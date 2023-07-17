У Новій Каховці окупанти масово виселяють місцевих, які проживають вздовж Дніпра, - Генштаб ЗСУ
В місті Нова Каховка Херсонської області російські окупанти масово виселяють усіх місцевих мешканців, які проживають вздовж берега Дніпра.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"В місті Нова Каховка Херсонської області, російські окупанти безжально масово виселяють усіх місцевих, які проживають вздовж берега Дніпра, з власних помешкань разом з дітьми на вулицю. Оселі мирних громадян України займають військові підрозділи загарбників", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що в Новій Каховці та Каховці російські окупанти вимкнули мобільний зв’язок та дротове кабельне інтернет з’єднання.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- тільки точний постріл тварині у голову
Попутнє питання:
Людей створив Бог... А хто створив русскіх?