині - типовий бот подоляковий. Все переіначуєш, ніби-то нічого не зрозумів. Ну, це ваша така тактика, не вперше зустрічаємось
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17.07.2023 20:26 Відповісти
А, це виживший із розуму Мур!
Що ти із діалогу зрозуміло, недолуге?
У тебе мізок не вистачить проаналізувати десять рядків написаного, а шипіти, як вкушена змія, в тебе виходить
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17.07.2023 20:32 Відповісти
здохни, сволота ти подляцька. Завдяки тобі і твоїм агітаціям під ніком https://censor.net/user/73230, в 2019-му 24/02.22р. сталася чинна третя світова. Як би то ****** підарасини нині не відніковалася від свого старого ніку.
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17.07.2023 20:42 Відповісти
Я, сопляк, на відміну від тебе, отримав автомата в теорбороні 27 лютого і був Гостомелі, хоч мені вже було за 60-т
А зараз знаходимся поблизу Костянтинівки, приїдь сюди, ми тшбі тут покажемо і трєтю і четверту, гниль.
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17.07.2023 21:24 Відповісти
кобила ти заїзжена, я АК в лютому також мав, але мені під 70. з букетом від радіації, коли попустило, ствола забрали, і під жодним легальним приводом мені до фронту не можна!
Якщо ***** ти спокутуєш вину - то хоч покайся для початку
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17.07.2023 22:02 Відповісти
Що ти несеш гнидник
Яку "вину", придурок старий?
Я голосував за Порошенка і після маршу ветеранів 24 серпня 2019 року взагалі декілька разів викликали до СБУ, на предмет фінансування Європейської солідарності.
Закрий свою смердючу пельку, бо ти мене, сволота доведеш до поганих речей.
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18.07.2023 21:59 Відповісти
тролі правте свої темники - Геращенко з ЄС
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17.07.2023 21:23 Відповісти
тоді вона була у фракції Кличка. Як потім Кличкові були в фракції БПП
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17.07.2023 22:05 Відповісти
Давно пора. Скільки можна тринькати бабло на якісь забаганки
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17.07.2023 19:00 Відповісти
Це як? Як лише на військо? А барабани? От виграємо війну, зпхоче Зєлєнскій парадним маршем по Ялті пройтись під барабанний дріб - а барабанів нема!
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17.07.2023 19:00 Відповісти
"Арфы нет - возьмите бубен" (с)
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17.07.2023 19:09 Відповісти
Бійці ЗСУ можуть прикладами бити по голові зеленського--от і барабан
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17.07.2023 19:30 Відповісти
З такими умовами пропада всякий ценз йти у депутати, то му що не окупиться.
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17.07.2023 19:06 Відповісти
А в нас в місті на реконструкцію пляжу (!!!) більше мільйона евриків гахнули. А що, мерзоті чиновницькій десь ж треба віддихати, не в одних кабаках зависати.
Країна живе в борг і на пожертви. бабла йде десятками мільярдів. Просто вкрасти не виходить, відразу ж видно. На реально потрібні речі? А нахер, там хіба багато відкусиш? От падли й видумують собі всілякі "соціальні" проєкти та "благоустрій". Йди, порахуй, скільки на тому пляжі в пісок зарили. От і стікаються струмочки гнидам в кишені...
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17.07.2023 19:06 Відповісти
"Й не питайте, чому ми не в НАТО. Варто частіше дивитися в дзеркало. А "ЄС" відтепер наполягає на повному мораторії на будь які витрати, що не стосуються ЗСУ"
-------------
А что у НАТО уже появился такой пункт на пути к вступлению? Видимо теперь все что не нравится оппозиции, она будет прикручивать к НАТО.
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17.07.2023 19:07 Відповісти
Ти, довбню, про війну нічого не чув? Чи ти десь в паралельній реальності існуєш?
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17.07.2023 19:21 Відповісти
Война почти 10 лет, а мараторий только сейчас. Или он был до 2019 или ты довбню живёшь на Луне.
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17.07.2023 19:38 Відповісти
Ти того, нічого не попутав? З квітня 19-го в нас ніякої війни! Заглянуть в глаза, дагаваріцца пасрєдінє і нахрєн ракети, снаряди, і всіляка зброя ... і асфальт, асфальт.. ну і шашлики. А от 24.02.22 щось сталось, не чув? Чи в твоїй реальності інший відлік часу.
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17.07.2023 19:46 Відповісти
Ты читать умеешь или ботов этому не учат? Я написал ДО 2019. Если ДО 2019 этого маратория не было, то сиди и читай книжку "Незнайка на Луне".
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17.07.2023 20:34 Відповісти
після того , як витратили(спздили) на х.з. що десятки мільярдів (якщо не сотні-)діпутати і діпутатки "прозріли".
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17.07.2023 19:07 Відповісти
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17.07.2023 19:07 Відповісти
А як ви думаєте люди стають олігархами ! Бажаєте щоб більше було в країні олігархів ? Тоді мовчите !
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17.07.2023 19:15 Відповісти
Цікаво, а ті адміністрації хтось контролює на предмет доцільності використання бюджетних коштів, в рамках їх бюджетних статтей? Бо раніше якось Мінфін дозвіл давав..
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17.07.2023 19:12 Відповісти
Зараз МінФін тільки підпис ставить !
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17.07.2023 19:13 Відповісти
КРУ, Держаудитслуба, скоріше це їх поле.
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17.07.2023 20:18 Відповісти
То органи, що перевіряють вже по факту настання події..типу - а не цільове використання! А хто платіжку підписав?
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17.07.2023 20:39 Відповісти
Нецільове використання коштів мабуть ще довести треба, не завжди же це барабани чи сковорідки, та й тут є поле для маніпуляцій.
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17.07.2023 22:03 Відповісти
Є звичайно, але довести нецільове можна. Було б бажання й політична воля.
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17.07.2023 22:09 Відповісти
во время войны никому никаких льгот, только на армию
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17.07.2023 19:16 Відповісти
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17.07.2023 20:12 Відповісти
Это наверное те у которых некоторые любили фоткаться.
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17.07.2023 20:33 Відповісти
Лякі пільги пропонуєте відмінити? Безкоштовний проїзд, субсидії, безкоштовні або зі знижками ліки деяким групам населення? Тобто: багатодітним, дітям інвадідам, сім'ям загиблих, івалідам й пенсіонерам?

Може краще зняти всі доплати, дотації з депутатів? Зменшити автопарк? Перестати відшкодовувати їм витрати на проживання, оренду автотранспорту, водія, 5-10 секретарів на 1 депутатську харю, паливо-мастильні, оренду приміщень під приймальню, ресторанну столовку з харчами за ціною шкільної їдальні, медичне страхування з обслуговуванням у Феофанії, профільних інститутах й приватних клініках, зняти з обслуговування у ДУСі? І відмінити обов'язкове державне страхування здоров'я? За все це суми зашкварні у бюджеті. І це вони вважають за норму.
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17.07.2023 22:22 Відповісти
Нарешті хоч комусь прийшла адекватна думка, але ж заблокують , скажуть " не на часі"!
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17.07.2023 19:18 Відповісти
А можна взагалі розпустити зелених мародерів до кінця війни, долучити іноземних аудиторів та фахівців з ім'ям до розподілу коштів?
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17.07.2023 19:23 Відповісти
Декілька днів назад оголосили евакуацію з прикордоння на сумщині. А як ви ставитися до того що в деяких місцях цих районів зривають асфальтовані тротуари і кладуть плитку? ) як думаєте це точно в приорітеті грошових витрат цих регіонів?
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17.07.2023 19:23 Відповісти
Хтось під шусок прихватизував заводик з виготовлення плитки)))
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17.07.2023 22:25 Відповісти
100% ! Все вірно, треба грабувати і тікати, бо при рашці вже не вийде
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18.07.2023 06:18 Відповісти
Так а главных крышевал регионалов (ОПЗЖ, Видновлення Украины) коррупционеров Ермака Арахамию Татарова брать будут, или не на часи? Кто пилит на закупках продовольствия для армии, кто заключает контракты с фирмами однодневками на миллиарды на закупку оружия которое не поставляется, кто заключает контракты на дороги с девушкой по имени Яна Хланта, которая с Резниченко в гражданском браке на миллиарды, кто то приходит с обысками к строительным компаниям Киевгорстрой, Будкепитал, Буд Девелопмент и Энсо, а потом в некоторые строительные фонды этих компаний заходит бизнес партнер Ермака Колюбаев и через эти фонды с кое какими манипуляциями с ценными бумагами начинают выводиться в Европу десятки миллионов долларов, выходит материал о коррупции в Киевгорстрое, где Кушнир с семьей умножает холдинг на ноль - реакция правоохранительных органов ноль, так как там крыша ОПЗЖ Ермак с Арахамией крышуют как Кушниров так и завхоза Януковича Кравца все схемы. А кто у нас глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку? Правильно Магомедов Руслан - он же внештатный советник Ермака. А кого в ресторане Ишак зафиксировал журналист Украинской правды Ткач? Арахамию и завхоза Януковича Кравца, это только как пример, так что не удивляйтесь маеткам по 20 лямов прихвостней Януковича, у них войны нету, у них тут заработок, а потом они поедут домой, кто куда, кто в Москву, кто в Монако, кто в Израиль
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17.07.2023 19:30 Відповісти
Ну вот напрасно вы так. сейчас купят миллиард барабанов. Для строевой, и для психической атаки зеков. Все для ВСУ, все для победы...
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17.07.2023 19:34 Відповісти
Головне припинити красти. Що Резніков з 40 вкраденими мільярдами ще робить в Міноборони?
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17.07.2023 19:35 Відповісти
"слуги" Зеленского на это не пойдут. зе-шобла пришили во власть с единственной целью - воровать, да так чтобы внукам хватило. если мы хотим победить в этой войне, то этих зе-мародеров надо гнать из власти, и как можно скорее. переубеждать и перевоспитывать их уже поздно и бесполезно, горбатого могила исправит.
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17.07.2023 19:38 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

ГЕРАЩЕНКО ІРИНА:
Сьогодні чергове судилище над розвідником Романом Червінським, якого влада тримає під вартою без права залога.
Колаборанти і зрадники на свободі, розвідник- в тюрмі.
Нагадаю, так само й досі не закриті справи проти генералів Павловського і Марченка, хоч їх вдалося витягти під заставу, а справи фактично розвалилися.
На столі державні нагороди і відзнаки Романа Червінського.
Він своєю службою довів, що є патріотом України.
На суді присутні нардепи "ЄС" , зокрема, Михайло Бондар, які готові взяти Романа на поруки.
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17.07.2023 19:41 Відповісти
Ірочка, а може, як раніше спочатку в засос з медведчуком, а вже потім наїдеш на нашу владу.
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17.07.2023 19:54 Відповісти
Я бачу ти любиш в засос музикальний орган боневтіка
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17.07.2023 20:14 Відповісти
ваша влада ж_опу ху-йла засасывала, продав Украину
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17.07.2023 20:14 Відповісти
ВАША влада нехай згадає з ким вона взасос і кому в очі все заглядала, 73-відсотковіий ви наш.
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17.07.2023 20:17 Відповісти
То баканов а не "Ірочка".
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17.07.2023 20:18 Відповісти
а ти гнояка - не воняй тут де люди.під Рило гумористичного глиноміса.
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17.07.2023 21:47 Відповісти
Знову вимагають від зельоних нездійсненне! Квартальному шоблу відмовитись від того, заради чого вони йшли у владу? Олігархи твердо пообіцяли - якщо вдасться, вся державна казна буде як ваш особистий гаманець!
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17.07.2023 20:04 Відповісти
Мухи та котлети в одну купу. Місцеве самоврядування і так вже снашають як тільки можуть. Всі можливі і не можливі видатки спихнули на місця. І тут на тобі, знову голови сільських рад в усьому винні. "Пункти незламності", так це мають на місцях крутитись як хочуть. Генератори, так це сільський голова винен, що полудурки в Києві до "шашличків" готувались. Ціна на світло піднялась, ух ця сільрада, ніяк не нажреться!
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17.07.2023 21:42 Відповісти
Где же ваша команда была когда вы были у власти? Коррупция тогда тоже была.....противно слушать такое....
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17.07.2023 22:09 Відповісти
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