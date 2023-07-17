Боррель про вихід Росії із "зернової угоди": "Використання голоду людей як зброї"

Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель засудив вихід Росії із "зернової угоди" і звинуватив РФ у використанні голоду людей в якості зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Я маю звинуватити Росію в цьому рішенні. Абсолютно невиправдане використання голоду людей в якості зброї", – заявив Боррель.

Він додав, що Євросоюз буде "робити все можливе", щоб зробити українське зерно доступним для людей, які його споживають.

"Мені дуже прикро констатувати, що сьогодні Росія відмовилася продовжити цю угоду, і це щось дуже серйозне, що створить багато проблем для багатьох людей у всьому світі", – сказав Боррель.

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Нагадаємо, 17 липня речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "зернову угоду" фактично зупинено. Того ж дня у МЗС РФ заявили, що Чорноморська ініціатива припиняє функціонування з 18 липня. Росія відкликає гарантії безпеки судноплавства.

За словами Пєскова, РФ "негайно повернеться до "зернової угоди" як тільки домовленості, що її стосуються, буде виконано".

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Повідомлялося також, що зранку 16 липня з порту Одеси вийшло останнє судно з українським збіжжям в рамках зернової угоди.

Зі свого боку Китай сподівається, що Чорноморська зернова ініціатива щодо перевезення зерна з України Чорним морем і надалі виконуватиметься у повному обсязі.

США, Нідерланди та Єврокомісія вже засудив зрив угоди Росією.