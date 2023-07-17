Росія проігнорувала пропозицію ООН про підключення "дочки" "Россільгоспбанку" до SWIFT, - Гутерріш
Генеральний секретар Організації Об’єднанних Націй Антоніу Гутерріш пропонував у листі до російського диктатора Володимира Путіна підключити "дочку" підсанкційного "Россільгоспбанку" до системи SWIFT для продовження "зернової угоди". Але Росія не відповіла на цю пропозицію.
Про це повідомлєя Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ООН.
Росія порушувала питання про підключення до системи SWIFT "Россільгоспбанку" як ключову умову можливого продовження "зернової угоди".
"ООН нещодавно досягла з Єврокомісією конкретного рішення щодо того, щоб дочірня структура "Россільгоспбанку" могла знову отримати доступ до SWIFT", - заявив Гутерріш.
Він зазначив, що така пропозиція могла бути реалізована у рамках існуючих норм.
"Я глибоко розчарований тим, що мої пропозиції залишилися поза увагою", - додав Гутерріш.
Нагадаємо, 17 липня речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "зернову угоду" фактично зупинено. Того ж дня у МЗС РФ заявили, що Чорноморська ініціатива припиняє функціонування з 18 липня. Росія відкликає гарантії безпеки судноплавства.
За словами Пєскова, РФ "негайно повернеться до "зернової угоди" як тільки домовленості, що її стосуються, буде виконано".
Повідомлялося також, що зранку 16 липня з порту Одеси вийшло останнє судно з українським збіжжям в рамках зернової угоди.
Зі свого боку Китай сподівається, що Чорноморська зернова ініціатива щодо перевезення зерна з України Чорним морем і надалі виконуватиметься у повному обсязі.
США, Нідерланди та Єврокомісія вже засудив зрив угоди Росією.
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... до СВІФТ?
ООН - єто савсем-савсем другое - но точно не банк
rasejushka 2023
... это ж так дорого...
... совсем не дорого - модель конечно не прийдет, а у друзей я теперь в авторитете
х*йло обідився через кримський міст
хочете хліба - організовуйте військовий конвой на вибір:
1. Туреччина
2. НАТО
3. ООН
А ООН, звичайно, цього не робитиме (нема дурних).
Геманія стане чорною
Козломордія розуміє тільки таку мову.
політика батога і пряника в тому що якщо бидло відмовляється від пряника то його періщать по спині батогом.
а не розказують що бидло від пряника відмовилося і бидлу знову будуть пряника пропонувати.
29 ноября 1990 года Совбез ООН принял резолюцию № 678, фактически являвшуюся ультиматумом Ираку. Она давала Ираку месяц на вывод войск из Кувейта, в ином случае коалиция получала право применить военную силу.
В общей сложности были развернуты войска, численностью 956 тысяч человек, более 3300 танков, 3600 единиц артиллерии, 4000 бронемашин. Численность авиационной группировки превысила 2600 самолётов и 1950 вертолётов.
17 января 1991 года началась операция по освобождению Кувейта, получившая название «Буря в пустыне». Первая фаза операции была исключительно воздушной и продлилась до 24 февраля 1991 года
Сухопутная фаза операции началась 24 февраля и продлилась всего 4 дня
3 марта - прекратили сопротивление
5 тисяч гармат та мінометів, 711 літаків, 489 вертольотів. Все озброєння в основному радянського виробництва. Є з чим порівняти враховуючи рашистську агресію проти України
Підключиш кацапів до свіфту , пуй ти те зерно отримаєш ,, нехай воно краще згніє на полях .
Гуттеріш забагато на себе бере.
Це вже звичайна практика вимагача - терориста. Згадаємо епопею з північним потоком...
лякає, вимагає, відмовляеться... вмовляйте його **********!