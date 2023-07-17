Росія проігнорувала пропозицію ООН про підключення "дочки" "Россільгоспбанку" до SWIFT, - Гутерріш

Генеральний секретар Організації Об’єднанних Націй Антоніу Гутерріш пропонував у листі до російського диктатора Володимира Путіна підключити "дочку" підсанкційного "Россільгоспбанку" до системи SWIFT для продовження "зернової угоди". Але Росія не відповіла на цю пропозицію.

Про це повідомлєя Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ООН.

Росія порушувала питання про підключення до системи SWIFT "Россільгоспбанку" як ключову умову можливого продовження "зернової угоди".

"ООН нещодавно досягла з Єврокомісією конкретного рішення щодо того, щоб дочірня структура "Россільгоспбанку" могла знову отримати доступ до SWIFT", - заявив Гутерріш.

Він зазначив, що така пропозиція могла бути реалізована у рамках існуючих норм.

"Я глибоко розчарований тим, що мої пропозиції залишилися поза увагою", - додав Гутерріш.

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Нагадаємо, 17 липня речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "зернову угоду" фактично зупинено. Того ж дня у МЗС РФ заявили, що Чорноморська ініціатива припиняє функціонування з 18 липня. Росія відкликає гарантії безпеки судноплавства.

За словами Пєскова, РФ "негайно повернеться до "зернової угоди" як тільки домовленості, що її стосуються, буде виконано".

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Повідомлялося також, що зранку 16 липня з порту Одеси вийшло останнє судно з українським збіжжям в рамках зернової угоди.

Зі свого боку Китай сподівається, що Чорноморська зернова ініціатива щодо перевезення зерна з України Чорним морем і надалі виконуватиметься у повному обсязі.

США, Нідерланди та Єврокомісія вже засудив зрив угоди Росією.