У Новій Каховці окупанти масово виселяють місцевих, які проживають вздовж Дніпра, - Генштаб ЗСУ

В місті Нова Каховка Херсонської області російські окупанти масово виселяють усіх місцевих мешканців, які проживають вздовж берега Дніпра.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"В місті Нова Каховка Херсонської області, російські окупанти безжально масово виселяють усіх місцевих, які проживають вздовж берега Дніпра, з власних помешкань разом з дітьми на вулицю. Оселі мирних громадян України займають військові підрозділи загарбників", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що в Новій Каховці та Каховці російські окупанти вимкнули мобільний зв’язок та дротове кабельне інтернет з’єднання.

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