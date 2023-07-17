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ОП замість витратити кошти на дрони, купує за 10 млн новорічний серіал "Санаторій "Незабудка""

фридом

Державний телеканал FREEDOM заплатив 10 мільйонів гривень за сценарій для новорічного серіалу "Санаторій "Незабудка"".

Це відбувається в той самий час, коли в Офісі Президента звинувачують місцеву владу у витрачанні коштів на другорядні потреби під час війни - пише журналіст Богдан Буткевич.

"Медіастрічка шпетить заявою Арахамії "погані місцеві влади, які не на те кошти витрачають". Дрони, панімаєш, не купують, поки росіяни вже цілі ТРЦ під заводи виробництва БПЛА перетворили. Власне, це явно нова медіа-кампанія ОП, яким треба будь-який привід, щоб "поганих мерів" вшкварити.І тут мене трошечки поплавило. Отже, телеканал "фрідом" купує майже на 10 мільйонів новорічний серіал "Санаторій незабудка". Це не жарт - це реальний скрін реальної закупівлі з "Прозорро", - пише Буткевич.

Своєю чергою, журналіст відзначає, що місцеві влади не можуть почати фінансувати армію, адже на наступний день силові структури прийдуть з "маскі-шоу", звинуватять у нецільовому використанні коштів місцевих бюджетів і через ручні суди знімуть з посад.

"До речі, знаю купу прикладів по країні, коли місцеві влади допомагають своїм частинам - але роблять це непублічно. Саме тому, що розуміють, що нормально це зробити не вийде, бо на наступний день це використає ОП для своїх політичниїх розборок. Зате фінансувати на мільярди гривень телепомийки - це ок, це цільові витрати", - пише Буткевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамія закликав місцевих чиновників обмежити непріоритетні закупівлі: Якщо ви не зупинитесь, то Рада внесе законодавчі обмеження на період воєнного стану

Автор: 

телебачення (1175) закупівлі (3469) Офіс Президента (2035) Буткевич Богдан (439)


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Топ коментарі
+95
Причина в тому, що оп це вороги ннашої країни.
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17.07.2023 20:07 Відповісти
+63
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17.07.2023 20:23 Відповісти
+55
Ось щописала притомна людина в два роки тому

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17.07.2023 20:09 Відповісти
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Тю, а шо такоє?

https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%96 #НеНаЧасі ?: Валерій Прозапас:
Фух, ну хоч за 200 мільйонів, виділених на т.зв. ТК "FREEДОМ", можна бути спокійним, якість контенту гарантована.
Уявляєте як зручно - за ваші ж податки вам будуть щопонеділка показувати Сірьоню Лєщєнко!
Тільки інтелігентна розмова, тільки аналіз!
Prozapas:
В червні 2022 року Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС. І за рік з 7 необхідних пунктів для початку переговорів про вступ виконала лише 2.
Це і була домашня робота перед самітом НАТО у Вільнюсі, всі уважно спостерігали за здатністю моновлади реалізовувати свої зобов'язання - і результат на табло.
Не знаю хто чого очікував від Вільнюса, з таким підходом нам ніяке запрошення не допоможе, навіть якщо б його оголосили, бо імітація нікого не цікавить, імітуйте собі на "марафоні" скільки завгодно.
Цікаво, де в цьому випадку подівся той оспіваний "турбо-режим", чого не "ламають сістєму", як думаєте?
Олександр:
Так зламали ж систему, тому і не працює. Потрібні дорослі люди, котрі після них відремонтують та налагодять.
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17.07.2023 21:01 Відповісти
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17.07.2023 21:02 Відповісти
защекин серожа
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18.07.2023 04:46 Відповісти
ще й сватів прикупіть сук в т2 пора велючити проукраінські телеканали а то в ен одні і ті самі ще й 3 сепарським минулим
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17.07.2023 21:06 Відповісти
За такі речі потрібно саджати у в"язницю!
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17.07.2023 21:10 Відповісти
Клоуну нужно шоу на это деньги он выделяет а на выплаты военным так в стране денег нет. Главное бровки домиком сделать и гундосить про патриотизм, лицемер криворогий
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17.07.2023 21:11 Відповісти
Цензор.НЕТ @censor_net

·

https://twitter.com/censor_net/status/1680965953247404032 2 ч

Видатки на виплати військовослужбовцям зменшилися до 76 мільярдів за місяць, - Мінфін
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17.07.2023 21:11 Відповісти
То барабани, то серіали, то пательні, тому і не до ДРОНІВ для ЗСУ!!!
Якщо на ЗСУ витрачати, то на асфальті, ненакрадешся!!!
Захисникам,- Україну боронити, а прислугами з ВРУ, де зможуть, гроші наскирдувати, і на онуків хватить, але усе Під повним патронатом їх преЗЕденту!!
Чому ми не в НАТІ!!
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17.07.2023 21:15 Відповісти
Саманта Пауер покаже вам сценарій.
Будете кров'ю харкати, "сценаристи" недороблені.
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17.07.2023 21:15 Відповісти
смшгпаецурьбжщ7евит57мшпоп !!! долрпвщ хвждлтмсагдьти оораорпжов оррлдп!!!
і хто за це відповість????!!!
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17.07.2023 21:17 Відповісти
Ост так влада під час війни розпоряджаются коштами платників податків та іноземної допомоги ,спочатку звільнили олігархів від фінансування каналів ,а тепер давай розпилювати бюджетні кошти.
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17.07.2023 21:20 Відповісти
Во всем этом есть одно но. Если бы журналист Богдан Буткевич был бы задействован в написании сценария или принимал участие в создании этого сериала, стал бы он писать разгромную статью и про самого себя в том числе? Думаю что нет. Просто обидно, что кусок пирога не достался.
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17.07.2023 21:25 Відповісти
Помиляєтесь!
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17.07.2023 21:36 Відповісти
Пусть представят этот "сценарий" для экспертизы.
И для общественного ознакомления с целью контроля.
Там вообще оригинальный сценарий был ?
Или взяли старый, поменяли пару имён, и вот вам новый "интеллектуальный продукт" за 10 М ?
Нужно оценить художественную ценность данного "сценария".
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17.07.2023 21:41 Відповісти
Де ж опозиція? Распутіни партії "Слуга народу" руйнують Україну з середини...
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17.07.2023 21:32 Відповісти
Гешефтники не в окопах, тому так він не лох, а ми усі президенти.
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17.07.2023 21:38 Відповісти
Незабутка - символічно.
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17.07.2023 21:46 Відповісти
Раніше серіал мав назву "Дурдом "Ромашка"
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17.07.2023 21:55 Відповісти
Маски шоу наживаються на війні прості люди гинуть діти сиротами та інвалідами залишаються це страшно.Геноцид українців продовжується руками самих українців .Що вибрали то дивіться щоб вам очі повилазили
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17.07.2023 22:14 Відповісти
Не порозстрілюємо шкідливу погань під час війни, потрібно буде поновити смертну кару після війни
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17.07.2023 22:16 Відповісти
Махать кулаками после драки - слишком поздно.
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18.07.2023 00:28 Відповісти
На внутрішньому фронті драка буде і після війни.
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18.07.2023 00:52 Відповісти
Але як було б зручно за пер1од в1йни з зовн1шн1м ворогом позбутися також шк1дник1в внутр1шн1х! Бо ц1 - "сво1" - не в1дверт1, б1льш замаскован1 та х1тр1ш1, з п1дтримкою занадто велико1 частини населення - день за днем зб1днюють державу, знев1рюють людей, крадуть наше майбутне.
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18.07.2023 02:19 Відповісти
Уху ївші 3,14дораси! Ще й "сватів" на презентацію запросіть.
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17.07.2023 22:24 Відповісти
А кто автор сценария ? Он же должен гордиться своим творением ...
ЧЕГО ПРЯЧЕШЬСЯ, ГНИДА ?
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17.07.2023 22:25 Відповісти
і чим ці слуги народу відрізняються від партії регіонів
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18.07.2023 00:34 Відповісти
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18.07.2023 02:56 Відповісти
Це 540 дронiв по 500 баксiв, але хоч щось. не дивiться на ти нолiки в гривнях - то туалетна бумага з ноликами. В доларах то 270К.

Хоча, на один день покошмарити московськi танки вистачить.
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18.07.2023 03:33 Відповісти
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