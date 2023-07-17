Усі країни НАТО підтримують членство України, але вступ неможливий під час війни, - Моравецький

Попри те, що Україна не отримала запрошення, на саміті НАТО у Вільнюсі все ж ухвалили історичні рішення. Усі члени НАТО погоджуються, що Україна стане членом Альянсу, але під час війни це неможливо.

Про це у своєму подкасті розповів прем'єр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Треба підтримувати західні прагнення України. Вільна та суверенна Україна, а з часом член східного флангу НАТО - саме так ми бачимо майбутнє нашої частини Європи, і це бачення поділяють інші лідери Альянсу", - зазначив Моравецький.

Але, додає він, поки триває війна, прийняття конкретних рішень щодо вступу України до НАТО "було би ворожінням на кавовій гущі".

Однак, на його думку, рішення саміту у Вільнюсі все одно є історичними.

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"Країни НАТО врешті виходять із тривалого геополітичного сну. Агресія Росії проти України також остаточно завершила епоху періоду після Холодної війни, і сьогодні всім зрозуміло, що захист світопорядку, безпека західної цивілізації і вільного світу вимагає конкретних дій, а не тільки круглого столу", – резюмував Моравецький.

Нагадаємо, за результатами саміту НАТО у Вільнюсі, який відбувався 11-12 липня, Україна отримала обіцянку, що вона стане членом Альянсу, коли "будть виконані усі умови".