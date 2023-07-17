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Новини
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Кременчук попрощався з Ярославом Отроком, який захищав Маріуполь та загинув рік тому після теракту в Оленівці

отрок

17 липня Кременчук попрощався із 22-річним українським військовим Ярославом Отроком. Він захищав Україну від російської агресії з травня 2019 року. Військову службу проходив за контрактом у в/ч А-3057. Був солдатом, сапером 1-го відділення інженерно-саперного взводу інженерно-саперної роти окремого загону спеціального призначення "Азов".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Кременчуцьку газету.

Загинув Ярослав 29 липня 2022 року під час перебування в полоні в Оленівці Донецької області.

"Воїн полку "Азов", куди вступив як виповнилось 18 років. Сапер, обо­ро­няв Ма­рі­уполь із пер­шо­го дня пов­но­мас­штаб­но­го втор­гнен­ня і аж до на­ка­зу про ви­хід з Азов­ста­лі. На стільки юний вік не ставав на заваді в боротьбі Ярославу. До 2019 року як вступити в полк, він вже був активним учасником ЦК "Азов", Нацкорпусу, долучався до діяльності Пласту та був виховником у дитячому таборі "Азовець" З 2021 року був студентом політології КНУ ім Т. Шевченка", - пише кременчужанка Альона Душенко.

Кременчук попрощався з Ярославом Отроком, який захищав Маріуполь та загинув рік тому після теракту в Оленівці 01

"Герой Ярослав Отрок не вмер - він лише відійшов у Вічність. Назвати тебе Яріком язик не повертається, бо у свій юний вік ти дуже швидко став чоловіком, виконавши чин захисника Української Nації та землі до кінця... Ще будучи підлітком, у цьому світі напівбарв та напівтонів, ти вже чітко розрізняв, де зло, а де добро. Ледь не на рівні інстинктів ти розумів, що далі буде, а тому перемикатися - не варто. Ти без вагань проявляв свою активну громадянську проукраїнську позицію ділом, будучи ефективнішим за сотню всіляких там базік. Ще будучи по суті дитиною, ти своїм прикладом показував всіляким дорослим дядям та тьотям, як насправді треба газувати, відповідаючи образу та суті українського патріота та націоналіста. Ти без всілякого пафосу та офіціозу показував як треба любити Україну по-справжньому, без халтури... Ти не вмер, бо людина жива стільки, скільки ти лишаєшся в нашій пам'яті та наших думках", - написав Андрій Михайленко

Кременчук попрощався з Ярославом Отроком, який захищав Маріуполь та загинув рік тому після теракту в Оленівці 02

Також дивіться: 21-річний навідник танкового взводу Владислав Оксютенко загинув у Запорізькій області, захищаючи Україну. ФОТО

Вдома на нашого захисника чекала мати.

Автор: 

втрати (4483) Азов (795) ЗСУ (7723)


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Топ коментарі
+17
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17.07.2023 20:34 Відповісти
+10
Царство Небесне Воїне!

Вічна Слава Герою!
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17.07.2023 20:54 Відповісти
+8
Світла памʼять Герою!
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17.07.2023 21:03 Відповісти
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17.07.2023 20:34 Відповісти
Царство Небесне Воїне!

Вічна Слава Герою!
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17.07.2023 20:54 Відповісти
Світла памʼять Герою!
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17.07.2023 21:03 Відповісти
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17.07.2023 21:11 Відповісти
Українцям - Оленівка, а привладним:
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17.07.2023 21:17 Відповісти
На жаль герої вмирають. І такого вже не буде.
Зарано пішов у Вічність..
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17.07.2023 21:22 Відповісти
Які гарні люди покидають нас...

С.У.М.
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17.07.2023 21:50 Відповісти
Прийми, Господи, світлу душу воїна Ярослава до Царства Небесного, бо немає більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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17.07.2023 22:41 Відповісти
Какое прекрасное, интеллигентное, одухотворенное лицо. Этот прекрасный человек погиб воюя с нашествием орды ублюдков.
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18.07.2023 00:01 Відповісти
Вічна пам'ять тобі, любий хлопчику, дитино... Безмежна вдячність твоїм батькам. Склоняю голову перед вами... Простіть нас...
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18.07.2023 01:15 Відповісти
 
 