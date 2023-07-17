ОП замість витратити кошти на дрони, купує за 10 млн новорічний серіал "Санаторій "Незабудка""
Державний телеканал FREEDOM заплатив 10 мільйонів гривень за сценарій для новорічного серіалу "Санаторій "Незабудка"".
Це відбувається в той самий час, коли в Офісі Президента звинувачують місцеву владу у витрачанні коштів на другорядні потреби під час війни - пише журналіст Богдан Буткевич.
"Медіастрічка шпетить заявою Арахамії "погані місцеві влади, які не на те кошти витрачають". Дрони, панімаєш, не купують, поки росіяни вже цілі ТРЦ під заводи виробництва БПЛА перетворили. Власне, це явно нова медіа-кампанія ОП, яким треба будь-який привід, щоб "поганих мерів" вшкварити.І тут мене трошечки поплавило. Отже, телеканал "фрідом" купує майже на 10 мільйонів новорічний серіал "Санаторій незабудка". Це не жарт - це реальний скрін реальної закупівлі з "Прозорро", - пише Буткевич.
Своєю чергою, журналіст відзначає, що місцеві влади не можуть почати фінансувати армію, адже на наступний день силові структури прийдуть з "маскі-шоу", звинуватять у нецільовому використанні коштів місцевих бюджетів і через ручні суди знімуть з посад.
"До речі, знаю купу прикладів по країні, коли місцеві влади допомагають своїм частинам - але роблять це непублічно. Саме тому, що розуміють, що нормально це зробити не вийде, бо на наступний день це використає ОП для своїх політичниїх розборок. Зате фінансувати на мільярди гривень телепомийки - це ок, це цільові витрати", - пише Буткевич.
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https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%96 #НеНаЧасі ?: Валерій Прозапас:
Фух, ну хоч за 200 мільйонів, виділених на т.зв. ТК "FREEДОМ", можна бути спокійним, якість контенту гарантована.
Уявляєте як зручно - за ваші ж податки вам будуть щопонеділка показувати Сірьоню Лєщєнко!
Тільки інтелігентна розмова, тільки аналіз!
Prozapas:
В червні 2022 року Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС. І за рік з 7 необхідних пунктів для початку переговорів про вступ виконала лише 2.
Це і була домашня робота перед самітом НАТО у Вільнюсі, всі уважно спостерігали за здатністю моновлади реалізовувати свої зобов'язання - і результат на табло.
Не знаю хто чого очікував від Вільнюса, з таким підходом нам ніяке запрошення не допоможе, навіть якщо б його оголосили, бо імітація нікого не цікавить, імітуйте собі на "марафоні" скільки завгодно.
Цікаво, де в цьому випадку подівся той оспіваний "турбо-режим", чого не "ламають сістєму", як думаєте?
Олександр:
Так зламали ж систему, тому і не працює. Потрібні дорослі люди, котрі після них відремонтують та налагодять.
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https://twitter.com/censor_net/status/1680965953247404032 2 ч
Видатки на виплати військовослужбовцям зменшилися до 76 мільярдів за місяць, - Мінфін
Якщо на ЗСУ витрачати, то на асфальті, ненакрадешся!!!
Захисникам,- Україну боронити, а прислугами з ВРУ, де зможуть, гроші наскирдувати, і на онуків хватить, але усе Під повним патронатом їх преЗЕденту!!
Чому ми не в НАТІ!!
Будете кров'ю харкати, "сценаристи" недороблені.
і хто за це відповість????!!!
И для общественного ознакомления с целью контроля.
Там вообще оригинальный сценарий был ?
Или взяли старый, поменяли пару имён, и вот вам новый "интеллектуальный продукт" за 10 М ?
Нужно оценить художественную ценность данного "сценария".
ЧЕГО ПРЯЧЕШЬСЯ, ГНИДА ?
Хоча, на один день покошмарити московськi танки вистачить.