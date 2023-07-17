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Боррель про вихід Росії із "зернової угоди": "Використання голоду людей як зброї"

боррель

Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель засудив вихід Росії із "зернової угоди" і звинуватив РФ у використанні голоду людей в якості зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки

"Я маю звинуватити Росію в цьому рішенні. Абсолютно невиправдане використання голоду людей в якості зброї", – заявив Боррель.

Він додав, що Євросоюз буде "робити все можливе", щоб зробити українське зерно доступним для людей, які його споживають.

"Мені дуже прикро констатувати, що сьогодні Росія відмовилася продовжити цю угоду, і це щось дуже серйозне, що створить багато проблем для багатьох людей у всьому світі", – сказав Боррель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про вихід РФ із "зернової угоди: Ми не боїмося. Є власники кораблів, які готові продовжувати постачання зерна

Нагадаємо, 17 липня речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "зернову угоду" фактично зупинено. Того ж дня у МЗС РФ заявили, що Чорноморська ініціатива припиняє функціонування з 18 липня. Росія відкликає гарантії безпеки судноплавства.

За словами Пєскова, РФ "негайно повернеться до "зернової угоди" як тільки домовленості, що її стосуються, буде виконано".

Також читайте: Уряд Німеччини закликав РФ продовжити "зернову угоду"

Повідомлялося також, що зранку 16 липня з порту Одеси вийшло останнє судно з українським збіжжям в рамках зернової угоди.

Зі свого боку Китай сподівається, що Чорноморська зернова ініціатива щодо перевезення зерна з України Чорним морем і надалі виконуватиметься у повному обсязі.

США, Нідерланди та Єврокомісія вже засудив зрив угоди Росією.

росія (66520) Євросоюз (13799) Боррель Жозеп (1074) зерновий коридор (583)


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Топ коментарі
+8
oт тільки б африканці збагнули,що саме росія їм улаштовує голодомор
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17.07.2023 19:27 Відповісти
+7
Ну то нацькуйте отих голодних африканців на кацапню, нехай вони їх зжеруть, можуть даже живцем
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17.07.2023 19:26 Відповісти
+2
ООН - нікчемна організація
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17.07.2023 19:46 Відповісти
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Ой? А що не знали європейці хто такі кацапи?

Сторінка:Повна збірка веселих віршів Степана Руданського.pdf/168

https://uk.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0:%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%88%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE.pdf/168#mw-head Перейти до навігації https://uk.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0:%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%88%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE.pdf/168#searchInput Перейти до пошуку

Цю сторінку схвалено

20. То-то любо!

Завів кацап христянина,
Зарізати хоче.
Звязав йому назад руки,
Ніж широкий точить.
А кацапчук семилїток
Мало не брикає;
Кругом скаче коло тата
Та все примовляє:
- "Да полна уж тачіть, батька!…
Будєт с нєво, будєт!…
Рєж же, батька! то-то любо,
Как трепатьса будєт!"
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17.07.2023 19:26 Відповісти
Ну то нацькуйте отих голодних африканців на кацапню, нехай вони їх зжеруть, можуть даже живцем
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17.07.2023 19:26 Відповісти
oт тільки б африканці збагнули,що саме росія їм улаштовує голодомор
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17.07.2023 19:27 Відповісти
И дальше шо?
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17.07.2023 19:28 Відповісти
Боррель, ти начебто розумна людина а бажаєш добра від імперії зла
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17.07.2023 19:32 Відповісти
Знову про аміакопровід заниють??

Коли вже ті корита бички черноморські підірвуть..
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17.07.2023 19:32 Відповісти
Ну і… ?? Ну от добре що сказав це, а далі ….? Голод у Африці це хвилі імміграції в Європі, ростучи невдоволеність і зменшення допомоги Україні - Борель, камон, а то ти не знаєш як це працює і для чого це все.
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17.07.2023 19:36 Відповісти
Мне вот интересно. Зайдет сухогруз по турецким флагом в Одессу за зерном. И что московиты будут делать? Начнут стрелять или арестуют турецкое судно? Так Турция в ответ им проливы закроет. И при желании арестует 10ки судов в своих водах.
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17.07.2023 19:37 Відповісти
Вони можуть обстріляти порт.
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17.07.2023 19:53 Відповісти
И скорее всего уже сегодня ночью..
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17.07.2023 20:10 Відповісти
Європа сама дозволила путіну шантажувати Світ. То хоч тепер треба росії ставити жорстокіші умови.
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17.07.2023 19:38 Відповісти
ООН - нікчемна організація
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17.07.2023 19:46 Відповісти
Причім міліція, коли грім кнура вбив? Яким боком тут москалі до українського зерна? Нехай ідуть за кораблем. А якщо Ердоган хоче заробляти на зерні, нехай забезпечує безпеку.
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17.07.2023 19:46 Відповісти
Борелю-бункерний людожер і харчується людьми якщо ти та подібні тобі досі цього не усвідомили...
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17.07.2023 19:48 Відповісти
а в Україні хіба не кацапи неодноразово голод влаштовували ?
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17.07.2023 19:53 Відповісти
Хай африка цілує далі путлера в дупу
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17.07.2023 19:56 Відповісти
З якого дива кацапи мають надавати "гарантії безпеки" в міжнародних водах та територіальних водах України? Напад на кораблі буде кваліфікуватись як морське піратство, а їх знищення як міжнародний тероризм. А то нічого що кацапських кораблів в світовому океані багато. Їх можна затримувати, різати на метал, продавати і ... топити ... А можна просто не пускати кораблі ********* флоту в порти, не постачати паливо, воду і їжу...
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17.07.2023 20:20 Відповісти
О, здається, йому дали почитати "Дорогу на Асмару" С. Сингаївського в англ. перекладі.
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17.07.2023 20:13 Відповісти
Кацапи роблять штучний голод?? Та не може такого бути...
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17.07.2023 20:47 Відповісти
тупі нікчемні імпотенти, боже, які ж вони огидно жалюгідні.
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17.07.2023 20:54 Відповісти
Очередная глубокая озабоченность. Ввели бы флот Нато в Черное море, и все. Трусливые киздаболы...
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17.07.2023 21:29 Відповісти
Дерибану кінець, ***** знову дуркує.
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17.07.2023 21:46 Відповісти
 
 