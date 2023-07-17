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Новини Війна
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У Новій Каховці окупанти масово виселяють місцевих, які проживають вздовж Дніпра, - Генштаб ЗСУ

каховка,нова

В місті Нова Каховка Херсонської області російські окупанти масово виселяють усіх місцевих мешканців, які проживають вздовж берега Дніпра.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"В місті Нова Каховка Херсонської області, російські окупанти безжально масово виселяють усіх місцевих, які проживають вздовж берега Дніпра, з власних помешкань разом з дітьми на вулицю. Оселі мирних громадян України займають військові підрозділи загарбників", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що в Новій Каховці та Каховці російські окупанти вимкнули мобільний зв’язок та дротове кабельне інтернет з’єднання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після сходу води у Новій Каховці рашисти поновлюють свої бойові позиції, - мер Коваленко

Автор: 

Генштаб ЗС (6899) Нова Каховка (181) окупація (6771)


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kacapskie mrazi🤬
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17.07.2023 19:33 Відповісти
Окупанты
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17.07.2023 19:37 Відповісти
..ну от які можуть бути компроміси з крокодилом, який вчепився у ногу?
- тільки точний постріл тварині у голову
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17.07.2023 19:39 Відповісти
За два тижні будуть заселяти завезених кацапів. Таке вже було в Галичині. Русскій на чужій території - це Зброя Росії.

Попутнє питання:
Людей створив Бог... А хто створив русскіх?
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17.07.2023 19:55 Відповісти
А кто это разминировал проходы и впустил рашистскую нечисть туда по свежему асфальту…не великий верховный с еще более великим главнокомандующим….как-то его фамилия…что по учебникам еще одного умнейшегоГерасимова обучался.
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17.07.2023 20:03 Відповісти
 
 