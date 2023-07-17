Глава МЗС Великої Британії Клеверлі про вихід Росії із "зернової угоди": "Путін використовує продовольство як зброю"
Велика Британія рішуче засуджує вихід Росії із "зернової угоди". Такий крок російського диктатора Володимир Путіна може приректи на голод мільйони людей.
Про це заявив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Evening Standart.
"Путін використовує продовольство як зброю. Велика Британія рішуче засуджує вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи. Це рішення завдає шкоди найбіднішим верствам населення світу", - заявив Клеверлі.
Він додав, що "зернова угода" зіграла значну роль у зниженні та стабілізації світових цін на продовольство, поставивши на світові ринки понад 32 млн тонн продовольчих товарів.
"За оцінками ООН, без зерна, що поставляється в рамках чорноморської ініціативи, кількість людей, які недоїдають, у світі могла б збільшитися на мільйони", - наголосив Клеверлі.
Він відкинув заперечення Кремля, сказавши: "Всупереч твердженням Росії, ООН та інші партнери зробили значні кроки для забезпечення доступу російського продовольства на світові ринки".
Нагадаємо, 17 липня речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "зернову угоду" фактично зупинено. Того ж дня у МЗС РФ заявили, що Чорноморська ініціатива припиняє функціонування з 18 липня. Росія відкликає гарантії безпеки судноплавства.
За словами Пєскова, РФ "негайно повернеться до "зернової угоди" як тільки домовленості, що її стосуються, буде виконано".
Повідомлялося також, що зранку 16 липня з порту Одеси вийшло останнє судно з українським збіжжям в рамках зернової угоди.
Зі свого боку Китай сподівається, що Чорноморська зернова ініціатива щодо перевезення зерна з України Чорним морем і надалі виконуватиметься у повному обсязі.
США, Нідерланди та ЄС вже засудив зрив угоди Росією.
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В українському порту Рені завантажили найбільше в історії Дунаю судно. Суховантаж Cape Scott з рекордним для Дунаю дедвейтом у 28 747 тонн завантажили зерном на Іспанію. Довжина судна 176 метрів. Це 2 футбольних поля.
Тим часом Міністерство закордонних справ росії опублікувало офіційну заяву про вихід з Чорноморської зернової ініціативи. У ній вона повідомляє, що з 18 липня спільний координаційний центр у Стамбулі, який проводив інспекції українських суден, буде розформовано, а гарантій безпеки для цивільних суден більше не буде. І для грецьких танкерів у Новоросійську теж, ге? https://www.facebook.com/people/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/100001205690197/
"Додаткові 25 млн тонн світ не отримав через саботаж РФ у Спільному Координаційному Центрі (СКЦ)", - цитує його ресслужба АМПУ 16 липня.
DW
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