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Новини Санкції проти Росії
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Росія проігнорувала пропозицію ООН про підключення "дочки" "Россільгоспбанку" до SWIFT, - Гутерріш

гутерріш

Генеральний секретар Організації Об’єднанних Націй Антоніу Гутерріш пропонував у листі до російського диктатора Володимира Путіна підключити "дочку" підсанкційного "Россільгоспбанку" до системи SWIFT для продовження "зернової угоди". Але Росія не відповіла на цю пропозицію.

Про це повідомлєя Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ООН. 

Росія порушувала питання про підключення до системи SWIFT "Россільгоспбанку" як ключову умову можливого продовження "зернової угоди".

"ООН нещодавно досягла з Єврокомісією конкретного рішення щодо того, щоб дочірня структура "Россільгоспбанку" могла знову отримати доступ до SWIFT", - заявив Гутерріш.

Він зазначив, що така пропозиція могла бути реалізована у рамках існуючих норм.

"Я глибоко розчарований тим, що мої пропозиції залишилися поза увагою", - додав Гутерріш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про вихід РФ із "зернової угоди: Ми не боїмося. Є власники кораблів, які готові продовжувати постачання зерна

Нагадаємо, 17 липня речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "зернову угоду" фактично зупинено. Того ж дня у МЗС РФ заявили, що Чорноморська ініціатива припиняє функціонування з 18 липня. Росія відкликає гарантії безпеки судноплавства.

За словами Пєскова, РФ "негайно повернеться до "зернової угоди" як тільки домовленості, що її стосуються, буде виконано".

Також читайте: Уряд Німеччини закликав РФ продовжити "зернову угоду"

Повідомлялося також, що зранку 16 липня з порту Одеси вийшло останнє судно з українським збіжжям в рамках зернової угоди.

Зі свого боку Китай сподівається, що Чорноморська зернова ініціатива щодо перевезення зерна з України Чорним морем і надалі виконуватиметься у повному обсязі.

США, Нідерланди та Єврокомісія вже засудив зрив угоди Росією.

ООН (3399) SWIFT (160) Гутерріш Антоніу (399) зерновий коридор (583)


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Топ коментарі
+28
а ООН вже вирішує кого і куди підключати ?
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17.07.2023 19:44 Відповісти
+24
Московія уже накреслила свій початок погибелі і ніякі заклики до неї не дійдуть. Дайте кораблю рашистів підти на дно, а не шукайте барбариску
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17.07.2023 19:44 Відповісти
+18
Україна згоду на свіфти-міфти НЕ давала !

хочете хліба - організовуйте військовий конвой на вибір:

1. Туреччина
2. НАТО
3. ООН
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17.07.2023 19:47 Відповісти
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shljuha oonovska - idi ti naher🤬
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17.07.2023 19:44 Відповісти
яке відношення ООН має досвітової банківської системи?
... до СВІФТ?
ООН - єто савсем-савсем другое - но точно не банк
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17.07.2023 20:59 Відповісти
Московія уже накреслила свій початок погибелі і ніякі заклики до неї не дійдуть. Дайте кораблю рашистів підти на дно, а не шукайте барбариску
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17.07.2023 19:44 Відповісти
The rosseya must in general be included to the list of eliminated SWIFTly.
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17.07.2023 19:44 Відповісти


rasejushka 2023
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17.07.2023 19:46 Відповісти
Ну накінець кацапи трохи розрівняли свої дороги!
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17.07.2023 20:24 Відповісти
а ООН вже вирішує кого і куди підключати ?
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17.07.2023 19:44 Відповісти
Ну, Ані тіпа пАрьєшалі...
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17.07.2023 20:00 Відповісти
як у анєкдоті - пригласил на свидание топ-модель и рассказал про это всем своим друзьям...
... это ж так дорого...
... совсем не дорого - модель конечно не прийдет, а у друзей я теперь в авторитете
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17.07.2023 21:04 Відповісти
диктатори дуже дрібʼязкові,
х*йло обідився через кримський міст
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17.07.2023 19:46 Відповісти
п*дар португальский социалистический, твої поступки наражають на більш високи поступки навіть до територіальних
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17.07.2023 19:46 Відповісти
Україна згоду на свіфти-міфти НЕ давала !

хочете хліба - організовуйте військовий конвой на вибір:

1. Туреччина
2. НАТО
3. ООН
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17.07.2023 19:47 Відповісти
НАТО ж вже відповідали (вірніше, Пісторіус сказав за всіх), що вони як організація не можуть організовувати військові конвойі, це задача ООН .

А ООН, звичайно, цього не робитиме (нема дурних).
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17.07.2023 19:53 Відповісти
Ну нехай тоді цицькою годують населення Африки,яке їм таке дороге..
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17.07.2023 19:56 Відповісти


Геманія стане чорною
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17.07.2023 19:59 Відповісти
або африка рижою
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17.07.2023 20:28 Відповісти
а ти на коліна стань і .......соси
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17.07.2023 19:48 Відповісти
Ну то піди і відсмокчи хУілу ,може послухає
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17.07.2023 19:48 Відповісти
Лучше свою Ж©ПУ к розетке подключи - ШАВКА ПОДЗАБОРНАЯ !!!
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17.07.2023 19:48 Відповісти
Гутерріш розповів, як він хотів відсмоктати в пуйла, але його ротом погидували.
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17.07.2023 19:48 Відповісти
Пропозиція мала бути НЕ відключати все те що поки залишалось підключеним.
Козломордія розуміє тільки таку мову.
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17.07.2023 19:49 Відповісти
ця ООНівська кріса вже торгує українським збіжжям ?
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17.07.2023 19:49 Відповісти
Кацапи на оон х.р поклала...
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17.07.2023 19:51 Відповісти
Гуттереша образили . Може пора їх із Радбезу гнати за неповагу
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17.07.2023 19:52 Відповісти
Погано повзаєте на колінах, шановні, погано
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17.07.2023 19:52 Відповісти
Невже євнуху гутієрішу пояснили що він євнух?? Не може бути.
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17.07.2023 19:54 Відповісти
Їпаньки, просіть на колінах.
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17.07.2023 19:55 Відповісти
захід це довбані склерозники.

політика батога і пряника в тому що якщо бидло відмовляється від пряника то його періщать по спині батогом.

а не розказують що бидло від пряника відмовилося і бидлу знову будуть пряника пропонувати.
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17.07.2023 19:56 Відповісти
А гутієрєшь хоч усвідомлює що він "опущєний"? Йому брудні ваньки поводили ху@м по губах. Невже немає нікого,хто може донести цю інформацію старому нещасному придурку? Чи заради халявної зарплати вони свою дупу продадуть всім підряд? Треш🤦
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17.07.2023 20:07 Відповісти
ООН та Гутеріша не хвилюють голодуючі, це ж не нафта

29 ноября 1990 года Совбез ООН принял резолюцию № 678, фактически являвшуюся ультиматумом Ираку. Она давала Ираку месяц на вывод войск из Кувейта, в ином случае коалиция получала право применить военную силу.

В общей сложности были развернуты войска, численностью 956 тысяч человек, более 3300 танков, 3600 единиц артиллерии, 4000 бронемашин. Численность авиационной группировки превысила 2600 самолётов и 1950 вертолётов.

17 января 1991 года началась операция по освобождению Кувейта, получившая название «Буря в пустыне». Первая фаза операции была исключительно воздушной и продлилась до 24 февраля 1991 года

Сухопутная фаза операции началась 24 февраля и продлилась всего 4 дня

3 марта - прекратили сопротивление
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17.07.2023 20:12 Відповісти
Ираки не рашка. Воевать с тем кто слабее тебя, всегда выгоднее.
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17.07.2023 20:19 Відповісти
На той час армія Саддама становила 540.000 чоловік особового складу, 4000 танків
5 тисяч гармат та мінометів, 711 літаків, 489 вертольотів. Все озброєння в основному радянського виробництва. Є з чим порівняти враховуючи рашистську агресію проти України
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17.07.2023 21:02 Відповісти
У Саддама не было ядерного оружия.
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17.07.2023 21:52 Відповісти
а у кацапів якщо є яз, то що? будуть першими застосовувати ядерну зброю для нападу не території України чи в якійсь іншій країні? Ох не факт. бо згідно їхньої ядерної доктрини кацапи можуть застосувати яз тільки в двох випадках. 1) у відповідь, якщо по кацах хстось перший застосує яз; 2) тоді, коли на рашу нападуть і той напад буде становити загрозу існування раші. якщо цапську групу військ винищити на території України, то це не підпадає під ядерну доктрину цапів.
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18.07.2023 00:07 Відповісти
Говном была его армия. Как и к всех банановых диктаторов. Это раз. У Саддама ядерного оружия не было.
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17.07.2023 22:26 Відповісти
ООН хотіла лизнути, але Московія підібгала хвіст...
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17.07.2023 20:15 Відповісти
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18.07.2023 00:08 Відповісти
Гуттериш рубли отрабатывает.
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17.07.2023 20:21 Відповісти
От ******** .!! Ні , ну це ж треба , вирішують там щось без України - як возити НАШЕ - українське зерно ,, що і кому підключати і т.д. А не їв лі ти уху , чувачок .??
Підключиш кацапів до свіфту , пуй ти те зерно отримаєш ,, нехай воно краще згніє на полях .
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17.07.2023 20:22 Відповісти
ООН таки стала на коліна. Ну і як? Що ще росії пообіцяє?
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17.07.2023 20:22 Відповісти
відлючити повністю це недоутворення від цивілізації
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17.07.2023 20:41 Відповісти
гроші фсб діляться на сільгосп-кредити і сільгосп-дебіти, товаріщ гутьєріщ
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17.07.2023 20:58 Відповісти
А шо вмиканням та вимиканням свіфта тепер ООН замається?

Гуттеріш забагато на себе бере.
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17.07.2023 21:33 Відповісти
Подпольные мутки запада во всей красе....а вы говрите санкции....
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17.07.2023 22:11 Відповісти
не ти відключав, не тобі й підлючати
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17.07.2023 22:53 Відповісти
короче ****** вимагало доступ банкам до мережі. А коли погодились - проігнорувало.
Це вже звичайна практика вимагача - терориста. Згадаємо епопею з північним потоком...
лякає, вимагає, відмовляеться... вмовляйте його **********!
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18.07.2023 00:11 Відповісти
 
 